Настойку боярышника на водке в домашних условиях готовить можно и даже нужно – ну не доверяю я всем этим аптечным зельям, да и аптекам вообще. Как выразился бы профессор Преображенский: «бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать - что им придет в голову?». И сам боярышник для настойки тоже лучше покупать не фармацевтический, а у бабушек на рынке. В общем, невзирая на то, что вы хотите получить – лекарственный экстракт или алкогольный напиток, – лучше заморочиться и сделать его своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как использовать боярышник в домашних настойках различными способами.

Полезные и вредные свойства настойки боярышника

Боярышник – наверно, один из самых полезных плодов, произрастающих в наших широтах в диком виде. Целебных веществ в нем – тьма! Пектиновые и дубильные вещества, популярные ныне флавониды, на корню изводящие свободные радикалы – виновников старения и онкологии (как считается), куча микроэлементов и витаминов, включая полезные в сочетании с алкоголем С и РР.

Перед тем как готовить настойку боярышника на водке, нужно правильно выбрать саму ягоду. Дело в том, что видов этого растения насчитывается больше тысячи, на просторах бывшего СССР – около 30. Каждый вид обладает своими вкусовыми, ароматическими и биологически активными свойствами.

Чтобы не распыляться, сегодня обсудим только рецепты спиртовых настоек боярышника кроваво-красного – того самого, который используется в фармакологии. Но это не значит, что зеленые, желтые или коричнево-черные ягоды использовать нельзя – можно, только рецепт нужно будет подкорректировать «под себя». К счастью, в отличие от, например, можжевельника, отравных видов боярышника не существует.

Настойка на боярышнике помогает при: стрессах всевозможных форм и конфигураций (как, впрочем, и все вкусное домашнее бухло);

перенапряжении ума и тела (опять же);

бессоннице (боярышник обладает хорошим седативным эффектом);

неврозе (не только устраняет последствия невротических реакций, но и способствует их минимизации);

ВСД, диагностируемой у 70% городских жителей – в кардиологической и гипертонической (но не гипотонической!) форме;

нарушениях сердечных ритмов, аритмии, частично – тахикардии;

колебаниях артериального давления – «ставит на место» ваше АД, противодействуя дальнейшим резким скачкам;

повышенном риске инфарктов и других сердечных проблем – например, в зрелом возрасте и при ряде специфических заболеваний;

неожиданность! – хроническом герпесе.

Итак, ответ на вопрос «можно ли пить?». Если у вас скачет давление, плохой сон, ВСД – настойки боярышника на самогоне по рецептам, приведенным ниже, вполне можно употреблять в разумных количествах – будет только лучше (говорят, от такого алкоголя у гипертоников похмелье намного легче, чем от обычного бухла). Также вы можете налить 20 граммов такой микстуры любимой старой тётушке за ужином.

Но если «мотор» пошаливает или у вас диагностировано какое-либо заболевание ССС – пейте только после консультации с врачом!

Самогон на боярышнике – рецепт простой «питьевой» настойки

800 г самогона или спирта 50%

1 стакан сушеных ягод боярышника

1 маленькая палочка корицы

шепотка ванилина или 4-5 г ванильного сахара

1 ст. л. ароматного мёда

Сама ягода боярышника обладает слабоватым вкусом и запахом, поэтому, чтобы продукт было приятнее пить, плоды этого растения сочетают с другими ингредиентами. Например, в этом рецепте – со стандартным «настоечным» набором: мёдом, корицей и ванилью. На литровую банку настойки нам понадобится:

Готовить настойку крайне просто. Ягоды нужно засыпать в банку, добавить корицу и настаивать не менее 3-х недель – в идеале до тех пор, пока плоды не отдадут напитку весь цвет, а сами станут еле-еле желтыми. После этого нужно настойку хорошенько профильтровать через марлю, отжать мякоть и еще раз пропустить ее через ватный фильтр. Далее – слегка разогреть мед, смешать его с ванильным сахаром и влить в настойку. Хорошенько размешать и дать отдохнуть еще неделю – за это время на дно бутылки обязательно выпадет осадок (воск и прочие примеси из меда), поэтому боярышниковую настойку на спирту нужно будет еще раз прогнать через ватку. Все, можно пить!

