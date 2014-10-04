Могучие кедры растут, как известно, в Сибири. В тех краях плоды этого удивительного дерева используют в разных целях, и как лакомство, и как превосходное лекарство, ведь орешки не только богаты питательными веществами, а и полезными организму микроэлементами и обширным списком витаминов. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить настойку на кедровых орешках на спирте, водке или домашнем самогоне, проще говоря, кедровую водку или кедровый самогон.

Простой рецепт кедровой настойки

1 горсть неочищенных кедровых орешков (где-то 40 грамм);

2 полоски по 5 см сушеной цедры апельсина;

щепотка ванилина (на кончике ножа);

3 свежих листика черной смородины;

1 ст. ложка сахара (или эквивалент фруктозы);

0,5 л водки (самогона или разбавленного спирта до 40-45 градусов).

Для начала предлагаем вам простейший рецепт «Кедровки» (или, как её ещё ласково называют в народе, «Кедрушки»). Данный рецепт проверен многими опытными самогонщиками и признан самым удачным, без преувеличения. Для настойки нам понадобится:

Для алкогольной основы лучше всего использовать качественный пищевой спирт, который следует развести до 45% (воспользуйтесь этим калькулятором и прочитайте эту статью). Также отлично подойдет домашний самогон, к примеру, на сахаре, только обязательно двойной перегонки с промежуточной очисткой. Водка тоже подойдет. В общем, низкокачественный продукт лучше оставить для других настоек – мы сейчас будем готовить действительно полезный и вкусный напиток.

Цедру апельсина нужно срезать очень аккуратно, чтобы не задеть белой кожицы, которая отдаст напитку горечь. Цедру лучше просушить на солнце 1-2 дня – так она будет еще ароматнее. Листья смородины должны быть зелеными, но если с этим проблема, попробуйте использовать сушеные.

Приготовление “Кедрушки”

Для начала нужно смыть с орешков смолы, которые немного портят вкус напитка и делают его непригодным для обильных возлияний. Для этого орешки нужно пересыпать в металлическую емкость и залить кипятком, перемешать и слить воду. Так повторить 3-4 раза – этого должно хватить. Переложить орешки в банку нужного объема, добавить сахар/фруктозу, цедру апельсина, ванилин на кончике ножа, листья смородины. Залить содержимое банки водкой/самогоном/спиртом и хорошо перемешать до полного растворения сахара; Банку отправить на 10 дней в теплое темное место, при этом желательно через 3 дня ежедневно снимать пробу с напитка и убирать ингредиенты, в частности листья смородины и цедру апельсина, если те начинают доминировать во вкусе. По истечении срока процедить кедровую настойку через сито или марлю и оставить еще на 3-4 дня созревать, пробовать сразу не рекомендуется. После этого «Кедрушку» можно смело употреблять в разумных количествах.

Цвет у полученной настойки будет насыщенным, ближе к коньячному. Вкус сбалансированный, с преобладанием кедровых орешков. Очень важно вовремя вытащить листья смородины или изначально использовать меньшее их количество. Кстати, хорошим признаком считается, если ядра орешков полностью растворяются, то есть после настоя скорлупа остается полой.

Польза настойки на кедровых орешках

Применяется кедровая настойка в самых разных ситуациях. В основном этот целебный настой используют для лечения разных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита. Справляется она и с различными кожными заболеваниями (применять её наружно тоже очень полезно).

Кроме того, кедровые орешки очень питательны и превосходно восстанавливают иммунитет человека, особенно после болезни или длительного приема лекарств, в том числе антибиотиков. Разумеется, не лишним будет запастись этой настойкой на зимне-весенний сезон, когда организм будет испытывать нехватку витаминов и различных микроэлементов.

Как известно, в состав кедровых орешков входят витамины группы А, В, С, D, E и P, а также магний, фосфор, калий, кальций, железо и многое другое. Не забываем об антиоксидантах, эфирных маслах, аминокислотах, жирных кислотах омега три и прочих веществах, которые нужны нашему организму для нормального функционирования.

Стоит также упомянуть, что даже врачи рекомендуют орешки кедра, как эффективное лекарство от ревматизма и некоторых других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Единственное противопоказание к настойке из кедровых орешков – непереносимость некоторых элементов и, разумеется, серьезные болезни печени (из-за содержания спирта). Также не рекомендуется употреблять данный напиток людям с больным сердцем (особенно, если речь идет об обильных возлияниях).

Приведенный рецепт выше как раз больше подходит для интенсивных застолий, когда выпивается больше 1 рюмки. Ваш покорный слуга пробовал другой вариант настойки – просто на ядрах орешков и сахаре, без лишних ингредиентов. Надо сказать, было вкусно и необычно. Советую вам попробовать и этот вид «Кедрушки» - на 2-3 л водки/самогона/спирта положите около 100 г очищенных орешков. Можете поэкспериментировать с количеством.

А вот для лечебных целей рекомендую использовать другой рецепт, с мёдом, как и перцовка. Расчет взят практически в промышленных масштабах, но вы смело можете все пересчитать.

Рецепт кедровки с мёдом – лечебная настойка

8 л чистейшего самогона или спирта 70-75%;

2 л банка кедровых нелущеных кедровых орехов;

4 ст. ложки дубовой коры;

6-8 бутона гвоздики;

150-300 мл мёда.

Гвоздика не обязательна (это для тех, кто её не любит), но она делает вкус настойки более «объемным». Мёд лучше брать нейтральный, без сильно выраженного вкуса – это если будете кедровку пить в больших количествах. Для лечебных целей (по 50 мл перед едой) лучше использовать самый качественный, ароматный и вкусный мёд, в идеале горный, какой-нибудь альпийский или что-то типа того.

Также в эту настойку можно добавить маралий корень (левзея сафроловидная/родиола розовая) или золотой корень, которые являются превосходными афродизиаками. Но с родиолой нужно быть максимально осторожным – она создает большую нагрузку на сердце.

Орешки, как и в первом рецепте, несколько раз заливаем кипятком и сливаем – убираем смолы. Помещаем все ингредиенты в емкость необходимого размера и заливаем спиртосодержащей смесью указанного градуса (70-75%). Настаивается лечебная настойка на кедровых орешках минимум 3 недели, но не более 2 месяцев, иначе «Кедрушка» превратиться в аптечную микстуру с резким вкусом и запахом. После выдержки настойку нужно профильтровать, разбавить до 40-43% и дать отстояться ещё 3 дня – до этого дегустировать не стоит.

Некоторые сетуют, что 2 л банки орешков слишком много на такое количество спирта, но если прикинуть, то это ничтожно малая доза, если пересчитать на количество спирта, которое сможет осилить среднестатистический человек (сельских алкашей в расчет не берем).

Что ж, пробуйте на здоровье, делитесь опытом, критикуйте. Теперь вы знаете, как приготовить кедровую настойку у себя дома, а значит болеть зимой можно гораздо меньше, а весной быстро восстановить силы. Есть еще один замечательный напиток из кедровых орешков, с кофе, но это уже совсем другая история…