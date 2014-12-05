Ромовый Дневник

Настойка из клюквы, или Как наклюкаться правильно

Настойки · Олег Колесов
Настойка из клюквы, или Как наклюкаться правильно

Если для вин сезон прошел, то для настоек он только начинается. И не важно, из чего это будет настойка, из набора специй для Бехеровки, цедры лимонов для Лимончелло, или замороженных ягод. Поэтому я решил сделать эту зиму сезоном настоек и поведать вам целый мильон рецептов вкуснейших настоек, ликеров, наливок и прочая-прочая. И начнем мы этот сезон с настойки из клюквы, рецептов которой будет несколько.

Кстати о замороженных ягодах – для настоек самое то. Дело в том, что заморозка разрыхляет структуру плодов, поэтому сок отделяется значительно лучше. Именно поэтому перед приготовлением любых настоек ягоды следует подмораживать. Клюкву даже обязательно подержать в морозилке более 24 часов - так она станет менее горькой. Ну а что клюква?

Ягоды клюквы для настойки на водке

Клюква – это вообще одна из самых удачных ягод для приготовления настоек. Созревает она в сентябре, но легко переносит морозы и может сохранять свой первозданный вид до весны. Также её можно хранить в свежем виде в бочках, наполненных водой – так она сохраняется до следующего урожая. Растет клюква в сырых местах практически по всей северной части России, в частности на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Ягоды достаточно крупные и достигают 1,6 см в диаметре.

С точки зрения медицины клюква является удивительной ягодой, на Руси её называли «северным лимоном». В ней содержится огромное количество лимонной и хининной кислоты, плоды богаты витаминами С, В1, В2, В5, В6, РР и более редким витамином К1, в чем они не уступают капусте и землянике. В лечебных целях клюква используется как жаропонижающее, мочегонное и бактерицидное средство. [статья на Wiki].

Для настоек можно брать любую ягоду, но желательно, чтобы она была вызревшей и не испорченной. Итак, предлагаю вам первый рецепт настойки на клюкве (в простонародье «клюковка») на водке, как самый простой и доступный.

Традиционный рецепт клюквы на водке

Для приготовления 0,55 л напитка:

  • 250 г ягод клюквы (1 стакан);
  • 0,5 л хорошей водки (самогона или спирта крепостью 40-45%);
  • 1 ст.л. сахара (по вкусу);
  • 50 мл воды (опционально).
Готовим «клюковку» так:
  1. Ягоды перебираем, избавляемся от испорченных, моем и пересыпаем в литровую банку.
  2. Толчем клюкву деревянной толокушкой/мадлером до получения однородной кашицы.
  3. Заливаем водкой и хорошо перемешиваем, банку закрываем и отправляем на 2 недели в темное теплое место.
  4. Фильтруем настойку несколько раз через четыре слоя марли, а затем через ватный фильтр.
  5. Снимаем пробу, и если всё устраивает, то оставляем как есть. Если напиток показался кисловатым, добавляем сироп:
  • столовую ложку сахара добавляем в 50 мл воды и подогреваем до полного его растворения.
  • остужаем сироп и добавляем его в настойку, ждем еще день и дегустируем.

https://www.youtube.com/watch?v=UL2XRUDWqCs

Хранить напиток нужно в холодильнике или подвале. Разумеется, полученной настойке из клюквы нужно дать время отстояться и чем дольше, тем лучше. С каждым днём её вкус будет становиться более округлым, цельным, проступят яркие клюквенные тона. Сама настойка отличается превосходным цветом, который напоминает цвет клюквенного морса. Пить напиток следует осторожно – градус не чувствует вообще, но наклюкаться можно быстро :)

Рецепт клюквы на спирту

Настой водки на клюкве - клюковка

Здесь всё немного сложнее и придется изрядно повозиться. Как правильно во всех рецептах клюкву нужно давить, но из-за этого изначальный настой получается очень мутным. Чтобы этого избежать ягоды можно не мять, а сделать в каждой из них несколько отверстий иголкой. Процесс этот муторный, но если связать 3-4 иголки вместе, то дело пойдет быстрее, особенно если жену подключить =). Но можно обойтись и без этого – со временем настойка на клюкве осветляется сама, также помогает многоразовая фильтрация через марлю-бинт.

Перед настаиванием клюквы на спирте её можно немного подбродить, в результате чего вкус напитка получится более насыщенным. Для этого достаточно истолочь ягоды и засыпать их 1-2 столовыми ложками сахара, после чего дать постоять ночь-две. Когда появится пена, ягоды можно заливать сортировкой (самогоном) или спиртом.

Важно! Данный подход уместен лишь для собственноручно собранной ягоды, на которой есть дикие дрожжи. Ягоды, собранные для продажи и обработанные консервантами, могут таковых не содержать, и клюква просто пропадет.

