Чувствую, что многие сразу начнут кидаться в меня тапками, гнилыми помидорами и даже яйцами, но не могу поделиться своими рецептами настоек на спирту, приготовленных собственноручно.

После того как переехали жить за город, подарили мне самогонный аппарат. Стоял он без дела около полугода, а потом я решил заняться им. Начал гнать самогон, а потом уже и делать на нем настойки. Хотя, далеко не всегда есть время для самогоноварения, поэтому часть настоек делаю все-таки на спирту.

Лучше использовать чистый спирт, качественный, в идеале лучше всего брать медицинский. Такие настойки можно использовать не только для наружного применения. Все они делаются просто и не требуют особых затрат, ведь все нужное растет под рукой.

Я нашел несколько рецептов, которые делаю много лет подряд. Теперь хочу поделиться ими с вами, может, возьмете себе на заметку.

В чем польза настоек на спирту

Лечебные свойства настоек известны с давних времен. Травы постоянно собирали и сушили, делали из них целебные сборы, а рецепты передавали из поколения в поколение.

Стоит помнить, что спиртовые настойки следует применять в ограниченных количествах. Неумеренное потребление может закончиться печально, поскольку растительное сырье обладает своим уникальным действием на организм.

Например, боярышник хорошо пить при сердечной недостаточности, а вот перец – только для наружного применения. В любом случае консультация специалиста в этом деле не повредит.

Общие правила приготовления настоек на спирту

Не думайте, что настойку можно приготовить, просто смешав спирт, травы и ягоды. Процесс это тонкий, поэтому запаситесь терпения. У меня на один рецепт обычно уходит около двух месяцев.

Что еще нужно знать:

Для начала определитесь, что будет в основе настойки. Подойдет и магазинная водка, но я специально для таких случаев гоню самогон крепостью около 60 градусов. Это идеальная крепость для настоек. Пробовал на водке, но она часто попадается некачественная, хорошая же стоит дорого.

Травы нужно собирать в определенные дни, лучше после схода росы, так в них больше полезных веществ.

Ни в коем случае нельзя использовать замороженные ягоды. Никакой пользы от них нет, только время зря потеряете. Многие, конечно, делают такие напитки, но это на любителя, кому просто не нравится вкус обыкновенной водки.

Можно использовать сушеные ягоды и травы. Но сушить их тоже нужно грамотно, чтобы получился правильный напиток без привкуса сена или соломы. У меня для этого специальная сушильная камера. Сначала была маленькая, но потом сам сделал такую, какая удобнее для меня. Ни в коем случае нельзя сушить растительное сырье на солнце!

В настойки обязательно добавляю мед. Можно и сахар, но у меня сосед пчеловод, беру у него. Строгих пропорций нет, все рассчитывается «на глаз». Меда уходит около двух столовых ложек на поллитровую бутылку. Про сахар ничего не могу сказать, попробовал один раз – не понравилось.

Имейте в виду, что от содержания сахара зависит многое: если вы возьмете его больше 500 грамм, то получится ликер, от 300 до 500 грамм – наливка, а вот настойка получается идеальной, когда сахара около 100 грамм на литр напитка.

Противопоказания к применению настоек на спирту

Когда я начал делать спиртовые настойки, то неожиданно для себя заметил, что этот увлекательный процесс затягивает. Постоянно пробуя свой продукт, можно стать зависимым. Поэтому лучше не увлекаться дегустацией.

Идеальный прием напитка, настоянного на лекарственных травах – несколько чайных или столовых ложек в день. Передозировка может привести, например, к учащению сердечного ритма, если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Различные перцовые настойки хороши только при наружном применении. При приеме внутрь они дают нагрузку на сердце. Настойка сирени – вообще яд! При соединении ее со спиртом сразу начинают выделяться вредные вещества.

Всем, кто начинает делать такие настойки для личного применения, всегда советую в первую очередь читать литературу и консультироваться с врачом. Даже несколько капель могут привести к летальному исходу!

Лучшие рецепты приготовления спиртовых настоек в домашних условиях

Все, что вам нужно для приготовления идеальной настойки - спирт крепостью 60 градусов или 40, ингредиенты для настаивания, сахар или мед, чистая вода. Я беру родниковую, благо, родник у меня недалеко. Зимой использую снег - это структурированная вода, которая не дает никакого осадка при таянии.

Растительные сборы раскладываю по чистым холщовым или тряпочным мешочкам, убираю в темное место, где нет прямых солнечных лучей.

Ну и понадобится время, которого обычно никогда не хватает.

Кедровая

Кедр в нашей местности не растет, беру его обычно на рынке сразу несколько килограмм. Многие считают, что достаточно залить орешки спиртом – и готово. Это совсем не так.

Полезные свойства и качества кедровых орешков обусловлены их действительно выдающимся химическим составом. Всего в ста граммах очищенного продукта скрыта дневная норма таких полезных веществ для организма, как йод, цинк, кобальт, натрий, железо, медь, марганец и много чего еще.

