Желудь – желудю рознь. Как известно тем, кто рискнул попробовать сие лакомство в детстве, продукт этот чрезвычайно горький, что обусловлено высоким содержанием дубильных веществ. В пищу жёлуди употребляют, но после предварительной обработки – чаще всего, многократного проваривания. Выживальщики используют «индейский» способ – чищенные желуди долго промывают в ручье или реке. Такой процесс называется «выщелачиванием». Из обработанных желудей делают муку для лепешек или хлеба, а также некий эрзац-кофе – бодрящий, и, говорят, довольно интересный на вкус. Для настойки на желудях дубовые «орехи» также обычно подготавливаются – варятся либо подпекаются в духовке.

Совсем другое дело – желуди съедобные, распространенные, например, на севере Испании, США и в Корее. Тут все зависит от породы дерева. Самые сладкие дает Каменный дуб, съедобны также плоды дуба Келлога, Эмори и белого дуба Орегон. Такие жёлуди не требуют обязательной подготовки, из них можно делать сладкие ликеры, обладающие ярким орехово-кофейным вкусом. Плоды же распространенного в России дуба черешчатого подойдут для настойки из желудей на водке. В общем, подробнее будет видно уже в каждом отдельном рецепте.

Горькие настойки на желудях из самогона или водки – 2 рецепта

«Коньяк» из самогона на дубовых желудях

самогон 40-45 градусов – 5 литров

подготовленные, перемолотые желуди – 5 ч. л.

карамельный сироп – 5 ч. л. (можно больше)

шиповник сушеный – 2 горсти

средний стручок ванили (8 г сахара, 1-2 ч. л. экстракта)

чабрец и душица – по 2 грамма

Горькие, пряно-острые напитки, употребляемые в качестве аперитива либо «сугревающего» средства. Если использовать качественную основу – лучше всего, собственноручно изготовленный зерновой самогон – получается настоящий «мужской» алкоголь – крепкий, душистый, с богатой палитрой вкуса.На самом деле, рецепт до боли напоминает «коньяк по-деревенски», о котором мы говорили в этой статье , но со своими нюансами.

Готовится напиток достаточно просто. Желуди нужно почистить, облущивая сердцевину – нам нужна только она – и проварить полчаса на среднем огне. После этого воду вылить, оставшуюся «мякоть» высушить в духовке и измельчить толкушкой или блендером – лучше всего не в пыль, а просто мелко, иначе сложно будет фильтровать. Отмерить пять чайных ложек желудевой муки, добавить травы и пряности, все залить самогоном. Отдельно приготовить карамельный сироп – жечь сахар на сковородке до темно-коричневого цвета, после добавить немного воды, перемешать, остудить и перелить в банку. Настойку перенести в темное место на 2-3 недели, периодически встряхивать. Когда срок настаивания вышел – напиток необходимо профильтровать, при надобности подсластить сиропом и отставить для отдыха в прохладное место месяца на полтора-два. Готово!

Остро-пряная настойка «Горный Дубняк»

Ингредиенты для настоя-концентрата жёлуди целые сушеные – 10 г

корень дягиля – 10 г

корень калгана – 6 г

имбирь – 5 г

черный перец горошком – 5 г

гвоздика – 3 г

перец красный острый – 1 г

спирт 50% (самогон) – 450 мл

Напиток, некогда выпускаемый в СССР, с очень красивым янтарным цветом, характерным «вяжущим» привкусом с острыми нотками и богатым пряным ароматом. Рецепт взят из рецептурного справочника ликёроводочных изделий СССР 1971 года, слегка упрощен и адаптирован под домашние нужды. Готовится напиток в два этапа – сначала делается настой-концентрат, который потом добавляется в водку по определенной пропорции.

Жёлуди для этого рецепта подготавливать не нужно – в напитке как раз необходим вяжущий вкус их дубильных веществ. Однако их необходимо предварительно высушить в духовке или на чердаке. Готовить настой очень просто – все составляющие нужно забросить в банку, залить алкоголем и отставить в темное место на 2 недели, периодически встряхивая емкость. После этого жидкость хорошенько профильтровать и все – ее можно использовать для изготовления «Горного Дубняка». Концентрата, полученного по указанным выше пропорциям, хватит аж на 15 литров конечного продукта.

