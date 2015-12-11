Грецкий орех – уникальное растительное сырье, в котором используются все части в различных отраслях пищевой промышленности. Однако многие забывают о том, что перегородки также считают ценными и могут помочь со многими другими моментами, обладая уникальным комплексом микро- и макроэлементов и витаминов разных групп.

Химический состав перегородок грецких орехов

Перегородки грецких орехов считаются одними из самых богатых различными полезными веществами, которые находятся в химическом составе. Благодаря этому многими людьми используется настойка на перегородках грецкого ореха для оздоровления организма. Химический состав и положительное влияние на организм выглядит следующим образом:

Витамины: А, С, Е, В, РР. Витамины помогает в образовании соединительных тканей, улучшает процесс метаболизма, происходит оптимальный синтез гормонов и половых желез. Также некоторые помогают улучшить процесс кроветворения, регуляции свертываемости крови. А витамин РР помогает в выполнении процесса, связанного с окислительно-восстановительными реакциями, в том числе образовании ферментов и обмен липидов [1].

Макроэлементы: магний, калий, натрий, кальций, фосфор. Указанный список элементов позволяют помочь в строительстве, поддержании костных тканей, а также регуляции кроветворных процессов. Они необходимы для большинства возрастных групп людей.

Микроэлементы: железо, цинк, марганец, алюминий, фтор, йод. Группа таких элементов позволяют обеспечить наиболее нормальный кислотно-щелочной баланс, участвуют в процессах кроветворения, управляют проводимостью нервны импульсов. Также они помогают улучшить работу иммунитета, обеспечивают необходимый процесс, связанный с сокращением мышц.

Органические кислоты: галловая, линолевая, олеиновая, фенолкарбоновая. С их помощью происходит оптимальный процесс, связанный с регуляцией кислотно-щелочного баланса. Также улучшается перистальтика кишечника, улучшается стул, замедление развития гнилостных бактерий, а также происходит наилучшее выделение желудочного сока.

Аминокислоты: аргинин, аланин, валин, лизин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Помогают в производстве гормонов, ферментов и других активных веществ. Также без них невозможны ОВР и другие не менее важные биохимические процессы.

Глюкозиды. Улучшают работу сердечно-сосудистой системы, обладают положительным инотропным эффектом, усиление работы блуждающего нерва, происходит явное замедление генерации потенциалов действия в синоатриальном узле.

Алкалоиды. Являются седативными, стимулирующими, отхаркивающими и антиаритмическими средствами. Кроме этого они используются в таких препаратах, которые обладают такими эффектами, как противомикробные, противовирусные и противопаразитарные.

Дубильные вещества и кумарины. Подобные вещества обладают большим количеством свойств, которые положительно влияют на человека: антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные, антиоксидантные, дезинфицирующие, кровоостанавливающие, регенеративные, бактериостатические, противоотечные.

Эфирные масла. Помогают улучшить психологическое, эмоциональное и физическое здоровье человека. Также оказывают нормализацию нервной и эндокринной системы.

Югландин. Вещество позволяет улучшить состояние волосяного покрова, нормализовать работоспособность щитовидной железы, укрепляет ОДА, повышает иммунитет, стабилизирует синтезирование важного элемента для крови – инсулина, уменьшает отечность, очищает сосудистую систему от шлаков и токсинов.

Клетчатка. Оказывает влияние на ЖКТ, поддерживает микрофлору всего кишечника, регулятор (помогает с запорами, является помощником при заболевании рака кишки), нормализует уровень сахара в крови, улучшается активность мозга.

Сахара. Вещества, являющееся источником энергии, тем самым помогает для улучшения работы мозга и мышц, облегчает протекание стресса, помогает желудочно железе вырабатывать инсулин.

Флавоноиды. С их помощью происходит оказание антиоксидантного действия, снижают уровень свертываемость крови, помогают с уменьшением ломкости и проницаемости наших капилляров, а также помогают улучшить различные обменные процессы

Стероиды. Являются анаболические средства, которые усиливают процессы в организме, улучшают физическую работу мышц и мозга, ускоряет темп роста всех силовых показателей человека, сокращает время восстановления.

Как вы можете понять – настойка на перегородках грецкого ореха является помощником для человека, так как в ней имеется большое количество различных веществ, и является отличным средством для поддержания организма.

Перегородки грецких орехов — лечебные свойства уникального средства

Общеукрепляющие

Насыщение организма необходимыми веществами для жизнедеятельности. В них имеется большое количество групп витаминов, которые позволяют увеличить качество жизни человека. О том, какими свойствами обладают те или иные вещества, вы сможете узнать в разделе “Химический состав”.

Позволяют стабилизировать механические и окислительные процессы. В качестве антиоксидантов будут выступать следующие вещества: фосфолипиды, каротиноиды, фенольные вещества, стеролы, токотриенолы и токоферолы, аскорбиновая кислота, который считаются естественными компонентами для клеток человека.

Помогают бороться с большим количеством болезней. Является доказанным фактом то, что они помогают при терапии с бессонницей, и нарушении режима сна, в случае слабого функционирования щитовидной железы, снижение появлении воспалительных процессов в наружном слое эпидермиса и кровеносных сосудах, а также понижает уровень холестерина и артериального давления.

