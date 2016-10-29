А что тут такого необычного? Всегда были напитки, состоящие из стимулятора и его подавителя. Кофе коретто, карахильо, карск, кофе по-ирландски и т.д. Ведь кофеманом быть тяжело. Ну, выпил ты одну чашечку, вторую, третью, на четвертой начало треморить, сердце выскакивать. Не сказать, что алкоголь сильно смазывает эффект кофеина, но стимулирующий эффект становится мягче, что ли, приятнее. Злоупотреблять, разумеется, не стоит. Аккуратным с такими вещами нужно быть.

Кофейные настойки тоже оказывают мягкий стимулирующий эффект и напиток пока ещё не сильно заезжен, так что им ещё можно кого-то удивить. Тем более рецепты я подобрал хорошие, не обычные, без банальностей. Тот же кофейный ликер, эрзац Калуа, уже приелся как-то. А если ещё и фантазию проявить… В общем, готовьте смело, готовьте вкусно и не стесняйтесь экспериментировать.

Простая настойка на кофе с мёдом

50 кофейных зерен средней обжарки

1 стручок ванили (ванильный сахар, ваниль)

250 мл воды

125 мл мёда

1 л спирта или самогона (не более 50% крепости)

Есть рецепты попроще, но до них, я надеюсь, вы додумаетесь самостоятельно. К примеру, 30 кофейных зерен залить 50% спиртом или водкой, выдержать 1-2 месяца. Или взять 4 части водки и 1 часть молотого кофе, настоять 8-12 часов, а затем процедить через кофейные фильтры. Всё это просто и… не очень оригинально. Этот рецепт тоже не самый оригинальный, но для первого в этой подборке сойдет.

Готовить настойку очень просто. Засыпьте кофейные зерна в банку подходящего объема, добавьте ваниль и залейте всё спиртом или крепким дистиллятом. Банку плотно закройте и оставьте её в тёмном прохладном месте на две недели. По истечении положенного времени слейте настой через сито, растворите мёд в тёплой воде и добавьте его в кофейную настойку. Хорошо перемешайте, подождите еще пару дней, а затем профильтруйте через вату или кофейный фильтр, разлейте напиток в бутылки. Пить эту настойку на кофе можно сразу, но лучше подождать хотя бы пару недель.

Примечание к рецепту:

Чтобы напиток получился красивым, медовый сироп, после его смешивания с тёплой водой, лучше оставить на пару дней в холодильнике, после чего аккуратно слить с осадка и только потом добавит к настою. Это можно сделать ещё на начальной стадии приготовления напитка, чтобы сироп за две недели осветлился полностью.

Кофейная настойка «Портеровка»

2 бутылки тёмного портера

3 ч. л. растворимого кофе

200 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 горсть изюма

2 ст. л. мёда

0,5 л спирта

Потрясающий рецепт. Меня лично он покорил до глубины души. Да и простор для фантазии есть. Вы можете уменьшить количество сахара или исключить его вовсе, добавить различные пряности, лимонный сок и/или цедру, а если хочется вообще что-то неимоверно оригинальное, советую посмотреть в сторону трав. В общем, занятие на выходные я придумал, а вы уж сами там как-нибудь…

Пиво налейте в кастрюлю, добавьте к нему сахар и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивая, доведите температуру смеси до 40оС. Когда сахар растворится, а пиво «дегазируется» (исчезнет пенка), добавьте мёд, ванильный сахар, растворимый кофе и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились, после чего снимите пиво с огня и дайте ему остудиться до комнатной температуры. Перелейте содержимое кастрюли в банку подходящего объема и добавьте спирт или водку, в зависимости от того, должен напиток завоевать ваше сердце или голову. Банку плотно закройте и оставьте в тёмном прохладном месте минимум на 2 недели. Затем процедите настойку через сито, профильтруйте и разлейте в бутылки. Выдержка приветствуется.

Кофейная настойка с грецкими орехами

200 г кофе в зернах средней обжарки

700 мл водки (500 мл водки + 200 мл Ночино)

500 мл коньяка

2 палочки корицы

горсть ядрышек грецкого ореха

мёд по вкусу

Если вы готовили Ночино по нашему рецепту, и у вас в закромах осталось 200 мл этого божественного ликера, добавьте его в эту кофейную настойку, не пожалеете. Сам же напиток будет готовить так: засыпаем кофейные зёрна и орехи в банку подходящего объема, добавляем корицу, мёд и заливаем всё алкоголем по рецепту. Банку плотно закрываем и оставляем в тёмном прохладном месте на 4 недели, не забывая встряхивать содержимое каждые 1-2 дня. Когда подойдет время (кофейные зерна опадут на дно банки, что обычно происходит примерно за месяц), процеживаем настойку через сито или несколько слоёв марли, фильтруем и разливаем в бутылки. Выдержка приветствуется.