Ингредиенты для настойки «Горный Дубняк» водка или самогон 40% – 1 литр

концентрат – 34 мл

сахарный сироп – по необходимости

Соединяем водку и концентрат. Пропорция является ориентировочной, ибо ингредиенты у всех разные, как и вкусы – никто не запретит вам сделать конечную настойку более или менее концентрированной. При надобности – подслащиваем напиток небольшим количеством сахарного сиропа, для цвета можно также добавить немного карамельного сиропа – такого же, как в предыдущем рецепте. Перед дегустацией напитку непременно нужно отстояться по крайней мере в течение месяца.

Сладкие и насыщенные желудевые ликеры – 3 рецепта

«Желудёвка» – настойка на желудях по-польски

свежесобранные жёлуди – 1 кг

вода – 1 литр

сахар – 0.5 кг

ванильный сахар – 10 г

пищевая сода – маленькая щепотка

спирт 96% – 0.5 л

Как ни странно слышать это в наших краях, но ликеры из желудей очень популярны в самых разных уголках мира, особенно ценится испанский Licor de bellota, который очень любят как сами испанцы, так и многие гурманы в Северной Европе и США. Для первого – польского – рецепта используются обычные, «наши» желуди, для двух последующих – особые съедобные. Ну или обычные, но как минимум дважды предварительно вываренные – если уж очень хочется, а нужного ингредиента нет.Довольно простой, но интересный рецепт, дает сладко-горький напиток, крепостью порядка 30-32%, популярный в Польше и кое-где производящийся промышленно. Кстати, поляки выпускают даже специальный концентрат для приготовления желудевой настойки, который дома разводится водкой аналогично «Горному Дубняку». Но это все лирика, все равно у нас его не продают.

В приготовлении такого напитка ничего особенно сложного нет. Желуди нужно предварительно почистить и вымочить в холодной воде на протяжении суток, каждые 2-3 часа меняя воду. Далее высушить и слегка обжарить на сильном огне до изменения цвета, после чего – остудить и измельчить. Желудевую массу заливаем литром воды, доводим ее до кипения, выключаем огонь и оставляем под крышкой на час-два – настаиваться. Теперь отвар нужно процедить, добавить сахар, ваниль, соду, снова довести до кипения и варить, пока сахар не растворится. Дать жидкости остыть естественным способом и влить в нее спирт. Хорошо перемешать и можно сразу разливать по бутылкам. Перед употреблением напиток должен выстояться по крайне мере полгода в прохладном месте.

Американский «Аcorn liqueur» на роме

жаренные измельченные жёлуди – 200 г

сахар белый (или темный сорта мускавадо) – 300 г

вода – 400 мл

светлый ром – 700 мл

ваниль – четверть среднего стручка

Широко производимый в североамериканских Штатах домашний напиток, по вкусу напоминает одновременно Калуа и кофейный ликер Тиа Мария, с легкими нотками орехов, шоколада, ванили и миндаля.

Для начала делаем из всего сахара карамельный сироп – жжем его в подходящей кастрюльке до светло-коричневого цвета, добавляем мелко порезанную ваниль и заливаем водой. Провариваем, периодически снимая пенку, до полного растворения сахара. Добавляем измельченные, хорошо обжаренные желуди, даем закипеть и выключаем огонь. Ждем, пока жидкость остынет под крышкой, переливаем ее в подходящую банку, добавляем светлый ром, плотно закрываем и ставим в темное место минимум на 2 месяца. После этого настойку нужно профильтровать и можно сразу приступать к дегустации!

Licor de bellota – испанский ликер на желудях

свежие сладкие желуди (или подготовленные горькие) – 4 горсти

орухо, чача или другой виноградный дистиллят 40% – 1 литр

белый сахар – 1 стакан

анис – чайная ложка

Типичный напиток для испанской провинции Эстремадура, готовится эта настойка из желудей на водке орухо, которая аж бегом заменяется обыкновенной чачей, так как в технологическом смысле является практически полным ее аналогом – об орухо мы совсем недавно говорили в статье о галисийском пунше, кеймаде

Готовить эту версию сладкой настойки на желудях гораздо проще, чем две предыдущие! Чищенные желуди слегка измельчаем, добавляем к ним семена аниса, сахар, все заливаем чачей и перемешиваем до растворения сахара. Герметично закрываем емкость и переставляем в темное теплое место. Рекомендуемый срок настаивания по классической технологии – 3 месяца. После этого напиток необходимо профильтровать и перелить в бутылки. По-настоящему его вкус раскроется только через полгодика хранения, но, говорят, ваше терпение стоит томящего ожидания – Licor de bellota при должной выдержке получается просто восхитительным!