Ух, только начинаю писать статью, а уже предвкушаю шквал комментариев – дескать, сделать коньяк в обычных домашних условиях, даже из правильного виноградного сусла – задача сверхсложная, а уж пытаться соорудить его из спирта-ректификата или водки – вообще нонсенс. Спокойно, товарищи, спокойно! Редакция прекрасно знает, как делается и оригинальный французский коньяк, и арманьяк, а чачу или настоящий виноградный бренди даже можем научить готовить. Сегодня вопрос у нас стоит по-иному – можно ли при помощи подручных средств и относительно доступных ингредиентов сделать из самого народного алкоголя – водки или спирта – нечто хотя бы отдаленно похожее на то, что мы привыкли называть «коньяком»?

У нас уже есть похожая статья – вот она – но в ней даны рецепты исключительно с домашним продуктом – фруктовым, зерновым, сахарным, наконец. Дистиллят – не водка, в нем и плотность другая, и вкус, и ароматика. А ректификат есть ректификат – он нейтральный, зато чистый. То есть, все, что нужно – это правильно подобрать ингредиенты для настаивания, а остальное за нас сделает время. Во многих сегодняшних рецептах будет использоваться дубовая щепа, она же – чипсы. О том, как ее правильно подготовить и что она дает напитку, читайте в статье по предыдущей ссылке. Кстати, щепа из любой другой древесины: яблока, вишни, абрикоса, etc. готовится аналогично.

Домашний «коньяк» из спирта с дубовой корой и пряностями

1 л пищевого спирта 50%

1 ст. л. коры дуба

1/3 ст. л. нейтрального по вкусу мёда*

2 бутона гвоздики

3 горошины душистого перца

1/3 ст. л. сушеного зверобоя

1/3 ст. л. майорана

малюсенькая щепотка ванилина

в качестве подсластителя рекомендуется использовать именно мёд, а не сахар – он даст напитку необходимую «коньячную» плотность и вязкость.



Американский рецепт. Да-да, в Новом Свете тоже делают настойки «под бренди», благо спирт Everclear в супермаркетах США, в отличие от отечественных, продается абсолютно свободно. Можно сделать и на водке, но желательно все же, чтобы сырье имело крепость по меньшей мере 50 градусов. В качестве «древесной» основы тут используется дубовая кора – как ее подготовить, будет написано в рецепте.

В приготовлении нет абсолютно ничего сложного. Кору нужно предварительно прокипятить в течение 10 минут, воду вылить. К остывшей коре добавить специи, травы, мёд, залить разбавленным спиртом, перемешать до растворения мёда и оставить на 2 недели в тёмном месте при комнатной температуре, периодически встряхивая. После этого настой тщательно профильтровать несколько раз и разлить по бутылкам, переместить в прохладное место – погреб, подвал. Как и все настойки на спирту, этот самодельный домашний коньяк требует выдержки – по меньшей мере пару месяцев. Только после этого его можно будет не просто пить, но пить с удовольствием!

https://www.youtube.com/watch?v=y4Uv3vtG2IQ

«Коньяк» из водки с шиповником и боярышником

1 л качественной водки

2 ст. л. дубовых чипсов средней обжарки*

8 г сушеного шиповника

10 г сушеного боярышника

1 ст. л. мёда**

4 бутона гвоздики - только ножки, без соцветий

по щепотке ванилина и мускатного ореха

чипсы можно предварительно вымочить в кипятке в течение 10 минут, для уменьшения содержания дубильных веществ;



Еще один рецепт из англоязычных интернетов. Напоминает популярный у нас «коньяк по-деревенски», но со своими нюансами. Вместо суровой самодельной щепы тут применяются чипсы – более мелкая и тонкая фракция древесины, средней обжарки – коричневого или темно-коричневого цвета. Сочетание шиповника и боярышника даст напитку лёгкие фруктовые нотки и кислинку – при выдержке в течение полугода эти нотки сольются с основной ароматикой продукта и настойка станет весьма похожей на выдержанный в бочке виноградный дистиллят.

** - подойдет любой нейтральный мёд – цветочный, разнотравье, липа. Интересных результатов можно добиться с гречишным мёдом – его терпковатый вкус хорошо сочетается с лесными ягодами.

