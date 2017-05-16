О клубничных настойках мне, если честно, сказать особо нечего. Мы всегда стараемся делать оригинальную вступительную часть для каждой из статей, сформировать какую-то концепцию, придумать историю, обыграть интересные факты и т.д. и т.п. На момент написания этой статьи о клубнике было сказано очень много: в статье о клубничных ликёрах акцент пал на немецкий Ксу Ксу, в статье о наливках обыграли летнее настроение, о самогоне – дороговизну клубники, о вине – глупость англичан (сейчас ирландцы должны скинутся по лайку). Что сказать о настойках на клубнике?

Домашняя настойка из клубники

Клубничная настойка Универсально, вкусно, ароматно, клубнично! Универсальный рецепт: свежая клубника (по потребности)

водка, самогон или спирт 40-50% (по потребности)

вкусовые добавки (базилик, эстрагон, лайм, лимон)

простой сахарный сироп (по потребности) Клубнично-лаймовая текила: 250 мл спелой клубники (разрезанной пополам, по объему)

2 лайма (один для цедры, другой порезать дольками)

350-500 мл текилы Клубнично-базиликовый джин: 250 мл спелой клубники (разрезанной пополам, по объему)

½ стакана базилика (нарезанного, плотно утрамбованного)

350-500 мл джина Клубнику промыть, удалить плодоножки и нарезать пополам. Поместить ягоды в банку подходящего объема (в данном случае литровой банки хватит с головой). Добавить вкусовые добавки и залить всё алкоголем. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте. Через 3-5 дней можно начинать пробовать. Когда вкус и аромат настойки вас устроит (обычно после недели настаивания серьезных подвижек во вкусе не наблюдается), слить её через сито в чистую ёмкость. Перед розливом настойку желательно профильтровать через кофейные фильтры или вату, после чего перелить в чистую сухую бутылку и плотно укупорить. Хранить клубничную настойку на воде и других алкогольных напитках следует в тёмном прохладном месте. Употребить в течение 1 года!

Любая из настоек, приготовленная по рецепту из этой статьи, сама по себе уступит большинству клубничных ликёров и наливок, как по вкусу, так и по аромату. Клубника, как и многие другие фрукты, в напитках лучше всего раскрывается сахаром. Но всему, как говорится, своё время и место. Сладкий ликёр или наливка не особо доставят вам радость, когда солнце раскаляет крыши добела, а воздух вокруг ломает пространство, дребезжа от зноя. В такие дни вам нужен стакан освежающей жидкости, а не приторно-сладкая жижа. Поверьте, клубничная настойка со льдом и тоником станет настоящим спасением…

При желании любую из приведенных в этом рецепте настоек можно подсластить по вкусу простым сахарным сиропом, сваренным из равного количества сахара и воды. Чтобы не терять градусы в напитке и не менять его сущности (это всё же настойка), сироп рекомендую готовить в пропорции 2:1, то есть 2 части сахара и 1 воды.

Что касается универсального рецепта, то нарезанной дольками клубникой забивайте банку до краёв, равномерно распределяя между клубникой вкусовые добавки. Клубнику не прессуйте. После этого можно залить водку или другое спиртное по самое горлышко, а дальше по инструкции. Отменный результат гарантирован.

В аромате базилика можно уловить легкую анисовую линию, поэтому с джином он сочетается великолепно, в то время как клубника добавляет некий сладко-фруктовый акцент. Но с водкой такого количества базилика будет многовато, поэтому если вы решили сделать клубничную настойку с базиликом именно на водке, добавляйте на литровую банку, наполненную клубникой, всего несколько листочков – от 2 до 5, не больше.

Вы можете приготовить настойку на замороженной клубнике в любое время года для приготовления оригинальных коктейлей. Вместо водки, спирта, самогона, джина и текилы вы вправе использовать любой другой крепкий алкогольный напиток, который по вашему мнению будет сочетаться с ягодой. Однозначно следует опробовать виноградный бренди, то бишь, коньяк, а также граппу и другие фруктовые дистилляты.

Клубничные настойки идеальны для приготовления оригинальных коктейлей. К примеру, клубнично-лаймовая настойка на текиле (где лайм, кстати, можно смело заменить лимоном) идеальна для приготовления Маргариты, а клубнично-базиликовый джин – ингредиент для джин-тоника. Всему своё время и место, не так ли? В общем, проявите фантазию, как проявил её автор следующего рецепта. Верховенство духа авантюризма над шаблонным поведением домашнего бутлегера в полной мере отражает рецепт клубничной настойки с ревенем. Им, пожалуй, я и закончу…

Настойка на клубнике с ревенем

8-12 шт. спелой клубники, разрезанной пополам

400 г стеблей ревеня

150-300 г сахарной пудры

2 тонких ломтика корня имбиря

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

Съедобной частью ревеня является только его стебли – листья ядовитые. Это овощ (в чём нет ни чего страшного, ведь с овощами напитки мы уже готовили ), но часто его используют как фрукт, в составе десертов и выпечки. Его кисло-пряный вкус одновременно напоминает яблоко и клубнику, поэтому наличие ревеня в этом рецепте не должно вызывать каких-либо вопросов. Пожалуй, эта настойка может легко облапошить любой слащавый ликёр по вкусу, но при этом сохранит способность утолять жажду. Главное не переборщите с сахаром!

Поместить все ингредиенты в банку подходящего объема, плотно закрыть и встряхивать до тех пор, пока сахар не растворится полностью (чтобы подогнать напиток под свои вкусы, рекомендую сахар добавлять после настаивания на клубнике, ревене и имбире). Оставить в тёмном прохладном месте на 3-4 недели, 2-3 раза в неделю содержимое нужно встряхивать. Когда жидкость приобретет приятный розовый цвет и начнёт вас устраивать своим вкусом, слить настойку через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через кофейные фильтры или вату, а затем разлить в чистые сухие бутылки. Выдержка приветствуется. Настройку рекомендуется употребить в течение 1 года. Смакует по-всякому!