Незаменимые аминокислоты, жиры, белки, углеводы - все это содержится в этих небольших семенах в избытке. По пищевой ценности сравниться с ними сможет, разве что соя.

Сначала орешки нужно очистить от скорлупы. Считается, что в последней много витаминов, но это заблуждение. При соединении ее с алкоголем выделяется горечь, что может испортить приятный напиток. Я обычно промываю их несколько раз в кипятке, чтобы вымылась вся грязь.

Сам рецепт простой и рассчитан на поллитровую бутыль:

кедровые орешки – 100-150 грамм;

спирт - 60-65 градусов;

мед или сахар – 100 грамм;

специи – по вкусу.

Засыпаем все ингредиенты в стеклянную посуду, заливаем спиртом, добавляем мед или сахар, все тщательно перемешиваем и убираем в темное место. Срок настаивания 10-15 дней. Желательно, чтобы было тепло. Нужно следить за настойкой и периодически взбалтывать.

С клюквой на спирту

Клюква – одна из тех немногих ягод, которые перед применением нужно обязательно подморозить. Так разрушается структура волокон, настойка приобретает яркий цвет, а из плодов уходит горечь.

Не везде ее можно собрать, часто она поступает в продажу уже в сентябре-октябре. Стоит довольно дешево, у нас 250 рублей за килограмм. Перед приготовлением настойки нужно ее перебрать, чтобы удалить поврежденные и гнилые ягоды, промыть.

Я еще дополнительно ошпариваю ягоды кипятком, чтобы убрать оставшуюся горечь.

Рецепт приготовления «Клюковки» довольно прост:

ягоды клюквы – 200-300 грамм;

спирт– 0,5 литра;

вода, желательно родниковая, - 50 грамм;

сахар или мед – 100 грамм.

Мед растворяем в воде, лучше растопить на водяной бане. Ягоды тщательно перетираем, закладываем все в стеклянную емкость, заливаем спиртом.

Если нет возможности приобрести качественный спирт, можно взять магазинную водку или коньяк. Тогда меняются пропорции сахара и меда.

Подготовленные ягоды укладываем в емкость, заливаем спиртом, добавляем мед и убираем в темное, теплое место на 14 дней.

Из черноплодной рябины

Арония, больше известная, как черноплодная рябина – изумительное декоративное растение, которое так ценят все садоводы. На территорию России она попала из Канады, где местные жители широко применяли рябину для лечения многих заболеваний: при ожогах, ядовитых укусах, при проблемах с пищеварительной системой, сильных головных болях.

Уникальные свойства черноплодки объясняются высоким содержанием в ней жизненно важных элементов: йода, марганца, бета-каротина, витаминов А, Е, С, В, кальция, железа, фосфора.

У нас особой популярностью пользуются целебные напитки из черноплодной рябины на спирту, рецептов приготовления которых имеется великое множество.

Имейте в виду, что эта настойка должна простоять минимум 2 месяца, чтобы плоды отдали все витамины. Если добавить большее количество сахара, то вкусную настойку можно будет попробовать гораздо быстрее.

Рецептов много, но все они простые:

черноплодная рябина – 300 грамм;

спирт – 0,5 литра;

сахар или мед – 100 грамм.

Ягоды нужно тщательно промыть, перебрать. Немного помять, чтобы дали сок. Все укладываем в емкость, добавляем спирт, сахар или мед, убираем в темное место. Несколько раз в неделю содержимое нужно перемешивать или встряхивать.

Через 2 месяца настой процедить, добавить по вкусу специи и снова убрать в темное место на 2 недели.

Из калины (на калине)

Считается, что родина такого напитка Урал, именно здесь его начали готовить. Ничего не могу сказать об этой истории, но пью я ее зимой по 50 грамм каждый день для профилактики авитаминоза.

Собирать ее можно всю зиму, особенно когда прошли первые заморозки, и из ягод ушла вся горечь. В такую настойку лучше добавлять сахара или меда побольше, чтобы убрать своеобразный вязкий вкус.

Целительная настойка готовится следующим образом:

калина – 300-500 грамм;

алкоголь – 0,5 литра;

сахар или мед – 200 грамм;

черный перец горошком – необязательно.

Ягоды я кладу целиком, но так, чтобы они спокойно распределились по емкости. Уплотнять не нужно. Залить самогоном, чтобы полностью покрыл ягоды. Оставить на неделю, ежедневно перемешивая. Добавить по вкусу мед или сахар, черный перец, оставить еще на 2 недели.

Готовую настойку процедить и оставить еще на 2 недели.

Из брусники

Домашняя настойка из ароматных ягод брусники – это полный набор витаминов и микроэлементов, которые поддержат ваш иммунитет. Собирать ее довольно сложно. Лично я предпочитаю покупать замороженную или сушеную.

