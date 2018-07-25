Жимолость прекрасно подходит для домашних алкогольных экспериментов. Разумеется, речь идет только о жимолости синей (она же голубая) и некоторых других съедобных подвидах. Из нужных ягодок получаются прекрасные настойки – горьковато-пряные, терпкие, умеренно-кислые, немного похожие на напитки из черники, голубики, брусники – всего понемножку. Также из этого плода готовят отличные вина (для снобов – «питьевые браги»), возможно о них на «Ромовом» будет отдельная статья.

Спиртовую или водочную настойку на жимолости можно приготовить несколькими способами:

Вымочить свежую, мороженую или сушеную ягоду на спиртовой основе – просто настойка;

Подбродить жимолость, чтобы из нее легче отделялся сок, а потом залить спиртным – это уже будет классическая наливка;

Предварительно проварить при невысокой температуре для размягчения – такой напиток зовется «спотыкачом».

Следует напомнить, что многие сорта жимолости содержит отравный гликозид ксилостеин. Но отличить съедобные виды совсем не сложно – по цвету. Подходящие ягодки – голубые, синие, синевато-сизые, иссиня-черные, отравные – желтые, красные, оранжевые.

С жимолостью гармонируют такие добавки, как гвоздика-корица-мускат-ваниль, розовые лепестки, мята, некоторые цитрусовые – апельсин, грейпфрут, померанец, другие лесные ягоды: брусника, черника, куманика, рябина, черноплодка, бузина и прочее. Делать настойки можно не только на водке, самогоне или спирте, но и на элитке – бренди, виски, джине. В общем, простор для фантазии неограниченный.

Классическая настойка из жимолости на спирту

1 кг ягод жимолости - свежей или мороженой

1 л спирта или самогона 70%

до 750 г сахарного песка

Рецепт, очень распространенный среди польских самогонщиков-виноделов, простой и многократно проверенный. Кстати, знаете, как поляки называют жимолость? Нет, не «пше жимолость», а «jagodą kamczacką», «ягода камчатская». Это так, к слову.

В данном рецепте желательно использовать именно спирт, а не водку. Крепости водки при таком простейшем способе изготовления не хватает, чтобы извлечь из жимолости весь вкус, цвет и аромат. Хотя за неимением горничной сойдет и дворецкий – просто настойка будет слабенькая и более деликатная, без приятных пряно-горьковатых ноток косточки и других твердых частей ягоды.

Ягоды перебрать, помыть, высушить. Сложить их в подходящую по объему ёмкость (2-литровая банка подойдет), залить спиртом и поставить в теплое темное место на 6 недель. Изредка банку можно встряхивать для улучшения мацерации. Через 1,5 месяца настой слить. Жимолость засыпать сахаром – он извлечет из нее остатки ароматизированного спирта. Оставить в теплом месте до того момента, пока весь сахар не превратится в сироп – где-то на недельку. Несколько раз в день банку интенсивно встряхивать. Теперь две жидкости нужно соединить. Совет: не лейте весь сироп в настой сразу. Добавьте для начала треть, попробуйте, затем вливайте понемногу, пока сладость напитка вас не устроит. Эта настойка не должна быть приторно-сладкой. Остатки сиропа можно будет использовать, к примеру, для выпечки. Если слишком крепко – добавьте немного воды. Можно также подкислить напиток лимонным фрешем – чуть-чуть. Фильтруем настойку мы только сейчас, так как сам по себе густой сироп нормально профильтровать невозможно. Для этого используем марлю, сложенную в несколько слоев. Если хотите, чтобы жидкость была абсолютно прозрачной – пропустите ее пару раз через ватный фильтр, но мне кажется, что это уже излишество. Перед употреблением жимолостная настойка должна отстояться в прохладном месте (подвале, например) еще пару месяцев, лучше больше. Только тогда ее удивительный вкус полностью раскроется, округлится, а сахар перестанет ощущаться как нечто инородное.

Этот рецепт на практике от наших друзей из школы “Добровар”:

