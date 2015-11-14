Сразу оговорюсь – ни одним из приведенных ниже способов вы не получите «коньяк» в полном смысле этого слова. Впрочем, и то низкопробное бухло, которое продается у нас в магазинах, коньяком не является и являться не может. Однако сделать чудесный, совершенно особенный напиток со своими собственными вкусоароматическими свойствами вполне можно. И ваш продукт будет гораздо лучше, чем какой-нибудь «Коктебель».

Сегодня мы приведем два самых распространенных, тысячекратно проверенных рецепта – самодельный коньяк из самогона на дубовой коре «по-латгальски» и так называемый «деревенский» коньяк на дубовой щепе.

На форумах встретил фразу, что сравнивать настоящий и домашний коньяк – все равно, что сравнивать живую и резиновую женщину. Такой подход – совершенно неправильный! В каждом из этих рецептов есть своя, особенная прелесть. Коньяк из самогона на дубовой коре – это не химическая подделка, а живой, благородный напиток, к тому же – сделанный своими руками. Продолжая аналогию: если оригинальный коньяк – это пафосная парижская манекенщица, с которой, кроме как о философии Делёза и поговорить-то не о чем (да еще и только по-французски), то наш домашний «коньяк» из самогона – это пышущая здоровьем деревенская хохотушка, с которой хоть на сеновал, хоть на стройку БАМа, хоть в сибирскую ссылку.

Коньяк из самогона в домашних условиях. Немного о сырье

Как уже говорилось, сделать коньяк из самогона своими руками нельзя, но можно сделать хороший, качественный оригинальный напиток. Естественно, для этого нужны три вещи – высококлассный алкоголь, правильная пропорция ингредиентов и длительная выдержка.

Насчет качества самогона все авторы рецептов единодушны – оно должно быть наивысшим! Подойдет хороший зерновой двойной или тройной дистиллят или же – ректификат, приготовленный в бражной колонне и разведенный до необходимой крепости. Самые лучшие коньяки из самогона в домашних условиях получаются в том случае, если для них применялся виноградный спирт – чача или ее упрощенные аналоги.

Теперь поговорим о втором обязательном ингредиенте – дубе. Коньяк своими руками из самогона можно сделать только в том случае, если у вас есть специально подготовленная древесина этого дерева. Почему это так важно?

Щепа или чипсы – это, так сказать, эрзац-бочка – распространенная и доступная замена дубовым бочонкам из-под вина. Что даст дуб нашему напитку?

Танины. Растворенные вещества таниновой группы придают напитку терпкость и своеобразный горьковатый аромат, смягчающийся при выдержке. Ароматические кислоты. При биосинтезе лигнина, содержащегося в древесине, выделяются натуральные ароматизаторы. Их много, но прежде всего это сирингальдегид (дает запах, похожий на сирень) и более выраженный ванилин. Представьте, он содержится не только в ванильных бобах и магазинных пакетиках, но и, например, в корице, гвоздике, оливковом масле, кофе, и, конечно, в дубовой древесине. Лактоны и фенольные соединения. Также важный элемент букета напитков, выдержанных в бочках или на щепе. При термообработке дерева в нем образуются вещества фуранового ряда, сообщающие нашему коньяку тот самый аромат «карамели».

Итак, дуб – это танины, ванилин и карамель. Если используются не чипсы и не щепа, эти вкусы и ароматы напитку нужно сообщить искусственно. Поэтому в рецепты самодельного коньяка из самогона на дубовой коре часто входят дополнительные ингредиенты – например, натуральное вино, ванильный сахар или стручки, карамельный сироп.

В общем, довольно теории, переходим непосредственно к рецептам домашнего коньяка из самогона.

Коньяк по-латгальски. Рецепт, проверенный поколениями!

3 литра самогона минимум двойной перегонки, разведенного до 50 градусов.

Кора дуба (продается в аптеке) – 2 столовых ложки. Кору рекомендую предварительно замочить на 10 минут в кипятке, высушить, а только после этого класть в напиток, иначе в нем будет чересчур много дубильных веществ. Также кору можно заменить равным количеством дубовых чипсов.

3 гвоздички.

Мускатный орех (целый) – 1/5 часть или молотый – на кончике ножа.

Кардамон – 1 небольшая коробочка, слегка раздавленная ножом.

Сахар – 3 столовых ложки.

Сахар нужно предварительно растворить в небольшом количестве самогона, как вариант – сделать простой карамельный сироп. В банку кладем все ингредиенты, вливаем самогон и добавляем сироп, все хорошенько взбалтываем и отставляем в темное место. Время настаивания – от двух недель, но не больше месяца, чтобы спиртовая основа не вытянула из коры слишком много дубильных веществ. При настаивании на батарее время уменьшается до недели – 10 дней, но это не очень правильный метод, лучше подождать. После того, как настойка приобрела коричневый цвет и яркий аромат – ее нужно профильтровать, разлить в бутылки и выдерживать не менее полугода в темном месте.

