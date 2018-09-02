Дыня – чудный фрукт, используемый во многих рецептах домашнего алкоголя. Она неплохо показывает себя при приготовлении вина и самогона, но лучше всего гармонирует с крепким спиртным. У нас уже есть статья о дынных ликёрах – насыщенных и ароматных. Сегодня же мы поговорим о менее сладких, но более изысканных напитках – настойках из дыни на самогоне, спирте, водке, тёмном роме. Во всех рецептах вкус и запах дыни оттеняется другими ингредиентами: специями и пряностями, цитрусовыми, кокосовым сахаром, даже мятой и имбирём – для самых утонченных гурманов. В общем, обо всем по порядку.

Простая настойка на водке из дыни с мятой

литровая банка мякоти дыни кубиками 3х3 см

листья мяты с 4-х небольших веточек

0,5-0,6 л водки/спирта/самогона 40-50%

Довольно лёгкий и ненавязчивый напиток, с ярким ароматом дыни и неожиданным, но приятным «холодящим» послевкусием. Делать несложно, недолго, ингредиенты доступны. При желании мяту можно заменить свежим тархуном или тимьяном.

Готовить напиток проще простого – мякоть дыни без сердцевины и кожуры режем (или делаем шарики специальной ложкой для мороженого, тогда настойка будет ещё и красивой!), укладываем в банку, не особо утрамбовывая, добавляем листочки мяты и заливаем водкой под завязку. Срок настаивания – всего 4 дня в холодильнике. После этого жидкость сливаем, фильтруем и подслащиваем по вкусу – приторной дынная настойка быть не должна, хватит 1-2 столовой ложек сахара. Перед употреблением желательно выдержать в холодильнике пару недель, при надобности – повторно отфильтровать. Готово!

Водка на дыне с кардамоном

1 кг спелой, ароматной дыни

0,5 л водки или чуть больше

1 стакан сахара

1 небольшая коробочка кардамона

1 бутон гвоздики

мускат молотый на кончике ножа

Кардамон вообще отлично сочетается с алкоголем, особенно сладким, но с ним нужно быть осторожным – класть ровно столько, сколько нужно по рецепту. Дынно-кардамоновая настойка выходит пряноватой, не очень крепкой, с интересным послевкусием. Специи в данном рецепте не перебивают тонкий аромат дыни, но подчеркивают и оттеняют его. При желании вы можете добавить другие любимые пряности – только совсем по чуть-чуть.

Готовится напиток в два этапа – сначала настойка, затем – сироп на спиртованных фруктах. Дыню режем кубиками, как в прошлом рецепте и заливаем алкоголем. Настаиваем 2 недели в темном месте, периодически встряхивая. После этого – сливаем настой, добавляем в него специи и отправляем обратно в кладовку еще на 3-4 дня. Остатки дыни засыпаем сахаром и переставляем в тёплое солнечное место, пока весь сахар не растворится – обычно это происходит через пару дней. Сахар вытянет из мякоти остатки алкоголя, аромата и вкуса.

В рунете полно информации о том, что дыня и алкоголь несовместимы – дескать, фрукт содержит некие загадочные эфирные масла, становящиеся отравными при контакте с крепким спиртным. Никаких обоснованных подтверждений этому я не нашел. Авторы уважаемого ресурса «Похмелье.РФ» считают данное мнение мифом. И я с ними согласен – ибо не раз производил и потреблял водку и самогон, настоянный на дыне. И ничего – жив и даже довольно упитан.

Фильтруем полученную настойку через марлю и подслащиваем ее сиропом по вкусу. Весь сироп сразу заливать не нужно, иначе напиток получится приторным. Остатки, коль чего, пригодятся, например, для выпечки или домашних коктейлей. Когда сладость вас устроила – переставляем банку с настойкой в прохладное место ещё на недельку. После этого тщательно фильтруем и разливаем по бутылкам. Пить можно сразу, но лучше всё-таки выдержать напиток хотя бы в течение месяца – за это время ароматы дыни и специй «сдружатся» и округлятся, исчезнет характерный привкус сахара, а вкус станет более цельным и изысканным.