Некоторые делают из брусники кашицу, но мне предпочтительнее закладывать ее целиком, правда, настаивать ее в таком виде придется дольше. Весь процесс займет около месяца.

Нужно соблюдать пропорции – ягоды/спирт лучше делать один к одному. Ягода эта кислая, поэтому лучше добавлять сахар или мед:

самогонка – 0,5 литра;

брусника – 0,5 кг (это приблизительно, нужно заполнить емкость до самого верха);

сахар или мед – 200 грамм.

Ягоды уложить в емкость, залить спиртом, добавить мед или сахар, тщательно размешать. При желании добавить веточку мяты, листья смородины, гвоздику. Это снижает терпкость и придает приятный вкус. Поставить в темное и теплое место.

Настойку нужно периодически встряхивать и перемешивать. Через месяц процедить, разлить по стеклянным бутылкам. Готовая настойка может храниться до 5 лет.

Из яблок

Этих фруктов у меня всегда много. Если отдыхает одна яблоня, то плодоносит другая, поэтому проблем с яблоками не бывает. Многие делают больше яблочные вина и наливки. Я же часть урожая пускаю на настойки.

Лучше всего брать яблоки самого позднего урожая. Цвет и сорт значения не имеет, главное, чтобы были твердыми и спелыми. Поскольку фруктов много, то рассчитываем все исходя из литровой емкости:

яблоки – 1 кг (5-6 штук крупных плодов);

самогон 60 градусов – 0,5 литра;

спирт крепостью 45 градусов – 0,5 литра;

мед или сахар – по вкусу.

Яблоки вымыть, вырезать сердцевину, очистить от кожуры. Уложить в литровую стеклянную банку. В идеале лучше залить яблочным самогоном, если его нет, то подойдет и спирт.

Заливаем яблоки спиртом крепостью 60 градусов и оставляем настаиваться 2 недели. Этого времени хватит для первой настойки. Сливаем ее в отдельную бутылку и заливаем яблоки 45-градусным спиртом и также настаиваем 2 недели. Оба настоя смешиваем между собой и снова ждем 2 недели.

Если хотите более насыщенный вкус и темный цвет, то лучше настаивать на окне, осенние лучи не такие яркие и жаркие.

Пробуем – можно добавить сахар или мед, если яблоки оказались не слишком сладкими.

Из красной смородины

Как и любую ягоду, ее нужно промыть, удалить гнилые и испорченные плоды, немного подсушить, чтобы не было лишней жидкости.

Рецептов из красной смородины много, я же использую самый простой, который смогут приготовить даже новички.

Что нам нужно:

красная смородина – 200-300 грамм;

спирт крепостью 60 градусов – 0,5 литра;

сахар или мед – 100 грамм;

листья смородины – по вкусу.

Ягоды укладываем в стеклянную банку, ставим в темное и теплое место на 2 месяца. Можете сахар добавить вначале, можно и после того, как настойку процедили. Я делаю сахарный сироп из небольшого количества воды и вливаю в готовую настойку.

Хранить в сухом прохладном месте.

Из вишни

Вот чего всегда реально много – так это вишни. В нашей деревне мы ее собираем ведрами. Это варенье, компоты, заморозки, наливки. Я делаю настойку, которую в народе называют «пьяная вишня». С таким рецептом справится любой.

Рецептов опять-таки великое множество: можно делать из обычной, замороженной, сушеной, из вишневых косточек, но стоит помнить одно – вишня очень много забирает в себя, оставляя мало сока. Поэтому не стоит набивать ее доверху.

В ягоде мало сахара, поэтому все настойки получаются кислыми. Не стоит брать испорченные плоды, нужно их перебрать и промыть. Если не лениться, то лучше удалить косточки – в них много синильной кислоты, которая дает горечь.

Беремся за дело:

вишня – 1 кг;

спирт крепостью 60 градусов – 0,5 литра;

сахар или мед – 300 грамм;

специи – по вкусу.

Ягоды уложить в стеклянную банку, но не до горлышка. Залить самогоном, добавить сахар или мед, лучше закрыть пергаментной бумагой или марлей. Периодически перемешиваем, чтобы вышло больше сока. Делать это нужно несколько раз в неделю.

Через месяц процеживаем, разливаем по бутылкам и ставим в холодное место.

Лимонная

лимон – 3 штуки;

спирт – 1 литр;

сахар или мед – 300 грамм;

специи – по вкусу (корица, мята, ванилин, смородина – на ваш вкус).

Рецептов лимонных настоек очень много. Будем делать классический. Для него нам понадобится:

Сам лимон кислый, поэтому пропорции выбирайте сами.

С одного плода нужно срезать цедру, положить в банку. Дольки очищенного лимона уложить на дно банки, пересыпать сахаром. Остальные нарезать и заполнить банку, но не до верха. Залить спиртом, накрыть марлей, поставить в темное теплое место.

