Настойки на роме и доминиканская Мамахуана

Эта статья, прежде всего, адресована нашему читателю, Георгию Лебедеву, который стал на путь праведника и решил готовить домашние напитки. Алкогольные, разумеется. Георгий, для вашей канистры с ромом мы нашли несколько применений. Итак, ром – отличный ингредиент для настоек, особенно пряных, так как он сам по себе обладает необычных пряным вкусом, даже светлый (если он хорошего качества). Поэтому мы сначала будем готовить так называемый «spiced», то есть пряный ром.

Рецепты настоек на роме – готовим пряный ром

Прежде всего хочу поделиться с вами рецептом очень известного на Карибских островах ликера Velvet Falernum. В большинстве случае его делают как раз на спиртосодержащей смеси из сахарного тростника, при этом в 99% случаев эта смесь сделана из патоки. Именно поэтому для ликера не всегда требуется высококачественный ром. Предположительно напиток назван в честь фалернского вина (Falernum vinum), которое пользовалось большим спросом у древних римлян.

Рецептов Velvet Falernum очень много и можно смело экспериментировать с его составляющими, но единственно верным решением будет настоять все ингредиенты на роме, а уже затем добавлять сахар. Чтобы ликер получился стабильным и устойчивым, следует обязательно использовать ром крепостью не меньше 40%. Нижеизложенным рецептом поделился с нами Алекс Кратена, знаменитый бар-менеджер бара «Артезиан». Кстати, этот ликер идет в состав одного из тики-коктейлей, а именно «Бриллиантового Суизла»

Рецепт ликера Velvet Falernum

светлый ром – 750 мл (лучше ямайский или барбадосский)

сушеный ананас – 50 г

1 стручок ванили - разрезать вдоль

1 палочка корицы

листья кафрского лайма – 3 шт.

полоска цедры лимона – 3 шт. длиной около 5 см

полоска цедры апельсина – 1 шт. длиной около 5 см

сушеный имбирь – 10 г

гвоздика – 10 шт.

миндальный экстракт – 10 г

душистый перец – 5 г

200 г сахара

Настаивать пряности на роме около 3 недель. Добавить сахар, лучше тростниковый. Снять пробу. Профильтровать через несколько слоев марли и разлить по бутылкам. Если ром был низкого качества рекомендуем его очистить активированным углем.

Приблизительно по этой же технологии делаются и другие пряные ромы, при этом в большинстве случае используется ваниль и корица. Кстати, можно сделать ромовую перцовку – для этих целей лучше всего подойдет кайенский перец. Из других рецептов нам понравилась настойка Нуи Нуи:

лайм – 12 шт.

грейпфрут – 3 шт.

сахар Демерара (тростниковый нерафинированный) – 500 г

имбирь свежий – 20 г

ваниль – 1 стручок

корица – 1 палочка

светлый или золотой ром – 700 мл

Сначала нужно срезать цедру лайма и перемешать её с сахаром. Отжать сок руками, добавить цедру 3-х грейпфрутов и еще раз отжать. Цедру оставить в банке. Добавить туда ром (лучше смесь темного и золотого, но подойдет и обычный), пряности и очищенный корень имбиря. Настаивать 2 дня, затем достать их банки корицу и настаивать еще 3 дня. Провести дегустацию, отфильтровать через марлю и разлить по бутылкам. Готовить вкусный Май Тай.

Ром на вишне

светлый ром – 750 мл

вишня (лучше подмороженная) – 1,2 кг

сахарная пудра – 20 г

На вишне очень вкусным получается коньяк и джин, ром для этой настойки подходит еще лучше.

Двухлитровую банку наполните вишней (не утрамбовывая), которую предварительно следует заморозить – так ягоды дадут больше сока. Добавить сахарную пудру в количестве 4 чайных ложек. Налить ром и отправить настаиваться на 2 недели в темное место. Настойка (вернее, наливка) готова, когда ягоды начинают всплывать.

Мамахуана – национальная настойка Доминикан

Это легендарный напиток Доминиканской республики, который на родине считается лекарством от всех бед и мощным афродизиаком, как для мужчин, так и для женщин. В состав мамахуаны (mamajuana) входит различные растения, их коренья, кора деревьев и прочие дары карибской флоры. Смесь можно купить практически на каждом углу Доминиканской республики или заказать на EBay – 1 пакетик обойдется приблизительно в 18 долларов + доставка (на Авито видел за 1800 рублей). Дорого, но одну порцию можно заливать до 20 раз и больше.

Приблизительный состав следующий: Anamú (Guinea Henweed), Anis (Anis), Anis Estrellado (Anis Star), Bojuco Caro (Princess Vine), Canela de Tierra (Cinnamon), Bojuco de Tres Costilla (Basket Wood), Bojuco de Palo Chino (China Root), Bojuco de Palo Indio (Chew Stick), Hoja de Canelillo (Rose Wood), Marabeli (Milk Worth), Clavo (Whole Clove), Guauci (Minnie Root), Manzanilla (Chamomile), Osua (Bay Rum Tree), Palo Brasil (Brazil Wood), Raize de Coco (Coconut Palm Root), Timacle (West Indian Milkberry).

Эта смесь сдабривается мёдом, ромом и красным вином, настаивается и употребляется на ночь глядя, если вы понимаете, о чем это мы =). Рецептов много, но главное, найти саму смесь, которая так и называется – мамахуана. Дальше делаем приблизительно следующее:

Засыпаем смесь в бутылку. Для начала нужно «вылечить» состав, проще говоря, убрать горечь, которую дают все растения. Для этого бутылку нужно заполнить любым крепким алкоголем (в идеале дешевый ром, джин или виски, можно водку) и подержать минимум 3 дня, после чего алкоголь нужно слить. То, что сливаете употреблять уже нельзя, так как вся горечь уходит именно в это спиртное. Некоторые считают, что спирт после «лечения» можно использовать, извините за каламбур, для лечения – натирать больные суставы и т.д. Сами доминиканцы над этим посмеиваются (смотрите видео ниже).

Разумеется, нельзя просто так сказать русскому человек вылить бутылку водки и уж тем более заморского пойла. Поэтому отправляемся в магазин и покупаем самое дешевое сухое красное вино. Заливаем им наши корешки-палочки и ждем 2-4 недели – вино выливаем.

«Вылеченный» набор растений заливаем натуральным, жидким мёдом на 30% от всего объема бутылки, остальное наполняем ромом. Также можно использовать красное вино, но на этот раз хорошее: 30% мёда, 30% вина, 30% рома. Хорошенько все перемешиваем в течении получаса, чтобы мёд растворился, и даем напитку отдохнуть около суток.

Дальше пьем этот чудо напиток, наслаждаясь его насыщенным, не горьким вкусом. После опустошения бутылки заливаем мамахуану таким же способом, вплоть до 20-ти раз. Хранится напиток в закрытой таре до 3-х лет и более. Пить его можете как вам заблагорассудится, но злоупотреблять не стоит – головные боли с утра неизбежны. Вообще, лучше используйте мамахуану в практических, лечебных целях – как мощный афродизиак аля «Виагра» или как лекарство от простуды.

https://www.youtube.com/watch?v=czTTyS6cPJw

В общем, если вы обзавелись канистрой «полурома», применение ей всегда найдется. В конце концов, его можно облагородить лаймом и сахаром, приготовив нечто на подобие Мохито или Кайпириньи.