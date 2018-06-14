На протяжении тысячелетий, начиная с древнего Китая и Персии, корень ревеня использовали для приготовления одного из старейших лекарственных препаратов, который помогал побороть недуги, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Европу с этим растением познакомил не кто-нибудь, а сам Марко Поло, побывавший в Тангутском царстве во время своего долгого пребывания в Поднебесной, где ревень заготавливали в огромных количествах. В XVII веке Россия заполучила исключительную монополию на его продажу в Европе, прилично на этом обогатившись.
Но с развитием медицины об исцеляющем корне забыли, направив внимание на черешки ревеня, пригодившиеся в кулинарии. Листья ревеня употреблять в пищу опасно – в них содержится достаточно большое количество вредной для нашего организма щавелевой кислоты. А вот черенки полностью безопасны и имеют очень приятный кисло-сладкий вкус, нечто среднее между спелой антоновкой, сливами и клубникой.
На самом деле ревень на Ромовом мелькал не раз. Впервые мы с ним готовили оригинальное шелковичное вино с клубникой (ищите вино «Осеннее»). Позже появился материал с рецептами клубничных настоек, где есть напиток похожий на представленный ниже.
В кулинарии ревень используется и как овощ, и как фрукт (а вообще он является многолетней травой семейства гречишных). Из него готовят подливы к мясу, салаты, щи, пироги, кисели, компоты, огромное количество разнообразных десертов и даже варенье. Но нас, разумеется, интересует «питьевой потенциал» черешков. Лучшим напитком на основе ревеня, безусловно, является вино, но начать знакомство с этой не экзотичной экзотикой следует с настойки на водке, спирту или самогоне.
Настойка из ревеня на водке
Универсальный рецепт настойки ревеня на водке, спирту или самогоне. Простое исполнение, высокая вариативность, гарантированно приятный результат!
- 600 г черешков ревеня (предпочтительно розовых)
- 50-200 г сахарной пудры (или мёда)
- 0,75-1 л водки, спирта, самогона (40-50%)
- сок ½ лимона (опционально)
- цедра ½-1 апельсина или лимона опционально (опционально)
- 1 палочка корицы (опционально)
- 3 бутона гвоздики (опционально)
- 4 см свежего корня имбиря (опционально)
- 8-10 ягод клубники (опционально)
- Черешки ревеня промыть, нарезать небольшими кусочками (примерно по 2-3 см), поместить в банку подходящего объема и слегка подавить деревянной ложкой или пестиком.
- Добавить сахарную пудру и другие вкусовые ингредиенты на выбор. Корень имбиря следует предварительно очистить и мелко нарезать.
- Содержимое банки хорошенько встряхнуть, добавить водку, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 6 недель (дольше – лучше). Периодически банку нужно встряхивать до полного растворения сахара.
- По истечении срока процедить настойку через несколько слоёв марли или кусочек муслина, при необходимости профильтровать и перелить в чистую бутылку. Сильно отжимать оставшиеся черешки не рекомендуется – напиток может горчить.
- Хранить настойку следует в тёмном прохладном месте. Срок годности минимум 1 год. Перед дегустацией напиток рекомендуется выдержать не менее 3 месяцев (дольше - лучше).
Для настоек и вообще всех кулинарных изысков лучше отдать предпочтение молодым черешкам, которые обычно имеют розовый цвет. Они не только обладают насыщенным вкусом и содержат максимум полезного от природы, но и сообщают напиткам красивый розовато-малиновый оттенок. Если будете покупать на рынке, выбирайте крепкие, плотные, ломкие стебли диаметром не более 2,5 см – слишком толстый черенок, как и листья, похожие на лопухи, признак старого растения – сложных вкусов ожидать от него не стоит. После покупки черенки нужно использовать сразу, промыв их и срезав 2-3 см снизу. Листья, разумеется, нужно срезать и выбросить.
Пить настойку из ревеня можно в чистом виде, опрокидывая небольшую рюмочку после плотного ужина, или смешивая её с различными алкогольными и безалкогольными напитками. Хорошо себя показали в этом: тоник, обычная газировка, лимонад, смесь лимона и газировки, клюквенный сок с небольшим количеством сока лайма (отсылка к Космополитену). По слухам настойка отлично показывает себя в Спритце с просекко. Но если уж пускать этот уникальный напиток в огород миксологов, то делать это нужно со вкусом!
Коктейль Вечеринка в саду / The Garden Party
- 40 мл настойки из ревеня
- 10 мл ликёра Крем де Кассис
- 15 мл яблочного сока
- 12,5 мл свежевыжатого лимонного сока
- 1-2 дэш газировки
Шейк все ингредиенты, кроме газировки, со льдом. Стрейн в бокал олд-фэшн с колотым льдом. Добавить 1-2 дэш газировки и украсить небольшим черешком ревеня с долькой лайма.
Коктейль Ревене-имбирный кулер / Rhubarb & Ginger Cooler
- 50 мл настойки из ревеня
- 100 мл имбирного эля
- 15 мл светлого рома
- долька лайма
- 1 дэш любого биттера
В высоком бокале коллинз, наполненным льдом, смешать настойку, домашний имбирный эль, светлый ром и пару капель биттера. Выжать сок дольки лайма и бросить её в бокал. Тщательно перемешать барной ложкой.
Коктейль Ревеневый Физ / Rhubarb Fizz
- 50 мл настойки из ревеня
- 20 мл клубничной наливки
- 12,5 мл свежевыжатого лимонного сока
- просекко по потребности
Шейк все ингредиент, кроме просекко, со льдом. Дабл-стрейн в бокал олд-фэшн со льдом и долить доверху просекко. Украсить долькой лимона и половинкой клубники.
Коктейль Ревеневый Сауэр / Rhubarb Sour
- 50 мл настойки из ревеня
- 20 мл свежевыжатого лимонного сока
- 20 мл простого сиропа или 2 ч. л. сахарной пудры
- 1 яичный белок
Сухой шейк, интенсивный шейк со льдом. Стрейн в охлаждённый коктейльный бокал.
Коктейль Ревеневый Джулеп / Rhubarb Julep
- 30 мл настойки из ревеня
- 20 мл джина Лондон Драй
- 10 мл свежевыжатого лимонного сока
- 5 мл простого сиропа
- 5 листочков перечной мяты
- 4 листочка базилика
- 2 щепотки молотого чёрного перца
- всплеск газировки
В кружку для джулепа положить листья мяты и базилика, добавить сироп, слегка подавить мадлером. Наполнить кружку крашем, добавить остальные ингредиенты, перемешать, досыпать льда и украсить веточкой мяты.