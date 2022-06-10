Другие ингредиентыЕще один обязательный компонент – мед. Также добавляют ром, а вино по желанию. Встречаются составы с добавлением раковин моллюсков, органов игуаны и даже с пенисами черепах. Но такие составы встречаются только на «черном» рынке, так как добавляют в них органы и раковины представителей животного мира, которые находятся на грани исчезновения. Также по желанию можно самостоятельно добавить в состав лайм , мелиссу, розмарин, гвоздику , чтобы сделать напиток не только полезным , но и вкусным.
ПриготовлениеСуществует множество рецептов, как приготовить мамахуану дома и, условно, разделяют на «жесткий» и «мягкий» способы приготовления в домашних условиях . Независимо от выбранного способа, первый этап всегда одинаковый. На Доминикане его называют Curar, что в переводе означает “высвобождение души” или “устранять зло”. Смесь трав и корней заливают недорогим алкогольным напитком . Из крепкого спиртного можно выбрать джин, водку или коньяк. Настаивать на протяжении 3-5 дней, обязательно в темном месте . Если решили заменить покупное на крепкие составы собственного приготовлени я, то их надо минимум 2 раза перегнать и обязательно очистить от примесей и сивушных масел. Если решили настоять на вине, то время увеличивается до 30 дней. Никаких особых требований к вину нет. После того, как состав приобретет розовый цвет , алкоголь сливают. Его не пьют, так как он получается слишком горький. Очевидцы, которые пожалели слить первый алкоголь, говорят, что ощущения в горле после употребления напитка, как будто в пот попал целый самосвал со щебнем, без каких-либо растительных ноток. Теперь можно переходить к следующему этапу приготовлени я, на родине его называют Мacerar. «Жесткий» способ – смешивают темный ром с медом в пропорции 7:3 и засыпают туда настоянный состав корений и трав. Через 2-3 суток напиток готов , можно приступать к дегустации. Не рекомендуется заменять ром на виски или коньяк, так как вкус готового продукта сильно испортится. По «мягкому» способу смешивают красное вино, ром и мед, в пропорции 2:1 плюс 2 столовые ложки меда. Настаивать придется дольше 5-6 суток. Во время настаивания, смесь надо периодически энергично встряхивать. Нет четкого указания на срок, в который надо это сделать. Поэтому придется опираться исключительно на интуицию. В идеале, процесс выдерживания мамахуаны или Añejar лучше проводить в дубовом бочонке. Но, если его нет, подойдет обыкновенная стеклянная тара. И самый приятный бонус – настоящего пакета с травами и кореньями из Доминиканы хватает на 30 и более раз использования. Самая лучшая настойка получается не с первого раза , а только после третьего приготовления . В следующие разы всю процедуру повторяют заново, но увеличивают время настаивания на 7-10 дней. Первый этап – Curar, со второго раза пропускается. Есть мнение, что смесь можно использовать даже до того момента, пока состав полностью не почернеет, а на это уходит до 12 месяцев с первого приготовления. Со второго раза, в процессе настаивания, настойку можно пробовать, чтобы определить, сколько ей еще можно постоять или уже можно употреблять или выбрать свой способ настаивания и изготовления.
Секреты питияНапиток Mamajuana – это благородная настойка. При ее распитии не нужна закуска, поэтому его не ставят на праздничный стол. Пьют в уютной тихой компании не более 50 грамм в сутки. На этом настаивают даже местные жители, так как в составе огромное количество вытяжек из растений и корней. Традиционный доминиканский способ употребления – пить залпом настойку и запить кокосовой водой. Температура, при которой раскрывается в полной мере вкус и аромат – комнатная. Напиток успокаивает нервы, поэтому его можно выпить перед сном. Одновременно с этим он хорошо поднимает либидо. Доминиканцы употребляют ее и в лечебных целях. Если у пары есть проблемы с зачатием ребенка, по обоим партнерам рекомендуется употреблять по 1-2 чайные ложки в день . Используют для приготовления коктейлей. Сочетается с соками:
- грейпфрута;
- ананаса;
- лайма или лимона;
- папаи;
- апельсина;
- кокоса;
- манго.
Целебные свойства и противопоказанияЕсли верить жителям Доминиканы, то мамахуана обладает превосходными целебными свойствами. Можно сказать, что она способна поднять даже из гроба мертвого. Но, самое главное – это решение проблем с потенцией и зачатием детей. Помимо этого, настойка имеют и другие полезные свойства:
- успокаивает;
- возбуждает аппетит;
- улучшает иммунитет;
- помогает быстро восстановить физические силы;
- обладает мочегонными свойствами;
- ускоряет процесс выздоровления во время простуды;
- стимулирует пищеварительный процесс.