Богаты фенольными соединениями. Природный источник различных антиоксидантов, а также используется в пищевой или фармацевтической сфере.

Выше мы указали основные моменты, с которыми может помочь тот или иной элемент в этом замечательном снадобье. Следует обобщить и сказать чем поможет именно совокупность всех элементов в общеукрепляющем смысле.Существует несколько возможных моментов, почему как и орехи, так и настойка на перегородках грецкого ореха обладает полезными свойствами для человеческого организма. Их достаточно много, поэтому следует сказать о самых основных. К ним можно отнести следующие моменты:

Вся информация об общеукрепляющих свойствах была взято из научного труда “Анализ пищевой ценности отходов грецкого ореха”, написанного Кизатова М.Е. [2].

Положительное действие на головной мозг

Говорят о том, что нервные клетки не подлежат восстановлению. И вероятнее всего это действительно так, хотя некоторые ученые пару лет назад убедились в обратном. Однако результаты таких исследований еще до конца не изучены – нужно учесть все аспекты этого вопроса.

Даже если они и не восстанавливаются, перегородки грецких орехов позволяют улучшить эффективность работы каждой нервной клетки, тем самым уменьшая процесс их деградации. Также они позволяют улучшить мозговую активность, память, а также другие параметры, которые будут зависеть от качества нервных клеток.

Заживляющий эффект

С помощью такого средства как настойка из перегородок можно устранить различные дерматовенерологические проблемы, которыми являются небольшие ссадины, порезы или царапины, различные высыпания как грибкового, так и бактериального происхождения.

Средства, которые изготавливаются на основе таких перегородок, обладают широчайшим спектром возможностей. Кроме всего вышеперечисленного, они также могут наиболее эффективно применяться во время конъюнктивита, мастопатии, гастрита и язвы, различных язвенных заболеваний. Также может помочь как вспомогательное средство при болезнях, связанных с легкими (восполнением, бронхиальной астмой, пневмонии и туберкулеза).

Воздействие оказываются перегородками также и на сердечно-сосудистую систему, так как это было не раз доказано многими учеными и применяется в медицинской практике. С их помощью происходит укрепление стенок сосудов, тем самым они могут помочь с устранением проблем, связанных с сердцем (атеросклероз, ИБС, после перенесенного инфаркта). Также могут помочь еще и с нормализацией давления (артериального и венозного), особенно, если все показатели превысили верхнюю нормальную отметку для человека.

Кому рекомендована настойка

гормональные сбои;

заболевания сетчатки глаз (конъюнктивит);

патологии, связанные с ЦНС (помогает справиться с раздражением и неврозах);

половые болезни у мужчин (простатит и аденома простаты);

гинекологические заболевания (миома, фиброма, мастопатия);

заболевания головного мозга (гипертония, атеросклероз);

простудные болезни (грипп, ОРВИ, бронхит, пневмония);

болезни, связанные с ЖКТ (колиты, диарея, полипы кишечника, паразиты);

заболевания эндокринной системы (диабет, ожирение, дефицит йода, гипотиреоз);

проблемы со скелетом человека (заболевания суставов, радикулиты, остеохондроз);

онкологические болезни (рак);

повреждения кожного покрова, помогает ускорить процесс заживления царапин и ран.

Многие врачи и люди, работающие в медицинской сфере, рекомендуют употребление средство, сделанное из перегородок грецкого ореха тем людям, которые склонны к частым простудам. Также имеется высокая востребованность в эндокринологии и гинекологии. Также рекомендуют пить настойку в следующих случаях:

Однако стоит сказать о том, что необходимо проверить себя на наличие аллергий, а также нельзя использовать настойку на перегородках грецкого ореха при наличии кожных заболеваний, гастрите в острой или хронической форме, а также спастическими запорами. Кроме этого средство предназначено для людей в возрасте от 12 до 80 лет, тем самым людям младше и старше этого порога принимать средство категорически запрещено.

Рекомендации по настаиванию

В самом начале нужно как можно тщательнее промыть все перегородки под проточной водой. Затем просушите их, чтобы в них не оставалось влаги и мелко нарежьте ножом, многие используют для таких целей блендер. Однако важно не перестараться с этим процессом, так как мельчайшее сырье будет достаточно трудно процедить в будущем; Высыпать полученную массу в сито и ошпарить кипятком, чтобы на ней не было вредных микроорганизмов.

Настойка на перегородках грецкого ореха готовиться как на водке, так и на обычной воде. В независимости от того, какая будет основа, растительному компоненту требуется необходимая обработка, выполняемая перед выполнением настаивания. А причина складывается в том, что любой тип органики – потенциальное жилище для вредных бактерий, а также червей и мельчайших насекомых. Нельзя допускать того, чтобы они появились внутри настойки, поэтому заранее подготавливаем все имеющиеся ингредиенты. Чтобы сделать это, необходимо выполнить следующее:

После этого вы сможете сразу же приступит к изготовлению настойки на перегородках грецкого ореха на спирту.