Красивая старинная легенда объясняет происхождение названия боярышника так. Дескать, жила когда-то боярыня. Но не такая, как все боярыни, а ласковая, отзывчивая и знавшая секреты травничества (ох уж эта крестьянская вера в доброго хозяина!). Помогала, она, значится, своим бедным холопам: кому – отваром, кому – настойкой, кому – заветным словом. А когда боярыне пришло время помирать – благодарные крестьяне отправились к лесной ведьме и испросили для госпожи вечной жизни. А та взяла и превратила ее в растение, дающее плоды, целительные от всех хворей. Колючий кустик так и назвали – «боярышник». Вот так и помогай людям.

Настойка на водке: боярышник с шиповником и калганом

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

1,5 ст. л. сушеного боярышника

1 ст. л. сушеного шиповника

1/2 ч. л. измельчённого калгана или 2-3 отреза по 3 мм свежего

1 ст. л. сахара и воды - для сиропа

Сочетание боярышника и шиповника – это классика! Шиповник даст напитку лёгкую кислинку и сделает вкус более полным, усилит целебные свойства и улучшит цвет напитка. А калган даст лёгкую остроту, свойственную горьким настойкам и некий «древесный», «коньячный» привкус. Рецепт разработан и опробован украинским самогонщиком, известным в сети под ником «Алкофан». На половину литра водки нам будет нужно:

Готовится эта настойка также легко. Сушеные ягоды и калган нужно бросить в банку, залить водкой и выдерживать 3 недели – месяц в темном теплом месте, периодически взбалтывая. По окончанию этого срока жидкость слить и процедить, ягоды отжать с помощью марли. Сделать стандартный сироп из равных частей сахара и воды, подсластить им настойку и дать отдохнуть еще несколько дней. Готово, можно дегустировать!

Горькая настойка «Ерофеич» с боярышником

«Ерофеич» – напиток, не имеющий ничего общего с Венедиктом Ерофеевым , не имеющий даже единого точного рецепта. В XVIII-XIX веке русское уездное дворянство повально увлеклось приготовлением домашнего самогона – тогда «казенная» водка была совсем некачественной (впрочем, как и сейчас). Вкус дистиллята нужно было улучшать – и в ход пошли самые разные травы, коренья, ягоды и специи, доступные в том или ином регионе, породив сотни преинтереснейших вариантов этой горькой настойки.

В соответствующем материале вы найдёте целых 10 рецептов различных “ерофеичей”, а сегодня – рецепт настойки с боярышником на самогоне от некоего Андрея Лазарева. Как утверждает автор, напиток является 100% репликой советского «Ерофеича», одно время выпускавшегося ликеро-водочной промышленностью массово.

Сразу скажу – ингредиентов тут много, и не все они широкодоступны. Но в нашем деле эксперимент – вещь важная и, порой, неизбежная. Поэтому берем то, что есть, а рецепт используем только в рекомендательно-ознакомительных целях.

1 л качественного самогона 50%

5 г ягод боярышника

5 г сушеного зверобоя

5 г сушеной мяты перечной

5 г сушеной мелиссы

5 г сушеной душицы

2,5 г сушеного тимьяна

2,5 г сушеного донника

2,5 г сушеного майорана

2,5 г сушеной горькой полыни

2,5 г сушеного тысячелистника

2,5 г сушеного весеннего первоцвета (буквицы белой)

1,25 г семян кардамона

1,25 г семян аниса (не бадьяна!)

Кстати, о первоцвете весеннем. Так могут называть первые весенние цветочки разных растений. Приведу весь список (больно уж он забавный):

…баранчики, барашки, буквица белая, желтая, зеленая, кудельки, первене-ц, желтуха, лиферия желтая, ледуночка, николайки, попутник пролеска, сорочьи лапки, перелет, божьи ручки, небесные ключики. «Аргументы и Факты»

Готовится эта настойка на водке с боярышником несложно, особенно если у вас есть хорошие кухонные весы. Все ингредиенты ссыпаются в банку, заливаются самогоном или сортировкой соответствующей крепости и заливаются водкой, хорошенько взбалтываются и отправляются на неделю в темное место. После настаивания жидкость фильтруется через марлю и ватку. При необходимости ее можно слегка подсластить (не больше чайной ложки сахара на литр напитка). Дать отдохнуть еще пару дней – и вы сможете отведать, что в свое время пили всяческие Шереметьевы, Морозовы, Кошкины и прочие Троекуровы.

Пейте с удовольствием, не усердствуйте, и будете здравы!