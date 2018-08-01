Эстрагон – травка с удивительным, абсолютно самобытным вкусом и ароматом, легко узнаваемая среди десятков других компонентов. На самом деле, тархун довольно часто используется для изготовления домашнего алкоголя. С ним делают Ерофеичи и травяные настойки, домашние вермуты, ликёры, включая ягодные, он входит в известный вариант реплики Шартрёза и сотни других рецептов. Поэтому не удивительно, что существуют алкогольные напитки, где тон задает именно эстрагон, а остальные ингредиенты лишь оттеняют его. Сегодня мы рассмотрим несколько рецептов настоек тархуна на самогоне, водке, спирту, светлом роме, с пряностями, цитрусовыми и другими добавками, а также – интересный тархуновый ликёр с перегонкой.

Простой рецепт настойки тархуна на самогоне или водке с лаймом

20 г нежных листьев эстрагона

2 шт. средних лайма

1 л водки/спирта/самогона 40-50⁰

сахар - по вкусу

Напиток напоминает советский лимонад «Тархун», только в высокоградусном варианте. Лаймы в принципе можно заменить лимонами. «Фишка» настойки – красивый изумрудный цвет. Добиться его можно, только если использовать свежие листики.

Готовить все это дело достаточно просто. Тархун помыть и высушить. С одного лайма срезать цедру – тоненько, только зеленую часть шкурки! Выжать сок из обоих плодов. Все засыпать в банку, залить алкоголем. Настаивать в темном теплом месте 3-5 дней. После этого отфильтровать через марлю и ватный фильтр. Подсластить по вкусу, хорошо перемешать, при надобности разбавить водой. Перед употреблением выстоять 2-3 дня.

При долгом хранении спиртовые настойки на тархуне теряют цвет, становятся желтыми, иногда еще и меняют вкусовые характеристики, приобретая травяные нотки «сена». Поэтому выдерживать их не рекомендуется – пить сразу, объемными порциями, с большим удовольствием!

https://www.youtube.com/watch?v=CuF6Mv3N_8s

Настойка тархуна на спирте с имбирем и мёдом

150 г эстрагона - один большой пучок

1 л спирта крепостью 50⁰

20-25 г свежего корня имбиря

1 ст. л. ароматного мёда

вода - опционально

Приятный, чуть островатый, немного подслащенный напиток – и холодит, и слегка обжигает одновременно. Такой себе интересный фьюжн, оригинальный, но очень вкусный!

Имбирь мелко режем, забрасываем в банку вместе с эстрагоном – прямо целым пучком. Добавляем мёд, все заливаем алкоголем. Настаивается напиток в темном месте 2 недели, после – фильтруется. Если настойка вышла чересчур крепкой – добавьте в нее немного воды. При надобности можно дополнительно подсластить, но приторным напиток быть не должен. Если добавляли воду и мед, то «тархуновке» с имбирем нужно будет отдохнуть в прохладном месте еще пару недель.

Если ваша цель – получить именно зеленую, изумрудную настойку, как тот самый напиток из детства, то одной травой можно не обойтись. Придется поэкспериментировать с пищевыми красителями. Качественный пигмент напиток не испортит, не изменит вкус и аромат – в этом я уже неоднократно убеждался. Даже самый настоящий, самый советский напиток «Тархун» по ГОСТу подкрашивался – на самом деле он желтого цвета, как лимонад.

Этот рецепт на практике (результат так себе, но есть с чем работать):

https://www.youtube.com/watch?v=X8Jt0fZ72IM

Эстрагон с грейпфрутом на роме

1 целая веточка тархуна

1 крупный грейпфрут

0,75 л светлого рома или водки

сахар - предпочтительно коричневый - по вкусу

Американский рецепт, достойный внимания. В качестве алкогольной основы тут используется светлый, максимально мягкий ром а-ля Баккарди. При отсутствии рома можно сделать такую же настойку тархуна на водке, спирту или нейтральном, хорошо очищенном самогоне.

Готовить настойку также несложно. Грейпфрут режем тонкими дольками, укладываем в банку и заливаем алкоголем. Даем постоять 4 дня в темном месте. После этого добавляем в ту же банку вымытый и высушенный эстрагон – прямо целой веточкой. Затусовываем его внутрь так, чтобы на поверхности не оставались части растения. Оставляем еще на один, максимум на два дня. Ориентируемся по запаху, периодически открывая ёмкость. Как только аромат стал достаточно ярким – сливаем жидкость. Настойку фильтруем, при надобности слегка подслащиваем. Пить можно уже через 3-4 дня. В холодильнике такой напиток хранится до 6 месяцев.

Настойка на сушеном тархуне с пряностями

1 л самогона или спирта 45-50⁰

5 г сушеного тархуна

3-4 г семян кориандра

5 горошин чёрного перца

1 бутон гвоздики

щепотка молотой корицы

2 г сушеной цедры померанца или лимона

сахар - по вкусу

Это уже – классическая горькая настойка, более крепкий, «мужской» напиток, который совсем или почти не подслащивается, а пьется целыми стопариками, в качестве аперитива под плотный закусон. К такому напитку отлично подойдет, например, чакапули – традиционное грузинское блюдо из баранины/телятины, тушеной в луке и свежем эстрагоне с травами. Очень вкусно! Кстати, классический харчо тоже будет замечательным сопровождением. Идеальной основой настойки тархуна по этому рецепту станет зерновой самогон.

По этому же рецепту можно сделать настойку из семян тархуна – только взять их чуть меньше, грамма 3-4. Можно также добавить другие специи и травы – кардамон, мускат, имбирь, мяту, мелиссу, анис, фенхель, калган – только совсем по чуть-чуть. Все ингредиенты сложить в подходящую ёмкость, залить самогоном, поставить в темное теплое место. Настаивание длится 10-14 дней. После этого настой нужно профильтровать через ватку и попробовать. Если вкус слишком жесткий – добавить немножко сахара – только для смягчения, напиток не должен быть сладким!

Ароматная эстрагонная водка – рецепт с перегонкой

листья тархуна – половина литровой банки

спирт или самогон 70% – около 1 литра

Самый сложный рецепт на сегодня. Напиток делает в два этапа – сначала настаивается на тархуне, а после – перегоняется для получения ароматного спирта и разбавляется до спиртовой крепости. Таким способом в домашних условиях мы получим ароматизированную водку с мягким ароматом и привкусом тархуна. По такому же принципу делается, например, абсент (кстати, тархун, он же «полынь эстрагонная» частенько применяется для его приготовления). Метод хорош тем, что позволяет надолго сохранить аромат и вкус свежего эстрагона – при хранении, в отличие от обычных настоек, он не улетучивается и не становится «травянистым».

Таким же способом можно сделать настойку на тархуне и мяте (просто в пропорции 50/50) – получим нечто похожее на ментоловый ликер, но с интересными дополнительными ароматами. Несмотря на пугающую технологию, делать напиток достаточно просто. Травка заливается спиртом, настаивается 3-4 дня. После этого настой нужно разбавить до 20-25% и перегнать на обычном аппарате, без сухопарников и всего прочего. Головы и хвосты следует отсекать по запаху – «тело» должно иметь приятный аромат эстрагона, без ноток сена и резкого неприятного аромата.

После перегонки ароматный спирт разбавляется градусов до 45-48 – как и домашний джин из-за обилия эфирных масел он может помутнеть, начать опалесцировать. Пьется такой «дистиллированный» настой самогона на тархуне либо в чистом виде, либо – хорошо подслащивается и употребляется как ликёр. Дополнительно напиток можно подкрасить тем же пищевым красителем или молодыми листиками смородины.