Настойка из перегородок грецких орехов на водке — рецепты

Как вы можете понять, настойка, сделанная из перегородок грецкого ореха – действительно хорошее средство, позволяющее улучшить состояние здоровья при появлении тяжелых заболеваний. Все минералы и элементы помогают на все 100%.

Однако не все понимают, как сделать настойку из перегородок грецкого ореха. И на данный момент существует масса рецептов, которые вы сможете приготовить своими руками. Мы же расскажем о трех наиболее распространенных, которые вы сможете приготовить у себя дома для профилактики и при появлении острых заболеваний.

Классический рецепт настойки из перегородок грецких орехов

Настойка в классическом смысле обладает стандартной рецептурой, где нет ничего лишнего – спиртосодержащий продукт (в нашем случае самогон 40%), перегородки и сахар.

Ингредиенты:

40%-ый самогон – 1 литр;

Перегородки грецкого ореха – 50 гр;

Сахарный песок – 1 ст. л.

Как приготовить?

Рецепт классической настойки на перегородках грецкого ореха достаточно прост в изготовлении и не займет у вас много времени. Чтобы его сделать необходимо сделать следующее:

Возьмите любую глубокую емкость и сложите в нем ореховые перегородки; Влейте в разложенное сырье литр самогона; Закройте плотно крышкой и уберите примерно на неделю, чтобы оно смогло как следует настояться в темное и прохладное место; После недели ожидания вы можете профильтровать готовый напиток, который планируете употребить через сито или марлю; Добавьте в полученную жидкость ложку сахара, после чего надо выдержать полученную смесь в тех же условиях (темное прохладное помещение) трое суток, чтобы смог сформироваться окончательный вкус.

Чтобы сделать наиболее яркий вкус, можно добавить шиповник, вишню или же чернослив. Добавление происходит в самом начале настаивания, чтобы ингредиенты смогли дать свой вкус.

Рецепт настойки из перегородок грецких орехов с сухофруктами

В том случае, если вы гурман, и хотите сделать напиток не только полезным, но еще и вкусным, то тогда можно использовать в качестве дополнения сухофрукты. С их помощью каждый сможет сделать напиток, который будет обладать приятным цветочно–фруктовым запахом, а также пряным вкусом.

Ингредиенты:

40%-ый самогон – 1,5 литра;

Перегородки грецкого ореха – 2 столовые ложки;

Чернослив – 5 штук;

Зверобой – 2 ст. л.;

Мелисса – 2 ст. л.;

Жидкий цветочный мед – 1 ч. л.

Как приготовить?

Рецепт данного снадобья немного сложнее, однако обладает повышенным эффектом, так как в сухофруктах имеется множество элементов, которые дополняют полезные качество готового продукта. Для его приготовления необходимо выполнить следующий перечень действий:

Возьмите чернослив, тщательно промойте его и нарежьте его на небольшие кусочки; Переложите ингредиент в необходимую глубокую емкость для настаивания, влив в него самогон, а также добавив мелиссу, зверобой и цветочный мед; В конце добавьте перегородки от грецких орехов, которые и будут основой для настойки; Закройте тару крышкой, после чего тщательно взболтайте и уберите на хранение в темное прохладное место на пару недель; Возьмите через 2 недели смесь и тщательно профильтруйте, затем перелейте все содержимое в бутылки, сделанные из затемненного стекла.

С помощью затемненного стекла не будет пропускаться свет, который негативно влияет на качество готового продукта. Хранить следует также в темном месте и прохладном месте.

Рецепт настойки из перегородок грецких орехов с пряностями

Другим вариантом изготовления настойки на перегородках грецкого ореха на самогоне является использование пряностей. С помощью такого рецепта вы сможете сделать ароматный вариант напитка, который обязательно понравится всем, кто будет использовать средство по назначению.

Ингредиенты:

40%-ый самогон – 1 литр;

Перегородки грецкого ореха – 1/4 стакана;

Корица – 1 палочка;

Гвоздика – 2 бутона;

Мед – 3 ст. л.

Как приготовить?

Приготовить такое вкусное снадобье достаточно легко, хотя рецепт и кажется сложным, но его может приготовить любой желающий собственными силами. Вам необходимо сделать следующее:

Разместите перегородки грецкого ореха, корицу, гвоздику и мед в емкость; Залейте разложенные ингредиенты двумя литрами 40%-ого самогона; Герметично закройте ёмкость крышкой, после чего как следует взболтайте ее, чтобы мед полностью растворился; Уберите настойку на 12 – 14 дней в темное теплое место, чтобы она смогла как следует настояться, ежедневно встряхивайте тару с напитком.

Готовую настойку следует процедить также с помощью сита или марли, после чего можно разлить ее по бутылкам. Для большей насыщенности продукт следует оставить настоятся еще на пару – тройку дней.

Подведение итогов

Перегородки грецкого ореха считаются лучшим вспомогательным средством, которое можно использовать для лечения многих заболеваний. Рекомендуем также принимать настойку в качестве профилактики, с некоторыми передышками, так как постоянное потребление может оказать негативные последствия.