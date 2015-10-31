Сегодня мы ознакомимся с несколькими интереснейшими виноградными настойками на белом и красном винограде – крепкими и не очень, а также поговорим об особой антипохмельной водке «для членов ЦК» на виноградных гребнях и даже узнаем, как ее можно сделать в домашних условиях.

Красная и белая настойка из винограда в домашних условиях

Сладкая настойка из красного винограда

спелый виноград – 1 кг;

водка – 1 литр;

сахар – 300 граммов;

если есть в наличии – можно добавить горсть вишенок, проколотых до косточки – они придадут напитку пикантность.

Виноград, как и любой другой фрукт, вполне подходит для приготовления настоек. Причем самое интересное, что сделать достойный продукт можно из любого винограда – красного и белого, кислого и сладкого, технического и десертного, терпкого и не очень. Даже несъедобные полудикие сорта вполне подойдут – на них можно сделать очень интересную горькую настойку, напоминающую портвейн, а на обычной для наших краев Изабелле делают вкуснейшую ликерную настойку – красивую, простую и вкусную. В общем, обо всем по порядку.Для этой настойки подойдет любой сладкий красный виноград, вкус которого вам нравится. По сути – это обыкновенная ратафия, но со своими нюансами.

Приготовление также не должно вызвать трудностей. Виноград отделяем от грозди, моем, даем стечь воде. Ягоды укладываем в банку, не разминая, пересыпаем сахаром и заливаем обычной водкой или 40-градусным самогоном. Срок настаивания – пока ягоды не побелеют, в зависимости от сорта этот процесс занимает от 2 недель до месяца. Когда настойка готова, ее следует слить, профильтровать и разлить по бутылкам. После того, как напиток отдохнет в темном прохладном месте еще недельку – можно пробовать!

В этой настойке есть вариации. Например, ее можно готовить на спирту – первый раз залить 70-градусным, отстоять 10 дней, слить; второй раз – 40-градусным, отстоять 3 недели, слить и присоединить к первому; третий раз – добавить или чистую воду или сильно разведенный спирт градусов 10-20, отстоять месяц и соединить с первыми тремя жидкостями. Таким способом получается не очень крепкая, но насыщенная домашняя настойка из винограда, даже если его у вас было совсем немного.

Горькая красная виноградная настойка

Для этого варианта нам подойдет даже дикий виноград. Также можно использовать выжимки, полученные при производстве домашнего виноградного вина , которые жалко выбросить. В общем – полный простор для фантазии! В эту настойку также добавляют виноградные гребешки (по паре граммов на литр напитка) – о том, какой эффект они дают, читайте во втором разделе статьи.

Нам будет нужно только сырье и 40-градусный спирт, самогон, водка. В идеале, конечно – домашняя чача, разведенная до нужной крепости.

Виноград кладется в банку доверху и заливается алкоголем, после чего – настаивается не меньше месяца в темном месте. Если используете выжимки – наполните ими не всю банку, а только 2/3. После настаивания жидкость нужно отфильтровать и слегка подсластить по вкусу – для этого используйте сахарный сироп или фруктозу. Теперь, как водится, нужно дать напитку несколько дней (а лучше недель) постоять в темноте и прохладе, после чего он объявляется готовым!

По вкусу такая виноградная настойка на водке, говорят, напоминает портвейн или другое крепленое вино, а при выдержке в дубовой бочке вообще приобретает чудные вкусоароматические свойства и становится непохожей ни на один из существующих напитков.

Прозрачная настойка на белом винограде

цедра двух лимонов;

8 бутончиков гвоздики;

2 палочки корицы;

400 граммов сахара (сладость напитка можно уменьшить, зависит от вашего вкуса);

10 граммов ванильного сахара (как вариант – ванилин на кончике ножа);

50 миллилитров воды;

другие любимые специи в небольшом количестве: мускат, бадьян, анис, тмин – по паре щепоток.

Эта настоечка даст в финале оригинальный пряно-виноградный ликер, который будет отличаться насыщенным букетом и нежным соломенным или светло-салатовым цветом (зависит от сорта винограда, тут используются, в основном, покупные водянистые сладкие сорта типа кишмиша). Для нее сначала готовится пряный сахарный сироп с водкой, которым впоследствии заливается виноград для отстаивания.

И кроме этого, конечно, нам нужен килограмм винограда и литр чистой водки или сортировки 40-45 градусов.

