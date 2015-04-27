В большинстве случаев ягоды вишни кислые, поэтому без сахара обойтись сложно. Тем не менее, есть и сладкие сорта, к которым подсластитель применять не стоит. Мы рекомендуем вам сначала приготовить настойку спиртовую на вишне, а затем добавлять сахар или сахарный сироп порционно, с последующей дегустацией и доведением напитка до идеала. Также следует придерживаться правила: на 1 л напитка не должно приходиться более 30% сахара, иначе это уже будет не настойка, а ликер или наливка.

Сладкие, экстравагантные и такие же непритязательные вишневые наливки и ликёры не оставят вас равнодушными. А ещё попробуйте приготовить вишнёвое вино, рецепт которого вы найдете в этой статье.

Также хочется немного сказать о косточках, в которых, по слухам, содержится синильная кислота. В косточках содержится гликозид амигдалина (около 0,85%), который в желудке при распаде и образует синильную кислоту – сильнейший для нашего организма яд. Поэтому, если есть вишни с косточками, то можно получить нешуточное отравление. Есть информация, что все вредные вещества из косточек переходят в напиток только через 5-6 месяцев настаивания. А ещё, и это на 100% достоверно, цианид, коим и является синильная кислота, нейтрализуется сахаром. Одновременно с тем косточка дает напитку благородный миндальный вкус. Выбор оставляем за вами.

Благородный вкус вишневая наливка получит и при слабом вялении ягоды. Для этого достаточно выложить вишню на солнышко дня на 3-4 или подержать ягоды в слегка разогретой духовке (60-80°C) в течение 3-5 часов (термическая обработка также способствует распаду амигдалина). Во всех нижеизложенных рецептах черенки нужно удалить.

Горькая вишневая настойка на водке

1,5-2 кг спелой вишни 0,7-1 л водки/спирта/самогона 40-50%

Подвяленную вишню нужно высыпать в емкость подходящего объема: чтобы ягоды заполнили её на 2/3 (можно использовать 3х литровую банку или несколько бутылок). Залить ягоды хорошей водкой, спиртом 40-45% или очищенным самогоном, при этом желательно наполнить емкость под завязку, чтобы спиртосодержащая смесь не окислялась. Настаивать вишню нужно 1,5-3 месяца, каждые 3-4 дня не забывать встряхивать. После отведенного срока процедить через марлевый фильтр и разлить по бутылкам. При необходимости подсластить сахаром/сахарным сиропом.

Настойка вишневая горькая особая

1,5-2 кг подвяленной вишни водка/самогон – по потребности

Данный рецепт отлично подойдет самогонщикам-энтузиастам, которые всегда держат про запас несколько бутылей хорошего самогона, к примеру, хорошо очищенного сахарного. Делаем все по аналогии с первым рецептом, только вишню заливаем несколько раз: 1 настой держим 7-10 дней, 2 – 14 дней, 3- 40-50 дней. После, все три настоя смешиваем и при необходимости подслащиваем.

Настойка вишни на водке пряная

2 кг спелой вишни

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

10 бутонов гвоздики

10 ст. л. сахара

0,5 ч. л. молотой корицы

0,5 ч. л. молотого мускатного ореха

Вишню хорошо промыть и немного подвялить. Перед закладкой в бутыль каждую вишенку желательно проколоть зубочисткой. Ягоды нужно закладывать слоями, пересыпая их сахаром и специями. В конечном итоге бутыль должен быть заполненным на 2/3. Затем вливаем водку до тех пор, пока она полностью не покроет ягоды (можно лить по самое горлышко емкости). Емкость можно плотно закупорить, а можно перевязать горлышко плотной тканью – так напиток получится мягче. Настаивать пряную вишневую настойку нужно 2 месяца на подоконнике с солнечной стороны. Каждый 2-3 дня настой желательно перемешивать. Через 2 месяца готовую настойку процедить через сито или несколько слоёв марли.

Настойка “Вишня на коньяке”

750 г спелой свежей или замороженной вишни

750 мл коньяка (любого качественного фруктового бренди)

гвоздика, корица и прочие пряности (по вкусу)

120 г сахара

Вишни промыть, просушить, проколоть зубочисткой или вилкой, после чего переложить в банку подходящего объема. Залить 0,5 л коньяка (не весь!) – достаточно, чтобы он покрыл ягоды. Оставить настаиваться на 1 месяц в темное прохладное место. Затем настойку нужно отфильтровать, добавить к ней еще 250 мл коньяка и сахар. Хорошо размешать до полного растворения сахара. Поставить в холодильник до полного осветления напитка. Выдержка приветствуется.

Настойка-ликёр на вишне “Cherry Dance”

1 кг спелой вишни (можно желтой черешни)

1 кг сахарного песка

600 мл коньяка (любого фруктового бренди)

350 мл водки/спирта/самогон 40-50%

За название ликёра спасибо нашему читателю Александру.

Ягоды перебрать, промыть под проточной водой. Каждую вишенку нужно надрезать ножом, чтобы обнажить косточки. Положить ягоды в чистую банку и пересыпать их сахаром, дать постоять 3-4 часа. За это время сахар вытянет из вишни сок. Затем нужно налить в банку коньяк и водку. Размешивать до тех пор, пока значительная часть сахара не растворится. Банку плотно закупорить и отправить в темное прохладное место на 2-3 месяца. Изредка, 2-3 раза в месяц, настойку можно взбалтывать для усиления экстракции. После настаивания напиток процедить и разлить по бутылкам.

Как видите, настойка из вишни готовится просто и единственное, чем придется пожертвовать, так это временем. Кстати, спиртованные ягоды, которые остаются после настаивания, можно использовать в выпечке или, к примеру, кушать их с мороженым. Здесь полагаемся на вашу фантазию…