Дынная настойка на самогоне с имбирём

1 кг спелой, ароматной дыни

0,5-0,6 л самогона или спирта 50-60%

2-3 г молотого имбиря или 7-8 г тёртого

сахар по вкусу

Неожиданное сочетание сладкого и острого – экзотическое и оригинальное! По такому же принципу делается, например, арбузная настойка с халапеньо – чудная вещь! В качестве алкогольной основы лучше выбирать зерновой самогон крепостью 50-60%, но можно использовать и разбавленный спирт. На выходе мы должны получить островато-пряный «мужской» напиток – самое то для фляжки!

Готовить проще простого! Дыню чистим и режем так же, как и в прошлых рецептах, добавляем имбирь и немного – не более чайной ложки – сахара, заливаем все самогоном и настаиваем в темном месте неделю. После этого – фильтруем. Желательно очистить жидкость как можно тщательнее, чтобы избавиться от всех остатков имбиря, иначе со временем напиток станет чрезмерно острым – для этого можно использовать ватку или кофейный фильтр. Если настойка получилась слишком крепкой на ваш вкус – стоит разбавить ее чистой некипяченой водой. При желании можно ещё немного подсластить. Перед дегустацией лучше выдержать напиток в прохладном месте пару недель.

Сладкая настойка дыни на спирту с ромом

2 кг ароматной дыни

0,5 л чистой воды

0,5 кг сахара - коричневый, в идеале - кокосовый

0,9 л пищевого спирта 95,6%

250 мл темного рома

2 небольших палочки корицы

сок 1 лимона или 3/4 ч. л. лимонной кислоты

Дыню чистим, мякоть режем кубиками. Кипятим пол литра воды, растворяем в ней сахар, добавляем лимонный сок, корицу и кусочки дыни. Доводим до кипения, выключаем огонь и накрываем крышкой. Даем жидкости остыть и настояться в течение 10-12 часов. Теперь настой нужно слить через несколько слоёв марли. Дыню можно не выбрасывать, а использовать для выпечки. Смешиваем отвар со спиртом и ромом, плотно закрываем крышкой и отправляем в темное место для настаивания. В течение пары недель в настойке образуется плотный осадок. Автор рекомендует не фильтровать напиток, так как от этого он теряет в аромате. Лучше просто декантировать жидкость – перелить в другую тару при помощи трубочки, оставив осадок на дне.

Интересный рецепт сладкой ароматной настойки, по характеристикам близкой к ликёру. Для приготовления нужен чистый 96% спирт и насыщенный темный ром.

Перед употреблением приготовленную в домашних условиях настойку из дыни следует выдержать в прохладном месте не менее 3-х месяцев.

Настойка на дынных корках

Съели вкусную сладкую мякоть дыни, а корки выбрасывать жаль? Что ж, этот рецепт специально для вас!

По личному опыту скажу, что настойка на свежих корках дыни не представляет собой ничего хорошего. Чтобы приготовить вкусный напиток, корки нужно, во-первых – освободить от жесткой внешней кожуры, а во-вторых – высушить в сушилке для овощей или в приоткрытой духовке (при температуре 50-60⁰ не менее 2 часов, затем дополнительно подсушить сутки на солнышке). По этому же рецепту можно приготовить настойку на покупной сушёной дыне – такой напиток получается даже более ароматным, чем на свежей мякоти.

Рецепт этой настойки дыни на самогоне прост до безобразия – 100 грамм сушеных дынных корок на литр алкоголя 40%, сахар по вкусу. Срок настаивания – 2-3 недели, затем фильтрация и отдых. Напиток можно разнообразить, внеся любые добавки из прошлых рецептов – специи, мяту, цитрусовые. Очень хорошо с ней вяжутся стручки ванили – кусочка 1-2 см на такой объем будет вполне достаточно. В общем, простора для фантазии – хоть отбавляй!