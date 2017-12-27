Большая часть корицы, которую мы можем себе позволить в обычном супермаркете, является не чем иным, как Коричником китайским, известным также как Кассия (Cinnamómum aromáticum или C. loureiroi), ни чего общего с настоящей корицей не имеющим (но об этом производители, естественно, не спешат упоминать). Кора Кассии имеет более дерзкий, смелый, сладкий и пряный характер, который мы так любим в булочках и печеньях. Того же не скажешь о корице настоящей, Коричнике цейлонском (Cinnamomum verum или née C. zeylanicum, когда Шри-Ланка называлась Цейлоном) – она намного более мягкая и тонкая.

Цейлонская корица менее пряная и, вероятно, разочарует тех, кто попытается сравнивать её с Кассией. Её аромат тяготеет ближе к ванили: тёплые цветочные нотки с намёками на тропические медовые фрукты. Но не стоит заблуждаться – хоть «тру-корица» и утончённая, она обладает более глубоким ароматом этой самой корицы, который нужно уметь раскрывать, чем мы и попытаемся заняться с присущей нам любовью к алкоголю и поиску сочетаний с его участием.

Отличить цейлонскую корицу от Кассии можно по внешнему виду палочки. Кора Кассии – это весь слой коры дерева, поэтому она более толстая, плотная и однородная. Выглядит она ровно так, как выглядит корица, к которой мы привыкли в принципе: короткие палочки, по структуре напоминающие кору дерева. В качестве пряной основы корицы цейлонской используют только тонкий внутренний слой коры, поэтому палочка настоящей корицы имеет более рыхлую, многослойную структуру, внешне напоминающую пергаментный свиток, закрученный с двух сторон на манер бараньего рога (Кассия не закручена вовсе или закручена лишь с одной стороны). Кроме того, Кассия сильно отличается от корицы ещё и химическим составом. В этом можно убедиться, проведя йодную пробу – Кассия содержит больше крахмала, поэтому йод окрасится в тёмно-синий цвет. Разумеется, настоящая корица стоит на порядок дороже.

Для приготовления настоек лучше обратить внимание именно на цейлонскую корицу, умело совмещая которую с другими тонкими вкусами и ароматами можно достичь очень интересных результатов. Cinnamomum verum замечательно сочетается с цитрусовыми, ванилью, шоколадом, мёдом и нежными ягодами. В нашей сегодняшней подборке были собраны рецепты, специально подогнанные под корицу настоящую, за исключением одного, с яблоками – яблоки удел кассии, так как нуждаются в более мощном пряном сопровождении.

Рецепта чисто коричной настойки вы найдете – слишком очевидно, просто и банально (на 0,5-0,75 л водки достаточно взять 1-2 палочки корицы, настоять 2-7 дней, вот и все премудрости). Другие рецепты не менее просты и для хорошего результата требуют лишь внимательного исполнения, логически продуманных действий и немного терпения.

Настойка корицы на спирту с мёдом

1 л пищевого спирта 95,6%

10 г корицы в палочках

3 стакана воды

1 стакан мёда

Популярное сочетание мёд-корица отлично работает и с алкоголем. Получается нежная, мягкая, пряная, полезная настойка, которая в умеренных количествах будет способствовать пищеварению и согревать. Оригинальной её не назовешь, но при правильно подобранных ингредиентах можно добиться действительно удивительных результатов.

Корицу разломать на небольшие кусочки и поместить в банку подходящего объема. Добавить спирт и 2 стакана чистой воды, банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить на 14 дней в тёмном прохладном месте. Во время настаивания банку нужно пару раз в день встряхивать. По прошествии двух недель подогреть оставшийся стакан поды до 40 градусов и растворить в ней мёд. После этого процедить настой от корицы, при необходимости профильтровать, добавить растворённый в воде мёд. Подождать 24 часа, ещё раз профильтровать и перелить в чистые бутылки. Хранить настойку нужно в тёмном прохладном месте. Перед дегустацией дать её отдохнуть в течение 2-4 месяцев. Употребить в течение 1 года.

