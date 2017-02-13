Я постоянно нахожусь в поиске интересных рецептов домашних напитков. Одни из них вписываются в область интересов моих читателей и обретают жизнь в виде статей с подборкой тематических рецептов, как, к примеру, статья об ореховых ликерах. Другие же рецепты настолько экстравагантны, что публиковать их кажется безумием. Но они существуют, они реальны, взяты не из моей головы, а из проверенных источников (именно проверенных, то есть их как минимум несколько раз готовил автор). Именно для таких рецептов я решил учредить цикл статей под названием «Хмельной эксперимент».

И вот они, безумные, дерзкие и уж точно экспериментальные овощные настойки. Некоторые ингредиенты могут показаться несовместимыми с алкоголем, некоторые вызовут улыбки на ваших лицах, но поверьте, все они подходят для нашего ремесла и незаслуженно обделены вниманием. Да и сам процесс приготовления таких настоек ни чем не отличается от процесса приготовления любого другого напитка методом настаивания. Попробуйте абстрагироваться и не вешать ярлыки. Итак, четыре рецепта овощных настоек для первого «хмельного эксперимента».

Настойка «Сюрприз со сладким перцем»

450 мл водки или самогона 40-50%

250 мл текилы (желательно Репосадо)

3 красных сладких перца

1 апельсин (цедра)

200-250 мл сиропа агавы

В мире овощей, где крутость определяется единицами по шкале Сковилла, неизменно приятный, нежный, сладкий перец можно считать прилежной отличницей в светленьком платьице. Но когда эта милая девушка попадает в объятия душистой текилы Репосадо, сдабривается ароматными маслами апельсина и подслащивается сиропом агавы, она превращается в дерзкую сеньориту, которая, как говорится, может и в голову дать.

Перец помыть, почистить и крупно нарезать. С апельсина снять цедру. Смешать в полуторалитровой банке водку, текилу, сладкий перец, цедру апельсина и сироп агавы (продается в маркетах). Хорошо перемешать содержимое, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 7-10 дней, пока жидкость не приобретет сильный вкус и запах сладкого перца. Процедить напиток через сито в чистую литровую банку, твердые ингредиенты не отжимать. Банку плотно закрыть и хранить в тёмном месте. Через пару недель настойку можно профильтровать и перелить в чистые бутылки. Выпить её рекомендуется в течение 1 года!

Настойка «Каротиновое золото»

450 мл золотого рома

250 мл водки или самогона 40-50%

2 желтых сладких перцев

2 средних размеров моркови

1 кусок 2,5-сантиметрового корня имбиря

200-250 мл простого сиропа

В том же мире овощей каротин – это золото. Предвестник витаминов С и А, чистый золотой цвет и естественная сладость – в этой настойке цвет и аромат желтого сладкого перца и моркови, в сочетании с небольшим количеством свежего имбиря, создают удивительный сладко-пряный триумвират.

Перец и морковь помыть, почистить и крупно нарезать. Имбирь почистить и мелко порубить. Смешать в полуторалитровой банке ром, воду, сладкий перец, морковь и имбирь, хорошо перемешать. Настаивать в тёмном прохладном месте 7-10 дней, пока настой не приобретет яркий вкус и запах сладкого перца с имбирем. Процедить напиток через сито, не отжимать. Добавить к слитой жидкости сироп. Дать отдохнуть в течение 2-3 недель, профильтровать и при желании разлить в чистые бутылки. Хранить настойку следует в тёмном прохладном месте. Употребить в течение 1 года!

Настойка «Корешки»

750 ржаной водки, виски или самогона 40%

2 средних размеров корня пастернака

2 средних размеров моркови

1 небольшая свекла

2 ст. л. мелко нарезанного корня хрена

200-250 мл простого сиропа из коричневого сахара

Есть корневое пиво, корневой виски, а также огромное количество сложных ароматических ликеров и настоек, в состав которых входят различные корешки. Почему бы не сделать напиток, состоящий из корнеплодов? Кажется, это именно то, чем должен был упиваться вусмерть доиндустриальный Челок разумный.

Пастернак, морковь и свеклу хорошо промыть, очистить и крупно порезать. Смешать в полуторалитровой банке все корнеплоды и сахарный сироп, залить всё ржаным дистиллятом/ректификатом и хорошо перемешать. Настаивать в тёмном прохладном месте 7 дней. Процедить смесь через сито, не отжимать. Дать отдохнуть 2-3 недели, профильтровать и при желании разлить в чистые бутылки. Употребить настойку желательно в течение 1 года!

Настойка «Сахарная свёкла»

750 мл светлого рома (или смесь водки и рома)

4 небольших корнеплодов красной свёклы

1 крупный апельсин

200-250 мл простого сиропа

Свёкла сладкая (между прочим, второй наиболее распространенный подсластитель в мире), но вы об этом не знаете, потому как в процессе варки это её качестве теряется. Но если поместить её в подслащенный спирт, на выходе вы получите уникальный напиток рубинового цвета с ярким конфетным вкусом естественного происхождения, который появляется благодаря именно той самой сладости свёклы.

Свёклу хорошо промыть, почистить и крупно нарезать. Апельсин обдать кипятком, хорошенько натереть жестким полотенцем, снять с него цедру и выдавить сок. Смешать в полуторалитровой банке ром (или смесь рома с водкой, желательно с преобладанием рома), свеклу, сахарный сироп, цедру и сок апельсина, всё хорошо перемешать и отправить настаиваться в тёмном прохладном месте на срок до 7 дней. Когда жидкость будет сильно пахнуть и иметь вкус свёклы, слить её через сито, твёрдые части не отжимать. Дать настойке отдохнуть в закрытой литровой банке 2-3 недели, после чего профильтровать и разлить в бутылки, если это требуется. Употребить в течение 1 года!