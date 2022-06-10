Ромовый Дневник

Как правильно пить Мамахуану, подача к столу, ингредиенты

Корень пальмы кокоса (Raiz de Coco) используют для придания характерного цвета жидкости. Он также стимулирует заживление ран. Голубая Агава (Maguey), из которой изготовляют Текилу, встречается в лесах Доминиканы как сорная трава. Мякоть растений также добавляют в мамахуану как натуральный подсластитель. Некоторые страны, где произрастает агава, сахар заменяют именно этим растением. Канинелла (Canelilla) – представитель семейства лавровых, широко применяют в местной кулинарии. Для придания вязкости используют бакаутовое или гваяковое дерево (Guaiacum). Оно очень твердое и обладает противовоспалительными свойствами. Во многих странах мира это дерево называют священным или деревом жизни. Само растение небольшое, до 14 метров в высоту, но с прочной корой. Из него делают также эфирное масло. Базилик  (Albahaca) – еще один обязательный компонент, так как отнесен к афродизиакам. У него пряный вкус и сильнейший аромат . Помимо положительного влияния на потенцию, базилик быстро справляется с головной болью. Чесночная трава (Anamú), которая не имеет никакого отношения к привычному нам чесноку, из семейства Амариллисовых. Ботаническое название «Петиверия». Все части растения имеют характерный запах чеснока. Именно по этой причине в рецепте так названа Петиверия. Лозы Bejuoco. Вьюн, который местные жители используют как антидот от укусов змей, других опасных животных: скорпионов, пауков. Эти свойства растения подтверждены даже многолетними исследованиями. В состав также входит несколько видов представителей лиан, циссус вертикальный (Bejuco Pega Palo), позволяющий справиться с кожными заболеваниями .   Мыльник или Bejuco Palo Indio – растение, палочками которого местные долгое время чистили зубы. В процессе пережевывания, появляется много пены, поэтому некоторые производителя и сейчас используют растение для приготовления зубной пасты. У него терпкий вкус и добавляют его не только в мамахуану, но и в ямайское пиво. Пимента кистевидная или гвоздичный перец. Листья Pimenta racemosa используют для производства эфирных масел. Самое большое количество в рецепте приготовления мамахуаны – фернамбукового дерева. Оно обладает пряным, терпким привкусом и красным цветом. Дерево широко используется для производства мебели, музыкальных инструментов. Обладает ярко выраженными антисептическими свойствами. У каждой семьи, проживающей на островах, свои секреты приготовления . Поэтому вкус у мамахуаны всегда разный, в зависимости от производителя, но он всегда резкий и сильно пряный. Дома также можно приготовить свой особый напиток, добавив любимые специи.

 

Другие ингредиенты

Еще один обязательный компонент – мед. Также добавляют ром, а вино по желанию. Встречаются составы с добавлением раковин моллюсков, органов игуаны и даже с пенисами черепах. Но такие составы встречаются только на «черном» рынке, так как добавляют в них органы и раковины представителей животного мира, которые находятся на грани исчезновения.

Также по желанию можно самостоятельно добавить в состав лайм , мелиссу, розмарин, гвоздику , чтобы сделать напиток не только полезным , но и вкусным.

Приготовление

Существует множество рецептов, как приготовить мамахуану дома и, условно, разделяют на «жесткий» и «мягкий» способы приготовления в домашних условиях . Независимо от выбранного способа, первый этап всегда одинаковый. На Доминикане его называют Curar, что в переводе означает “высвобождение души” или “устранять зло”. Смесь трав и корней заливают недорогим алкогольным напитком . Из крепкого спиртного можно выбрать джин, водку или коньяк. Настаивать на протяжении 3-5 дней, обязательно в темном месте . Если решили заменить покупное на крепкие составы собственного приготовлени я, то их надо минимум 2 раза перегнать и обязательно очистить от примесей и сивушных масел. Если решили настоять на вине, то время увеличивается до 30 дней. Никаких особых требований к вину нет.  После того, как состав приобретет розовый цвет , алкоголь сливают. Его не пьют, так как он получается слишком горький. Очевидцы, которые пожалели слить первый алкоголь, говорят, что ощущения в горле после употребления напитка, как будто в пот попал целый самосвал со щебнем, без каких-либо растительных ноток. Теперь можно переходить к следующему этапу приготовлени я, на родине его называют Мacerar. «Жесткий» способ – смешивают темный ром с медом в пропорции 7:3 и засыпают туда настоянный состав корений и трав. Через 2-3 суток напиток готов , можно приступать к дегустации. Не рекомендуется заменять ром на виски или коньяк, так как вкус готового продукта сильно испортится. По «мягкому» способу смешивают красное вино, ром и мед, в пропорции 2:1 плюс 2 столовые ложки меда. Настаивать придется дольше 5-6 суток. Во время настаивания, смесь надо периодически энергично встряхивать. Нет четкого указания на срок, в который надо это сделать. Поэтому придется опираться исключительно на интуицию. В идеале, процесс выдерживания мамахуаны или Añejar лучше проводить в дубовом бочонке. Но, если его нет, подойдет обыкновенная стеклянная тара. И самый приятный бонус – настоящего пакета с травами и кореньями из Доминиканы хватает на 30 и более раз использования. Самая лучшая настойка получается не с первого раза , а только после третьего приготовления В следующие разы всю процедуру повторяют заново, но увеличивают время настаивания на 7-10 дней. Первый этап – Curar, со второго раза пропускается.  Есть мнение, что смесь можно использовать даже до того момента, пока состав полностью не почернеет, а на это уходит до 12 месяцев с первого приготовления. Со второго раза, в процессе настаивания, настойку можно пробовать, чтобы определить, сколько ей еще можно постоять или уже можно употреблять или выбрать свой способ настаивания и изготовления.

