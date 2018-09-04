Сделать обычную настойку из голубики в домашних условиях совсем несложно – набил банку, залил водкой, подождал пару недель – готово! Но чистый вкус этой ягоды, действительно, довольно невзрачен. Поэтому его требуется оттенять и подчеркивать другими ингредиентами – пряностями, травами, фруктами – главным образом, цитрусовыми. Затратив немного усилий да приложив толику фантазии, мы сможем получить более чем достойный напиток – и узнаваемо «голубичный», и с целым букетом тонких ароматов-послевкусий, способным порадовать гурмана!

Домашняя настойка из голубики на водке

банка 0,5 л мороженной голубики

350 мл водки или самогона 40-45%

1/2 лимона - только цедра

180 мл простого сахарного сиропа 1:1

3 бутона гвоздики

Для этого рецепта лучше всего подходит замороженная голубика – холод разбивает пектиновые соединения и волокна ягоды, преобразует структуру сахаров и улучшает дальнейшую мацерацию. Поэтому даже свежую голубику нужно помыть, высушить и положить в холодильник на двое суток – настойка приготовится быстрее и будет сладкой при меньшем количестве добавленного сахара.

Дополнительно в напиток можно добавить другие специи: пару горошинок черного перца, корицу, пару ягодок можжевельника, кусочек ванильного стручка. Но на первый раз лучше обойтись только гвоздикой – настойка и так получится достаточно насыщенной и вкусной.

Вынимаем голубику из морозильника, даем разморозиться естественным способом. Для приготовления нам понадобится литровая банка – перекладываем ягоды в нее, мнем толкушкой или вилкой. Тонко срезаем цедру с половины лимона, не задевая альбедо, также отправляем в банку, туда же кладем гвоздику. Все заливаем водкой, плотно закупориваем и отправляем в теплое темное место. Настаиваться напиток будет в районе месяца, каждые пару дней банку надо встряхивать, чтобы ягода не оседала на дно.

Через месяц сливаем настойку, отжимаем жмых и фильтруем жидкость через марлю. Варим простой сироп из равных количеств воды и сахара, добавляем в настой по вкусу – должно быть сладко, но так, чтобы у дегустаторов ничего не слипалось. Напиток должен снова постоять в банке в темном, но теперь – прохладном месте, по крайней мере месяц, лучше – три. Перед розливом по бутылкам его нужно будет еще раз профильтровать и всё – наша домашняя настойка на голубике готова!

Голубика на спирту с малиной и медом

750 г свежей голубики

250 г свежей или замороженной малины

8 ст. л. без горки ароматного мёда

750 мл пищевого спирта 95,6%

вода - по необходимости

Сладкий, вкусный, очень насыщенный напиток! Перед тем, как делать настойку из голубики по этому рецепту, обязательно приобретите очень хороший, душистый мед – липа, вереск, разнотравье, сахаром его заменять нельзя! Малина оттенит и усилит вкус голубики, придаст настойке кислинку, сделает цвет более красивым. Можно использовать чёрную малину или заменить её ежевикой.

Укладываем в банку слоями голубику, малину и мёд, сверху заливаем спиртом и ставим в теплое темное место на 6 недель. Через сутки в ёмкость нужно долить спирт доверху. Каждые пару дней встряхивать или резко проворачивать банку. Через полтора месяца сливаем и по возможности фильтруем первый настой. В банку с ягодами заливаем остатки спирта – если его не хватит, то доливаем воды доверху. Настаиваем ещё 6 недель, сливаем, фильтруем и соединяем оба настоя.

Теперь напиток нужно попробовать. Если на ваш вкус он слишком крепок – аккуратно разбавьте чистой некипячёной водой. Также настойку можно подсластить, но с таким количеством мёда в составе вряд ли это понадобится делать. Когда вкус вас устроил – ещё раз фильтруем жидкость, переливаем в бутылки и отправляем отдыхать в подвал или другое тёмное прохладное место. Пробовать можно будет через три месяца, но полностью вкус и аромат этой чудесной голубичной настойки раскроется только через полгода.

Кстати, голубика – ягодка с целой кучей полезных свойств! В ней содержится каротин, катехины, витамин К, но главное – громадное количество Р-активных соединений (антоцианов). Доказано, что эти вещества замедляют старение организма и даже разрушают раковые клетки, препятствуя их кровоснабжению. Кроме того, антоцианы способствуют росту калогена, а это – здоровая упругая кожа, эластичные капилляры и защита от катаракты. Употреблять голубику в любом виде не стоит только в двух случаях – при язве желудка и дискинезии желчных путей.

Пряная голубичная настойка с душицей

1 кг спелой голубики

2 л пищевого спирта 95,6%

2 кг сахара

1,2 л воды для сиропа

3 л чистой воды

горсть сушеной душицы

10 бутонов гвоздики - можно меньше

2 ч. л. молотого мускатного ореха

1 средняя палочка корицы

Интересный, оригинальный рецепт с форума «Хоумдистиллер» – результат был восхищенно принят и с удовольствием употреблён дегустаторами!

Голубику залить 1 литром спирта, плотно закрыть и настаивать 2 недели, регулярно взбалтывая. Затем слить и профильтровать. Добавить ещё литр чистого спирта, все специи, настаивать в темном месте месяц. Снова профильтровать. Теперь нужно сварить сироп из всего сахара и 1.2 литра воды – варить, пока перестанет образовываться пенка. Развести настойку тремя литрами воды, подсластить сахарным сиропом по вкусу. Отстоять в прохладном месте не менее полугода, лучше – год. При надобности перед дегустацией опять профильтровать. Готово!

Пряная настойка из голубики с апельсином

1 кг спелой голубики

0,5 кг сахара + по вкусу

1 л пищевого спирта 95,6%

0,5 л чистой воды

1/2 большого апельсина

кусочек палочки корицы - 1 см

3-4 бутона гвоздики

Пикантная, насыщенная, умеренно-крепкая настойка с интересным способом приготовления.

Голубику моем и тщательно переминаем в банке. Даем постоять несколько часов и отжимаем сок любым удобным способом. Переливаем сок в кастрюлю, добавляем специи, тонко срезанную апельсиновую цедру, даем вскипеть. Выключаем огонь, накрываем крышкой – пусть остынет естественным способом. Процеживаем, остатки пряностей выбрасываем. Отдельно готовим сироп из всей воды и сахара. Остужаем, соединяем с ароматизированным голубичным соком и спиртом. Тщательно перемешиваем, пробуем. Если недостаточно сахара – смело добавляем.

Теперь жидкость нужно перелить в банку, плотно её укупорить и переставить в тёплое место для настаивания. Срок – не менее 2 месяцев. После этого настойку нужно хорошенько профильтровать, перелить в бутылки и дать постоять в прохладном месте. В домашних условиях – в подвале или погребе – настойка из голубики будет отдыхать ещё 3-4 месяца. Но окончательный вкус и аромат напитка полностью оправдывает затраченное время и усилия!