Через 2 дня дольки нужно вытащить, положить цедру и оставить настаиваться еще на неделю. Напиток готов.

Сливовая

Сливовуха – самый распространенный в Европе напиток, особенно в балканских странах. Делать можно из любых сортов сливы, лишь бы плоды были целые и не поврежденные.

Ингредиенты:

сливы – 0,5 кг;

водка крепостью 40-45 градусов – 0,5 литра.

Сахар я не добавляю, но если нужно, то лучше добавить в конце, когда настойка будет готова. Ягоды надрезать не стоит, как и косточки вытаскивать, иначе конечный продукт будет мутным, его сложно будет процедить.

Укладываем ягоды слоями, чтобы сливы не повредились. Заливаем водкой, ставим в теплое место на 40 дней. Процеживаем, разливаем по бутылкам и наслаждаемся. Теперь можно добавить сахар или мед.

Малиновая

Малины у нас тоже много, стараемся ее заготавливать впрок, потому что полезнее ягоды нет, особенно от простуды. Настойка из нее получается – просто огонь, всегда стараемся положить бутылочку такого лекарства гостям.

Классический способ очень простой, для него подойдут любые, даже немного давленые ягоды. Что нам нужно:

ягоды – 1 кг;

спирт крепостью 60 градусов (выше нельзя, меньше - пожалуйста) – 0,5 литра;

сахар – 100 грамм.

Малину перетереть через сито (для удаления косточек) или в блендере с сахаром. Я предпочитаю второй вариант. Уложить все в стеклянную банку, залить спиртом и поставить в теплое темное место на 2 недели.

Процедить через сито и марлю, разлить по бутылкам и поставить в погреб или холодильник. Если хотите более насыщенный малиновый цвет, то можно забыть про настойку на месяц.

Острая малиновая

Долго думал, чтобы добавить в малиновую настойку, чтобы придать ей остроту. Решил добавить немного хрена, но не хватало изюминки. Добавил имбирь, чеснок и немного лимона – получилось то, что хотел.

Рецепт такой же, как у простой малиновой настойки:

ягоды – 1 кг;

спирт крепостью 60 градусов (не выше) – 0,5 литра;

сахар – 100 грамм;

хрен – 50 грамм;

имбирь – 50 грамм;

чеснок – 1 долька;

лимон – по вкусу.

Ягоды размять до однородного состояния, имбирь и хрен очистить от кожицы, мелко нарезать или натереть на терке. Чеснок я не режу, просто немного прижимаю, чтобы дал сок.

Все ингредиенты смешиваю с сахаром или медом, складываю в стеклянную банку, отправляю в темное теплое место. Через неделю настойка готова. Процеживаем, разливаем по бутылкам. Храниться она может до 3 лет.

Ежевичная

В виду того, что мне не приходилось видеть такую настойку на магазинных полках, решил провести эксперимент и сделать ее самостоятельно. Знаю, что в Финляндии такую делают, но это больше напоминает ликер.

В итоге получается вкусный напиток, но времени придется затратить много, запасайтесь ягодами и терпением. Сейчас расскажу почему:

ягоды ежевики – 0,5 кг;

сахар – 300 грамм;

спирт 60 градусов – 0,5 литра;

водка крепостью 45 градусов – 0,5 литра.

Ягоды ежевики промыть, откинуть на дуршлаг и высушить бумажными полотенцами. Переложить их в банку подходящего объема и пересыпать сахаром, хорошо перетрясти. Банку накрыть марлей и оставить в тёплом месте на 7-10 дней, чтобы ягода отдала сок и даже слегка подбродила.

Несколько раз в день ягоды нужно перемешивать. Затем влить спирт, банку плотно закрыть и оставить на 10 дней в тёмном прохладном месте, не забывая каждый день перемешивать содержимое. Слить полученный настой, а ягоды залить водкой на 7 дней. Слить настой на водке и смешать его с настоем на спирту.

Готовую наливку разлить по бутылкам и отправить на длительную выдержку, не менее шести месяцев.

Черничная

Посадил как-то у себя на участке несколько кустиков черники, теперь у меня уже целая плантация. Часть замораживаю, часть пускаю на настойку, потому что она тоже полезная.

К слову сказать, что приготовление настоек на самогоне практически не отличается от рецептов на водке. Мне нравится более крепкий вариант. Я всегда использую домашний самогон двойной перегонки, попробуйте – сами почувствуете разницу. Если нет самогона, берите спирт.

Что нужно для черничной настойки:

черника – 300 грамм;

водка крепостью 45 градусов – 0,5 литра.

Ягоды промыть, очистить от листьев и поврежденных плодов, залить спиртом, поставить в темное теплое место, периодически встряхивать, чтобы все это перемешивалось, 3-4 раза в неделю.

Сахар не добавляю, потому что это лекарственная настойка, предназначенная для лечения.

