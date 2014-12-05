Если для вин сезон прошел, то для настоек он только начинается. И не важно, из чего это будет настойка, из набора специй для Бехеровки, цедры лимонов для Лимончелло, или замороженных ягод. Поэтому я решил сделать эту зиму сезоном настоек и поведать вам целый мильон рецептов вкуснейших настоек, ликеров, наливок и прочая-прочая. И начнем мы этот сезон с настойки из клюквы, рецептов которой будет несколько.

Кстати о замороженных ягодах – для настоек самое то. Дело в том, что заморозка разрыхляет структуру плодов, поэтому сок отделяется значительно лучше. Именно поэтому перед приготовлением любых настоек ягоды следует подмораживать. Клюкву даже обязательно подержать в морозилке более 24 часов - так она станет менее горькой. Ну а что клюква?

Клюква – это вообще одна из самых удачных ягод для приготовления настоек. Созревает она в сентябре, но легко переносит морозы и может сохранять свой первозданный вид до весны. Также её можно хранить в свежем виде в бочках, наполненных водой – так она сохраняется до следующего урожая. Растет клюква в сырых местах практически по всей северной части России, в частности на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Ягоды достаточно крупные и достигают 1,6 см в диаметре.

С точки зрения медицины клюква является удивительной ягодой, на Руси её называли «северным лимоном». В ней содержится огромное количество лимонной и хининной кислоты, плоды богаты витаминами С, В1, В2, В5, В6, РР и более редким витамином К1, в чем они не уступают капусте и землянике. В лечебных целях клюква используется как жаропонижающее, мочегонное и бактерицидное средство. [статья на Wiki].

Для настоек можно брать любую ягоду, но желательно, чтобы она была вызревшей и не испорченной. Итак, предлагаю вам первый рецепт настойки на клюкве (в простонародье «клюковка») на водке, как самый простой и доступный.

Традиционный рецепт клюквы на водке

250 г ягод клюквы (1 стакан);

0,5 л хорошей водки (самогона или спирта крепостью 40-45%);

1 ст.л. сахара (по вкусу);

50 мл воды (опционально).

Ягоды перебираем, избавляемся от испорченных, моем и пересыпаем в литровую банку. Толчем клюкву деревянной толокушкой/мадлером до получения однородной кашицы. Заливаем водкой и хорошо перемешиваем, банку закрываем и отправляем на 2 недели в темное теплое место. Фильтруем настойку несколько раз через четыре слоя марли, а затем через ватный фильтр. Снимаем пробу, и если всё устраивает, то оставляем как есть. Если напиток показался кисловатым, добавляем сироп:

столовую ложку сахара добавляем в 50 мл воды и подогреваем до полного его растворения.

остужаем сироп и добавляем его в настойку, ждем еще день и дегустируем.

https://www.youtube.com/watch?v=UL2XRUDWqCs

Хранить напиток нужно в холодильнике или подвале. Разумеется, полученной настойке из клюквы нужно дать время отстояться и чем дольше, тем лучше. С каждым днём её вкус будет становиться более округлым, цельным, проступят яркие клюквенные тона. Сама настойка отличается превосходным цветом, который напоминает цвет клюквенного морса. Пить напиток следует осторожно – градус не чувствует вообще, но наклюкаться можно быстро :)

Рецепт клюквы на спирту

Здесь всё немного сложнее и придется изрядно повозиться. Как правильно во всех рецептах клюкву нужно давить, но из-за этого изначальный настой получается очень мутным. Чтобы этого избежать ягоды можно не мять, а сделать в каждой из них несколько отверстий иголкой. Процесс этот муторный, но если связать 3-4 иголки вместе, то дело пойдет быстрее, особенно если жену подключить =). Но можно обойтись и без этого – со временем настойка на клюкве осветляется сама, также помогает многоразовая фильтрация через марлю-бинт.

Перед настаиванием клюквы на спирте её можно немного подбродить, в результате чего вкус напитка получится более насыщенным. Для этого достаточно истолочь ягоды и засыпать их 1-2 столовыми ложками сахара, после чего дать постоять ночь-две. Когда появится пена, ягоды можно заливать сортировкой (самогоном) или спиртом. Важно! Данный подход уместен лишь для собственноручно собранной ягоды, на которой есть дикие дрожжи. Ягоды, собранные для продажи и обработанные консервантами, могут таковых не содержать, и клюква просто пропадет.

