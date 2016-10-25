На самом деле, почти любой сухофрукт подходит для приготовления настоек. Отменно себя проявляет на алкогольном поприще, например, изюм, на котором делают имитацию еврейской водки пейсаховки, чернослив, сушеная вишня, клюква, копчёная груша, даже инжир и обычная сушка из яблок. Но самые неожиданные (в приятном смысле) результаты дает курага. Настойка самогона на кураге абсолютно не похожа на абрикосовую, напиток имеет более тонкий аромат и вкус, приятную кислинку и очень красивый цвет, при этом с фильтрацией возиться почти не приходится.

Помимо классической кураги для приготовления ликеров и настоек можно применять кайсу или аштак. Последние два сухофрукта содержат косточку, напиток из них будет обладать также миндальным привкусом. Сухофрукт дает лишь легкий оттенок Амаретто, а вот аштак, в котором находятся уже почищенные ядрышки абрикосов, может чересчур «обминдалить» настойку, поэтому при его использовании рекомендуется 2/3 ядрышек предварительно вынуть. В целом же, все 4 вида сушеных абрикосов дают почти идентичный результат.

Простейший рецепт настойки на кураге

Очень просто! Алкогольная основа подойдет любая – водка, разбавленный спирт или дважды перегнанный самогон хорошего качества. Из остальных ингредиентов – только курага, 150 граммов на литр алкоголя.

Готовить – тоже проще некуда! Курагу моем, обсушиваем, режем четвертинками, складываем в банку и заливаем спиртным. Напиток должен постоять в теплом темном месте 3-4 недели, после чего настой нужно слить, а остатки фруктов – хорошо отжать через марлю. Фильтруем жидкость с помощью марли и/или ватного фильтра. Пробуем. При надобности добавляем сахар. Перед употреблением желательно дать настойке отдохнуть еще пару недель. Всё!

Настойка на кураге и изюме с перегородками грецкого ореха

1 л спирта или самогона 50%

200 г кураги

200 г изюма

1 ст. л. перегородок грецкого ореха

Курага и изюм – классическое сочетание. В данном рецепте настойки самогона на кураге применяются также перепонки грецкого ореха – они обогатят напиток, сделают его более насыщенным, «мужским», добавят приятную горчинку и благотворно повлияют на цвет. О настойках на ореховых перегородках у нас есть отдельная статья

Готовится напиток так же легко, как и предыдущий. Курагу режем, смешиваем с изюмом и ореховыми перепонками, складываем в подходящую банку, заливаем алкоголем и отправляем все в теплое темное место на 2-3 недели. После настаивания жидкость слить, фрукты отжать через марлю, настойку профильтровать. С таким количеством сухофруктов напиток должен получиться достаточно сладким, но при надобности в него можно добавить немного сахара или меда. После этого – дать отдохнуть еще недельку и все – можно пить!

Американская классика – курага на виски

500 мл шотландского виски или бурбона

2 стакана кураги

1/2 стакана коричневого сахара

2 средние палочки корицы

1/2 небольшого ванильного стручка

О том, что абрикосы и виски прекрасно вяжутся между собой, известно давно. С сушеным абрикосом настойка получается еще лучше – настолько хорошо, что в ряде регионов США такой напиток стал классическим – особенно во Флориде, крупнейшем в Америке центре по производству кураги. Американцы, естественно, используют бурбон, но в некоторых рецептах фигурирует скотч – его приятный дымный оттенок хорошо гармонирует с сухофруктами. В целях экономии половину виски можно заменить обычной водкой или разбавленным спиртом.

Как приготовить эту классическую настойку на кураге? А проще простого! Для начала курагу нужно порезать половинками, стручок ванили разрезать на несколько кусочков. Всё закинуть в банку, засыпать сахаром, добавить корицу и залить вискарём доверху. Срок настаивания – от двух до трех недель. После этого настойку сливаем-отжимаем-фильтруем, даем отдохнуть еще недельку и можно наслаждаться результатом!

Подавать такой напиток рекомендуется особым образом – края стакана нужно смочить кукурузным сиропом, обмакнуть в маковые семечки, на дно положить кубик льда, а уж затем влить в него ликер. Не только вкусно, но и красиво!

