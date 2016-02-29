Кориандр – растение семейства «Зонтичные», весьма любимого и часто используемого при изготовлении домашних напитков. Это – родственник тмина, без которого не обходится немецкий «Кюммель», укропа – основного ингредиента вкусной укропной водки, а также – дягиля, фенхеля, аниса и ряда других пряностей, широко применяемых при изготовлении самых разных напитков. Существуют и самостоятельные настойки кориандра, и настойки, в которых используются сочетания этой специи с разными ингредиентами – хреном, шиповником, солодом и даже хлебом! Сегодня мы рассмотрим несколько рецептов настоек на кориандре и кинзе – как довольно сложных, так и совсем простых.

Настойка кориандра «Минутка»

Ну, конечно, не минутка, а пара часов. А лучше – пара дней… Но все равно быстрее, чем классические настойки. Если вдруг вы купили свежий Бородинский хлебушек да селедку пряного посола, а «всухую» потреблять все это чудо не хочется – такой напиток идеально подойдет к вашей закуске! А еще – к любым блюдам из мяса, особенно свинины, птицы, гуляшу, салатам – в общем, ко всему пряному, вкусному и аппетитному!

Нужно нам всего-ничего:

50 граммов кориандра (лучше целого, а не молотого, иначе в напитке будет муть);

Спирт 96% – 250 мл (или медицинский 70% – 450 мл);

Сахар или мед – 1 чайная ложка;

Вода – 350-400 мл.

Для приготовления влейте всю воду в кастрюльку, всыпьте туда кориандр (можно добавить понемногу других любимых специй) и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимального, накиньте крышку и варите около получаса. После этого слегка остудите, добавьте сахар или мед и дайте настояться в теплом месте четверть часа.

Профильтруйте отвар через несколько слоев марли и влейте в него спирт (прямо в теплый), после чего – хорошо перемешайте. Теперь нашу смесь нужно выставить в прохладное место минимум на 2 часа, лучше – больше. Если появилась муть – перед употреблением отфильтруйте повторно, через ватный диск или кофе-фильтр. Все, наша водка на кориандре готова!

Ликёр «Македонский» на свежей кинзе

Кинза – 3-4 крупных пучка;

Спирт 70% – 1.5 литра;

Сахар – 900 граммов;

Вода – 1 литр.

Лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Кинза промывается через дуршлаг, высушивается и мелко рубится острым ножом, после чего – давится руками. В банку засыпается рубленная зелень и заливается спирт. Ёмкость плотно закрывается и ставится в темное теплое место на неделю. Периодически банку нужно встряхивать. Через неделю настой нужно слить через несколько слоев марли, остаток кинзы отжать. Получившаяся настойка отставляется еще на 2 недели. Теперь банку беспокоить не нужно, в ней должен выпасть – вернее всплыть – осадок. Аккуратно декантируем настой с помощью тонкой трубочки, фильтруем через ватку, при надобности – несколько раз. Варим сахарный сироп из всего сахара и воды, с добавлением лимонной кислоты. Даем ему остыть до 70-80 градусов. В теплый сироп вливаем полученную настойку кинзы, все время активно помешивая жидкость. Закрываем жидкость и даем остыть. Сразу после остывания ликёр, в принципе, можно считать готовым. Но лучше выдержать его 2-3 месяца в темном месте – тогда вкус станет более округлым, а цвет – прозрачным.

Совет! Чтобы ликёр не получился излишне сладким, для начала возьмите не весь сироп, а только 2/3 или даже половину, перемешайте его с настойкой и попробуйте на вкус. Хотите напиток послаже? Понемногу добавляйте сироп, пока вкус ликера вас не устроит.

Свежая кинза редко используется в настойках, но вот такой интересный рецепт все же удалось найти на одном из алкогольных форумов – он взят их старинной кулинарной книги, адаптирован и опробован автором. Если вы не очень любите зелень кориандра – лучше не рисковать, этот насыщенный напиток с неожиданным сладко-пряным сочетанием придется по вкусу только отъявленным «кинзоманам»!

Этот сладкий, насыщенный напиток нежно-изумрудного цвета хорошо идет с мягким сыром, птицей, любыми грузинскими блюдами – особенно супом харчо, рецепт которого есть на нашем сайте. Также его интересно употреблять с кофе или десертами или в чистом виде, охлажденным.

Водка на кориандре с зирой, шиповником и грецким орехом

В этой настойке используется сочетание зонтичных – кориандра и зиры (кумина) – о котором я говорил в начале статьи. Дополнением служит специально подготовленная – вываренная и обжаренная – скорлупа грецких орехов, простая и более деликатная замена дубовой коре, а также – шиповник (о нем вы можете прочитать в данной статье ). В итоге должно получиться что-то вроде слегка пряного домашнего коньяка. Настойка отлично пойдет под мясные блюда восточноевропейской, среднеазиатской кухонь – думаю, из-за зиры особенно хороша она будет с пловом.

