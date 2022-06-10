Корень

пальмы кокоса (Raiz de Coco) используют для придания характерного цвета жидкости. Он также стимулирует заживление ран.

Голубая Агава (Maguey), из которой изготовляют Текилу, встречается в лесах Доминиканы как сорная трава. Мякоть

растений

также добавляют в мамахуану как натуральный подсластитель. Некоторые страны, где произрастает агава,

сахар

заменяют именно этим растением.

Канинелла (Canelilla) – представитель семейства лавровых, широко применяют в местной кулинарии.

Для придания вязкости

используют

бакаутовое или гваяковое

дерево

(Guaiacum). Оно очень твердое и обладает противовоспалительными свойствами. Во многих странах мира это дерево называют священным или деревом жизни. Само растение небольшое, до 14 метров в высоту, но с прочной корой. Из него

делают

также эфирное масло.

Базилик (Albahaca) – еще один обязательный компонент, так как отнесен к афродизиакам. У него пряный

вкус

и сильнейший

аромат

. Помимо положительного влияния на потенцию, базилик быстро справляется с головной болью.

Чесночная

трава (Anamú), которая не имеет никакого отношения к привычному нам чесноку, из семейства Амариллисовых. Ботаническое название «Петиверия». Все

части

растения

имеют

характерный

запах

чеснока. Именно по этой причине в рецепте так названа Петиверия.

Лозы Bejuoco. Вьюн, который местные жители используют как антидот от укусов змей, других опасных животных: скорпионов, пауков. Эти свойства растения подтверждены даже многолетними исследованиями. В состав также входит несколько

видов

представителей лиан, циссус вертикальный (Bejuco Pega Palo), позволяющий справиться с кожными

заболеваниями

.

Мыльник или

Bejuco Palo

Indio – растение,

палочками

которого местные долгое время чистили зубы. В процессе пережевывания, появляется много пены, поэтому некоторые производителя и сейчас используют растение для

приготовления

зубной пасты. У него терпкий вкус и добавляют его не только в мамахуану, но и в ямайское пиво.

Пимента кистевидная или гвоздичный перец. Листья Pimenta racemosa используют для производства эфирных масел.

Самое большое количество

в рецепте приготовления мамахуаны

– фернамбукового дерева. Оно обладает пряным, терпким привкусом и красным цветом. Дерево широко используется для производства мебели, музыкальных инструментов. Обладает ярко выраженными антисептическими свойствами.

У каждой семьи, проживающей на островах, свои секреты

приготовления

. Поэтому вкус у мамахуаны всегда разный, в зависимости от производителя, но он всегда

резкий

и сильно пряный. Дома также можно

приготовить

свой особый напиток, добавив любимые специи.

Другие ингредиенты

Еще один обязательный компонент – мед. Также добавляют ром, а вино по желанию. Встречаются составы с добавлением раковин моллюсков, органов игуаны и даже с пенисами черепах. Но такие составы встречаются только на «черном» рынке, так как добавляют в них органы и раковины представителей животного мира, которые находятся на грани исчезновения.

Также по желанию можно самостоятельно добавить в состав

лайм

, мелиссу, розмарин,

гвоздику

, чтобы

сделать

напиток не только

полезным

, но и вкусным.

Приготовление

Существует множество рецептов,

как приготовить мамахуану

дома

и, условно, разделяют на «жесткий» и «мягкий» способы приготовления в

домашних условиях

. Независимо от выбранного способа, первый этап всегда одинаковый. На Доминикане его называют Curar, что в переводе означает “высвобождение души” или “устранять зло”.

Смесь трав и корней

заливают

недорогим

алкогольным напитком

. Из крепкого спиртного можно выбрать джин, водку или коньяк.

Настаивать

на протяжении 3-5 дней, обязательно в

темном

месте

. Если решили заменить покупное на крепкие составы собственного

приготовлени

я, то их надо минимум 2 раза перегнать и обязательно очистить от примесей и сивушных масел.

Если решили настоять на вине, то время увеличивается до 30 дней. Никаких особых требований к вину нет.

После того, как состав приобретет розовый

цвет

, алкоголь сливают. Его не пьют, так как он получается слишком горький. Очевидцы, которые пожалели слить первый алкоголь, говорят, что ощущения в горле после употребления напитка, как будто в пот попал целый самосвал со щебнем, без каких-либо

растительных

ноток.

Теперь можно переходить к следующему этапу

приготовлени

я, на родине его называют Мacerar. «Жесткий» способ – смешивают темный ром с медом в пропорции 7:3 и засыпают туда настоянный состав корений и трав. Через 2-3 суток напиток

готов

, можно приступать к дегустации. Не рекомендуется заменять ром на виски или коньяк, так как вкус готового продукта

сильно

испортится.

По «мягкому» способу смешивают красное вино, ром и мед, в пропорции 2:1 плюс 2 столовые ложки меда. Настаивать придется дольше 5-6 суток.

