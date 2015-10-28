В шиповнике находится в 50 раз больше витамина С, чем в лимонах, и в 100 – чем в яблоках. В сушеном шиповнике же количество аскорбиновой кислоты вообще взлетает до небес – 1200 мг на 100 граммов продукта. Настойка шиповника на водке уникальна тем, что алкоголь разрушает аскорбинку в меньших количествах, чем, например, кипяток. Так что в нашем напитке будет значительно больше витаминов, чем в любом варенье-компоте-отваре.

Но и это не главное. Вкус и цвет шиповниковой настойки – вот, что ценят в ней почитатели домашнего алкоголя. Единственная проблема – недостаток аромата, что легко устраняется добавкой других компонентов. Популярна, например, настойка на шиповнике и кедровых орешках, также в продукт добавляют яблоки, клюкву, рябину, цитрусы, кофе, мяту, даже лавровый лист. В общем, обо всем по порядку.

Выбор шиповника для настойки

Мнения опытных самогонщиков разделяются: одни говорят, что для настоек лучше подходит шиповник свежий, другие – что сушеный. И у того, и у того, есть свои минусы и плюсы – свежий дает в напитке муть, из-за которой его придется тщательнее фильтровать, но вкус получается более ярким, а цвет – выраженным. Сушеный же шиповник придает напитку нотки сухофруктов. Если вам нравится узвар – смело берите «сушку», тем более, что в ней этого витамина С содержится в три раза больше.

Оптимальный вариант – сырые, но подвяленные в течение 2-3 дня ягодки. В некоторых рецептах настойки из шиповника на водке их дополнительно разминают скалкой. А вот перемалывать их блендером не стоит – говорят, в таком случае в напиток переходят микроскопические волоски, которые плохо отфильтровываются и могут царапать гортань, создавая неприятное ощущение в горле – как после кашля.

Рецепты настойки из шиповника

Настойка шиповника с лавровым листом

4 л водки/спирта/самогона 40-50%

1,5 стакана сухого шиповника

4 средних лавровых листа

1/2 ст. л. ароматного мёда

Для самой обыкновенной настойки нужно взять банку слегка потолченных ягод шиповника, залить алкоголем и настоять 2 недели, после чего – отфильтровать. Но, как уже говорилось, при добавлении дополнительных ингредиентов напиток получается вкуснее.

Всё смешать в банке, хорошенько взболтать, закупорить и поставить в темное место. Далее автор советует «забыть о настойке», то есть чем дольше вы ее выдержите – тем лучше, минимум – месяц. После этого настойку нужно пропустить через фильтр, так как мед обязательно даст осадок, отстоять еще немного и дегустировать. Этот вариант будет куда интереснее и ароматнее обычной настойки.

Шиповниковая настойка-наливка на водке

700 г свежего шиповника

500 мл водки/спирта/самогона 40-45%

300 г сахарного песка

Ягоды укладываются в банку слоями, каждый слой притрушивается сахаром-песком, ёмкость заполняется доверху, закрывается и несколько раз хорошенько встряхивается. Шиповник с сахаром должен постоять дней 10 в темном месте. Смысл в том, чтобы сахар вытянул из ягод весь сок. Когда весь сахар растворился – все оставшееся место заливается водкой под самую завязку. Настаивание должно продолжаться минимум 2 недели, можно больше, после этого алкоголь сливается и фильтруется. Далее шиповник можно повторно залить водкой, уже без сахара – тогда наш напиток получится менее сладким, но более насыщенным и крепким. В этот раз настойку нужно выдерживать дольше – минимум недели три, лучше – месяц, потом ее нужно будет слить и отфильтровать. Оба напитка соединяются (первый также не помешает еще разок пропустить через фильтр). Готовой настойке нужно дать хорошенько отдохнуть, как можно дольше, но минимум – неделю.

Есть и такой рецепт. Для него нужны исключительно свежие ягоды, помытые и освобожденные от плодоножек. Шиповник рекомендуется также подрезать, чтобы дать алкоголю доступ ко всей мякоти и косточкам.

Эта настойка рецепт имеет более сложный, но и результат дает достойный, оправдывающий усилия и долгое ожидание.

