Сельдерей – вещь полезная. В корнях и стеблях с листьями содержится огромное количество витаминов (особенно много витамина С и каротина), микроэлементов, флавоноидов и фуранокумаринов. Им лечат почки и мочевой пузырь, ревматизм, различные неврологии, заболевания верхних дыхательных путей, язву желудка с пониженной кислотностью, а также используют как общеукрепляющее средство, особенно в периоды сильного утомления и стресса. Но всем сельдерей, конечно, приглянулся как эффективное средство для похудения и повышения потенции. Последнее его свойство связывают с содержанием в корнях и листьях сельдерея мужского гормона андростерона, благотворно сказывающегося на «мужской силе». Настойкам на сельдерее приписывают те же свойства, но нам, молодым и энергичным (ха-ха), куда важнее органолептика напитка.

Питьевые настойки сельдерея на водке, спирту и самогоне очень на любителя. А вот для коктейлей лучше не придумаешь. Любой классический или авторский коктейль, где водку, джин или текилу заменить нашей настойкой, заиграет новыми вкусовыми и ароматическими оттенками, станет более пикантным и уникальным. Чтобы развить эту тему ещё больше, мы предложим вам приготовить сельдереевый биттер, некогда забытое коктейльное снадобье, способное переиначить любой смешанный напиток совсем на другой лад.

Ну и немного про сырье. В основном для приготовления настоек используют стебли сельдерея, так называемый черешковый сельдерей. Лучше брать стебли из центра пучка. Также допускается использование небольшого количества листьев, тоже из центра. Корень используется редко, так как обладает слишком выразительным вкусом. Алкогольную основу оставим на ваше усмотрение, главное, вкусно чтоб!

Питьевая настойка сельдерея на самогоне

большой пучок черешкового сельдерея*

50 г свежего корня имбиря

3 зубчика чеснока

1 стручок горького перца

1,5-2 л самогона 45-50%

стеблей сельдерея нужно взять столько, чтобы в измельченном состоянии они заняли трёхлитровую банку по «плечики».



Знаменитый форумный рецепт, который попал в руки автору от некой работницы бухгалтерского учёта под кодовым именем Елена Анатольевна. По заверению автора и Елены Анатольевны данное зелье способно значительно улучшить демографическое положение в стране, так как оказывает благотворное влияние на «мужскую силу». Настойка по этому рецепту достаточно противоречивый напиток, если рассматривать его не как терапевтическое средство, а как, собственно, питьевую настойку. Очень на любителя, но имеет место быть. На Ромовом мы всем напиткам рады (даже из овощей для борща )!

Стебли сельдерея промыть и просушить, нарезать достаточно мелко (1-2 см поперечного среза). Переложить нарезанный сельдерей в трёхлитровую банку, добавить чеснок, очищенный и нарезанный кольцами имбирь, перец и залить самогоном доверху. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 дня, после чего переместить в холодильник. Через неделю настаивания в холодильнике процедить, при необходимости профильтровать и перелить в чистые бутылки. Пить можно сразу, но лучше подождать 2-4 недели, тогда резкость сельдерея и других ингредиентов смягчится. Остаток в банке можно заливать самогоном ещё 2-3 раза.

Лечебная винная настойка на корне сельдерея

2 л сухого белого вина

750 г корня сельдерея

Из той же оперы, но с более приятной органолептикой. Настойка сельдерея на вине имеет польские корни и предназначена, прежде всего, для целебных целей, а не обильных возлияний. Считается, что она укрепляет иммунитет и оказывает успокаивающее действие на нервную систему, помогая легче переживать различные стрессовые ситуации. Что примечательно, по вкусу она напоминает ананас, так что полезное будет ещё и приятным!

Сельдерей почистить и хорошо промыть, а затем натереть на крупную тёрку. Поместить натёртую мякоть в банку подходящего объема и залить вином. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 дня, встряхивая каждый день. Процедить, профильтровать и перелить в чистые бутылки из тёмного стекла (или хранить в тёмном месте). Целебную настойку на вине следует пить в небольших количествах перед едой для поддержания иммунитета и укрепления нервной системы.

Что ж, с медициной пора заканчивать и переходить к более практичным настойкам, которые приятно пить в чистом виде или использовать в составе коктейлей. Впрочем, их пользу, как и вред, ни кто оспаривать не возьмется. Начнём с лёгкой питьевой настойки сельдерея на водке с… помидорками.

Настойка сельдерея на водке «Похмельная»

500 мл качественной водки

1-2 крупных стеблей сельдерея

100 г помидоров черри, разрезанных пополам

1 ч. л. черного перца горошком, раздавленного

Конечно, сравниться с антипохмельной настойкой на виноградной лозе наша сельдерейная «похмельная» вряд ли сможет, но некий успокаивающий эффект на многострадальный организм она оказать должна. Главное не переусердствовать, чтобы не усугубить. Хорошо смакует в чистом виде со льдом или с небольшим количеством минералки. Также настойку можно смело смешивать с томатным соком для лёгкой Кровавой Мэри

Стебель сельдерея порезать на крупные кусочки, примерно по 5 см длиной. Поместить в банку подходящего объема, добавить помидоры и чёрный перец. Налить водку, банку плотно закрыть и хорошенько встряхнуть. Банку нужно оставить в тёмном прохладном месте (можно в холодильнике) на 1 неделю, иногда перемешивать. Готовую настойку процедить через сито, профильтровать при необходимости и перелить в чистую бутылку. Хранить в тёмном шкафу не более 1 года. Использовать в экстренных случаях в разумных количествах!

