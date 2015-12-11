Грецкий орех – уникальное растительное сырье, в котором используются все части в различных отраслях пищевой промышленности. Однако многие забывают о том, что перегородки также считают ценными и могут помочь со многими другими моментами, обладая уникальным комплексом микро- и макроэлементов и витаминов разных групп.
Химический состав перегородок грецких орехов
Перегородки грецких орехов считаются одними из самых богатых различными полезными веществами, которые находятся в химическом составе. Благодаря этому многими людьми используется настойка на перегородках грецкого ореха для оздоровления организма. Химический состав и положительное влияние на организм выглядит следующим образом:
- Витамины: А, С, Е, В, РР. Витамины помогает в образовании соединительных тканей, улучшает процесс метаболизма, происходит оптимальный синтез гормонов и половых желез. Также некоторые помогают улучшить процесс кроветворения, регуляции свертываемости крови. А витамин РР помогает в выполнении процесса, связанного с окислительно-восстановительными реакциями, в том числе образовании ферментов и обмен липидов [1].
- Макроэлементы: магний, калий, натрий, кальций, фосфор. Указанный список элементов позволяют помочь в строительстве, поддержании костных тканей, а также регуляции кроветворных процессов. Они необходимы для большинства возрастных групп людей.
- Микроэлементы: железо, цинк, марганец, алюминий, фтор, йод. Группа таких элементов позволяют обеспечить наиболее нормальный кислотно-щелочной баланс, участвуют в процессах кроветворения, управляют проводимостью нервны импульсов. Также они помогают улучшить работу иммунитета, обеспечивают необходимый процесс, связанный с сокращением мышц.
- Органические кислоты: галловая, линолевая, олеиновая, фенолкарбоновая. С их помощью происходит оптимальный процесс, связанный с регуляцией кислотно-щелочного баланса. Также улучшается перистальтика кишечника, улучшается стул, замедление развития гнилостных бактерий, а также происходит наилучшее выделение желудочного сока.
- Аминокислоты: аргинин, аланин, валин, лизин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Помогают в производстве гормонов, ферментов и других активных веществ. Также без них невозможны ОВР и другие не менее важные биохимические процессы.
- Глюкозиды. Улучшают работу сердечно-сосудистой системы, обладают положительным инотропным эффектом, усиление работы блуждающего нерва, происходит явное замедление генерации потенциалов действия в синоатриальном узле.
- Алкалоиды. Являются седативными, стимулирующими, отхаркивающими и антиаритмическими средствами. Кроме этого они используются в таких препаратах, которые обладают такими эффектами, как противомикробные, противовирусные и противопаразитарные.
- Дубильные вещества и кумарины. Подобные вещества обладают большим количеством свойств, которые положительно влияют на человека: антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные, антиоксидантные, дезинфицирующие, кровоостанавливающие, регенеративные, бактериостатические, противоотечные.
- Эфирные масла. Помогают улучшить психологическое, эмоциональное и физическое здоровье человека. Также оказывают нормализацию нервной и эндокринной системы.
- Югландин. Вещество позволяет улучшить состояние волосяного покрова, нормализовать работоспособность щитовидной железы, укрепляет ОДА, повышает иммунитет, стабилизирует синтезирование важного элемента для крови – инсулина, уменьшает отечность, очищает сосудистую систему от шлаков и токсинов.
- Клетчатка. Оказывает влияние на ЖКТ, поддерживает микрофлору всего кишечника, регулятор (помогает с запорами, является помощником при заболевании рака кишки), нормализует уровень сахара в крови, улучшается активность мозга.
- Сахара. Вещества, являющееся источником энергии, тем самым помогает для улучшения работы мозга и мышц, облегчает протекание стресса, помогает желудочно железе вырабатывать инсулин.
- Флавоноиды. С их помощью происходит оказание антиоксидантного действия, снижают уровень свертываемость крови, помогают с уменьшением ломкости и проницаемости наших капилляров, а также помогают улучшить различные обменные процессы
- Стероиды. Являются анаболические средства, которые усиливают процессы в организме, улучшают физическую работу мышц и мозга, ускоряет темп роста всех силовых показателей человека, сокращает время восстановления.
