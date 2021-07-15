Есть такое выражение как «культура пития». До недавнего времени я не воспринимал эту фразу всерьез. Пока не понял, что некоторые спиртные напитки я пью неправильно, поэтому и не понимаю их. Речь идет о прекрасной анисовой настойке «Пастис», которая раньше казалась мне противной. Но я ошибался.

О настойке

Напиток крепкий, изготовленный на основе аниса, лесных папоротников и лакрицы. В разных странах этот алкоголь делают из всевозможных трав, древесины, орехов и даже добавляют цветы. От традиционного абсента пастис отличается тем, что в его составе нет полыни.

Сама по себе настойка появилась в Южном Провансе, сельскохозяйственном и туристическом регионе Франции, после запрета в Европе абсента еще в середине 19 века. Запрет на абсент был наложен потому, что полынь, входящая в его состав, имеет галлюциногенный эффект. В переводе с французского языка «пастис» звучит как «заменитель».

Изначально крепость настойки ограничивали до 30 градусов, но потом подняли до 45 градусов. Так напиток лучше продается. Пастис получил настолько широкое распространение, что его стали готовить и пить на всех континентах.

В некоторых регионах на его основе придумали и запатентовали свои крепкие напитки: итальянская водка самбука, греческая водка узо и узбекский арак. У каждого изготовителя имеется свой фирменный рецепт пастиса.

Напиток может содержать в своем составе до 50 различных компонентов, но основа из аниса и лакрицы обязательно остается неизменной. Этого должны придерживаться все производители в мире.

Как пьют Пастис

Напиток хорош в качестве аперитива, нагоняющего аппетит перед ужином. Анис имеет свойство ускорять пищеварение, поэтому в качестве закуски подойдет и тяжелый шашлык, и оливье.

По себе знаю, что употребление пастиса в чистом виде, особенно в большом количестве, сначала надоедает, затем внезапно вызывает чувство отвращения. А все потому, что пить его надо правильно. В современной Европе эта настойка уже и настойкой не называется. Напиток все чаще выполняет функцию пива. Его потягивают в барах и кафе, за разговором, во время футбольного матча и т. д.Крепкий 45-градусный напиток разбавляют холодной водой в соотношении 1 к 5. Но это эталон, утвержденный еще более 150 лет назад. Сейчас от него давно привыкли отступать, корректируя крепость по своему усмотрению. Пастис в чистом виде имеет светло-чайный цвет, а при добавлении в него воды становится мутновато белым.

Пастис принято наливать в низкие широкие стаканы с толстым дном, добавляя лед. Воду часто заменяют различными фруктовыми концентратами и сиропами. Можно добавлять рафинированный сахар и ваниль. На чайную ложку кладут пару кусков рафинада и поливают тонкой струей ледяной воды. Сахар, растворяясь, стекает в анисовый ликер.

Главное – найти свое

Я позволил себе один эксперимент. Разбавил пастис крепким охлажденным чаем в пропорции 1 к 3. Вкус получился превосходным: по-летнему свежим, многогранным. Но крепость градусов 15-17 все же дает о себе знать. Поэтому советую не употреблять такой коктейль под палящим солнцем, дождитесь вечерней прохлады.

Напиток необычный и интересный, главное – подобрать свои пропорции и состав.

Добавлять в пастис сок и сахар мне не понравилось, коктейль получится приторным и невыразительным. А вот напиток с газированной минеральной водой и мятой мне пришелся по вкусу.

Только не советую закусывать пастис бургерами, пиццей и любым фаст-фудом. Вкус напитка притупляется, он становится вязким. А пицца кажется сухой и пресной. Вместо этого попробуйте закусывать настойку фруктами.