Настойка на сухофруктах пряная

2 л водки/спирта/самогона 40-50%

100 г кураги

по 25 г сушеных вишен, яблок, груш (копченых) и чернослива

150 г ароматного мёда (можно меньше)

1 горошина душистого перца

1 бутон гвоздики

щепотка молотого имбиря

1-2 см палочки корицы

Все сухофрукты мелко нарезаем, складываем в банку, заливаем алкоголем. Отправляем в теплое темное место на 20 дней. Периодически емкость нужно встряхивать. Через 3 недели добавляем предварительно подробленные в ступке специи и мёд. Мёд лучше класть не весь сразу, чтобы напиток не получился приторным – при надобности мы его подсластим после приготовления. Все настаиваем еще 15 дней, после чего – сливаем жидкость, а оставшуюся гущу тщательно отжимаем через тонкую тряпочку или марлю. Доводим сладость до желаемого уровня. Теперь напиток должен отдохнуть еще дней 10, после чего его нужно профильтровать через ватку и можно пускать в дело!

Готовится данная настойка на кураге на спирту или водке, в рецепт входят также другие сухофрукты и специи. Помните, что с пряностями легко переборщить – если не уверены в навеске, лучше положите меньше, чем больше, курага и остальные ингредиенты и так сделают напиток вкусным.

Польская настойка «Bożonarodzeniowa» («Рождественская»)

500 мл пищевого спирта

около 300-400 мл водки (по потребности)

250 мл светлого рома

по 100 г кураги, инжира, фиников, сушеной клюквы

по 50 г изюма, грецкого ореха, сладкого миндаля, фундука, кешью

1/2 среднего апельсина

1/2 небольшого лимона

1 средняя палочка корицы

2 бутона гвоздики

1 коробочка кардамона

100 г коричневого сахара

около 100 г белого сахара (по потребности)

Сложный напиток с множеством самых различных ингредиентов. Помимо кураги тут используются другие сухофрукты, орехи, цитрусовые, специи. В качестве алкогольной основы выступает смесь разбавленного спирта (60%), водки и рома.

Да, список ингредиентов внушительный, но при отсутствии одного или нескольких из них напиток все равно можно приготовить. Обойтись нельзя только без кураги, клюквы, рома, цитрусовых, специй, да еще, пожалуй, миндаля – остальное можно заменить или просто не класть в настойку. Готовить напиток не очень сложно.

Для начала бланшируем миндаль в кипятке и снимаем с него кожицу – она может горчить. Лимон и апельсин нарезаем тонкими ломтиками – чтобы уменьшить горечь с фруктов можно предварительно снять цедру и вырезать мякоть, а белую внутреннюю кожицу выкинуть – если не лень возиться, так будет лучше. Берем коричневый сахар, равное по объему количество воды, варим в кастрюльке до растворения, остужаем. Цитрусовые, сухофрукты (целые, чтобы меньше морочиться с фильтрацией), орехи и специи закладываем в 2-литровую банку, заливаем сироп, спирт и ром, оставшееся пространство заполняем водкой. Банку отставить в теплое темное место. Через 2-3 дня фрукты впитают часть алкоголя – банку снова нужно будет долить водкой доверху. Срок настаивания – 3 недели. После этого жидкость нужно будет слить и профильтровать, при необходимости – подсластить, бутылировать и отставить в прохладное место для отдыха. Пробовать напиток можно уже через пару недель, но со временем он становится вкуснее, полностью качества настойки раскрываются через полгода – в общем, на сколько хватит терпения.

Сухофрукты и орехи, оставшиеся после приготовления этой настойки на кураге, не нужно выкидывать – они вполне пригодны для выпечки, мороженого, десертов. Если пересыпать их сахаром и отправить в холодильник – все это дело будет храниться до полугода, а вы получите еще и вкусный орехово-фруктовый сироп.

И из «элитки», и из спирта или водки, и из самогона настойки на кураге получаются очень вкусными, «тёплыми», домашними, они идеально подойдут к новогоднему или рождественскому столу – если начнете готовить сейчас, напиток как раз успеет слегка отдохнуть и к праздникам станет особенно приятным на вкус!