Как вы можете понять – настойка на перегородках грецкого ореха является помощником для человека, так как в ней имеется большое количество различных веществ, и является отличным средством для поддержания организма.
Перегородки грецких орехов — лечебные свойства уникального средстваВыше мы указали основные моменты, с которыми может помочь тот или иной элемент в этом замечательном снадобье. Следует обобщить и сказать чем поможет именно совокупность всех элементов в общеукрепляющем смысле.
ОбщеукрепляющиеСуществует несколько возможных моментов, почему как и орехи, так и настойка на перегородках грецкого ореха обладает полезными свойствами для человеческого организма. Их достаточно много, поэтому следует сказать о самых основных. К ним можно отнести следующие моменты:
- Насыщение организма необходимыми веществами для жизнедеятельности. В них имеется большое количество групп витаминов, которые позволяют увеличить качество жизни человека. О том, какими свойствами обладают те или иные вещества, вы сможете узнать в разделе “Химический состав”.
- Позволяют стабилизировать механические и окислительные процессы. В качестве антиоксидантов будут выступать следующие вещества: фосфолипиды, каротиноиды, фенольные вещества, стеролы, токотриенолы и токоферолы, аскорбиновая кислота, который считаются естественными компонентами для клеток человека.
- Помогают бороться с большим количеством болезней. Является доказанным фактом то, что они помогают при терапии с бессонницей, и нарушении режима сна, в случае слабого функционирования щитовидной железы, снижение появлении воспалительных процессов в наружном слое эпидермиса и кровеносных сосудах, а также понижает уровень холестерина и артериального давления.
- Богаты фенольными соединениями. Природный источник различных антиоксидантов, а также используется в пищевой или фармацевтической сфере.
Вся информация об общеукрепляющих свойствах была взято из научного труда “Анализ пищевой ценности отходов грецкого ореха”, написанного Кизатова М.Е. [2].
Положительное действие на головной мозгГоворят о том, что нервные клетки не подлежат восстановлению. И вероятнее всего это действительно так, хотя некоторые ученые пару лет назад убедились в обратном. Однако результаты таких исследований еще до конца не изучены – нужно учесть все аспекты этого вопроса.
Даже если они и не восстанавливаются, перегородки грецких орехов позволяют улучшить эффективность работы каждой нервной клетки, тем самым уменьшая процесс их деградации. Также они позволяют улучшить мозговую активность, память, а также другие параметры, которые будут зависеть от качества нервных клеток.
Заживляющий эффектС помощью такого средства как настойка из перегородок можно устранить различные дерматовенерологические проблемы, которыми являются небольшие ссадины, порезы или царапины, различные высыпания как грибкового, так и бактериального происхождения.
Средства, которые изготавливаются на основе таких перегородок, обладают широчайшим спектром возможностей. Кроме всего вышеперечисленного, они также могут наиболее эффективно применяться во время конъюнктивита, мастопатии, гастрита и язвы, различных язвенных заболеваний. Также может помочь как вспомогательное средство при болезнях, связанных с легкими (восполнением, бронхиальной астмой, пневмонии и туберкулеза).
Воздействие оказываются перегородками также и на сердечно-сосудистую систему, так как это было не раз доказано многими учеными и применяется в медицинской практике. С их помощью происходит укрепление стенок сосудов, тем самым они могут помочь с устранением проблем, связанных с сердцем (атеросклероз, ИБС, после перенесенного инфаркта). Также могут помочь еще и с нормализацией давления (артериального и венозного), особенно, если все показатели превысили верхнюю нормальную отметку для человека.