Процедить, разлить по бутылкам, убрать в холодное место. Хранится до 3 лет.

Можжевеловая

Вместо шишек, лучше использовать молодые побеги, но опять же обращайте внимание, что у нужного нам растения листья похожи на иголки, у ядовитого – на чешуйки.

Сразу хочу предостеречь любителей домашних настоек, что нужно быть на 100 % уверенным в сырье, которое вы собираетесь использовать. Отличить ядовитый казацкий можжевельник от обыкновенного можно по шишкоплодам: у казацкого 2 косточки, у нормального их 3.

Ну, с матчастью разобрались, идем дальше. Для простейшей можжевеловой настойки нам понадобятся:

ягоды можжевельника – столовая ложка (10 штук);

спирт – 0,5 литра;

сахар или мед – по вкусу.

Размельчаем ягоды в ступке, пересыпаем в стеклянную емкость, заливаем спиртом и оставляем на 2 недели. Разливаем в тару. Если напиток кажется вам жестковатым, добавляем сахар или мед для смягчения. Домашний джин готов.

Облепиховая

Облепиха – самая поздняя ягода, собирать ее лучше подмороженной, так она легче отрывается, да и иголки не ранят руки. Раньше я делал облепиховое масло, это отличное средство для заживления ран.

Недавно открыл для себя настойку. Готовить ее очень просто:

облепиха – 0,5 литровой банки;

спирт крепостью 50 градусов – 0,5 литра;

сахар или мед – 100 грамм.

Ягоды разминаем прямо в стеклянной банке вместе с сахаром, так, чтобы практически все косточки отделились от мякоти. Заливаем спиртом, накрываем, ставим в темное теплое место. Можно подождать 2 дня, чтобы ягоды начали бродить и только потом заливать спиртом. Все на ваш вкус.

Мешать не нужно, на поверхности образуется масло, которое собирается для дальнейшего использования. Через 2 недели настойку процедить. Фильтрацию нужно делать несколько раз, чтобы вся муть ушла.

Хреновуха

Мой самый любимый напиток, который я готовлю в больших объемах. Делается он легко, ингредиенты всегда растут в огороде. Раньше хрен корчевал, пытаясь от него избавиться, теперь, наоборот, расширяю плантации.

Ингредиентов в классической хреновухе всего 3:

хрен – 100 грамм;

спирт – 0,5 литра;

мед или сахар – 100 грамм.

Хрен моем, очищаем от кожицы, нарезаем мелко, можно заложить и целиком, не нарезая. Перемешиваем с медом или сахаром, заливаем спиртом. Спирт лучше брать крепостью не более 50 градусов, потому что настойка будет и так обжигать рот.

Уже через 4 дня настойка готова, ее нужно процедить, разлить по бутылкам. Иногда в бутылку я добавляю еще зубчик чеснока и дольку лимона. Так напиток становится мягче.

Кстати, хрен можно использовать несколько раз, от этого он будет становиться все мягче.

Употребление хреновухи в больших дозах не рекомендуется.

Перцовка

После хреновухи это один из самых популярных крепких народных напитков. Острый перец я выращиваю у себя. Когда гостил в Китае, то прикупил там пару пакетиков готового перца, уже второй год пользуюсь, настолько он острый. Добавляю этот концентрат в перцовку вместе со своими перчиками.

Рецепт самый простой и классический:

острый перец – 2 зубчика;

спирт 60 градусов – 0,5 литра;

мед – 200 грамм;

чеснок – 2 зубчика.

Перец я кладу целиком, вся нужная острота выйдет в настойку. Уложить все в стеклянную банку, залить спиртом, добавить чеснок, лучше его измельчить. Если хотите более острый напиток, можно держать 2 недели в темном теплом месте.

Через неделю настойка уже готова, осталось только разлить по бутылкам. Перец, как и хрен, используется несколько раз.

Из коры дуба

Для любителей домашнего коньяка – самая популярная настойка. Лучше брать небольшие веточки, не более 10 см в диаметре, в них содержится больше всего дубильных и лекарственных веществ, которые придают настойке насыщенный темный цвет и своеобразный вкус.

Делается легко, все рецепты самые быстрые:

кора дуба – 100 грамм;

спирт – 0,5 литра;

мед или сахар – 100 грамм.

Перед началом священнодействия нужно снять кору и хорошо промыть. Уложить все содержимое в стеклянную банку и поставить на 2 недели в холодильник или погреб. Все процедить, разлить по бутылкам, убрать в холодное место.

Можно взять кору дуба в аптеке, в таком случае ее нужно только вымочить.

Из чабреца

Это один из самых быстрых рецептов, особенно, если готовить ее из свежесобранных трав, с легким ароматом лета.

Я делаю такую настойку в ограниченных количествах, потому что ее нужно принимать до 20 капель в сутки, не больше.