Ингредиенты:
  • 2 л спирта, крепостью 45%;
  • 350-400 г клюквы;
  • 3 ст. ложки сахара (опционально).
Приготовление:
  1. Клюкву размять деревянной толокушкой; если ягоды собирали сами, значит, добавляем к ягоде 3 ст. ложки сахара, накрываем крышкой и отправляем на сутки-двое в теплое место, пока не забродит.
  2. В любом случае, даже если не подбраживали, толченую ягоду заливаем 1 л спирта (разбавляем его до 45% при помощи нашего калькулятора), закрываем и в теплое место на 2 недели.
  3. Через две недели сливаем настой и заливаем еще 1 л спирта, держим его неделю.
  4. Слить второй настой и смешать с первым, профильтровать через несколько слоёв марли и ваты; в настой не обязательно, но желательно добавить:
  • чайную ложку измельченного корня калгана (о нем можно прочитать здесь);
  • цедру одного лимона;
  • 2 ст. л. мёда;
  • сахар, а лучше фруктозу, а лучше сахарный сироп по вкусу (на любителя).
  1. Настаивать после этого еще 7-10 дней, профильтровать несколько раз через марлю-вату-бумажные фильтры; оставить клюквенную настойку отдыхать.

Как показывает практика, этот вариант настойки осветлится сам через 2-3 недели и тогда его можно спокойно фильтровать через вату или бумажный фильтр. Разумеется, чем дольше напиток постоит, тем вкуснее он получится.

Фильтрация клюковки через сито

Если вы поклонник сладких настоек такого рода, то советую первый раз 1 кг измельченной клюквы залить 0,5 л чистого спирта, через 5 дней слить и залить еще 0,5л на 3 дня.  Слить, залить 1 л воды, перемешать и добавить к обеим настоям, которые нужно тоже смешать вместе. Чтобы получить 30-градусную настойку с 20% сахара, к полученному настою нужно добавить сироп из 600 мл сахара, поэтому к тому 1 л воды после ополаскивания ягоды нужно добавить это количество сахара, сварить сироп, влить его в настой и довести общий объем напитка до 3 л.

Клюковка академика Несмеянова – первая!

Этот рецепт, по легенде, придумал знаменитый химик-органик, легенда Московского университета, академик А.Н. Несмеянов. По этой же легенде первую клюквенную водку называли «несмеяновкой» - любимое лакомство ученых-естественников (физиков, химиков, биохимиков, биологов, почвоведов и т.д.). Изначально «несмеяновку» готовили в лабораторных условиях с применением центрифуги, магнитной мешалки и гомогенизатора. Благо, всё намного прозаичней.

Ингредиенты:
  • 1 стакан клюквы;
  • 1 стакан чистого спирта;
  • 1 стакан сахара.
Приготовление:

Готовая и отфильтрованная клюквенная водкаКлюкву перетереть с сахаром и залить медицинским спиртом, настоять неделю. Отжать через марлю. Если не нравится сладкое – сахара меньше. Этот вариант настойки по достоинству оценили сотни, а может и быть тысячи медиков. Есть и другой рецепт, принадлежащий полководцу ВОВ Ивану Коневу, который, по его словам, поведал ему сам Несмеянов. Рецепт можно назвать быстрым.

  1. 500-700 г клюквы промыть, ошпарить кипятком и размять (лучше руками).
  2. Полученную массу в литровую банку и залить 0,5 л хорошей водки или чистым спиртом.
  3. Добавить сок одного лимона и 1-1,5 ст. ложки сахара (лучше фруктозы с пересчетом сладости).
  4. Настаивать напиток при комнатной температуре 2-3 дня, затем отжать через марлю и профильтровать через сито. Хранить в холодильнике.

Пользуйтесь на здоровье, и пусть ваша настойка из клюквы получится самой вкусной на свете. Кстати, практически любой рецепт клюковки позволяет приготовить напиток, который очень близок по духу с клюквенной водкой Финляндия, а она, как известно, является не самой дешевой. Пить клюквенную настойку можно в чистом виде, а можно с клюквенным морсом – очень вкусно. А еще можно на ней приготовить легендарный коктейль Космополитен. Кстати, на западе клюквенная водка почему-то считается рождественским напитком.

Похожие статьи

Зимние ягоды для настоек: что собирать в декабре для домашнего бара

Зимние ягоды для настоек: что собирать в декабре для домашнего бара

Вишневая наливка и настойка: рецепт с фото, пошаговый на водке

Вишневая наливка и настойка: рецепт с фото, пошаговый на водке

Клюквенная настойка на самогоне: лучший рецепт клюковки в домашних условиях

Клюквенная настойка на самогоне: лучший рецепт клюковки в домашних условиях

Рецепты настоек на черноплодной рябине

Рецепты настоек на черноплодной рябине

Как правильно пить Мамахуану, подача к столу, ингредиенты

Как правильно пить Мамахуану, подача к столу, ингредиенты

14 вкусных и простейших рецептов домашнего яблочного сидра

14 вкусных и простейших рецептов домашнего яблочного сидра