Ингредиенты на 3 литра водки, а лучше – 50%-ной сортировки или самогона:

12 граммов семян кориандра;

4 грамма семян зиры;

9 средних ягод шиповника;

10 граммов обжаренной ореховой скорлупы (как ее обжарить – читайте ниже);

сахар – 2 ч.л.

Для начала нужно подготовить грецкую скорлупу – этот процесс несложный, но долгий, к тому же – скорлупа может пригодиться вам и в дальнейшем, например в качестве замены ореховых перепонок. Скорлупки нужно проварить в большом количестве воды приблизительно 15 минут, после чего – дать настояться часов 10-12. Воду слить, массу промыть под холодной водой и уложить на пару часов в духовку для сушки. После этого – выложить на сухую сковородку и обжарить до темно-коричневого, почти черного цвета. Остывшую скорлупу, специи и шиповник сложить в банку и залить алкоголем. Настаивать в темном месте 2-3 недели. После этого – слить через марлю, при надобности – профильтровать через вату или бумагу. Теперь нашу настойку самогона на кориандре следует подсластить по вкусу, хорошо перемешать и отставить еще недели на 3 в прохладное место. Если после этого срока в ней снова выпал осадок – еще раз профильтровать.

Все, можно дегустировать!

2 рецепта настойки «Бородинская»

Скажи-ка дядя, ведь недаром: ел хлеб, а пахнет перегаром? Авторское

К Бородинскому сражению этот напиток не имеет ни малейшего отношения – он так назван по аналогии с ароматным бородинским хлебом, в который по рецепту кладется много кориандра. А вот хлеб, действительно, получил название в честь знаменитой битвы с Наполеоном, мало того – кориандр в нем символизирует картечь. Помимо пряностей, в бородинскую настойку на самогоне обязательно входит один из ингредиентов, дающий своеобразный ржаной, хлебный аромат – это может быть ячмень (перловка), солод или просто черные сухарики. Рассмотрим 2 рецепта – классический, посложнее, и упрощенный, на сухарях.

Классическая «Бородинская»

Самогон (лучше всего зерновой) 50% – 3 литра;

Кориандр – 12 граммов;

Тмин – 9 граммов;

Перловая крупа – 50 граммов.

Сахар (для карамельного сиропа) – по необходимости.

Перловку перебираем и отправляем на сухую сковородку. Когда на ней начнет появляться легкий румянец – убираем чуть больше половины, а остальную жжем до кофейного цвета. Можно упростить процесс и обжарить всю массу крупы до средне-коричневого оттенка. Далее можно пойти двумя путями: либо крупно смолоть все ингредиенты – тогда настойка будет готовиться всего неделю, но ее придется много раз тщательно фильтровать; либо бросить ячмень и специи целыми, но увеличить срок настаивания до 2-3 недель. Так или иначе, ингредиенты, залитые спиртным, должны стоять в темном месте, пока жидкость не потемнеет и не приобретет характерный хлебно-пряный аромат. После этого ее нужно профильтровать – столько раз, сколько потребуется. Варим карамельный сироп из воды и сахара до приобретения темно-коричневого цвета – совсем сахар не жжем, чтобы не горчил. Добавляем колер до приобретения напитком красивого темного оттенка – под стать буханке «Бородинского». При надобности – слегка подслащиваем. Далее настойка должна «отдохнуть» несколько дней, а лучше – недель, в темном месте.

Для классического рецепта бородинской настойки на самогоне нам понадобится для начала подготовить – особым образом обжарить – перловую крупу, делается это несложно, нечто подобное я уже описывал в рецептах имитации виски

Все, «Бородинская» готова к употреблению!

Фото с форума homedistiller.ru

Настойка на бородинском хлебе

Самогон 45% – 1-1.2 литра;

Хорошо высушенные бородинские сухарики (лучше горбушки) – 50-55 граммов;

Кориандр – 3 грамма;

Тмин – 3 грамма;

Фенхель – 2 грамма;

Душистый перец – 3 штучки и 1 маленькая лаврушка (без этого пункта можно обойтись);

Мед или сахар – 1 ст.л.;

Этот рецепт значительно проще, он не требует возни с перловкой, а результат дает не намного хуже.

Готовится напиток просто. Сухарики и специи закладываются в банку и заливаются алкоголем. Настаивается все это дело около 5 дней, в теплом темном месте. После этого напиток нужно аккуратно слить через марлю. Сухари не отжимать – иначе появится много мути!

Если в напитке все же присутствует осадок – его нужно пропустить через ватный фильтр, после чего – довести объем самогоном до 1 литра и подсластить по вкусу, умеренно. Дать отдохнуть дня 3-4, если использовали мед, а не сахар, настойку придется вновь отфильтровать. Все, напиток готов к дегустации!

Есть один нюанс – данная настойка кориандра, в отличие от большинства аналогично готовящихся напитков, не улучшается со временем, хранить ее нужно не более 3-4 месяцев, иначе она, пардоньте за каламбур, «зачерствеет» – потеряет тот самый хлебный аромат. Впрочем, чаще всего ее выпивают задолго до окончания этого срока.

Вот такая настоечка – это действительно «Жидкий хлеб», не то, что ваше пиво!