Настойка на шиповнике и кедровых орешках

0,5 л спирта или самогона 60%

15 г сухого шиповника - 1 ст. л. с горкой

8-10 г кедровых орешков - 1 ст. л. без горки

Сочетание шиповника и кедровых орехов очень популярно, делают такую настойку множеством разных способов. Для самого простого нам понадобится:

Ингредиенты заливаются спиртом и настаиваются не меньше месяца в темном месте, после чего напиток считается готовым.

Второй вариант значительно интереснее. Для него подойдет и обычная водка, но нужно много компонентов, в том числе – редких. На три литра самогона 40° или обычной водки необходимо:

3 л качественного самогона или водки

2/3 стакана кедровых орешков*

15 шт. свежего или сухого шиповника

1 ст. л. ягод можжевельника**

1 ст. л. измельчённой цедры лимона

2 ст. л. измельчённой коры дуба

корень солодки***

- в полный до краев граненый стакан влезает 140 граммов, нам, соответственно, нужно чуть менее 100;

** - не поленитесь почитать о выборе правильного можжевельника для напитков - он может быть ядовитым;

*** - автор рекомендует класть «5 срезов» солодки (лакрицы). Пересчитать это на граммы молотого корня сложно, рекомендую брать не больше чайной ложки, так как лакрицу любят далеко не все. Можно и вовсе обойтись без этой составляющей.

Все ингредиенты заливаются спиртным и стоят месяц в темном месте, после чего напиток фильтруется и, по желанию – подслащивается сиропом. Все, настойку на шиповнике и кедровых орешках можно считать готовой, но лучше все же дать ей отдохнуть еще пару недель.

Настойка на шиповнике с кофе и апельсином

0,5 л качественного самогона или водки

10 шт. подвяленного шиповника

2 кусочка апельсиновой цедры ~ 1,5х5 см - можно сушеной

1/4 ч. л. свежемолотого кофе - крупный помол

сахар по вкусу

Этот рецепт поможет скрасить огрехи домашнего самогона, даст ему аромат, вкус и цвет элитного напитка. Но все равно лучше использовать дистиллят высокого качества, крепостью 40-45 градусов.

Чтобы шиповник лучше чувствовался – его можно раздавить ложкой. Далее все просто – ингредиенты кладутся в банку, заливаются спиртным и стоят 2 недели. Эту настойку шиповника на водке или самогоне обязательно нужно хорошо отфильтровать – через ватный или кофейный фильтр, чтобы в ней не болтались мелкие частички кофе. После фильтрации напиток подслащивается по вкусу. Для этого нужно сделать фруктозный или сахарный сироп и понемногу добавлять его в настойку, пока она не достигнет нравящегося вам вкуса. Этот напиток не должен быть приторным, больше столовой ложки сиропа на 0,5 литра класть не следует.

После подслащивания настойку шиповника нужно отстоять еще несколько дней, после чего – повторно отфильтровать. Употреблять – непременно с удовольствием!

Настойка шиповника: польза и вред

Алкоголь, как известно, вымывает витамин С из организма, то есть, настаивая спиртное на шиповнике, вы снижаете его разрушительное действие, а также – помогаете собственному телу быстрее справится с ядом. Но как взаимодействуют большие дозы аскорбиновой кислоты с этиловым спиртом – сказать сложно.

Настойка из шиповника на самогоне, спирту или водке – верное средство для поднятия иммунитета, она помогает побороть воспалительные процессы в организме, особенно – длительные, хронические, – используется как лекарство против анемии, атеросклероза, болезней мочеполовой и пищеварительной системы. Напиток сужает сосуды и повышает давление.

Хотя, собственно, почти весь алкоголь так действует. Отсюда и противопоказание – при гипертонии на данную настойку налегать не стоит, как и при язве, гастритах или сердечных заболеваниях. А еще говорят, что напиток из-за высокой кислотности плохо сказывается на зубах, поэтому его обязательно нужно запивать – прополаскивать рот.

В общем и целом – если используете настойку шиповника как средство лечебное – хватит и чайной ложечки в день, а если она идет сугубо как средство развлекательное, сиречь расслабительно-согревательно-песнопетельное – от однократного приема нескольких рюмочек, я уверен, ничего страшного с вами не произойдет.