Настойка корицы на самогоне с яблоком

Классика жанра: яблоки-корица-самогон. Некая отсылка к легендарному в США напитку Apple Pie Moonshine, рецепт которого описан в статье с рецептами пряных настоек. Этот рецепт можно назвать одной из вариаций «яблочного пирога», более простую, но не менее состоятельную. Настоящий зимний дижестив, пить который положено в слегка подогретом виде с палочкой Кассии в бокале, когда за окном валит снег, а дома тепло и хорошо. В жаркие летник деньки отлично смакует с тоником. Часть яблок можно заменить ароматной грушей. Здесь, пожалуй, будет уместна именно Кассия.

750 мл самогона 40-50% (желательно фруктового)

4 больших ароматных яблока (типа Гренни Смит)

2 крупные палочки корицы (кассии)

2 бутона гвоздики

¼ мускатного ореха

100-200 мл сиропа (желательно кленового)

Яблоки помыть, нарезать дольками, убрав сердцевину с косточками. В банке подходящего объема смешать нарезанные яблоки, кленовый сироп, корицу, гвоздику и измельченный мускатный орех. Залить всё фруктовым дистиллятом, банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на 7 дней. Периодически содержимое банки перемешивать. Когда срок подойдёт, слить настой через сито или несколько слоёв марли, не отжимать. При необходимости профильтровать и перелить в чистую бутылку. Хранить в тёмном прохладном месте не более 1 года. Выдержка перед дегустацией в течение 2-4 недель приветствуется.

Коричная настойка с апельсином

750 мл качественной водки

1 крупный, ароматный апельсин

2 палочки корицы

Ещё одно традиционное сочетание (долька апельсина с корицей – прекрасная закуска к Бехеровке и многим другим алкогольным напиткам). Соблюдены принципы взаимодействия настоящей цейлонской корицы с цитрусовыми. Готовить просто, пить – вкусно!

Апельсин хорошенько вымыть щеткой, нарезать на четыре части и поместить в банку подходящего объема. Добавить разломанную на небольшие кусочки корицу и залить всё водкой. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте не 3-4 дня. Процедить, корицу можно использовать повторно, а из четвертей апельсина выжать сок и добавить к отцеженному настою. Готовую настойку с корицей и апельсином профильтровать через вату или кофейные фильтры, а затем перелить в чистую бутылку. Хранить в холодильнике не дольше 3 месяцев. Пить в чистом виде или смешивать со льдом и небольшим количеством смеси сауэр (сауэр-микс, sour-mix, смесь из лимонного сока, сахарного сиропа и яичного белка).

Настойка на корице с ванилью

Как было сказано ранее, цейлонская корица и ваниль – идеальное сочетание. Ни чего сверхъестественного, банальная мацерация без лишних телодвижений, но такой потрясающий результат. Качественные ингредиенты решают всё. За алкогольную основу этого пряного шедевра рекомендуется брать бурбон, который можно смело заменить домашним кукурузным самогоном, выдержанным в дубовом бочонке или на щепе (впрочем, любой выдержанный на дубе фруктовый или зерновой дистиллят станет достойной альтернативой).

500 мл бурбона

3-4 палочки корицы

2 стручка ванили

Корицу слегка разломать, ваниль разрезать вдоль. Смешать все ингредиенты банке подходящего объема и плотно закрыть. Настаивать в тёмном прохладном месте от 2 до 4 недель. Процедить, профильтровать и перелить в чистую бутылку. Хранить в тёмном прохладном месте не более 1 года. После того как приготовите эту настойку, обязательно попробуйте смешать со льдом 1 часть своего творения с 1 частью орехового ликёра (типа Франжелико) и 3 частями молока – коктейль называется «Уютная ночь» и он действительно пышет уютом.