Кому рекомендована настойкаМногие врачи и люди, работающие в медицинской сфере, рекомендуют употребление средство, сделанное из перегородок грецкого ореха тем людям, которые склонны к частым простудам. Также имеется высокая востребованность в эндокринологии и гинекологии. Также рекомендуют пить настойку в следующих случаях:
- гормональные сбои;
- заболевания сетчатки глаз (конъюнктивит);
- патологии, связанные с ЦНС (помогает справиться с раздражением и неврозах);
- половые болезни у мужчин (простатит и аденома простаты);
- гинекологические заболевания (миома, фиброма, мастопатия);
- заболевания головного мозга (гипертония, атеросклероз);
- простудные болезни (грипп, ОРВИ, бронхит, пневмония);
- болезни, связанные с ЖКТ (колиты, диарея, полипы кишечника, паразиты);
- заболевания эндокринной системы (диабет, ожирение, дефицит йода, гипотиреоз);
- проблемы со скелетом человека (заболевания суставов, радикулиты, остеохондроз);
- онкологические болезни (рак);
- повреждения кожного покрова, помогает ускорить процесс заживления царапин и ран.
Однако стоит сказать о том, что необходимо проверить себя на наличие аллергий, а также нельзя использовать настойку на перегородках грецкого ореха при наличии кожных заболеваний, гастрите в острой или хронической форме, а также спастическими запорами. Кроме этого средство предназначено для людей в возрасте от 12 до 80 лет, тем самым людям младше и старше этого порога принимать средство категорически запрещено.
Рекомендации по настаиваниюНастойка на перегородках грецкого ореха готовиться как на водке, так и на обычной воде. В независимости от того, какая будет основа, растительному компоненту требуется необходимая обработка, выполняемая перед выполнением настаивания. А причина складывается в том, что любой тип органики – потенциальное жилище для вредных бактерий, а также червей и мельчайших насекомых. Нельзя допускать того, чтобы они появились внутри настойки, поэтому заранее подготавливаем все имеющиеся ингредиенты. Чтобы сделать это, необходимо выполнить следующее:
- В самом начале нужно как можно тщательнее промыть все перегородки под проточной водой.
- Затем просушите их, чтобы в них не оставалось влаги и мелко нарежьте ножом, многие используют для таких целей блендер. Однако важно не перестараться с этим процессом, так как мельчайшее сырье будет достаточно трудно процедить в будущем;
- Высыпать полученную массу в сито и ошпарить кипятком, чтобы на ней не было вредных микроорганизмов.
После этого вы сможете сразу же приступит к изготовлению настойки на перегородках грецкого ореха на спирту.
Настойка из перегородок грецких орехов на водке — рецептыКак вы можете понять, настойка, сделанная из перегородок грецкого ореха – действительно хорошее средство, позволяющее улучшить состояние здоровья при появлении тяжелых заболеваний. Все минералы и элементы помогают на все 100%.
Однако не все понимают, как сделать настойку из перегородок грецкого ореха. И на данный момент существует масса рецептов, которые вы сможете приготовить своими руками. Мы же расскажем о трех наиболее распространенных, которые вы сможете приготовить у себя дома для профилактики и при появлении острых заболеваний.
Классический рецепт настойки из перегородок грецких ореховНастойка в классическом смысле обладает стандартной рецептурой, где нет ничего лишнего – спиртосодержащий продукт (в нашем случае самогон 40%), перегородки и сахар.
Ингредиенты:
- 40%-ый самогон – 1 литр;
- Перегородки грецкого ореха – 50 гр;
- Сахарный песок – 1 ст. л.
Как приготовить?
Рецепт классической настойки на перегородках грецкого ореха достаточно прост в изготовлении и не займет у вас много времени. Чтобы его сделать необходимо сделать следующее:
- Возьмите любую глубокую емкость и сложите в нем ореховые перегородки;
- Влейте в разложенное сырье литр самогона;
- Закройте плотно крышкой и уберите примерно на неделю, чтобы оно смогло как следует настояться в темное и прохладное место;
- После недели ожидания вы можете профильтровать готовый напиток, который планируете употребить через сито или марлю;
- Добавьте в полученную жидкость ложку сахара, после чего надо выдержать полученную смесь в тех же условиях (темное прохладное помещение) трое суток, чтобы смог сформироваться окончательный вкус.