Настойка самогона на кофейных зернах

120 г кофе в зёрнах средней обжарки

1 орех макадамии или фундук

5-6 зерен кардамона

15-20 г фруктозы для смягчения вкуса

1,15-1,2 л двойного самогона 40-45%

Рецепт описан на форуме forum.homedistiller.ru пользователем Liky из Калининграда, за что ему большое спасибо, ведь рецепт действительно интересный. Если у вас проблемы с давлением, количество кофе можно уменьшить, вплоть до 1/3 или вовсе использовать декаф (кофе без кофеина).

С макадамией не заморачиваемся – можно не класть вовсе, а можно заменить обычным фундуком (другие орехи имеют слишком выраженный вкус). Фундук брать обжаренный, нарезать на лепестки. Если в распоряжении есть орех макадамии (редкая вещь), нарезать лепестками, положить на салфетку и подержать в духовке при 60оС 15-20 минут, после чего промокнуть ещё одной салфеткой (убрать лишнее масло) и остудить. Кофе смолоть на среднем помоле. Орех и кофе пересыпать в банку подходящего объема, добавить кардамон, 1 ст. л. фруктозы без верха и залить всё качественным сахарным или зерновым самогоном (можно разбавленным спиртом или водкой, а также любыми другими нейтральными дистиллятами).

Плотно закрытую банку оставить в тёмном прохладном месте на две недели. Первые дней 10 банку интенсивно встряхивать. В последние дни настойку нужно оставить в покое. После двух недель настаивания напиток слить через сито, кофейный жмых слегка отжать. Прогнать через ватный или кофейный фильтр и убрать в холодильник на неделю. Ещё раз профильтровать, разлить в бутылки, выдержать минимум 2 недели. Хранить самогон на кофейный зернах в прохладном месте.

Настойка на апельсине (лимоне) и кофейных зернах

2 небольших апельсина/лимона

40 кофейных зерен средней обжарки

4 ст. л. мёда или по вкусу

1/2 стручка ванили (4 г ванильного сахара)

6 зернышек кардамона

1,2-1,5 л водки или самогона 45-50%

Если предыдущие рецепты вас не впечатлили, что очень странно, ведь они совершенны, предлагаю приготовить апельсиново-кофейную настойку. Напиток очень популярен, опробован сотнями любителей домашних напиток и поставлен на поток у опытных дистиллеров. И вообще, советую обратить внимание на сочетание кофе с цитрусовыми. Это только одна из вариаций настойки:

Апельсины или лимоны хорошо промыть под проточной горячей водой и протереть жестким полотенцем, чтобы убрать воск. Мёд растворить в небольшом количестве теплой воды (1 часть воды и 2 части мёда), можно отстоять в холодильнике и декантировать. Кончиком острого ножа сделать небольшие проколы по периметру цитрусовых так, чтобы в эти проколы можно было поместить кофейные зерна. Собственно, «нашпиговать» апельсины зернами кофе (примерно 20 зерен на один апельсин/лимон), поместить фрукты в банку с широким горлом, добавить специи, подготовленный мёд и залить всё водкой или разбавленным самогоном. Настаивать 3-4 недели в тёмном прохладном месте, раз в 2-3 дня встряхивать. Слить, профильтровать и разлить в бутылки. Выдержка приветствуется. Периодически можно декантировать с осадка.

Примечание к рецепту:

На самом деле, запихивать апельсины и лимоны в банку нет никакой необходимости, так как процедура эта лишена смысла. Кроме того, напиток такой может неприятно горчить. Куда логичней снять с цитрусовых цедру без белой кожицы и готовить настойку исключительно на цедре. Нашпигованные зернами апельсины выглядят красиво, и на праздничном столе такая красота будет уместной, но настойку все-равно нужно слить и обязательно выдержать, иначе ни как. Так что всё это происки какого-то перфекциониста. Что еще сказать по этому напитку? Мёд можно заменить тростниковым сахаром. Можно добавить другие пряности: корицу, гвоздику, мускатный орех и т.д. Но не переборщите, иначе вкус кофе потеряется, а это всё-таки кофейная настойка.