2 л спирта, крепостью 45%;

350-400 г клюквы;

3 ст. ложки сахара (опционально).

Клюкву размять деревянной толокушкой; если ягоды собирали сами, значит, добавляем к ягоде 3 ст. ложки сахара, накрываем крышкой и отправляем на сутки-двое в теплое место, пока не забродит. В любом случае, даже если не подбраживали, толченую ягоду заливаем 1 л спирта (разбавляем его до 45% при помощи нашего калькулятора), закрываем и в теплое место на 2 недели. Через две недели сливаем настой и заливаем еще 1 л спирта, держим его неделю. Слить второй настой и смешать с первым, профильтровать через несколько слоёв марли и ваты; в настой не обязательно, но желательно добавить:

чайную ложку измельченного корня калгана (о нем можно прочитать здесь);

цедру одного лимона;

2 ст. л. мёда;

сахар, а лучше фруктозу, а лучше сахарный сироп по вкусу (на любителя).

Настаивать после этого еще 7-10 дней, профильтровать несколько раз через марлю-вату-бумажные фильтры; оставить клюквенную настойку отдыхать.

Как показывает практика, этот вариант настойки осветлится сам через 2-3 недели и тогда его можно спокойно фильтровать через вату или бумажный фильтр. Разумеется, чем дольше напиток постоит, тем вкуснее он получится.

Если вы поклонник сладких настоек такого рода, то советую первый раз 1 кг измельченной клюквы залить 0,5 л чистого спирта, через 5 дней слить и залить еще 0,5л на 3 дня. Слить, залить 1 л воды, перемешать и добавить к обеим настоям, которые нужно тоже смешать вместе. Чтобы получить 30-градусную настойку с 20% сахара, к полученному настою нужно добавить сироп из 600 мл сахара, поэтому к тому 1 л воды после ополаскивания ягоды нужно добавить это количество сахара, сварить сироп, влить его в настой и довести общий объем напитка до 3 л.

Клюковка академика Несмеянова – первая!

1 стакан клюквы;

1 стакан чистого спирта;

1 стакан сахара.

Этот рецепт, по легенде, придумал знаменитый химик-органик, легенда Московского университета, академик А.Н. Несмеянов. По этой же легенде первую клюквенную водку называли «несмеяновкой» - любимое лакомство ученых-естественников (физиков, химиков, биохимиков, биологов, почвоведов и т.д.). Изначально «несмеяновку» готовили в лабораторных условиях с применением центрифуги, магнитной мешалки и гомогенизатора. Благо, всё намного прозаичней.

Клюкву перетереть с сахаром и залить медицинским спиртом, настоять неделю. Отжать через марлю. Если не нравится сладкое – сахара меньше. Этот вариант настойки по достоинству оценили сотни, а может и быть тысячи медиков. Есть и другой рецепт, принадлежащий полководцу ВОВ Ивану Коневу, который, по его словам, поведал ему сам Несмеянов. Рецепт можно назвать быстрым.

500-700 г клюквы промыть, ошпарить кипятком и размять (лучше руками). Полученную массу в литровую банку и залить 0,5 л хорошей водки или чистым спиртом. Добавить сок одного лимона и 1-1,5 ст. ложки сахара (лучше фруктозы с пересчетом сладости). Настаивать напиток при комнатной температуре 2-3 дня, затем отжать через марлю и профильтровать через сито. Хранить в холодильнике.

Пользуйтесь на здоровье, и пусть ваша настойка из клюквы получится самой вкусной на свете. Кстати, практически любой рецепт клюковки позволяет приготовить напиток, который очень близок по духу с клюквенной водкой Финляндия, а она, как известно, является не самой дешевой. Пить клюквенную настойку можно в чистом виде, а можно с клюквенным морсом – очень вкусно. А еще можно на ней приготовить легендарный коктейль Космополитен. Кстати, на западе клюквенная водка почему-то считается рождественским напитком.