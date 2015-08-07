Не все поймут, не многие вспомнят, но была во времена СССР такая необычная настоечка с вычурным наименованием – «Стрижамент». Уже в названии напитка угадывается что-то изысканное: тут тебе и «стрижи», снующие над плоскогорьями, и «стремительность», с которой гордость ставропольских винокуров разметалась с прилавков, и «ментоловая» свежесть горных источников…

«Стрижамент» – напиток глубокий, деликатный, идеально подходящий для неспешных дружеских посиделок или солидной деловой встречи. В него входит целый веник целебных трав, создающий весьма приятный аромат осенних лугов и красивый «соломенный» цвет. Несмотря на то, что рецептура этой настойки довольно сложна, мы все же попытаемся ее повторить в домашних условиях.

Что за птица «Стрижамент»?

Для начала, как водится, немного общеобразовательных сведений.

«Стрижамент» – гора в Предкавказье, по которой получил название местный ликеро-водочный завод, а вслед за ним – фирменный напиток. В конце XVIII века на горе стояло фортификационное сооружение – ретраншемент. Неизвестно, может быть именно в этой крепости служил Лермонтов, но грубое, ассоциирующееся с грязными траншеями «ретраншемент» было переиначено гарнизоном в парящее, легкое и загадочное «Стрижамент» – поэтично, не так ли?

Своим рождением напиток обязан не кому попало, а самому Горбачеву. Да-да, именно этот борец за «трезвость-норму жизни» в далеком 1976 году поручил руководству ставропольского ликеро-водочного разработать фирменную настойку к 200-летию города. Михаил Сергеич занимал тогда пост первого секретаря крайкома КПСС, что символично – ведь сразу после создания «Стрижамент» стал одним из излюбленных напитков партийных функционеров, практически в полном объеме расходясь по мини-барам в ореховых кабинетах и сервантам правительственных дач.

«Стрижамент» был главным сувениром из Ставрополья, редким лакомством, которое привозили с Кавказа отдыхающие. Бутылочка настойки не хуже армянского коньяка «решала проблемы» и приносила неподдельную радость редким любителям «элитки».

С некоторых пор завод «Стрижамент» производство настойки прекратил. Его изготовление было перенесено в Краснодар, но это, по слухам – уже совсем не то. Желающим поностальгировать остается одно – приготовить «Стрижамент» в домашних условиях.

Рецепт настойки «Стрижамент»

Для приготовления настойки нам понадобятся горные травы (можно купить в аптеке или заказать на специализированных сайтах), спирт, немного хорошего коньяка и натурального сока из зеленых яблок. Ах, да – тут не помешают аптечные весы или грамметр. Ингредиентов в настое много, они требуют точного взвешивания – этим рецепт «Стрижамента» напоминает рецепт домашнего вермута

Итак, берем:

Спирт 96° – около 0.5 литра;

Коньяк – 40-50 грамм;

Осветленный сок из зеленых яблок – 75 мл.;

Вода – по необходимости.

Травы (в граммах):

Мята – 3;

Мелисса – 2;

Зверобой – 2;

Дубовая стружка – 2;

Дягиль – 2;

Донник – 2;

Душица – 1;

Тысячелистник – 0.5;

Полынь – 0.5;

Иссоп – 0.5

Приготовление происходит в два этапа.

Настой на травах

Травки заливаем 250 мл. 40-градусного спирта (правильно разбодяжить спирт вам поможет наш калькулятор), закрываем и отправляем в темное место минимум на неделю. После настаивания – отфильтровываем через марлю, потом – через вату или другой мелкий фильтр.

Собственно, «Стрижамент».

На литр конечного продукта нам понадобится всего 23-25 мл. полученного настоя (если хотите получить более насыщенный вкус – можно поэкспериментировать и добавить больше) + стопарь коньяка и 75 мл. яблочного сока. Все это дело заливается водкой или 40-45-градусным спиртом, чтобы по объему получился ровно литр. Настойка отправляется в темное место минимум на 3 недели, чтобы сок, коньяк и разнотравье «подружились» и образовали гармоничный вкус и аромат.

Из-за полыни и других сходных трав домашний «Стрижамент» похож на очень крепкий вермут, также слегка напоминает домашнюю бехеровку или егермейстер с яблочным привкусом и ярким, горьким послевкусием. Пить его рекомендуется под мясные блюда или просто под дружескую беседу, также можно добавлять в чай или разводить натуральными соками.