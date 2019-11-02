Макадамия (англ. Macadamia) – это род четырёх видов деревьев, произрастающих изначально в Австралии и являющихся частью семейства Протейные. Из них культивируются только три вида (Macadamia integrifolia, Macadamia ternifolia и Macadamia tetraphylla), в основном в Австралии и Южной Африке, последний (M. jansenii) – ядовит из-за токсичного количества цианогенных гликозидов.

Ядра макадамии напоминают фундук, но мягче и, в сравнении с другими орехами, очень-очень жирные (до 75% жиров, в основном мононенасыщенных). Они обладают неповторимым шоколадно-ванильным вкусом, но очень тонким, из-за чего многие производители вываривают их в ванильном сиропе – если ваши орехи уж слишком сладкие и источают интенсивный запах ванили, то, скорее всего, они прошли эту стадию обработки. Впрочем, это абсолютно не мешает использовать их в приготовлении напитков, но только при условии грамотной подготовки.

Ценность для нас представляют не только ядра, которые лучше съесть ввиду их полезности (богатейший источник витаминов группы B, марганца, магния и фосфора) или приготовить из них плотный и очень вкусный ликёр. Скорлупа ореха – отличный источник вкуса и аромата для настойки. У макадамия она очень прочная, в 5 раз прочнее скорлупы лесного ореха, и имеет механические свойства, аналогичные алюминию. Чтобы достать ядрышки, оболочку раскалывают на специальных станках или делают на них глубокие надпилы, а затем отправляют в продажу с металлическим «ключом» для их полного раскрытия. Последний вариант нам и нужен.

Поскольку ядра и скорлупа дают очень тонкий вкус и аромат, очень важно для настаивания использовать мягкую алкогольную базу. Магазинная водка зачастую слишком жёсткая для этих целей, как разбавленный спирт. Идеальным выбором будет отдохнувший зерновой дистиллят (например, из пшеницы) или светлый ром. Дистиллят из мелассы подчеркнёт тропическое происхождение ореха и считается лучшим вариантом для приготовления плотных ликёров (единственный популярный ликёр с макадамией, Trader Vic’s Macadamia Nut Liqueur, готовят на основе рома и это очень достойный напиток).

На самом деле я совсем позабыл об этом редком ингредиенте, пока на днях о нём мне не напомнил Игорь Алешин. С командой «Добровара» он снял видео-рецепт настойки из орехов макадамия и, в духе нашего предыдущего сотрудничества по «Запретному плоду», незамедлительно поделился со мной фото результата. Я, в свою очередь, так же незамедлительно спешу поделиться с вами умозаключениями по этому эксперименту, а также своими соображениями на этот счёт. Рецепты настойки «под коньяк», вкусного ликёра и коктейлей на его основе тоже будут.

Простая настойка из орехов макадамии

1 л водки (лучше самогона 50-70%)

20-60 половинок скорлупы ореха макадамия (50-150 г)

вода (по потребности, до 40-45% крепости)

1 ст. л. сахара (лучше тростникового)

Сначала нужно подготовить скорлупу ореха. Для этого половинки ореха следует промыть и прокипятить 2-5 минут, а затем подрумянить до приятного поджаренного запаха в духовке, разогретой до 180-250 оС (внимательно следите, чтоб не подгорели). Некоторые самогонщики обжигают скорлупу газовой горелкой до средней степени обжига, как это обычно делают с дубовой щепой (а некоторые вообще с ней ни чего не делают). Также при кипячении скорлупы в кастрюлю можно добавить немного сахара – во время сушки-обжига он немного карамелизуется и добавит настойке немного сложности.

Затем залить скорлупу водкой или качественным, мягким самогоном, герметично укупорить и оставить в тёмном прохладном месте на 1-2 недели. Полученный настой процедить, при необходимости профильтровать, добавить воды, если использовалась более крепкая алкогольная база, и растворить столовую ложку сахара. Дать напитку отдохнуть 2-4 недели и можно приступать к дегустации.

https://www.youtube.com/watch?v=52H4_iAibqs

Настойка макадамии «Под коньяк»

1 литр самогона или спирта 50-60%

60 половинок скорлупы макадамии

0,5 г ванильного сахара

5 мл карамели (можно жжёнки)

15 г чернослива (можно подкопченного)

3-4 г дубовой щепы или кубиков средней обжарки

Ещё одна имитация коньяка с черносливом , только вместо миндаля и калгана тонкие ванильно-шоколадные мотивы макадамии. Навеску скорлупы лучше брать по максимуму, иначе орехи потеряются. В остальном используются принципы первой настойки.

Сложить подготовленную, как описано в первом рецепте, скорлупу ореха макадамия в банку подходящего объёма. Добавить чернослив и подготовленную по инструкции дубовую щепу. Залить всё мягким самогоном или сортировкой, банку герметично закрыть (можно под вакуум) и оставить в тёмном прохладном месте на месяц. Первые 2 недели периодически перемешивать встряхиванием. Процедить, профильтровать, довести крепость водой до 40%, добавить сахар и карамель для цвета. Дать отдохнуть 2-3 недели и можно пробовать.

