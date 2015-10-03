Черемуха – несправедливо забытая ягода. Англичане даже брезгливо называют ее «bird-cherry», «птичья вишня» – дескать, людям в корм она не годится, только ласточкам да воробушкам. У нас же настойка из черемухи на самогоне производится испокон веков, не беда, что сама ягода невкусная, со спиртом идет на ура, как и, например, рябина. Черёмуховка слегка похожа на вишнёвку – так что если вы не успели поставить спиртоваться вишню в сезон, еще не все потеряно. Но аромат ее тоньше, вкус – более терпкий и кисловатый, а запах и привкус миндаля – очень выраженный, из-за чего настойку на черемухе несведущие иногда величают «домашним Амаретто».
Выбор черемухи для домашней настойкиДля начала, как повелось, немного матчасти. Черемуха обыкновенная (она же, кстати «Черемуха Птичья») – обычное растение для наших широт, встречается она от Молдавии до крайнего Севера, как в диком, так и окультуренном виде. Ее черные, чем-то похожие на бузину, маленькие ягодки используются в кулинарии редко из-за небольшого содержания сахара и своеобразного вкуса. Всякие нехитрые сладости да компот – вот и весь спектр применения.
Правда, есть у нас и другой вид этой ягодки – красная, она же Виргинская черемуха. Это – продукт селекции собственно черемухи и вишни, плоды ее слаже, слабее пахнут и цвет у них, соответственно – от алого до бурого. Настойка из красной черемухи на водке получается более сладкой, но не выраженной, а характерной «амареттовой» нотки в ней почти не чувствуется. Вообще, для фруктовых настоек всегда лучше использовать именно дикие плоды, чтобы было больше аромата. Сладости можно добавить потом, с помощью сиропа или фруктозы. Красная же разновидность отлично подойдет для наливок, о которых мы поговорим в следующей статье, или очень редкого черемухового вина.
И еще один продукт для настоек – сушеная черемуха. Она продается как в виде целеньких ягодок, так и в виде порошка. Для домашнего алкоголя лучше подойдет целая – порошок может сделать напиток слишком резким, тем более что в нем содержится дробленая семечка, аромат которой спирт поглощает быстрее, чем аромат мякоти.
Синильной кислоты бояться – домашние настойки не пить!
Хоть был Рома и терпило,
но ароматерапия
возымела действие –
стал красив, как бестия,
смелый, сильный, смотрит гордо,
хоть обычно Рома хил.
Рома полоскает горло
водкой из черемухи!
Отхлебнет, как отпустило –
и пошел кидать понты!
Видно, черпает он силы
из синильной кислоты!
(Авторское)
Говорить об этом можно бесконечно. Да, синильная кислота (HCN) – опасный яд, содержащийся в косточках многих ягод и выделяющийся в процессе распада гликозида амигдалина. Конечно, если вы так сильно боитесь отравы, и вам не жалко потратить уйму времени – косточки из черемухи можно повыковыривать. Но, во-первых, есть мнение, что это вещество впитывается в спирт только после 6-и недель мацерации, а во-вторых – эффективным антагонистом HCN является… сахар! Об этом вам скажет даже Википедия. Отсюда делаем 2 вывода: во-первых – настойку черемухи на спирте держим не более месяца, после чего ягоды удаляем, а во-вторых – обязательно делаем напиток сладким.
Есть еще одна важная вещь, которую нужно знать о черемухе. Никогда не используйте для приготовления настоек ветки, кору и листья этого растения! В статье о домашнем Амаретто уже говорилось, что синильной кислоты в них очень много, в разы больше, чем в ягодках, и тут уж никакой сахар не поможет – незабываемое похмелье, а то и проблемы со здоровьем вам будут гарантированы! Хотите сделать Амаретто – берите миндаль, хотите черёмуховки – берите ягоды. Они, как говорится, «не только вредные, но и полезные». Например, помогают при диарее и обладают бактерицидными свойствами.