Я добавляю к этой настойке еще листья полыни, это дает особенный привкус:

чабрец – 3 ст. ложки;

спирт, можно взять медицинский 96% - 0,5 литра;

мед – 50 грамм;

полынь – 1 ст. ложка.

Все перемешать, уложить в стеклянную посуду, настаивать в прохладном месте в течение 5 дней, периодически перемешивая. После этого процедить, перелить в бутылку.

Из пиона

Марьин корень, как называют пион, растет на каждом приусадебном участке. Хорошо использовать только те сорта, которые не куплены в питомниках, так называемые гибридные.

В дело идут как наземные, так и подземные части цветка в соотношении 1:1:

пион – 100 грамм;

спирт 60 градусов – 0,5 литра.

Настаивается в течение 2 недель, потом процеживается. Лучше разлить по небольшим бутылочкам и хранить в темном прохладном месте. Принимать в мизерных количествах, как лекарство.

Из подорожника

Эта трава растет везде, в дело идут практически все части. Собирать ее лучше утром после того, как сошла роса.

Можно взять сушеный подорожник в аптеке, но я заготавливаю его сам:

подорожник (в идеале сок) – 100 грамм;

спирт – 0,5 литра.

Я сначала делаю сок, для этого пропускаю подорожник через соковыжималку. Добавляю спирт и отправляю настойку в холодильник. Настаивается она 2 недели. Если используете сушеный подорожник, то настойку нужно процедить, прежде чем разлить по бутылкам.

Из лопуха

Корень выкапывают осенью, лучше брать корни однолетнего растения. Цветы, плоды, листья я заготавливаю в мае.

Вот кто растет везде, в любой деревне, около любого огорода.

Классическая настойка, как и другие, очень простая:

корень лопуха измельченный – 100 грамм;

сок из листьев – 100 грамм;

водка 45 градусов – 0,5 литра;

мед – 100 грамм.

Корни лучше измельчить в блендере, листья пропустить через соковыжималку. Готовый настой залить спиртом, предварительно добавив мед. Убрать в темное теплое место на 2 недели. Разлить по бутылкам и поставить в холод

Если настойка будет горчить, то добавьте еще меда.

Из валерианы

Приготовить ее можно самому, при этом настойка абсолютно не будет отличаться от аптечной.

Валериана растет у меня на участке, ухода не требует, а настойка из нее всегда есть в холодильнике:

измельченные корни валерианы – 100 грамм;

спирт крепостью 50 градусов – 0,5 литра.

Корни измельчить в блендере, залить спиртом и поставить на 2 недели в прохладное место, герметично закупорив крышку. Процедить, разлить, убрать на хранение в темное место.

Лучше всего использовать темную стеклянную бутылку.

Мятная

Для настойки используют только свежие или сушеные листья. Стебель и корни придают настойке горечь, их не используем. Настойка получается приятного освежающего вкуса.

Нам потребуются:

листья мяты – 100 грамм (15-18 веточек);

спирт 60 градусов – 0,5 литров.

Измельчить листья, залить спиртом, настоять 2 недели. После того как жидкость поменяет цвет, нужно процедить, по желанию добавить немного меда и лимонного сока. Убрать в холодное место.

Из сирени

цветы сирени – 200 грамм;

спирт крепостью 45 градусов – 0,5 литра.

Выше крепость совершенно не нужна, потому что при наложении таких компрессов можно получить ожог.

Эта настойка используется только наружно. В ход идут только фиолетовые цветки, белые не имеют ярко выраженных лечебных свойств:

Цветы укладываем в стеклянную банку, но не до верха, заливаем спиртом, ставим в темное теплое место на месяц. Процеживаем и убираем в холодильник.

Противораковая

На самом деле эффективность спиртовых настоек в борьбе с онкологией находится под большим вопросом. Дело это настолько тонкое, что я даже не буду давать никаких рецептов и советов.

Скажу только, что лечебные свойства приписывают настойкам на мухоморе, болиголове и аконите, однако, все эти три компонента являются ядовитыми. Поэтому принимать их внутрь – ну такое себе…

Лучше лишний раз к врачу сходить.

Из конского каштана

Каштан собирают в октябре-ноябре, цветки – в мае-июне, кору – ранней осенью. Семена измельчают и сушат 3-4 дня, цветки подвяливают в течение суток, кору тоже можно просушить в проветриваемом помещении.

Не нужно путать обыкновенный каштан, который применяют в пищу как орех, с конским каштаном. Последний – это куст, который можно найти в любой местности. Настойка помогает при лечении ревматизма и варикозного расширения вен.

Ингредиенты:

кора – 100 грамм;

цветки – 200 грамм;

семена – 200 грамм;

спирт – по 0,5 литра на каждую позицию.

Дальше все одинаково. Каждый ингредиент заливаем спиртом и настаиваем отдельно, поскольку настойки мы делаем в разное время, но соединили их в один рецепт.