Ликёр из орехов макадамия «Жареные тропики»

300 г бланшированных орехов макадамии

200 г кокосовых чипсов (можно слегка подслащенных)

2 лайма (только цедры без альбедо)

200-250 мл простого сиропа

750 мл светлого рома или водки/самогона 40-50%

Нечто похожее на коммерческий ликёр «Trader Vic’s Macadamia Nut Liqueur», но с кокосом. Кокос очень хорошо вяжется с тропической сущностью макадамии, он тоже содержит много жиров и в натуральной форме обладает тонким ароматом. Лайм привнесёт немного свежести и подчеркнёт экзотическое происхождение основных компонентов, а обжарка орехов значительно улучшит их вкус. Для напитка предпочтительно использовать не стружку кокоса, а чипсы – вкус у них более нежный.

Раскалить на сильном огне чугунную сковородку в течение 5 минут. Снять с огня, добавить орехи с чипсами и постоянно помешивать в течение 2-3 минут до появления приятного поджаренного орехово-кокосового аромата. Пересыпать на противень и дать остыть в течение 10 минут. Затем остывшие орехи и чипсы нужно мелко измельчить; проще всего это сделать при помощи кухонного комбайна или блендера, до образования рассыпчатой массы.

Смешать ром, ореховую смесь и цедру лайма в банке подходящего объёма, тщательно перемешать, банку плотно укупорить и оставить в тёмном прохладном месте на 7-10 дней. Когда в аромате и вкусе настойки будет достаточно орехово-кокосового вкуса и аромата, процедить её через сито или несколько марли, не отжимать. Добавить к настою простой сироп, перелить в чистые бутылки и отправить на хранение в тёмный шкаф. Через 2-3 недели можно пробовать. Употребить в течение 1 года.

Коктейли с ликёром макадамии

Ликёр хорошо пьется в чистом виде, охлаждённым, а также является универсальной добавкой в кофе – и в чёрный, и в капучино, и вообще в любой другой кофейный напиток. Официальных коктейлей на его основе практически не существует, есть только несколько модификаций популярных тики-дринков (благодаря существованию ликёра от компании-наследия Виктора Жюля Бержерона, более известного как Трейдер Вик). Если ваш пытливый ум не остановить, рекомендую глянуть в сторону « Белого русского », а также многочисленных миксов со сливками и мороженым.

Также рекомендую смешать его в равных или любых других пропорциях с выразительным ромом и сливками. Будет оригинально, если вы используете ром собственного производства, золотой или тёмный по Buccaneer Bob-у будут в самый раз. Но это потом. Сначала попробуйте замешать эту восхитительную, уж извините за каламбур, кальку на кальку «Пина Колады», небезызвестный коктейль «Чи Чи» в интерпретации Джеффа Берри из его коктейльного сборника 2002 года «Beachbum Berrys Intoxica».

Коктейль «Макадамия Чи Чи» / Macadamia Chi Chi 120 мл водки

75 мл ликёра из ореха макадамия

240 мл ананасового сока

60 мл кокосовых сливок

2 стакана льда Добавить все ингредиенты в блендер и взбить до получения однородной массы. Разлить в два больших тики-бокала и украсить зонтиком.

Или приготовьте с ним этот типичный «тики» (коктейль из браной карты гавайского ресторана The Plantation Gardens, рецепт воссоздан коктейльными энтузиастами):

Коктейль «Принц Кухио» / Prince Kuhio 30 мл ликёра из ореха макадамия

45 мл ананасового сока

60 мл янтарного рома

15 мл апельсинового сока

дэш простого сиропа Взбить все ингредиенты в шейкере со льдом, стрейн в бокал харрикейн с колотым льдом. Украсить долькой апельсина с вишенкой и зонтиком.

А ещё лучше замешайте два напитка, созданных специально для домашней версии ликёра макадамии (и обязательно с домашней версией Калуа в первом из них).

Коктейль «Кола Кофе» / Cola Coffee 30 мл ликёра «Жареные тропики»

30 мл кофейного ликёра

30 мл ананасового сока

90 мл колы Взбить первые три ингредиента в шейкере со льдом, стрейн в бокал хайбол. Долить доверху охлаждённой колой и украсить долькой лайма.

Коктейль «Гавайский Мохито» / Hawaiian Mojito 6 свежих листочков мяты

90 мл ликера «Жареные тропики»

15 мл свежевыжатого сока лайма

90 мл лимонно-лаймовой газировки В шейкере подавить мяту, добавить лёд и взбить вместе с ликёром и соком лайма. Стрейн в высокий стакан со льдом или большой охлаждённый коктейльный бокал и добавить цитрусовой газировки. Выдавит сверху сок из дольки лайма и бросить её в бокал, перемешать.

Удачных всем экспериментов!