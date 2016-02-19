Самостоятельные настойки липы на водке весьма ароматны, обладают красивым соломенным цветом, но на вкус бедноваты. Поэтому в большинстве случаев к ним добавляют другие ингредиенты: травы, специи, а чаще всего – липовый мед, вкус которого прекрасно сочетается со вкусом самих цветков. Сегодня мы рассмотрим 4 рецепта спиртных напитков с липой: от простейшего, с медом, до более сложных, с разными пряностями, а также узнаем способ приготовления «Настойки графа Разумовского» – одного из вариантов ерофеича с липой.

Липовая настойка – напиток, который можно готовить круглогодично. За один день сырья можно заготовить столько, что хватит на всю зиму – и на чаи, и на отвары и на прочие радости. В питьевые настойки сушеного липового цвета идет совсем немного – все-таки это лекарственное растение.

Приготовленные напитки не стоит лакать бидончиками, но пару стопок за ужином пропустить вполне можно – как и, например «боярки», шиповника или можжевеловки. Особенно полезно будет внести в свой рацион такой аперитив при бронхите (в том числе хроническом), ангине, расстройствах желудка. Также «липовка» – традиционное народное лекарство от частых судорог. В общем, совмещаем полезное с бодрящим, веселящим и тонизирующим!

Рецепт№1: Простая настойка липы с мёдом

Для этой настойки нужно всего ничего: пол литра водки или хорошего 45%-ного самогона, чайная ложка с горкой липового цвета да пару чайных ложек липового или другого светлого цветочного меда.

Готовить также чрезвычайно просто – липу засыпать в банку, залить алкоголем и выстаивать неделю. После этого – отфильтровать. Мед размешать в 50 мл теплой воды, слегка остудить и влить тонкой струйкой в настойку. Дать настояться в темном месте до выпадения осадка – дня три-четыре, после чего – декантировать или пропустить через ватный тампон и все, можно пробовать!

По желанию вкус этой настойки можно обогатить, добавив к липе пару долек лимона вместе с цедрой или щепотку-другую мяты и 3-4 гвоздички.

Липовые настойки хорошо сочетаются с лимоном – его можно добавить в напиток или просто им закусить!

Рецепт №2: Липовая настойка с имбирем и пряностями

Самогон 45% или водка – 3 литра

Сушеный липовый цвет – 4-5 столовых ложек

Корень имбиря (сушеный) – 5 граммов

Корень элеутерококка – 1 чайная ложка

Бадьян – 3-4 звездочки

Гвоздика – 4 бутончика

Это настойка обладает ярким травяным вкусом и легкой имбирной остротой. В оригинале она горькая, но при желании можно внести немного сахара для мягкости. Нам понадобится:

Готовить такую настойку также несложно. Все ингредиенты закидываются в 3-литровую банку, заливаются алкоголем и отправляются в темное теплое место на 10 дней. По окончании этого срока настойка процеживается. В нее можно добавить немного сахара – 1-2 чайные ложки, тщательно размешать и отстоять еще дней 5-7. Если после этого выпал осадок – профильтровать через ватку или фильтровальную бумагу. Готово!

Рецепт №3: Старинная липовая настойка с сушеной малиной и травами

Спирт 70° – 500 мл

Спирт 70° – 500 мл Сушеные ягоды малины – 50 граммов

Липовый цвет – 30 граммов

Душица – 15 граммов

Корень аира – 10 граммов

Вода – 400-500 мл

Этот рецепт взят из старой кулинарной книги, в результате должен получиться слегка кисловато-горький напиток со сложным малиново-травяным ароматом, крепостью около 35%. Сахар, опять же, не входит в состав настойки, но его можно добавить, чтобы смягчить вкус и увеличить питкость.

Смесь из сушеной малины, липы и трав засыпать в банку, залить спиртом и поставить в темное место на 7-10 дней. После настаивания – профильтровать через несколько слоев марли, остаток – отжать. Взять чистую не кипяченую родниковую воду и смешать ее с настоем, пока он не приобретет крепость около 35%. При необходимости добавить сахар, дать отдохнуть 4-5 дней и повторно профильтровать через ватный фильтр.

Рецепт №4: «Настойка графа Разумовского»

1 литр водки

20 граммов липового цвета

10 граммов можжевельника – тонкости выбора ягод в этой статье

10 граммов мяты

10 граммов аниса

30 граммов сахара

5 граммов молотого имбиря

Неизвестно почему эта простая, по сути, настойка получила громкое имя дворян Разумовских. Напиток представляет собой подвид ерофеича, но с липовым цветом в составе (подробнее о ерофеичах читайте в данной статье ). Такие напитки были популярны с XVII века – вполне возможно, что кто-либо из отпрысков рода последнего гетмана Войска Запорожского увлекался приготовлением домашнего алкоголя. А может быть за этим названием и вовсе ничего не стоит – кто знает? Как бы то ни было, напиток этот интересный, с горько-острым вкусом, красивым «бальзамным» цветом и ярким травяным ароматом.

Все ингредиенты, кроме имбиря и сахара, ссыпаются в банку и заливаются алкоголем. Настаиваться напиток должен в темном месте от 2 до 3 недель, до приобретения темного, коричнево-красного цвета. После этого настойку нужно процедить через несколько слоев марли, остаток отжать. В жидкость добавляется молотый имбирь и сахар, все хорошенько взбалтывается и отправляется на повторное настаивание еще дня на 3-4. После этого настойку липового цвета, трав и пряностей нужно пропустить через плотный – ватный или бумажный – фильтр, и все – она готова к употреблению!

Не забывайте, что все липовые настойки из сегодняшней статьи – отчасти лекарственные, чрезмерно налегать на них не стоит! Редакция «Ромового Дневника» желает вам готовить больше удачных настоек, а пить их – исключительно во благо!