 

Секреты пития 

Напиток Mamajuana – это благородная настойка. При ее распитии не нужна закуска, поэтому его не ставят на праздничный стол. Пьют в уютной тихой компании не более 50 грамм в сутки. На этом настаивают даже местные жители, так как в составе огромное количество вытяжек из растений и корней.

Традиционный доминиканский способ употребления – пить залпом настойку и запить кокосовой водой. Температура, при которой раскрывается в полной мере вкус и аромат – комнатная. Напиток успокаивает нервы, поэтому его можно выпить перед сном. Одновременно с этим он хорошо поднимает либидо. Доминиканцы употребляют ее и в лечебных целях. Если у пары есть проблемы с зачатием ребенка, по обоим партнерам рекомендуется употреблять по 1-2 чайные ложки в день . Используют для приготовления коктейлей. Сочетается с соками:
  • грейпфрута;
  • ананаса;
  • лайма или лимона;
  • папаи;
  • апельсина;
  • кокоса;
  • манго.
В любом коктейле ром можно всегда заменить на мамахуану. Очень интересный вкус получается у Мохито и Кровавой Мэри, если приготовить их на базе настойки. Кофе с мамахуаной приобретает еще более бодрящие свойства.

Целебные свойства и противопоказания

Если верить жителям Доминиканы, то мамахуана обладает превосходными целебными свойствами. Можно сказать, что она способна поднять даже из гроба мертвого. Но, самое главное – это решение проблем с потенцией и зачатием детей. Помимо этого, настойка имеют и другие полезные свойства:
  • успокаивает;
  • возбуждает аппетит;
  • улучшает иммунитет;
  • помогает быстро восстановить физические силы;
  • обладает мочегонными свойствами;
  • ускоряет процесс выздоровления во время простуды;
  • стимулирует пищеварительный процесс.
Вкус у напитка сладкий и слегка пряный. Сам он вязкий. Букет вкуса во многом зависит от производителя. Несмотря на такую огромную пользу, в ряде случаев не рекомендуется употреблять настойку, в особенности людям с других стран, то есть совершенно неподготовленных к употреблению ударной дозы целебных трав, настоянных на спирту. Не рекомендуется употребление при наличии болезней ЖКТ. Чтобы не ускорить процесс протекания заболевания при онкологии и ВИЧ, лучше отказаться от настойки. Есть также риск, что боли усилятся. Естественно, что при наличии какой-либо аллергии на любые травы, также есть запрет на употребление.

Интересные факты

На острове Damajuana продается в двух вариантах : сухое вещество для самостоятельного приготовления и готовая жидкость к употреблению напитка. Вывести сырье для приготовления спиртного можно, а готовый к употреблению напиток запрещено. В 2015 году компания Tremols в Сан-Франциско получило серебряную медаль за мамахуана, как за лучшую алкогольную настойку (крепость 30 градусов ). Огромный вклад в популяризацию настойки внес Порфирио Рубироса. Он был дипломатическим работником в период правления диктатора Рафаэля Трухильо. Порфирио был заядлым автогонщиком, вел активную светскую жизнь и был настоящим плейбоем. Доминиканская республика не экспортирует свой «напиток страсти» ни в одну страну мира. Купить в мире ее можно только в магазине или заказать в интернете только в сухом виде.  Мамахуана – это классическая доминиканская настойка, состоящая из целебной растительности островов Гаити. Собрать настоящий состав в других регионах достаточно проблематично, несмотря на активные экспортно-импортные отношения между странами мира. Зато способов настаивания дома очень много . В продаже можно встретить сухую смесь , замоченный в бутылке и готовый оригинальный напиток, который запрещено вывозить с острова (точнее в рамках лимита). Хранить настойку, независимо от фасовки, надо при комнатной температуре. И самое главное, настойку употребляют не более 50 грамм в день.