Рецепты настойки из черемухи на водке, спирту и самогонеИтак, поехали. Как уже было сказано, настойка из черемухи в домашних условиях делается на спирту (сортировке), водке или самогоне. Ягода берется свежая, подвяленная или сушеная, в зависимости от рецепта.
Настойка из свежей черной черемухиЭтот напиток напоминает вишневую настойку, он среднесладкий и достаточно крепкий.
- Черемуху перебираем, годные ягодки раскладываем на куске ткани и подсушиваем (на чердаке или в другом сухом теплом месте) в течение 4-6 дней, до того момента, как она сморщится и выделит клейкий сок. Сам Высоцкий говорил – дескать, «пусть черемухи сохнут бельем на ветру!»
- Подвяленную черемуху отправляем в трехлитровую банку, туда же добавляем сахар и спирт/самогон, настаиваем около двух недель, до того момента, как жидкость станет ароматной и приобретет яркий цвет. Сахар должен раствориться, поэтому банку периодически надо встряхивать.
- Сливаем настойку через ватный фильтр.
- Далее есть два пути – либо отстоять отфильтрованный напиток еще несколько дней и дегустировать, либо – повторно залить ягоды спиртом. Если выберете второй – черемуху предварительно нужно хорошенько размять в ступке.
- Еще через две недели сливаем «вторяки» через фильтр и смешиваем с первой настойкой. В напиток нужно добавить сахар, фруктозу или сахарный сироп, он должен быть достаточно сладким. После смешивания он настаивается еще не менее недели.
Простая настойка из сушеной черемухиДля данного напитка лучше всего подходит самогон двойной перегонки, а черемуха нужна исключительно сушеная, черная, целая. Напиток не должен быть сладким.
- Черемуха отправляется в банку и заливается спиртным доверху, после чего – отправляется в темное теплое место на 3 недели-месяц.
- Напиток профильтровать через ватку, ягоды – отжать с помощью марли, при надобности – подсластить и дать отдохнуть еще недельку.
Просто и вкусно!
Настойка из красной черемухи на водкеКрасная черемуха в плане синильной кислоты безопаснее, чем черная, поэтому настаивать напиток можно дольше, чтобы спирт успел вытянуть весь аромат из этой не очень яркой ягоды.
- Ягоды очищаем от веточек и прочих посторонних предметов и ссыпаем в банку, после чего поверх нее помещаем сахар. Закрываем и трясем, пока ягода не начнет пускать сок, а сахар не облепит их со всех сторон.
- В банку аккуратно наливаем алкоголь, хорошенько размешиваем и отправляем в загашник – как водится, темный и теплый – дней на 20.
- После этого настойка черемухи на водке фильтруется через ватку и разливается по бутылкам.
Такой напиток положено хранить в холодильнике.
Пряная настойка из красной черемухи на самогонеЕсли у вас есть самогон – можно приготовить такой напиток, специи перебьют неприятный запах, а черемуха – скрасит и облагородит вкус. Но и на сортировке 50% его вполне можно сделать.
- 10 ст. л. сушеной красной черемухи
- 1 л самогона или спирта 50%
- 8 ст. л. сахарного песка
- 5 бутонов гвоздики
- 1/2 палочки корицы - можно больше
- Сушеные ягодки перебираем и отправляем разбухать в теплую кипяченую воду.
- Слегка набухшую черемуху сыплем в банку, добавляем целую гвоздику и некрупно порезанную ножом корицу, сахар. Все заливаем самогоном и настаиваем около 2-х недель.
- Хорошенько фильтруем напиток, при надобности подслащиваем и разливаем по бутылкам.
Приготовление настойки из черемухи в домашних условиях – дело несложное, требующее только терпения. Зато напиток получается очень вкусным, а если брали дикую ягоду – то и ароматным. Многие ценят его гораздо выше, чем вишневую настойку. Рекомендуем!