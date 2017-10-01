Бузина – очень распространенный, а главное – доступный, растущий в диком виде, ингредиент для самодельного алкоголя. На «Ромовом» уже есть рецепт бузинового вина, также из этой ягодки делают первосортный бренди (например «Без черны» чешской фирмы «Рудольф Елинек» и куча домашних вариаций). Сделать же в домашних условиях настойку из черной бузины намного проще, чем вино или самогон – главное, иметь саму ягоду в достаточном количестве, качественную алкогольную базу, немного дополнительных ингредиентов – и все получится!

В статье о винах из бузины мы уже вкратце затрагивали тему отравности данного растения. Повторюсь еще и тут – спелые, полностью черные ягодки для здоровья безопасны. Ядовита, во-первых – неспелая, зеленая бузина. Во-вторых – ягоды бузины красной, которые имеют совершенно другой цвет – не ошибешься. И в третьих – семена растения, которые содержат гликозид самбунигрин, выделяющий при гидролизе цианистый водород, он же – обычная синильная кислота, распадающаяся, например, при нагревании. Так что вывод таков: либо отжимаем из бузины сок и используем только его, либо – просто провариваем ягоды, расщепляя синилку. Во втором случае напиток также обогатится фенольными соединениями, ответственными за миндальный аромат. Кстати, действие синильной кислоты на организм ослабляет и сахар, а он присутствует во всех рецептах домашних настоек из бузины, приведенных ниже.

Чешская настойка из черной бузины с пряностями

сок черной бузины – 1 литр

сахар – 0.5 кг или меньше

водка – 1 литр

ром темный – 100 мл

гвоздика – 3-4 бутончика

корица – кусочек палочки длиной 4-5 см

сушеная корка лимона – 1 ч.л. (можно заменить цедрой с половины лимона)

В Восточной Европе бузину уважают и часть используют, в том числе и для приготовления домашнего алкоголя. Чешский рецепт – это классика, проверенная временем. Специи применяются вполне обычные и доступные, основа алкогольной базы – водка, единственный ингредиент, с которым могут возникнуть затруднения – это ром. Однако и его тут всего 100 мл, так что, в конечном счете, если исключить ром из рецепта, какие-то особые изменения вы вряд ли почувствуете.

В рецепте применяется чистый бузиновый сок, освобожденный от косточек, то есть – полностью безопасный для здоровья. Однако его все равно нужно проварить минут 15 – чтоб уж наверняка. Сок из бузины отжимается легко даже руками – проблем возникнуть не должно. Итак, сок с сахаром и пряностями доводим до кипения и варим четверть часа, после чего – накрываем крышкой и настаиваем порядка суток. Готовый «компот» процеживаем, добавляем в него алкоголь и переливаем в банку, которую отправляем настаиваться в темном теплом месте целый месяц. После этого почти готовую настойку из ягод бузины черной на водке нужно при надобности отфильтровать, и все – можно приступать к дегустации!

Польская настойка из ягод бузины черной на спирте и вине

ягоды черной бузины – 3 кг

сахар – 2 кг

лимон – 2 средних

корица – 3-4 палочки

гвоздика – десяток

бадьян – 3 звездочки

лимонная кислота – 20 граммов

полусухое белое вино – 1 литр

вода – 3 литра

спирт 70% – 3 литра

Бузину тщательно перебрать, выбрасывая зеленые и недозрелые, а также – подгнившие и заплесневевшие ягоды, промыть в холодной воде и переложить в кастрюлю. Туда же отправить порезанные четвертинками лимоны, корицу, гвоздику и бадьян, сахар, залить все смесью воды и вина. Смесь закипятить и проваривать на небольшом огне порядка 30 минут, постоянно помешивая. Когда весь сахар растворился – плотно закрыть и оставить на несколько часов (на ночь) остывать. Теперь отвар нужно процедить через марлю, ягоды слегка отжать. В небольшом количестве кипятка растворяем лимонную кислоту и добавляем ее к отвару, вместе со спиртом, все как следует размешиваем. Теперь будущую настойку можно перелить в банку, чтобы потом дополнительно профильтровать через ватку, или сразу в бутылки – если эстетика для вас не особенно важна. Настаивать по крайней мере три месяца, лучше – больше.

Поляки в своей любви к оригинальному и дармовому продукту – бузине, нисколько не уступают чехам. Однако данный рецепт более изобретательный и интересный, к тому же из бузины не придется добывать сок – он отделится сам, при проваривании в винно-сахарном сиропе.

Holunderlikör: немецкая бузиновая настойка

бузина черная – 1.5 кг

вода – 1 литр

сахар – 0.5 кг

светлый ром – 0.75 л

ядрышки от 10 абрикос (при крайней нужде можно заменить равным количеством ядрышек от персиков или слив)

Вкусный, легкий, сладкий ликёрчик с насыщенным сиренево-черным цветом и легким дополнительным ароматом миндаля – правда, не от бузиновой косточки, а от абрикосовых ядрышек, которые мы добавим в напиток. С этим ингредиентом делают, например, ликер Амаретто – почитайте статью о нем , в комментариях есть целая дискуссия о синильной кислоте с участием прям самого настоящего химика.

Конечно, при большом желании можно приготовить данную настойку из ягод черной бузины и на водке, но это, конечно, совсем не торт. Перебранная и мытая бузина помещается в кастрюльку вместе с водой, доводится до кипения и проваривается, на этот раз – 1 час. Чуть подостывший «компот» нужно слить в другую посуду, остатки ягод отжать. Теперь вновь кипятим отвар, добавляем в него сахар и ядрышки абрикос, варим, помешивая, пока сахар не растворится. Прямо в кипящую смесь вливаем ром, сразу выключаем огонь, закрываем крышкой и плотно укутываем полотенцем.

Когда смесь остынет до комнатной температуры – ее нужно будет перелить в банку и отставить в теплое темное место на две недели. После этого срока – декантировать, ядрышки выбросить, при надобности – профильтровать и подсластить, разлить по бутылкам и отправить в прохладное место. Попробовать можно будет еще через 2-3 месяца.

«Черное зелье» – бальзам из бузины без термообработки ягод

свежий сок бузины черной – 0.5 литра

цветки бузины черной – 0.5 стакана

мед цветочный – 0.5 стакана (можно больше)

спирт 70% – 0.5 литра

гвоздика – 1-2 штучки

бадьян – 0.5 звездочки

корица молотая – 0.5 ч.л.

Ну наконец-то, другой метод! По рецепту этой домашней настойки из бузины на спирту (кстати, снова польскому), нам нужен только бузиновый сок, кроме этого в состав входят сушеные цветки той же черной бузины (на них делают и самостоятельные настойки, о которых мы обязательно поговорим как-нибудь в другой раз). Настойка насыщенная, с очень ярким вкусом и целебными свойствами, поэтому – не чрезмерствуйте, даже если напиток получится очень вкусным. А именно так оно и будет!

С тремя последними ингредиентами можно поэкспериментировать – положить больше или меньше, добавить другие любимые пряности. Как приготовить бальзам из бузины? Гораздо проще, чем ликер или настойку! В соке растворяем мед, туда же кидаем специи, все заливаем алкоголем и отставляем в темное место на шесть недель. Периодически баночку нужно встряхивать. Через положенное время настой процеживаем, если в нем очень много мути – то фильтруем через ватку или бумажный фильтр. Далее – отдых в бутылках по крайней мере месяца два-три. Все, наш бальзам-настойка из черной бузины готов к употреблению!