Питьевая настойка сельдерея на спирту

1 л спирта или самогона 45-50%

1 большой стебель сельдерея с листьями

3 ст. л. измельченного свежего укропа

1 перчик халапеньо (половину семечек убрать)

Достойный коктейльный ингредиент, в чистом виде вряд ли кому понравится. Отлично себя покажет в Мартини вместо джина или в неповторимой Кровавой Мэри. Больше об этом напитке мне сказать нечего, просто нужно брать и готовить.

Стебель сельдерея и листья из центра пучка грубо нарезать и поместить в банку подходящего объема. Халапеньо (который можно смело заменить обычным горьким перцем) разрезать пополам и убрать половину семечек, а затем нарезать полосками и добавить к сельдерею. Туда же отправить измельченный укроп, после чего залить спирт или самогон. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2-5 дней, встряхивая содержимое банки пару раз в день. Через 2 дня настойку можно начинать пробовать и когда вкус устроить, процедить, при необходимости профильтровать и перелить в чистые бутылки. Хранить в прохладном тёмном шкафу не более 1 года.

Сельдереевый биттер с лемонграссом

Превосходный коктейльный ингредиент, известный нам аж с 19 столетия, но потерявшийся на задворках коктейльной истории и возродившийся в новом тысячелетии. Традиционный сельдереевый биттер – это богатый растительный аромат с нотами цитрусовых, который замечательно дополняет такие пикантные коктейли, как Кровавая Мэри и иже с ним. Он также прекрасно себя чувствует в компании с цветочными нотами джина (1 дэш для Мартини, 2-3 дэша – для Джин-тоника ), а также травянистыми оттенками текилы. Вермут или херес послужат гармоничными связующими между биттером и крепкой составляющей вашего нового коктейльного шедевра.

Этот биттер довольно прост, но используя наши рекомендации по приготовлению «концентрированной горечи», вы всегда можете разнообразить его и дополнить другими насыщенными или тонкими ароматами (советую копать в сторону розмарина и другой ботаники). В любом случае, он будет ни чем не хуже прославившихся в Штатах биттеров Truth Celery Bitters, Scrappy’s Celery Bitters, Fee Brothers Celery Bitters и Bittermens Orchard Street Celery Shrub.

60 мл по объему семян сельдерея

240 мл по объему нарезанного черешкового сельдерея

60 мл рубленного лемонграсса (около 2 стеблей)

1 ч. л. семян кориандра

10 листочков свежей мяты

1 горошина душистого перца

½ ч. л. корня горечавки

500 мл спирта/самогона 50-70%

100 мл воды

Поместить лемонграсс (использовать только бледно-зеленую смест), кориандр, мяту, душистый перец и корень горечавки (нарезанный, не порошок) в герметичную банку подходящего объема. Немного подавить ингредиенты в банке деревянным, металлическим или каменным пестиком. Добавить семена сельдерея, нарезанный листовой сельдерей и спирт/самогон. Плотно закрыть, хорошенько встряхнуть и отправить настаиваться в тёмное прохладное место на 12 дней, не забывая каждый день содержимое встряхивать. Процедить, настой оставить в банке, а твёрдый остаток переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и проварить на среднем огне 5-7 минут. Остудить и перелить в банку к настою вместе с твёрдым остатком, закрыть и подождать ещё пару дней. Процедить, профильтровать через вату или кофейные фильтры. Перелить в чистую тару и хранить в прохладном месте до 1 года.

Настойка сельдерея «тоник Cel-Ray»

750 мл джина в голландском стиле

8 стеблей черешкового сельдерея

2 средних английских огурца (длинные, гладкие)

1 зелёный (или сильно недозрелый) помидор

1 ст. л. семян сельдерея

щепотка морской соли

180 мл простого сиропа

Dr. Brown’s Celery Tonic, согласно данным компании Dr. Brown’s, впервые появился в 1868 году в Бруклине, Нью-Йорк. Его начали продавать в 1886 году как бутилированную содовую, кошерную, поэтому тоник быстро осел на столах американо-еврейских общин. В 1900 году, под давлением Администрации по контролю за продуктами и лекарствами, название напитка сменили на Dr. Brown’s Cel-Ray (под тоником в те годы подразумевалось лекарственное средство). В 1930-х напиток стал настолько популярным у нью-йоркских евреев, что его даже начали называть «еврейским шампанским». Содовая Dr. Brown’s Cel-Ray производится по сей день, а этот рецепт является некой его алкогольной версией, с той лишь разницей, что наша настойка получится более свежей, пикантной и совсем не кошерной. В качестве алкогольной основы можно взять домашний джин , приготовленный по одному из наших рецептов.

Все овощи помыть и просушить. Стебли сельдерея мелко порубить, огурцы почистить и грубо измельчить, помидор крупно нарезать. В банке подходящего объема смешать джин, сельдерей, огурцы, помидор, семена сельдерея и соль, плотно закрыть и хорошо перемешать. Оставить банку на 7 дней в тёмном прохладном месте, периодически встряхивать. Процедить настой через сито или несколько слоёв марли, не отжимать. Добавить простой сироп, сваренный из равных частей сахара и воды, перемешать, перелить в чистую ёмкость и оставить в покое на 2-3 недели перед дегустацией. Хранить настойку на сельдерее «Cel-Ray» следует в тёмном прохладном месте не более 1 года.