Настойка по-латгальски – самый распространенный способ облагородить самогон «под коньяк». Рецепт был изобретен в Латгалии – исторической области современной Латвии, имеющей давние традиции самогоноварения. Вариаций этого напитка встречается чрезвычайно много, но есть один классический рецепт, который применяется поколениями и всегда дает хороший, устойчивый результат. Его мы и приведем.

Говорят, после двухгодичной выдержки коньяк по-латгальски становится особенно приятным. С каждым месяцем отдыха напиток становится все более богатым, мягким и похожим на реальный коньяк!

Домашний коньяк из самогона. Рецепт «по-деревенски»

Хороший самогон 45-50 градусов – 3 литра;

Дубовая щепа средней обжарки – 6 штук длиной 10 см. и толщиной примерно 4х4 мм.

Сахар – 2 столовых ложки (для карамельного сиропа);

Шиповник – 15 небольших ягодок (ликбез по шиповнику читайте в данной статье);

3-4 горошины черного перца;

Чайная ложка крупнолистового черного чая (лучше брать хороший, так как дешевый может быть крашеным);

Зверобой – 1 маленькая веточка или чайная ложка без верха аптечного молотого. Этого ингредиента лучше положить меньше, чем больше.

Этот вариант напитка, в принципе, схож с предыдущим, но ингредиентов в нем используется куда больше, да и вариаций приготовления много – на любой вкус. Я буду описывать рецепты, в которых используется дубовая щепа, поэтому до того, как сделать коньяк из самогона данным способом, нужно будет подготовить материал. Ну, или купить его в специальных магазинах. Как заготовить и обжечь дубовую щепу, написано в конце данной статьи.

Необязательные составляющие (дополнительно):

Изюм черный и белый – по столовой ложке;

Чернослив без косточки – 1 шт;

Стручок ванили – 3 см;

Душица – 1.5 грамма;

Чабрец – 1.5 грамма.

Без второго списка вполне можно обойтись, напиток и так выйдет самобытным. Если возникли трудности со зверобоем – его тоже можно исключить. А вот ваниль я бы добавил, ее тут немного и она даст только тонкую, едва уловимую нотку в букет напитка.

Сделать карамельный сироп – светло-коричневого цвета. Все ингредиенты положить в банку, залить алкоголем, добавить карамель, плотно закрыть крышкой. Настаивать в темном месте неделю, после чего вытащить чернослив (если вы его используете) и ваниль. Общее время настаивания – от двух недель до месяца (не больше), банку периодически нужно встряхивать. Когда аромат стал выраженным, а цвет – достаточно темным, жидкость нужно процедить через несколько слоев марли, затем – через ватный фильтр. Оставить отдыхать в бутылке минимум на 3 месяца, лучше – больше, в темном прохладном месте, чтобы дубильные вещества в напитке смягчились, вкусы – подружились и округлились, а аромат стал более мягким. Если после отстаивания появился осадок – повторно отфильтровать.

Как мы видим, коньяк из самогона в домашних условиях приготовить не так уж сложно, напиток получается красивым, ароматным, с многогранным вкусом. Чем дольше вы его храните – тем лучше он будет!

Подготовка дубовой щепы в домашних условиях

Берется сухая дубовая чурка или поленце из ствола или толстой ветки. Древесина аккуратно раскалывается вдоль волокон. Доказано, что спирт проникает в дерево на 2 мм, поэтому оптимальный размер щепы – 4х4 мм. Щепки кладутся в холодную воду на 12 часов. После этого времени старая вода сливается, а щепки заливаются свежей, в которую нужно положить соду – около чайной ложки на 5 литров. После 12 часов настаивания вода снова сливается, щепки укладываются в дуршлаг и ставятся на паровую баню – их нужно именно парить, а не проваривать. На пару наше сырье стоит также около 12 часов, на слабом огне. Когда та вода, что кипит в кастрюльке, приобретает коричневый цвет – ее нужно сливать и заменять свежей. Теперь щепу нужно вытащить и просушить на воздухе в течение все тех же 12 часов. Следующий этап – прогрев. Дерево нужно выложить на решетку и поставить в духовку при температуре примерно 150 градусов. Держать около 4-х часов. Еще через 12 часов процедуру повторить. На этом этапе должен появиться приятный запах ванили и карамели. Держим опять 4 часа, даем отдохнуть еще 12. И завершающий этап – собственно обжарка. Для этого духовку нужно включить на 200 градусов, если есть – поставить режим гриль. Печь до тех пор, пока щепа не начнет дымиться. Как только это произошло – все готово!

А теперь поговорим об ингредиенте, входящем во многие рецепты домашнего коньяка из самогона – дубовой щепе. Делается она так.

Как мы видим, подготовка дубовой щепы для коньяка из самогона в домашних условиях – процесс довольно долгий, но не очень трудоемкий. Это целесообразно делать, если вы собираетесь готовить много напитков с выдержкой на дубе. Хранится такой материал неограниченно долго в теплом сухом месте, использовать его можно по мере необходимости.

«Ромовый Дневник» желает вам удачных экспериментов! Готовьте больше алкоголя – красивого, вкусного и разного, а употребляйте – в меру и с удовольствием!