Настаиваем по 2 недели, процеживаем, разливаем по бутылкам и - в холодное место.

На клевере

Цветки собирают в июне-июле, когда начинается выделение медоносной пыльцы. Собранные соцветия промываем, немного подсушиваем.

Сколько брать:

цветков клевера – 1 стакан;

спирта крепостью 50 градусов – 0,5 литра.

Заливаем цветки спиртом, оставляем на 10 дней в темном месте, ежедневно встряхивая. Затем процедить, убрать в холодильник.

Из красного корня

корень измельченный или порошок – 10-20 грамм (2-3 столовые ложки);

спирт – 0,5 литра.

Красный корень – в народе копеечник. Используется в основном корень растения:

Корень залить спиртом, хорошо перемешать, поставить в теплое темное место на 7-10 дней, периодически взбалтывая. Процедить, разлить по бутылкам, убрать в холодное место.

Из гвоздики

гвоздика – 8 бутонов;

спирт крепостью 60 градусов – 0,5 литра;

лимон – 1 штука;

корица – по вкусу и желанию.

Соцветия гвоздики известны многим и широко используются в кулинарии. Рецепт самый простой, я добавляю еще и мед:

С лимонов убрать кожицу, все нарезать и перемешать. Залить спиртом, добавить мед или сахар, поставить на 3 недели в темное теплое место, плотно закрыв крышкой. Процедить, разлить по бутылкам.

Если нужно, можно добавить воды, потому что настойка может горчить.

Из эвкалипта

Используются свежие или сушеные листья, собирать их можно в любое время.

Сам рецепт следующий:

листья эвкалипта – 3 ст. ложки;

спирт крепостью 70 градусов – 0,5 литра;

сахар или мед – 2 ст. ложки.

Листья измельчить, уложить в стеклянную банку, добавить сахар или мед, добавить спирт. Оставить на 3 недели в темном месте. Процедить, перелить в бутылки.

На изюме к столу

изюм – 150 грамм;

спирт 45 градусов – 0,5 литра;

черный перец горошком (не обязательно) – 3 штуки;

лавровый лист (не обязательно) – 2 штуки;

черный чай (не обязательно) – 1 чайная ложка.

Кому нравятся восточные нотки, можно приготовить настойку на изюме. Рецепт очень простой:

Изюм промыть, замочить на 1 час в воде. Добавить все специи, залить спиртом и оставить в темном месте на 3 недели. Процедить, разлить по бутылкам и можете наслаждаться восточным напитком.

На лисичках

Не пробовали? Зря. Лисички – один из видов грибов, который не накапливает радиоактивные элементы.

Готовил разные рецепты, но мне понравился самый простой. Правда, ждать результата придется долго:

лисички – 200 грамм;

спирт 70 градусов – 0,5 литра.

Свежие лисички перекручиваем в мясорубке или блендере, заливаем спиртом, ставим на месяц в холодное место. Принимать по 1 чайной ложке на ночь.

На черносливе

Еще одна настойка – настоящая восточная экзотика. Можно взять чернослив в магазине. Только не берите слишком темный и блестящий, так как он обработан химией, и слишком светлый - этот обработан кипятком.

Что нам нужно:

чернослив – 10 штук;

спирт 60 градусов – 0,5 литра;

перец горошком – 3 штуки;

гвоздика – 1 штука;

ванилин (не обязательно) – 1-2 грамма.

Специи растолочь в ступке, сложить все ингредиенты в стеклянную банку, залить спиртом, настаивать 10 дней в темном месте. Процедить, разлить по бутылкам, хранить в холодном месте.

На фисташках

В настойке используются как ядрышки, так и скорлупа. Многие умудряются делать настойку из соленых фисташек, предварительно тщательно вываривая их в воде.

Приготовим из ядер:

фисташки – 100 грамм;

изюм – 10-12 штук;

спирт крепостью 60 градусов – 0,5 литра;

корица (не обязательно) – 1 палочка;

гвоздика (не обязательно) – 1 бутон;

сахар или мед – 50-100 грамм.

Специи измельчаем, складываем в стеклянную банку, добавляем измельченные фисташки, все перемешиваем и заливаем спиртом. Оставляем в теплом месте на 2 недели, процеживаем, разливаем по бутылкам.

Наливка на винограде

Винограда у меня всегда много, вся беседка им обвита. Многие готовят из него вино. Эту наливку можно готовить в любое время года, используя магазинный виноград. Лучше, чтобы ягоды были без косточек, хотя подойдет совершенно любой сорт.

Для самой простой наливки нужно:

виноград – 1 трехлитровая банку (не до верха);

спирт – 1,5-2 литра;

сахар – 3 ст. ложки.

Виноград промыть, отделить ягоды, уложить в банку, лучше не мять. Добавить сахар и залить спиртом, сколько войдет. Встряхнуть, поставить в теплое место. Периодически перемешивать, настаивая 2-3 недели.

