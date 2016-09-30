Морошка – одна из самых удивительных ягод, вкусная сама по себе и служащая превосходным сырьем для настоек! В отличие от многих других плодов, морошка как при термообработке, так и при вымачивании в спирте практически не теряет своей ароматики, вкуса и даже лечебных свойств, настойку из морошки в домашних условиях делать просто, не очень долго, напиток всегда получается отличным, испортить его практически нереально!

Морошку называют «арктической малиной», «болотным янтарем», «царской ягодой», «северным апельсином» – у многих коренных народов Севера этот плод традиционно вызывает некие патетические чувства. И недаром – ведь морошка по витамину С четырехкратно опережает апельсины, а по витамину А – морковь, благодаря чему эвены, манси, чукчи, коряки, ненцы издавна использовали ее в профилактике традиционного для этих областей авитаминоза. Вот если бы у Пушкина была цинга, а не пуля в животе, морошкой бы он излечился – факт!

Кроме всего прочего, и сама морошка, и любой алкоголь из нее отлично хранится, так как ягода богата бензойной кислотой – естественным консервантом. Правда, по этой же причине она практически не пригодна для приготовления домашних вин и наливок. Но настойки или ликеры будут стоять и по 5 лет, и больше, что нам на руку – с годами такие напитки смягчаются и облагораживаются, их вкусоароматические свойства становятся тоньше и элегантнее.

Приготовление простой настойки из морошки в домашних условиях

В общем-то, этот рецепт ничем не отличается от рецепта настойки на любой другой ягоде. Нам нужна только морошка и водка (разведенный спирт), да немного сахара (50-100 грамм) для смягчения вкуса. Расход – примерно литр водки на полкило ягод.

Готовить – проще некуда! Мытые и перебранные ягоды (можно их также дополнительно слегка подсушить в духовке) складываем в подходящую банку, доверху заливаем алкогольной основной. Отправляем ёмкость в темное теплое место минимум на 2-3 недели. Когда срок вышел – сливаем жидкость, ягоды слегка отжимаем через марлю. Подслащиваем настойку по вкусу, если крепковато – можно добавить немного воды. После тщательного размешивания сахара оставляем напиток еще на недельку-две в темное место, фильтруем через ватку и все – можно пробовать и бутылировать для хранения!

Морошковый ликёр на коньяке с медом

морошка свежая или мороженая – 0.5 кг;

любой бренди, можно недорогой, но натуральный – 1 литр;

мёд – 150-200 граммов.

В отличие от прошлого, этот рецепт настойки на морошке даст более плотный, сладкий и насыщенный напиток. Но и потрудиться придется чуть больше – в основном, с фильтрацией.

Ягоды укладываются в банку, разминаются ложкой или толкушкой и заливаются алкоголем, отправляются в темное место на 10-14 дней. Ежедневно банку нужно встряхивать, чтобы ускорить мацерацию. Через две недели настой аккуратно сливаем через трубочку, оставшуюся на дне жижу тщательно фильтруем и заливаем в настой. Добавляем мед по вкусу (если он сильно засахаренный, можно сделать медовый сироп с небольшим количеством воды, но это не обязательно), хорошенько перемешиваем и оставляем еще на 2 недели в том же темном теплом месте. После этого настойку из морошки остается только тщательно профильтровать и все – можно пробовать или разливать по бутылкам!

Карельская настойка: морошка с ржаными сухарями

морошка – полкило;

самогон 50% – 1 литр;

сахар – порядка 200 граммов;

вода – 200 мл.

сухари ржаные, мелкие – опционально.

Целую морошку залить самогоном, выстаивать 2-3 недели в темном месте, после этого – слить. Фильтровать настойку не нужно. Сварить сироп из воды и сахара, всыпать в него вымоченные в алкоголе ягоды и проварить минут 15-20, пока плоды не полопаются и не сморщатся. Слить жидкость, ягоды слегка отжать – они больше не нужны. Прямо в горячий морошковый сироп вливаем нашу настойку, размешиваем, накрываем крышкой и даем остыть естественным образом. Из любой подручной ёмкости – например, банки из-под пива, делаем импровизированный фильтр – вырезаем у банки дно (это будет верх), а тот ее конец, на котором расположено отверстие, выстилаем изнутри марлей. Заполняем банку хорошо высушенными мелкими (но не толчеными!) сухариками из черного хлеба и пропускаем через них настойку. В этих же целях можно использовать, например, пустую угольную колонну или просто большую лейку. Отставляем напиток в кладовку для отдыха, на недельку-две. Если он после сухариков все-таки остался мутноватым – фильтруем обычным способом, через ватный диск или бумажный фильтр. Все, можно пробовать!

Традиционный карельский рецепт, на выходе получится что-то похожее на финскую морошковую «Лаппонию». Сухари должны облагородить напиток, придать ему легкую горчинку, упростить фильтрацию. Такой напиток логично делать на домашнем зерновом дистилляте, но если такового в наличии нет, а рецепт понравился – что уж делать, используйте водку. В данном случае сухари не являются компонентом настойки, как например, в рецепте Бородиновской – под конец мы просто пропустим через них напиток, этого достаточно.

Настойка из морошки и мяты на спирту

морошка – 3 кг;

спирт 70% – 1.5 литра;

мята – 20-25 граммов;

сахар и вода (для сиропа) – опционально.

Оригинальная спиртовая настойка, в которой используется необычное, в общем, сочетание «морошка-мята».

Готовить напиток сложнее, чем все предыдущие, но и результат получается более интересный.

Ягоды морошки размять, отжать сок при помощи нескольких слоев марли или тонкой ткани. Сок отставить в холодильник, в жмых добавить мяту и залить спиртом. Настаивать 2 недели в темном теплом месте. После отстаивания жидкость сливается, жмых отжимается при помощи марли. Из всего сахара и воды делаем простой сахарный сироп – что это и как готовится читайте в этой статье. Остужаем сироп до комнатной температуры. Полученную настойку соединяем с заранее выжатым соком, постепенно доливаем сироп, пока напиток не станет достаточно сладким. После купажирования настойка должна отдохнуть еще пару недель в прохладном месте. После этого ее потребуется профильтровать и все – готово!

Как мы видим, настойки из морошки в домашних условиях сделать вполне реально, такой напиток допускает самые разные эксперименты, к нему всегда можно добавить любимые специи (понемногу), сахар заменить медом различных сортов. Также морошка в настойках отлично гармонирует почти с любыми северными ягодами, особенно с брусникой. В общем – ищущий да обрящет!