На протяжении тысячелетий, начиная с древнего Китая и Персии, корень ревеня использовали для приготовления одного из старейших лекарственных препаратов, который помогал побороть недуги, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Европу с этим растением познакомил не кто-нибудь, а сам Марко Поло, побывавший в Тангутском царстве во время своего долгого пребывания в Поднебесной, где ревень заготавливали в огромных количествах. В XVII веке Россия заполучила исключительную монополию на его продажу в Европе, прилично на этом обогатившись.

Но с развитием медицины об исцеляющем корне забыли, направив внимание на черешки ревеня, пригодившиеся в кулинарии. Листья ревеня употреблять в пищу опасно – в них содержится достаточно большое количество вредной для нашего организма щавелевой кислоты. А вот черенки полностью безопасны и имеют очень приятный кисло-сладкий вкус, нечто среднее между спелой антоновкой, сливами и клубникой.

На самом деле ревень на Ромовом мелькал не раз. Впервые мы с ним готовили оригинальное шелковичное вино с клубникой (ищите вино «Осеннее»). Позже появился материал с рецептами клубничных настоек, где есть напиток похожий на представленный ниже.

В кулинарии ревень используется и как овощ, и как фрукт (а вообще он является многолетней травой семейства гречишных). Из него готовят подливы к мясу, салаты, щи, пироги, кисели, компоты, огромное количество разнообразных десертов и даже варенье. Но нас, разумеется, интересует «питьевой потенциал» черешков. Лучшим напитком на основе ревеня, безусловно, является вино, но начать знакомство с этой не экзотичной экзотикой следует с настойки на водке, спирту или самогоне.

Настойка из ревеня на водке Универсальный рецепт настойки ревеня на водке, спирту или самогоне. Простое исполнение, высокая вариативность, гарантированно приятный результат! 600 г черешков ревеня (предпочтительно розовых)

50-200 г сахарной пудры (или мёда)

0,75-1 л водки, спирта, самогона (40-50%)

сок ½ лимона (опционально)

цедра ½-1 апельсина или лимона опционально (опционально)

1 палочка корицы (опционально)

3 бутона гвоздики (опционально)

4 см свежего корня имбиря (опционально)

8-10 ягод клубники (опционально) Черешки ревеня промыть, нарезать небольшими кусочками (примерно по 2-3 см), поместить в банку подходящего объема и слегка подавить деревянной ложкой или пестиком. Добавить сахарную пудру и другие вкусовые ингредиенты на выбор. Корень имбиря следует предварительно очистить и мелко нарезать. Содержимое банки хорошенько встряхнуть, добавить водку, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 6 недель (дольше – лучше). Периодически банку нужно встряхивать до полного растворения сахара. По истечении срока процедить настойку через несколько слоёв марли или кусочек муслина, при необходимости профильтровать и перелить в чистую бутылку. Сильно отжимать оставшиеся черешки не рекомендуется – напиток может горчить. Хранить настойку следует в тёмном прохладном месте. Срок годности минимум 1 год. Перед дегустацией напиток рекомендуется выдержать не менее 3 месяцев (дольше - лучше). Для настоек и вообще всех кулинарных изысков лучше отдать предпочтение молодым черешкам, которые обычно имеют розовый цвет. Они не только обладают насыщенным вкусом и содержат максимум полезного от природы, но и сообщают напиткам красивый розовато-малиновый оттенок. Если будете покупать на рынке, выбирайте крепкие, плотные, ломкие стебли диаметром не более 2,5 см – слишком толстый черенок, как и листья, похожие на лопухи, признак старого растения – сложных вкусов ожидать от него не стоит. После покупки черенки нужно использовать сразу, промыв их и срезав 2-3 см снизу. Листья, разумеется, нужно срезать и выбросить.

Пить настойку из ревеня можно в чистом виде, опрокидывая небольшую рюмочку после плотного ужина, или смешивая её с различными алкогольными и безалкогольными напитками. Хорошо себя показали в этом: тоник, обычная газировка, лимонад, смесь лимона и газировки, клюквенный сок с небольшим количеством сока лайма (отсылка к Космополитену). По слухам настойка отлично показывает себя в Спритце с просекко. Но если уж пускать этот уникальный напиток в огород миксологов, то делать это нужно со вкусом!

Коктейль Вечеринка в саду / The Garden Party 40 мл настойки из ревеня

10 мл ликёра Крем де Кассис

15 мл яблочного сока

12,5 мл свежевыжатого лимонного сока

1-2 дэш газировки Шейк все ингредиенты, кроме газировки, со льдом. Стрейн в бокал олд-фэшн с колотым льдом. Добавить 1-2 дэш газировки и украсить небольшим черешком ревеня с долькой лайма.

Коктейль Ревене-имбирный кулер / Rhubarb & Ginger Cooler 50 мл настойки из ревеня

100 мл имбирного эля

15 мл светлого рома

долька лайма

1 дэш любого биттера В высоком бокале коллинз, наполненным льдом, смешать настойку, домашний имбирный эль, светлый ром и пару капель биттера. Выжать сок дольки лайма и бросить её в бокал. Тщательно перемешать барной ложкой.

Коктейль Ревеневый Физ / Rhubarb Fizz 50 мл настойки из ревеня

20 мл клубничной наливки

12,5 мл свежевыжатого лимонного сока

просекко по потребности Шейк все ингредиент, кроме просекко, со льдом. Дабл-стрейн в бокал олд-фэшн со льдом и долить доверху просекко. Украсить долькой лимона и половинкой клубники.

Коктейль Ревеневый Сауэр / Rhubarb Sour 50 мл настойки из ревеня

20 мл свежевыжатого лимонного сока

20 мл простого сиропа или 2 ч. л. сахарной пудры

1 яичный белок Сухой шейк, интенсивный шейк со льдом. Стрейн в охлаждённый коктейльный бокал.