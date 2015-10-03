Черемуха – несправедливо забытая ягода. Англичане даже брезгливо называют ее «bird-cherry», «птичья вишня» – дескать, людям в корм она не годится, только ласточкам да воробушкам. У нас же настойка из черемухи на самогоне производится испокон веков, не беда, что сама ягода невкусная, со спиртом идет на ура, как и, например, рябина. Черёмуховка слегка похожа на вишнёвку – так что если вы не успели поставить спиртоваться вишню в сезон, еще не все потеряно. Но аромат ее тоньше, вкус – более терпкий и кисловатый, а запах и привкус миндаля – очень выраженный, из-за чего настойку на черемухе несведущие иногда величают «домашним Амаретто».

Выбор черемухи для домашней настойки

Для начала, как повелось, немного матчасти. Черемуха обыкновенная (она же, кстати «Черемуха Птичья») – обычное растение для наших широт, встречается она от Молдавии до крайнего Севера, как в диком, так и окультуренном виде. Ее черные, чем-то похожие на бузину, маленькие ягодки используются в кулинарии редко из-за небольшого содержания сахара и своеобразного вкуса. Всякие нехитрые сладости да компот – вот и весь спектр применения.

Правда, есть у нас и другой вид этой ягодки – красная, она же Виргинская черемуха. Это – продукт селекции собственно черемухи и вишни, плоды ее слаже, слабее пахнут и цвет у них, соответственно – от алого до бурого. Настойка из красной черемухи на водке получается более сладкой, но не выраженной, а характерной «амареттовой» нотки в ней почти не чувствуется. Вообще, для фруктовых настоек всегда лучше использовать именно дикие плоды, чтобы было больше аромата. Сладости можно добавить потом, с помощью сиропа или фруктозы. Красная же разновидность отлично подойдет для наливок, о которых мы поговорим в следующей статье, или очень редкого черемухового вина.

И еще один продукт для настоек – сушеная черемуха. Она продается как в виде целеньких ягодок, так и в виде порошка. Для домашнего алкоголя лучше подойдет целая – порошок может сделать напиток слишком резким, тем более что в нем содержится дробленая семечка, аромат которой спирт поглощает быстрее, чем аромат мякоти.

Синильной кислоты бояться – домашние настойки не пить!

Говорить об этом можно бесконечно. Да, синильная кислота (HCN) – опасный яд, содержащийся в косточках многих ягод и выделяющийся в процессе распада гликозида амигдалина. Конечно, если вы так сильно боитесь отравы, и вам не жалко потратить уйму времени – косточки из черемухи можно повыковыривать. Но, во-первых, есть мнение, что это вещество впитывается в спирт только после 6-и недель мацерации, а во-вторых – эффективным антагонистом HCN является… сахар! Об этом вам скажет даже Википедия. Отсюда делаем 2 вывода: во-первых – настойку черемухи на спирте держим не более месяца, после чего ягоды удаляем, а во-вторых – обязательно делаем напиток сладким.

Есть еще одна важная вещь, которую нужно знать о черемухе. Никогда не используйте для приготовления настоек ветки, кору и листья этого растения! В статье о домашнем Амаретто уже говорилось, что синильной кислоты в них очень много, в разы больше, чем в ягодках, и тут уж никакой сахар не поможет – незабываемое похмелье, а то и проблемы со здоровьем вам будут гарантированы! Хотите сделать Амаретто – берите миндаль, хотите черёмуховки – берите ягоды. Они, как говорится, «не только вредные, но и полезные». Например, помогают при диарее и обладают бактерицидными свойствами.

Интересный факт: «Черемухой» из-за похожего запаха называется слезоточивый ирритант, применяемый полицией при штурмах и разгоне демонстраций. Так что не предлагайте знакомым, имеющим проблемы с законом, насладиться ароматом домашней настойки на черемухе – не оценят.

Рецепты настойки из черемухи на водке, спирту и самогоне

Настойка из свежей черной черемухи

1/2 трёхлитровой банки ягод черемухи

400 г сахарного песка

2 л спирта или самогона 50%

Черемуху перебираем, годные ягодки раскладываем на куске ткани и подсушиваем (на чердаке или в другом сухом теплом месте) в течение 4-6 дней, до того момента, как она сморщится и выделит клейкий сок. Сам Высоцкий говорил – дескать, «пусть черемухи сохнут бельем на ветру!» Подвяленную черемуху отправляем в трехлитровую банку, туда же добавляем сахар и спирт/самогон, настаиваем около двух недель, до того момента, как жидкость станет ароматной и приобретет яркий цвет. Сахар должен раствориться, поэтому банку периодически надо встряхивать. Сливаем настойку через ватный фильтр. Далее есть два пути – либо отстоять отфильтрованный напиток еще несколько дней и дегустировать, либо – повторно залить ягоды спиртом. Если выберете второй – черемуху предварительно нужно хорошенько размять в ступке. Еще через две недели сливаем «вторяки» через фильтр и смешиваем с первой настойкой. В напиток нужно добавить сахар, фруктозу или сахарный сироп, он должен быть достаточно сладким. После смешивания он настаивается еще не менее недели.

Простая настойка из сушеной черемухи

150 г сушеной черемухи

3 л водки или самогона 40-50%

2-3 ст. л. сахара

Черемуха отправляется в банку и заливается спиртным доверху, после чего – отправляется в темное теплое место на 3 недели-месяц. Напиток профильтровать через ватку, ягоды – отжать с помощью марли, при надобности – подсластить и дать отдохнуть еще недельку.

Для данного напитка лучше всего подходит самогон двойной перегонки, а черемуха нужна исключительно сушеная, черная, целая. Напиток не должен быть сладким.

Просто и вкусно!

Настойка из красной черемухи на водке

800 г ягод красной черемухи

1 л водки/спирта/самогона 40%

200 г сахарного песка

Ягоды очищаем от веточек и прочих посторонних предметов и ссыпаем в банку, после чего поверх нее помещаем сахар. Закрываем и трясем, пока ягода не начнет пускать сок, а сахар не облепит их со всех сторон. В банку аккуратно наливаем алкоголь, хорошенько размешиваем и отправляем в загашник – как водится, темный и теплый – дней на 20. После этого настойка черемухи на водке фильтруется через ватку и разливается по бутылкам.

Красная черемуха в плане синильной кислоты безопаснее, чем черная, поэтому настаивать напиток можно дольше, чтобы спирт успел вытянуть весь аромат из этой не очень яркой ягоды.

Такой напиток положено хранить в холодильнике.

Пряная настойка из красной черемухи на самогоне

10 ст. л. сушеной красной черемухи

1 л самогона или спирта 50%

8 ст. л. сахарного песка

5 бутонов гвоздики

1/2 палочки корицы - можно больше

Сушеные ягодки перебираем и отправляем разбухать в теплую кипяченую воду. Слегка набухшую черемуху сыплем в банку, добавляем целую гвоздику и некрупно порезанную ножом корицу, сахар. Все заливаем самогоном и настаиваем около 2-х недель. Хорошенько фильтруем напиток, при надобности подслащиваем и разливаем по бутылкам.

Если у вас есть самогон – можно приготовить такой напиток, специи перебьют неприятный запах, а черемуха – скрасит и облагородит вкус. Но и на сортировке 50% его вполне можно сделать.

Приготовление настойки из черемухи в домашних условиях – дело несложное, требующее только терпения. Зато напиток получается очень вкусным, а если брали дикую ягоду – то и ароматным. Многие ценят его гораздо выше, чем вишневую настойку. Рекомендуем!