https://www.youtube.com/watch?v=BGfcExzJZBg

Наливка на подброженной жимолости

1,5 кг спелой жимолости - можно переспевшей

0,5 кг сахара + по вкусу

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

вода - по потребности

1/2 апельсина - опционально

корица в палочках - опционально

Немытые, свежие ягоды жимолости перебрать. Выложить в 3-литровую банку вперемешку с сахаром – слоями. Долить воду так, чтобы она покрыла ягоды. При желании добавить сок половинки апельсина и немного корицы. Горлышко перевязать марлей или тряпочкой, оставить банку в теплом месте до начала брожения. Периодически встряхивать или перемешивать деревянной ложкой, чтобы сверху не образовалась плесень. Когда брожение началось – появился бражный запах, пузырьки, в общем в банке видно движение, – перемешиваем мезгу еще разок и ставим на банку гидрозатвор. Или перчатку. Хотя не понимаю, в чем сложность приобрести гидрозатвор на обычное баночное горлышко – стоит он копейки. Ждем 4-5 дней, пока сусло активно бродит. Не дожидаясь окончания брожения, вливаем в банку водку или сортировку – так, чтобы ёмкость была занята полностью, под самую крышечку. Можно оставить гидрозатвор еще на денек – крепкий алкоголь убьет дрожжи, но часть газов еще какое-то время будет выходить наружу, в напитке нам они ни к чему. Хорошо перемешиваем, плотно закрываем банку и переносим в темное теплое место на 4-5 недель. Периодически наливку нужно встряхивать. Далее сливаем настой, мезгу отжимаем через марлю и выбрасываем. Снова заливаем жидкость в чистую банку и даем отстояться день-другой. Теперь в нашей настойке выпал осадок, ее можно декантировать – слить чистую верхнюю фракцию через трубочку. Часть с осадком можно профильтровать, если не лень. «Доводим» напиток по собственному вкусу. Можно добавить сахара, подкислить апельсиновым соком, профильтровать, если жидкость мутноватая. Разливаем по бутылкам и отправляем в подвал дозревать. Наливке нужно постоять перед употреблением дольше, чем обычной настойке – как минимум 3 месяца, лучше полгода.

Для этого рецепта мороженая жимолость не подойдет – только свежесобранная, причем не сразу после дождя. Нам нужны дикие дрожжи, живущие на шкурке плода – они должны предварительно подбродить ягоду, в результате чего она размягчится, отдаст сок. К тому же, в «полуфабрикате» уже будет немного спирта – понадобится меньше водки. Кстати, таким же способом можно приготовить наливку из жимолости без водки – просто нужно дать ей добродить полностью. Но такие «деревенские» напитки слишком грубы – лучше уж сразу делать жимолостное вино по нормальной технологии.

Жимолостный спотыкач

0,5 кг ягод жимолости

0,7 л самогона или водки 40-50%

около 300 мл воды

250 г сахара + по вкусу

Ягоды перебираем и моем, затем обсушиваем на полотенце. Пересыпаем в кастрюльку, добавляем сахар и воду – чтобы покрыла все ягоды. На среднем огне доводим смесь до кипения, снижаем огонь до минимального. Греем, помешивая, до тех пор, пока ягодки не полопаются. Прямо в горячий сироп вливаем водку, поплотнее накрываем крышкой и даем остыть. Переливаем смесь в подходящую банку и отправляем настаиваться на 2-3 недели в теплом темном месте. После этого отжимаем ягоды и фильтруем жидкость через марлю, ватку – по мере своего перфекционизма. Теперь настойку можно подсластить по вкусу – только не перестарайтесь! Переливаем спотыкач в бутылки, ставим в прохладное место. Лучше дать ему отдохнуть хотя бы 2-3 месяца.

Спотыкачи – отдельный класс народных алкогольных напитков, готовящихся с применением термообработки сырья (о них у нас есть отдельная статья ). Медленное «подваривание» ягод освободит сок, нейтрализует остатки гликозидов, в небольшом количестве, но все же содержащихся в семечках жимолости даже съедобных сортов. Делается такой напиток быстрее классической настойки или наливки – обычно хватает и двух недель. Лучшая основа спотыкача из жимолости по этому рецепту – самогон, зерновой или фруктовый, разведенный до 50%.

Сушеная жимолость на коньяке с пряностями

1 стакан сушеной жимолости

0,5 л коньяка

1 ст. л. сушеных лепестков чайной розы

1-2 бутона гвоздики

щепотка молотого мускатного ореха

1/2 ч. л. ванильного сахара

1 ст. л. сахара + по вкусу

Самый простой рецепт на сегодня. Коньяк лучше брать среднего качества – такой, который не противно пить и в чистом виде, но, естественно, и не 20-летний «Martell». Букет пряностей можно дополнить или изменить по собственному разумению.

Готовить напиток несложно. Жимолость засыпаем в банку, доверху заливаем бренди, ставим в темное теплое место. Через 5 недель добавляем специи и лепестки розы, встряхиваем и оставляем еще на неделю. Теперь настойку сливаем, как следует фильтруем и подслащиваем по вкусу – настойка из жимолости не должна быть чрезмерно сладкой, но это уже по вашему усмотрению. Перед дегустацией этот напиток должен постоять месяц-другой.