Во время настаивания, смесь надо периодически энергично встряхивать. Нет четкого указания на срок, в который надо это сделать. Поэтому придется опираться исключительно на интуицию.

В идеале, процесс выдерживания мамахуаны или Añejar лучше проводить в дубовом бочонке. Но, если его нет, подойдет обыкновенная

стеклянная

тара.

И самый приятный бонус – настоящего

пакета

с травами и кореньями из Доминиканы хватает на 30 и

более

раз использования. Самая лучшая настойка получается не с

первого раза

, а только после третьего

приготовления

.

В следующие разы всю процедуру повторяют заново, но увеличивают время настаивания на 7-10 дней. Первый этап – Curar, со

второго

раза пропускается. Есть мнение, что смесь

можно использовать

даже до того момента, пока состав полностью не почернеет, а на это уходит до 12 месяцев с первого приготовления. Со второго раза, в процессе настаивания, настойку можно пробовать, чтобы определить, сколько ей еще можно постоять или уже можно употреблять или выбрать свой способ настаивания и изготовления.

Секреты пития

Напиток

Mamajuana

– это благородная настойка. При ее распитии не нужна закуска, поэтому его не ставят на праздничный стол. Пьют в уютной тихой компании не более 50 грамм в сутки. На этом настаивают даже местные жители, так как в составе огромное количество вытяжек из растений и корней.

Традиционный доминиканский способ употребления –

пить

залпом настойку и запить кокосовой водой.

Температура, при которой раскрывается в полной мере вкус и аромат – комнатная. Напиток успокаивает нервы, поэтому его можно выпить перед сном. Одновременно с этим он

хорошо

поднимает либидо.

Доминиканцы употребляют ее и в лечебных целях. Если у пары есть проблемы с зачатием ребенка, по обоим партнерам рекомендуется употреблять по 1-2 чайные ложки в

день

.

Используют для приготовления коктейлей. Сочетается с соками:

грейпфрута;

ананаса;

лайма или лимона;

папаи;

апельсина;

кокоса;

манго.

В любом коктейле ром можно всегда заменить на мамахуану. Очень интересный вкус получается у Мохито и Кровавой Мэри, если

приготовить

их на базе настойки. Кофе с

мамахуаной

приобретает еще более бодрящие свойства.

Целебные свойства и противопоказания

Если верить жителям Доминиканы, то мамахуана обладает превосходными целебными свойствами. Можно сказать, что она способна поднять даже из гроба мертвого. Но, самое главное – это решение проблем с потенцией и зачатием детей. Помимо этого, настойка имеют и другие полезные свойства:

успокаивает;

возбуждает аппетит;

улучшает иммунитет;

помогает быстро восстановить физические силы;

обладает мочегонными свойствами;

ускоряет процесс выздоровления во время простуды;

стимулирует пищеварительный процесс.

Вкус у напитка сладкий и слегка пряный. Сам он вязкий. Букет вкуса во многом зависит от производителя.

Несмотря на такую огромную пользу, в ряде случаев не рекомендуется употреблять настойку, в особенности людям с других стран, то есть совершенно неподготовленных к употреблению ударной дозы целебных трав, настоянных на спирту. Не рекомендуется употребление при наличии болезней ЖКТ. Чтобы не ускорить процесс протекания заболевания при онкологии и ВИЧ, лучше отказаться от настойки. Есть также риск, что боли усилятся. Естественно, что при наличии какой-либо аллергии на любые травы, также есть запрет на употребление.

Интересные факты

На острове Damajuana продается в двух

вариантах

: сухое

вещество

для самостоятельного приготовления и готовая

жидкость

к употреблению напитка. Вывести сырье для приготовления спиртного можно, а готовый к употреблению напиток запрещено.

В 2015 году компания Tremols в Сан-Франциско получило серебряную медаль за мамахуана, как за лучшую алкогольную настойку (крепость 30

градусов

).

Огромный вклад в популяризацию настойки внес Порфирио Рубироса. Он был дипломатическим работником в период правления диктатора Рафаэля Трухильо. Порфирио был заядлым автогонщиком, вел активную светскую жизнь и был настоящим плейбоем.

Доминиканская республика не экспортирует свой «напиток страсти» ни в одну страну мира. Купить в мире ее можно только в магазине или заказать в интернете только в сухом виде.

Мамахуана – это классическая доминиканская настойка, состоящая из целебной

растительности

островов Гаити. Собрать настоящий состав в других регионах достаточно проблематично, несмотря на активные экспортно-импортные отношения между странами мира.

Зато способов настаивания дома очень много

.

В продаже можно встретить

сухую смесь

, замоченный в бутылке и готовый

оригинальный

напиток, который запрещено вывозить с острова (точнее в рамках лимита). Хранить настойку, независимо от фасовки, надо при комнатной температуре. И самое главное, настойку употребляют не более 50 грамм в день.