Сахар высыпать в толстостенную кастрюлю вместе с ванилином, разбавить горячей водой и варить, помешивая, до растворения. Не карамелизовывать! (подробнее о сахарных сиропах и карамели читайте в данной статье). В немного остывший сироп вливается водка и добавляются приправы – тертая цедра, порезанные палочки корицы, разломанные звездочки бадьяна и прочее. Все это дело должно настояться под крышкой. Сколько – опять же, зависит от ваших предпочтений. Можно настоять полчаса – тогда в напитке будет только легкий намек на специи. Можно и несколько часов, чтобы приправы чувствовались лучше. Только не переусердствуйте – количество ингредиентов дано с расчетом на недолгую выдержку, иначе они перебьют вкус винограда. Теперь пряный ликер нужно хорошенько отфильтровать. В банку или бутылку выложить помытый и перебранный, освобожденный от кистей виноград и залить жидкостью под самое горлышко. Срок настаивания – примерно месяц-полтора. Конечно, виноград можно напихать прямо в бутылки и подавать в таком виде. Это красиво, но не очень правильно. Лучше все-таки слить настойку и хорошенько профильтровать ее через ватный фильтр, при надобности – дважды. Теперь напиток нужно попробовать на сахар и крепость, в случае чего – разбавить водой или стандартным сиропом. Отстоять еще минимум пару недель, после чего его можно пускать в дело.

Конечно, если вы хотите получить больше именно виноградного вкуса, эту настойку можно приготовить проще и быстрее – взять виноград, залить водкой и добавить сиропа. В Сети есть такой вариант данного рецепта – виноград заливается не водкой, а 70-градусным ректификатом, стоит около 3 недель, после чего – слегка подслащивается и отправляется для вызревания в подготовленную дубовую бочку или хотя бы в банку с дубовой щепой. Говорят, конечный продукт весьма напоминает бренди.

Секретная разработка ЦК – водка с виноградными кистями, убивающая похмелье!

Пораскинул Леонид Ильич мозгами и дал задачку видным ученым того времени создать такую водку, которую можно было бы пить, после чего – выходить на работу свежим и хрустящим, как огурчик. Исследованиями занялись профессор Буланов, академики Брехман и Муджири. Были изучены тонны различных веществ природного происхождения, их влияние на организм. В итоге ученые взяли в разработку флавониды – биологически активные вещества, которые добывали из виноградных гребней. Уже значительно позднее, в конце 90-х мировая общественность узнала о страшных «свободных радикалах» и антиоксидантных свойствах полифенолов, которые способны их уничтожать. А тогда, несмотря на неоспоримые доводы ученых и даже практически доказанную эффективность новой «антипохмельной водки» (говорят, опыты активно проводились на Чукотке) проект в ход не пошел – к власти пришел Горбачев, который, как известно, невзлюбил виноград и интересная разработка, в которую были вбуханы миллионы народных рублей, была заморожена.

Настойки на виноградных гребнях и косточках

Конечно же, каждый любитель алкоголя хоть раз, да задумывался, – а нельзя ли сделать такой продукт, после которого совсем не будет похмелья? Однажды после бурного застолья с обилием зубровки такая мысль пришла в голову самому Брежневу. Ведь если партийная верхушка, потребляющая неизменно качественные напитки, так страдает по утрам, то что говорить о простых работягах? Ведь это же плохо сказывается на темпах промышленного роста, а по понедельникам производство вообще останавливается!

Сегодня же, когда о биологических свойствах флавонидов известно многое, грех не попробовать создать аналог такую домашнюю настойку из винограда – никакого вреда она точно не причинит. Тем более что на вкус напиток, говорят, весьма неплох, немного напоминает коньяк, а делается очень просто и особой сырьевой базы не требует.

Нам будет нужно хорошенько высушить виноградные гребешки и перемолоть их в кофемолке. На 1 литр водки нужно взять 6 чайных ложек порошка. Настаивается все это дело неделю, ежедневно встряхивается. После отстаивания напиток нужно профильтровать, добавить совсем немного глюкозы или фруктозы (можно сахара), еще немного отстоять и употреблять. Эта виноградная настойка на водке обладает приятным коньячным цветом, оригинальным запахом и вкусом, слегка напоминающим чачу.

Второй вариант – еще проще в реализации. Нам будут нужны только виноградные косточки – они также богаты антиоксидантами. Косточки можно взять из браги из-под домашней чачи, ну или просто не выкидывать косточки от винограда, который едят ваши домочадцы. Кроме этого нужно 40-45-градусная водка или сортировка. Пропорция простая – пополам-напополам. Полбанки засыпается косточками, все доверху заполняется водкой. Стоять напиток должен как можно дольше – автор советует настаивать не менее 6 месяцев, лучше – 8. Получившаяся настойка обладает виноградным ароматом, коньячным вкусом и цветом.

И не забывайте: даже самая «антипохмельная» настойка – это все равно алкоголь, хлебать ее бидончиками не стоит! Пейте в меру – думайте о завтрашнем дне!