Чтобы сделать наиболее яркий вкус, можно добавить шиповник, вишню или же чернослив. Добавление происходит в самом начале настаивания, чтобы ингредиенты смогли дать свой вкус.
Рецепт настойки из перегородок грецких орехов с сухофруктамиВ том случае, если вы гурман, и хотите сделать напиток не только полезным, но еще и вкусным, то тогда можно использовать в качестве дополнения сухофрукты. С их помощью каждый сможет сделать напиток, который будет обладать приятным цветочно–фруктовым запахом, а также пряным вкусом.
Ингредиенты:
- 40%-ый самогон – 1,5 литра;
- Перегородки грецкого ореха – 2 столовые ложки;
- Чернослив – 5 штук;
- Зверобой – 2 ст. л.;
- Мелисса – 2 ст. л.;
- Жидкий цветочный мед – 1 ч. л.
Как приготовить?
Рецепт данного снадобья немного сложнее, однако обладает повышенным эффектом, так как в сухофруктах имеется множество элементов, которые дополняют полезные качество готового продукта. Для его приготовления необходимо выполнить следующий перечень действий:
- Возьмите чернослив, тщательно промойте его и нарежьте его на небольшие кусочки;
- Переложите ингредиент в необходимую глубокую емкость для настаивания, влив в него самогон, а также добавив мелиссу, зверобой и цветочный мед;
- В конце добавьте перегородки от грецких орехов, которые и будут основой для настойки;
- Закройте тару крышкой, после чего тщательно взболтайте и уберите на хранение в темное прохладное место на пару недель;
- Возьмите через 2 недели смесь и тщательно профильтруйте, затем перелейте все содержимое в бутылки, сделанные из затемненного стекла.
С помощью затемненного стекла не будет пропускаться свет, который негативно влияет на качество готового продукта. Хранить следует также в темном месте и прохладном месте.
Рецепт настойки из перегородок грецких орехов с пряностямиДругим вариантом изготовления настойки на перегородках грецкого ореха на самогоне является использование пряностей. С помощью такого рецепта вы сможете сделать ароматный вариант напитка, который обязательно понравится всем, кто будет использовать средство по назначению.
Ингредиенты:
- 40%-ый самогон – 1 литр;
- Перегородки грецкого ореха – 1/4 стакана;
- Корица – 1 палочка;
- Гвоздика – 2 бутона;
- Мед – 3 ст. л.
Как приготовить?
Приготовить такое вкусное снадобье достаточно легко, хотя рецепт и кажется сложным, но его может приготовить любой желающий собственными силами. Вам необходимо сделать следующее:
- Разместите перегородки грецкого ореха, корицу, гвоздику и мед в емкость;
- Залейте разложенные ингредиенты двумя литрами 40%-ого самогона;
- Герметично закройте ёмкость крышкой, после чего как следует взболтайте ее, чтобы мед полностью растворился;
- Уберите настойку на 12 – 14 дней в темное теплое место, чтобы она смогла как следует настояться, ежедневно встряхивайте тару с напитком.
Готовую настойку следует процедить также с помощью сита или марли, после чего можно разлить ее по бутылкам. Для большей насыщенности продукт следует оставить настоятся еще на пару – тройку дней.
Подведение итоговПерегородки грецкого ореха считаются лучшим вспомогательным средством, которое можно использовать для лечения многих заболеваний. Рекомендуем также принимать настойку в качестве профилактики, с некоторыми передышками, так как постоянное потребление может оказать негативные последствия.
Источники
- Химический состав плодов грецкого ореха. АА Берзегова - Новые технологии, 2007 -
- “Анализ пищевой ценности отходов грецкого ореха”, Кизатов М.Е., PhD, руководитель проекта Абдрахманов Х.А., старший научный сотрудник Султанова М.Ж.., магистр, старший научный сотрудник в АФ ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности». (с.391)