На голубике и чернике

Ягоды нужно взять в пропорции 1:1. Вкус получается насыщенным и ярким. Можно добавить специй по желанию, хотя лично я не любитель что-то добавлять в этом случае.

Самый простой рецепт:

ягоды – по 0,5 кг;

спирт – 1 литр;

сахар – 3 ст. ложки.

Ягоды промыть, очистить, размешать в мелкую кашицу с сахаром. Все сложить в стеклянную тару, залить спиртом, поставить в теплое место, периодически помешивая, на 2 недели. Получается вкусная насыщенная ягодная настойка.

Процедить, разлить по бутылкам. При появлении осадка снова процедить.

На крыжовнике

Для такой настойки подойдет любой крыжовник, даже замороженный.

Делается настойка просто, сладость регулируйте сами. Мне нравится менее терпкий напиток:

крыжовник – 2 стакана;

спирт – 0,5 литра;

сахар – 0,5 стакана.

Ягоды уложить в стеклянную банку, размять с сахаром, залить спиртом. Закрыть крышкой, поставить на 90 дней, встряхивая каждую неделю. Жмых отжать, настойку процедить и убрать в прохладное место. Готовность определяется по тому, как жмых упадет на дно банки.

На кардамоне

Неожиданно для меня настойка всем понравилась. Эту специю можно купить на любом рынке. Пробовал выращивать сам, но не получилось.

Что нужно:

кардамон – 4 грамма;

спирт – 0,5 литра;

сахар – 3 ст. ложки.

Если у вас спелые плоды, нужно их измельчить в порошок, смешать с сахаром, залить спиртом. Закрыть плотно крышкой, убрать в темное место на 2 недели. Процедить, разлить по бутылкам. Вкусная алкогольная настойка готова.

На бадьяне

бадьян – 2 ст. ложки;

тмин – 1 ст. ложка;

спирт – 0,5 литра;

сахар – 1 ст. ложка.

Все помнят анисовые капли, это бадьян и есть. У этой настойки специфический пряный вкус. Классический рецепт анисовки:

Все специи перемешать, уложить в стеклянную банку, залить спиртом, поставить на 14-16 дней в темное место. Процедить, по желанию добавить еще сахар, если чувствуется ярко выраженный вкус аниса.

По вкусу должно напоминать самбуку.

На алоэ

алоэ (листья или сок) – 150 грамм;

самогон – 3 литра;

сахар – 100 грамм.

Листья мелко порезать, добавить сахар для смягчения вкуса, залить спиртом. Выдержать 2 недели, процедить. Цвет должен стать золотистым. Дать выстоять еще 2 дня в теплом месте и убрать в погреб.

На зверобое

Эта полезная трава растет везде, но собирать ее нужно в июне, когда цветки только завязались, а листья еще нежные.

Можно сказать, что это русская текила. Как ее приготовить:

Для классической настойки нужно:

цветки зверобоя (лучше свежие) – 4 ст. ложки;

водка – 0,5 литра.

Цветки залить спиртом в стеклянной банке, оставить настаиваться 3 недели. Процедить, добавить мед, разлить по бутылкам и убрать в холодное место.

На барбарисе

Самая незаменимая приправа для плова подходит и для приготовления настоек. Можно брать как свежие, так и засушенные ягоды. В последнем случае берите на 100 грамм больше.

Классический рецепт очень простой:

свежие ягоды – 300 грамм;

самогон – 0,5 литра;

сахар или мед – 3 ст. ложки.

Ягоды засыпать в стеклянную банку, свежие размять, добавить сахар, залить спиртом и поставить в темное место на 2 недели, периодически перемешивая. Процедить, разлить по бутылкам.

Как правильно хранить настойки

Практически все настойки лучше хранить в прохладном темном месте, чтобы на емкости не попадал солнечный свет. Лучше всего для этого подходит погреб или холодная кладовая, где температура не превышает 10 градусов.

Если нет возможности найти такое место в доме или квартире, лучше держать напитки, например, на балконе, до наступления холодов, а потом занести в помещение.

Особенно не любят тепла настойки на травах.

Заключение

алкоголь лучше брать качественный, разбавлять до 60 градусов;

емкости лучше иметь темного цвета, чтобы сквозь стекло не проникали солнечные лучи;

сырье стоит собирать вдалеке от промышленных предприятий и дорог;

берите только знакомые растения, если сомневаетесь, лучше покупайте лекарственные сборы в аптеках;

перед применением лучше проконсультироваться со специалистами во избежание нежелательных последствий.

Хочу напомнить, что практически все настойки имеют лекарственный эффект, принимать их стоит в малых количествах. Еще несколько советов:

Знаю, что многие захотят поделиться своими рецептами, подсказать, что делаю не так, может, дозировка не та, в общем, жду любые комментарии.