Настойка «Черничная корица»

1 л свежей черники или 680 г замороженной

750 мл светлого рома

4 палочки корицы

100-200 мл простого сиропа

Насыщенный, но сбалансированный напиток с великолепным цветом спелой черники. Отличный ингредиент для многих фруктовых коктейлей. В качестве алкогольной основы рекомендуется использовать светлый ром или его имитацию , но можно обойтись смесью водки и рома для удешевления напитка (можно 1:1 или 1:2 в пользу водки).

Замороженные ягоды перед использованием разморозить и дать стечь. Свежую чернику промыть и просушить. Ягоды поместить в банку подходящего объема, добавить простой сироп (лучше начать с небольшого количества и при необходимости подсластить настойку в уже готовом виде) и подавить деревянной ложкой. Добавить разломанные на небольшие кусочки палочки корицы и залить всё ромом. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на неделю. Готовый настой процедить через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры, подсластить по вкусу простым сиропом, сваренным из равных частей сахара и воды, а затем перелить в чистую бутылку. Хранить настойку в прохладном шкафу. Использовать в течение 1 года.

Настойка «Клюква-Апельсин-Корица»

340 г свежей или замороженной клюквы

15 см полоски апельсиновой цедры

2 крупные палочки корицы

60 мл чистой воды

50-100 г сахара

750 мл водки или спирта 40-50%

Более интересное сочетание «апельсин-корица». Потрясающая настойка на каждый день с тонким балансом кислотности и сладости. Зайдёт летом со льдом и тоником, как освежающий напиток, или зимой в глинтвейне или с чаем. Бойкий коктейльный ингредиент, хорошо сочетается с игристыми винами (получится достойный Кир Рояль ). Доступность ингредиентов в холодное время года делает эту настойку одной из тех, готовить которые можно и нужно именно зимой.

Поместить клюкву, воду и сахар в кастрюлю и поставить на средний огонь. Варить около 10 минут постоянно помешивая, пока клюква не лопнет и превратиться в соус. В банку подходящего объема положить апельсиновую цедру, разломанные палочки корицы, добавить остывший клюквенный соус и залить всё водкой или разбавленным до необходимого градуса спирт. Банку плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на одну неделю. Когда срок подойдёт, процедить настойку через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать и перелить в чистую бутылку. Выдержка в течение 2-3 месяцев приветствуется. Использовать в течение 1 года.

Корично-апельсиновый биттер

Напоследок приготовим простейший биттер, где горьким агентом будет выступать альбедо апельсина. Для начала читаем мануал по приготовлению биттеров в домашних условиях, делаем соответствующие выводы и совершенствуем рецепт на своё вкус. Но помним, что настоящая корица – пряность тонкого характера и слишком выразительных конкурентов не выносит. Если хотите приготовить нечто сложное и мудреное, используйте Кассию.

3 крупных апельсина

6 палочек корицы цейлонской

500-750 мл спирта/самогона 50-70%

Апельсины хорошенько помыть со щеткой, высушить и снять цедру, не стесняясь захватывать белую подкожицу (горький слой, именуемый альбедо). Разогреть духовку до 80оС, куда затем поместить цедру, равномерно разложенную на противне с подкладкой из пергамента для запекания. Выпекать цедру нужно в течение двух часок, перемешивая её каждые полчаса. После этого дать цедре остыть и переложить в банку подходящего объема (можно равномерно распределить по небольшим баночкам, объемом 200-300 мл). Корицу грубо измельчить и добавить к апельсиновой цедре (так же распределить между маленькими баночками).

Заполнить банку (-и) на ¾ спиртом или самогоном, плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и оставить в тёмном прохладном месте на 4 недели. Периодически содержимое нужно встряхивать. Затем процедить готовый биттер через сито и перелить в чистые ёмкости для хранения, желательно из тёмного стекла. Приготовить безупречный Олд Фэшн. Готово!

Продолжение следует…