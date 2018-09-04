Сделать обычную настойку из голубики в домашних условиях совсем несложно – набил банку, залил водкой, подождал пару недель – готово! Но чистый вкус этой ягоды, действительно, довольно невзрачен. Поэтому его требуется оттенять и подчеркивать другими ингредиентами – пряностями, травами, фруктами – главным образом, цитрусовыми. Затратив немного усилий да приложив толику фантазии, мы сможем получить более чем достойный напиток – и узнаваемо «голубичный», и с целым букетом тонких ароматов-послевкусий, способным порадовать гурмана!
Домашняя настойка из голубики на водкеДля этого рецепта лучше всего подходит замороженная голубика – холод разбивает пектиновые соединения и волокна ягоды, преобразует структуру сахаров и улучшает дальнейшую мацерацию. Поэтому даже свежую голубику нужно помыть, высушить и положить в холодильник на двое суток – настойка приготовится быстрее и будет сладкой при меньшем количестве добавленного сахара.
- банка 0,5 л мороженной голубики
- 350 мл водки или самогона 40-45%
- 1/2 лимона - только цедра
- 180 мл простого сахарного сиропа 1:1
- 3 бутона гвоздики
Дополнительно в напиток можно добавить другие специи: пару горошинок черного перца, корицу, пару ягодок можжевельника, кусочек ванильного стручка. Но на первый раз лучше обойтись только гвоздикой – настойка и так получится достаточно насыщенной и вкусной.Технология:
Вынимаем голубику из морозильника, даем разморозиться естественным способом. Для приготовления нам понадобится литровая банка – перекладываем ягоды в нее, мнем толкушкой или вилкой. Тонко срезаем цедру с половины лимона, не задевая альбедо, также отправляем в банку, туда же кладем гвоздику. Все заливаем водкой, плотно закупориваем и отправляем в теплое темное место. Настаиваться напиток будет в районе месяца, каждые пару дней банку надо встряхивать, чтобы ягода не оседала на дно.
Через месяц сливаем настойку, отжимаем жмых и фильтруем жидкость через марлю. Варим простой сироп из равных количеств воды и сахара, добавляем в настой по вкусу – должно быть сладко, но так, чтобы у дегустаторов ничего не слипалось. Напиток должен снова постоять в банке в темном, но теперь – прохладном месте, по крайней мере месяц, лучше – три. Перед розливом по бутылкам его нужно будет еще раз профильтровать и всё – наша домашняя настойка на голубике готова!
Голубика на спирту с малиной и медомСладкий, вкусный, очень насыщенный напиток! Перед тем, как делать настойку из голубики по этому рецепту, обязательно приобретите очень хороший, душистый мед – липа, вереск, разнотравье, сахаром его заменять нельзя! Малина оттенит и усилит вкус голубики, придаст настойке кислинку, сделает цвет более красивым. Можно использовать чёрную малину или заменить её ежевикой.
- 750 г свежей голубики
- 250 г свежей или замороженной малины
- 8 ст. л. без горки ароматного мёда
- 750 мл пищевого спирта 95,6%
- вода - по необходимости
Укладываем в банку слоями голубику, малину и мёд, сверху заливаем спиртом и ставим в теплое темное место на 6 недель. Через сутки в ёмкость нужно долить спирт доверху. Каждые пару дней встряхивать или резко проворачивать банку. Через полтора месяца сливаем и по возможности фильтруем первый настой. В банку с ягодами заливаем остатки спирта – если его не хватит, то доливаем воды доверху. Настаиваем ещё 6 недель, сливаем, фильтруем и соединяем оба настоя.
Теперь напиток нужно попробовать. Если на ваш вкус он слишком крепок – аккуратно разбавьте чистой некипячёной водой. Также настойку можно подсластить, но с таким количеством мёда в составе вряд ли это понадобится делать. Когда вкус вас устроил – ещё раз фильтруем жидкость, переливаем в бутылки и отправляем отдыхать в подвал или другое тёмное прохладное место. Пробовать можно будет через три месяца, но полностью вкус и аромат этой чудесной голубичной настойки раскроется только через полгода.
Пряная голубичная настойка с душицейИнтересный, оригинальный рецепт с форума «Хоумдистиллер» – результат был восхищенно принят и с удовольствием употреблён дегустаторами!
- 1 кг спелой голубики
- 2 л пищевого спирта 95,6%
- 2 кг сахара
- 1,2 л воды для сиропа
- 3 л чистой воды
- горсть сушеной душицы
- 10 бутонов гвоздики - можно меньше
- 2 ч. л. молотого мускатного ореха
- 1 средняя палочка корицы
Голубику залить 1 литром спирта, плотно закрыть и настаивать 2 недели, регулярно взбалтывая. Затем слить и профильтровать. Добавить ещё литр чистого спирта, все специи, настаивать в темном месте месяц. Снова профильтровать. Теперь нужно сварить сироп из всего сахара и 1.2 литра воды – варить, пока перестанет образовываться пенка. Развести настойку тремя литрами воды, подсластить сахарным сиропом по вкусу. Отстоять в прохладном месте не менее полугода, лучше – год. При надобности перед дегустацией опять профильтровать. Готово!
Пряная настойка из голубики с апельсиномПикантная, насыщенная, умеренно-крепкая настойка с интересным способом приготовления.
- 1 кг спелой голубики
- 0,5 кг сахара + по вкусу
- 1 л пищевого спирта 95,6%
- 0,5 л чистой воды
- 1/2 большого апельсина
- кусочек палочки корицы - 1 см
- 3-4 бутона гвоздики
Голубику моем и тщательно переминаем в банке. Даем постоять несколько часов и отжимаем сок любым удобным способом. Переливаем сок в кастрюлю, добавляем специи, тонко срезанную апельсиновую цедру, даем вскипеть. Выключаем огонь, накрываем крышкой – пусть остынет естественным способом. Процеживаем, остатки пряностей выбрасываем. Отдельно готовим сироп из всей воды и сахара. Остужаем, соединяем с ароматизированным голубичным соком и спиртом. Тщательно перемешиваем, пробуем. Если недостаточно сахара – смело добавляем.
Теперь жидкость нужно перелить в банку, плотно её укупорить и переставить в тёплое место для настаивания. Срок – не менее 2 месяцев. После этого настойку нужно хорошенько профильтровать, перелить в бутылки и дать постоять в прохладном месте. В домашних условиях – в подвале или погребе – настойка из голубики будет отдыхать ещё 3-4 месяца. Но окончательный вкус и аромат напитка полностью оправдывает затраченное время и усилия!