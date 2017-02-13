Я постоянно нахожусь в поиске интересных рецептов домашних напитков. Одни из них вписываются в область интересов моих читателей и обретают жизнь в виде статей с подборкой тематических рецептов, как, к примеру, статья об ореховых ликерах. Другие же рецепты настолько экстравагантны, что публиковать их кажется безумием. Но они существуют, они реальны, взяты не из моей головы, а из проверенных источников (именно проверенных, то есть их как минимум несколько раз готовил автор). Именно для таких рецептов я решил учредить цикл статей под названием «Хмельной эксперимент».
И вот они, безумные, дерзкие и уж точно экспериментальные овощные настойки. Некоторые ингредиенты могут показаться несовместимыми с алкоголем, некоторые вызовут улыбки на ваших лицах, но поверьте, все они подходят для нашего ремесла и незаслуженно обделены вниманием. Да и сам процесс приготовления таких настоек ни чем не отличается от процесса приготовления любого другого напитка методом настаивания. Попробуйте абстрагироваться и не вешать ярлыки. Итак, четыре рецепта овощных настоек для первого «хмельного эксперимента».
Настойка «Сюрприз со сладким перцем»В мире овощей, где крутость определяется единицами по шкале Сковилла, неизменно приятный, нежный, сладкий перец можно считать прилежной отличницей в светленьком платьице. Но когда эта милая девушка попадает в объятия душистой текилы Репосадо, сдабривается ароматными маслами апельсина и подслащивается сиропом агавы, она превращается в дерзкую сеньориту, которая, как говорится, может и в голову дать.
- 450 мл водки или самогона 40-50%
- 250 мл текилы (желательно Репосадо)
- 3 красных сладких перца
- 1 апельсин (цедра)
- 200-250 мл сиропа агавы
Перец помыть, почистить и крупно нарезать. С апельсина снять цедру. Смешать в полуторалитровой банке водку, текилу, сладкий перец, цедру апельсина и сироп агавы (продается в маркетах). Хорошо перемешать содержимое, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 7-10 дней, пока жидкость не приобретет сильный вкус и запах сладкого перца. Процедить напиток через сито в чистую литровую банку, твердые ингредиенты не отжимать. Банку плотно закрыть и хранить в тёмном месте. Через пару недель настойку можно профильтровать и перелить в чистые бутылки. Выпить её рекомендуется в течение 1 года!
Настойка «Каротиновое золото»В том же мире овощей каротин – это золото. Предвестник витаминов С и А, чистый золотой цвет и естественная сладость – в этой настойке цвет и аромат желтого сладкого перца и моркови, в сочетании с небольшим количеством свежего имбиря, создают удивительный сладко-пряный триумвират.
- 450 мл золотого рома
- 250 мл водки или самогона 40-50%
- 2 желтых сладких перцев
- 2 средних размеров моркови
- 1 кусок 2,5-сантиметрового корня имбиря
- 200-250 мл простого сиропа
Перец и морковь помыть, почистить и крупно нарезать. Имбирь почистить и мелко порубить. Смешать в полуторалитровой банке ром, воду, сладкий перец, морковь и имбирь, хорошо перемешать. Настаивать в тёмном прохладном месте 7-10 дней, пока настой не приобретет яркий вкус и запах сладкого перца с имбирем. Процедить напиток через сито, не отжимать. Добавить к слитой жидкости сироп. Дать отдохнуть в течение 2-3 недель, профильтровать и при желании разлить в чистые бутылки. Хранить настойку следует в тёмном прохладном месте. Употребить в течение 1 года!
Настойка «Корешки»Есть корневое пиво, корневой виски, а также огромное количество сложных ароматических ликеров и настоек, в состав которых входят различные корешки. Почему бы не сделать напиток, состоящий из корнеплодов? Кажется, это именно то, чем должен был упиваться вусмерть доиндустриальный Челок разумный.
- 750 ржаной водки, виски или самогона 40%
- 2 средних размеров корня пастернака
- 2 средних размеров моркови
- 1 небольшая свекла
- 2 ст. л. мелко нарезанного корня хрена
- 200-250 мл простого сиропа из коричневого сахара
Пастернак, морковь и свеклу хорошо промыть, очистить и крупно порезать. Смешать в полуторалитровой банке все корнеплоды и сахарный сироп, залить всё ржаным дистиллятом/ректификатом и хорошо перемешать. Настаивать в тёмном прохладном месте 7 дней. Процедить смесь через сито, не отжимать. Дать отдохнуть 2-3 недели, профильтровать и при желании разлить в чистые бутылки. Употребить настойку желательно в течение 1 года!
Настойка «Сахарная свёкла»Свёкла сладкая (между прочим, второй наиболее распространенный подсластитель в мире), но вы об этом не знаете, потому как в процессе варки это её качестве теряется. Но если поместить её в подслащенный спирт, на выходе вы получите уникальный напиток рубинового цвета с ярким конфетным вкусом естественного происхождения, который появляется благодаря именно той самой сладости свёклы.
- 750 мл светлого рома (или смесь водки и рома)
- 4 небольших корнеплодов красной свёклы
- 1 крупный апельсин
- 200-250 мл простого сиропа
Свёклу хорошо промыть, почистить и крупно нарезать. Апельсин обдать кипятком, хорошенько натереть жестким полотенцем, снять с него цедру и выдавить сок. Смешать в полуторалитровой банке ром (или смесь рома с водкой, желательно с преобладанием рома), свеклу, сахарный сироп, цедру и сок апельсина, всё хорошо перемешать и отправить настаиваться в тёмном прохладном месте на срок до 7 дней. Когда жидкость будет сильно пахнуть и иметь вкус свёклы, слить её через сито, твёрдые части не отжимать. Дать настойке отдохнуть в закрытой литровой банке 2-3 недели, после чего профильтровать и разлить в бутылки, если это требуется. Употребить в течение 1 года!