Этот вариант «коньяка» из водки делается еще быстрее и проще, чем по предыдущему рецепту. Чипсы, специи и сушеные ягоды складываются в банку, заливаются водкой с добавлением меда. После тщательного перемешивания все отставляется в теплое темное место на 25-30 дней, каждые 5-7 дней банку надо встряхивать. После этого настой фильтруется. При необходимости его можно еще немного подсластить. Попробовать можно через пару дней отстаивания в прохладном месте, но окончательно вкус напитка сформируется не меньше чем через 3 месяца, лучше – полгода. Крепость такого «коньяка» составляет 37-38%, храниться он может до пяти лет (по факту – бесконечно).

Домашний «коньяк» из водки с черносливом, калганом и миндалём

1 л водки или водочной крепости спирта

5 шт. копчёного чернослива

5 шт. сладкого миндаля

3 г корня калгана

1/2 ч. л. дубовых чипсов или фисташковых скорлупок

Интересный рецепт с одного из отечественных форумов. По итогу вы получите оригинальную настойку – может, и не особенно похожую на коньяк, но уж точно вкусную, невероятно ароматную, мягкую, питкую. В рецепт входят дубовые чипсы – такие же, как и в прошлом рецепте. Можно соригинальничать и заменить их равным количеством скорлупок от несолёных фисташек, обжаренных на сковородке до черноты. С фисташковыми скорлупками делают самостоятельную настойку, которая сама по себе немного напоминает коньяк – читайте о ней тут

Делается такой «коньяк» из водки так же, как по прошлому рецепту – легко и довольно быстро. Миндаль нужно слегка раздавить ножом, добавить чернослив, измельченный калган и чипсы, залить водкой, плотно закупорить и отставить на 2 недели в темное теплое место. После этого настойка тщательно фильтруется – через несколько слоев марли, затем – ватный или бумажный фильтр. Подслащивать ее не требуется, но по желанию можно добавить немножко сахара – половины чайной ложки хватит. Далее перемещаем напиток в прохладное место и даем отстояться еще 3-4 недели. Всё, можно пробовать!

Домашний «кальвадос» с яблочной щепой

2,5 л водки или разбавленного спирта

10 г яблоневой щепы средней обжарки

100 г качественного чёрного изюма

30 г миндального ореха

1 ст. л. сахара - по желанию

10 г ванильного сахара

Этот напиток по вкусу ближе не к коньяку, а к его яблочному собрату – кальвадосу. Яблочную щепу легко сделать своими руками – благо, яблонь у нас предостаточно, а готовится точно так же, как и дубовая – только обжаривать нужно сильнее, до коричнево-черного цвета.

Все ингредиенты сложить в банку и залить спиртным доверху. Изюм лучше предварительно как следует промыть, миндаль – слегка раздавить. Срок настаивания – целых 2 месяца. После этого настой слить, ингредиенты хорошо отжать. Тщательно профильтровать напиток через марлю и любой фильтр тонкой очистки, при надобности – подсластить. Перед употреблением «кальвадос» желательно отстоять в прохладном месте хотя бы 3 месяца.

Имитация «граппы» – рецепт для самых дотошных алхимиков

1 д пищевого спирта 95,6%

косточки и гребни от 1 кг любого винограда*

лучше взять жмых, оставшийся после отжима сока, вместе со шкурками – напиток будет еще более ароматным.



Интересный рецепт с просторов рунета, позволяет приготовить ароматный спирт, весьма похожий на виноградный дистиллят, но при этом – не возиться с виноградной брагой. Конечно, не настоящий бренди, но – ароматная и вкусная реплика. Для изготовления понадобится простейший самогонный аппарат.

Готовится такая «имитация» в два этапа. Для начала виноградный жмых заливается спиртом и настаивается не менее двух месяцев. Далее полученный настой необходимо разбавить до 20-30 градусов и перегнать – делается это в режиме постилл, на небольшой скорости – по принципу, например, джина. При перегонке щадяще отбираем головы – граммов 50 на наше количество хватит. Гоним до тех пор, пока жидкость сохраняет приятный виноградный, фруктовый аромат, остальное отправляем в хвосты.

Такая эрзац-граппа из спирта станет лучшей основой для приготовления домашнего коньяка по любому из вышеприведенных рецептов. Если виноград был достаточно ароматным и все сделано правильно – вам не понадобится ничего, кроме дубовой щепы или чипсов. Просто добавьте 2-3 щепки средней обжарки на литр разведенного продукта – и через месяц вы получите отличный напиток, значительно превосходящий по качеству дешевые коньяки из магазина!