Настойки из черной или красной смородины — это не просто напитки, а настоящие эликсиры, способные украсить любой стол и порадовать даже самых искушенных гурманов. Смородина известна своим богатым ароматом и ярким вкусом, что делает её идеальной основой для домашних настоек. В этой статье мы расскажем, как из этих ягод создать настойки, которые будут радовать вас и ваших гостей в любое время года. Будьте готовы узнать секреты приготовления, лучшие рецепты и полезные советы по выбору и использованию ингредиентов.

Ягода, кстати, очень полезная. В ней много витаминов А, В, С, Е и Р, а еще магния, меди, фитонцидов и калия. Отвары из листьев и ягод показаны при авитаминозе, гастрите, язвенной болезни желудка, повышенном артериальном давлении. Они заряжают энергией, тонизирует и дарят хорошее настроение, особенно если ягода полежала в спирте :) Настройки на смородине делаются очень просто, как и большинство других, готовый же напиток получается действительно вкусным и летним.

Настойки хороши, но женскому коллективу больше придутся по вкусу наливки из смородины, готовить которые одно удовольствие.

А ещё из этой ягоды готовят потрясающий ликёр Крем де Кассис, рецепты которого представлены здесь.

Настойка из черной смородины

1 кг ягод черной смородины

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

100 г сахара

Вместо водки можно использовать разбавленный до 45% спирт (как разбавить, написано тут). Смородину нужно помыть и перебрать, избавившись от порченых ягод. Пересыпать в банку, сахар предварительно размешать хорошенько в водке, которой затем залить ягоду. Банку плотно закрыть и хорошенько встряхнуть, после чего оставить настаиваться в темном прохладном месте на 1-2 недели. После отведенного срока настойку из черной смородины профильтровать и разлить по бутылкам. Дать напитку созреть хотя бы неделю-две и подавать к столу.

Самое прекрасное в этом всём: настойки можно готовить круглый год – мороженая ягода ни чем не хуже свежей. Наоборот, перед готовкой смородину рекомендуется подморозить, что поспособствует лучшему отделению сока.

Настойка из черной смородины с термообработкой

800 г ягод черной смородины

400 мл воды

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

500 г сахара

Поставить воду на огонь и растворить в ней сахар, доведя до кипения. Добавить помытую смородину и подержать её на слабом огне минуты три. Снять с огня и раздавить ягоды. Охладить «варенье» до комнатной температуры, переложить в банку нужного объема и добавить водку. Настаивать в темном прохладном месте 3 недели. Иногда, раз в 2-3 дня, настойку можно перемешивать. После, процедить напиток через сито или несколько слоёв марли, а затем прогнать через ватный фильтр. Разлить по бутылкам и хранить в прохладном месте. Выдержка напиток облагородит.

Настойка из красной смородины на водке

200 г ягод красной смородины

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

100 г сахара

Ягоды снять с веточек, хорошенько промыть и просушить. Пересыпать их в литровую банку, сверху насыпать сахар и залить водкой. Хорошо перемешать и настаивать в темном прохладном месте 2 недели, периодически перемешивая. По истечении срока настойку остается лишь отфильтровать, разлить по бутылкам и подавать к столу.

Джин на смородине

Джин на черной смородине

750 мл джина

1 кг ягод черной смородины

5 г цедры лимона

30 г сахарной пудры

Эта настойка является классическим сочетанием, таким же, как малина на джине вишня на коньяке или абрикос на виски. Рекомендую опробовать, не пожалеете. Джин можно заменить водкой, но это будет, конечно же, не равносильной заменой и получится совсем другой напиток.

Ягоды черной смородины помыть, перебрать и засыпать в двухлитровую банку. Добавить 5 г цедры лимона и 30 г сахарной пудры. Залить джин, хорошенько встряхнуть и поставить банку в темное прохладное место на 2-3 недели. Периодически настойку джина на черной смородине можно встряхивать. Затем напиток нужно отфильтровать через сито, можно прогнать через ватный фильтр и разлить по бутылкам. Перед дегустацией рекомендуем подождать еще хотя бы 2-4 недели, чтобы вкус округлился и стал цельным.

Полученные настойки очень хороши в чистом виде, охлаждёнными или со льдом. Последний вариант, думаю, будет достойно смотреться в каком-нибудь коктейле. К примеру, им можно заменить Крем де Кассис в вашем идеальном Кир Рояле. Пробуйте, наслаждайтесь, делитесь рецептами с друзьями!