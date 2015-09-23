Будем сейчас учить вас готовить настойки из яблок в домашних условиях, по всем канонам, как говорится. Процесс этот не сложный, требует совсем немного времени и сил, но и недюжинной выдержки, потому как, уж извините за каламбур, выдержка напитка важна.

Для яблочной настойки лучше взять яблоки самые ароматные и твердые, а такими, как известно, являются поздние сорта. Они не обязательно должны быть сладкими – из кислых сортов получаются напитки более интересными, проверено. Бытует мнение, что для нашего хобби больше подходят яблоки красные, нежели зеленые, но это лишь мнение. Тут все зависит от сортов и зрелости яблок. Полагайтесь на обоняние, так будет правильно. Главное, чтоб яблоки были целыми, не подгнившими и желательно без «жителей». Разумеется, самые вкусные растут у соседа :)

Настойки, конечно, хорошо, но для них нужен спирт. Если денег тратить не хочется, приготовьте яблочное вино. А в этой статье вы найдете рецепт настоящего сидра, который готовят в Нормандии для кальвадоса.

В качестве алкогольной основы лучше использовать яблочные спирты, то бишь яблочный самогон/спирт или домашний кальвадос (покупной использовать нецелесообразно). Однако не все могут иметь запас домашних самогонов и уж тем более кальвадоса, поэтому обычная казенная водка или обычный самогон хорошего качества станут достойной альтернативой. Верным решением будет взять пищевой спирт хорошего качества, если к такому есть выход. Интересным напиток может получиться из бренди, коньяка не из апелласьона. Не плохо ляжет дешевенький бурбон.

Домашняя настойка из яблок на водке

5-10 шт. спелых ароматных яблок

1,5 л водки/спирта/самогона 40-50%

Количество яблок определяем на глаз. Чем больше яблок, тем насыщенней будет вкус – логика.

Фрукты нужно помыть, удалить сердцевину с семечками и нарезать дольками. В идеале трехлитровая банка должна быть заполнена на 2/3 или 3/4. Дальше заливаем их водкой, яблоки должны всплыть. Плотно укупоривать банку не желательно. Лучше перевязать ее бумагой или плотной тканью, чтоб напиток на протяжении двух недель настаивания дышал. Эту настойку лучше оставить вызревать на подоконнике, куда будут поступать последние лучи солнца уходящей осени – настойка будет темнее. Через две недели настойку на яблоках нужно отфильтровать, разлить в чистые бутылки и дать отдохнуть от 2 недель до бесконечности.

Яблочная настойка на спирту и самогоне

1 кг спелых ароматных яблок

0,5 л самогона/спирта 60%

0,5 л самогона/спирта 45%

Эта настойка делается методом мацерации – вымачивания яблок в спирте (не чистом). Рецепт опробован: напиток полностью мужской, строгий, но вкусный. Дегустаторы оценили напиток очень высоко.

Яблоки помыть, удалить все лишнее и нарезать дольками. Положить в литровую банку и залить спиртом или качественным самогоном двойной перегонки крепостью 60%. Разбавлять можно по нашему калькулятору (он скоро будет модернизирован в лучшую сторону). Банку закрываем крышкой и отправляем на одну неделю настаиваться в темном прохладном месте. Через неделю сливаем первый настой и заливаем яблоки спиртом/самогоном крепостью 45%. Ждем еще неделю и сливаем второй настой. Смешиваем. Разливаем в чистые бутылки и выдерживаем хотя бы недельки две. Пробуем.

Ко второй настойке сразу можно добавить корицу и ванилин – ½ палочки и 2-3 г соответственно. Получится приятная пряная настойка высокой крепости, но градус чувствоваться не будет. Если нужно просто облагородить самогон и получить вкусный мужской напиток, берите 1 кг нарезанных яблок и заливайте их сразу 1 л 60%, а затем таким же количеством 45% самогона. Получите великолепный продукт крепостью 47-48% красивого светло-золотого цвета.

Яблочный бурбон

700-800 г спелых яблок

750 мл бурбона

1 палочка корицы

2 гвоздички

Такая себе американская экзотика. Что примечательно в этом рецепте, так это использование не целых яблок, а только их кожуры. Именно в кожуре содержится большая часть эфирных масел и других вкусо-ароматических веществ. Считайте это безотходным производством – очищенные яблоки можно пустить на шарлотку или другие кулинарные нужды. К тому же, бурбон почти не потеряет крепость из-за яблочного сока, содержащегося в мякоти.

Яблоки промыть и срезать с них кожуру. Мякоть пустить в дело как можно быстрее, а кожуру положить в литровую банку, залить ее бурбоном и добавить специи. Оставить банку на неделю в темном месте с комнатной температурой. Через день-два настаивания специи желательно убрать, а то перебью вкус яблока. Через неделю настойку профильтровать. Хранить напиток следует в холодильнике.

Настойка яблочная «Дабл»

1-1,2 кг спелых яблок

0,5 л водки/спирта/самогона 40-50%

0,5 л коньяка (виноградного бренди)

350 г сахара

170 мл воды

В качестве последнего рецепта предлагаю интересный напиток, который по составу больше походит на ликер, но сахар можно убавить или не добавлять вообще. Но тут все сбалансировано и на выходе получается нечто прекрасное.

Яблоки режем на дольки и помещаем в банку. Заливаем водку и коньяк, банку плотно укупориваем. Оставляем настаиваться яблочки на месяц в темном прохладном месте. Затем сливаем настой, отжимаем все жизненные соки из яблок, хорошо фильтруем. Сахар и воду объединить в небольшой кастрюльке, подогреть до полного растворения сахара. Сироп остудить и добавить к настойке. Выдерживать еще месяц. При необходимости еще раз профильтровать или слить с осадка.

Теоретически, яблоки в любой настойке можно заменить грушами, но лучше взять 50/50. А ещё лучше приготовить грушевую настойку или ликёр отдельно.

Сахар можно уменьшить вдвое (не забываем уполовинить и воду), а можно и вовсе не добавлять – все равно получится очень вкусно. Также можно сделать пряный вариант «Дабла»: изначально к яблокам нужно добавить пару 7-сантиметровых палочек корицы и 10 бутонов гвоздики. Специи убрать во время фильтрации. Впрочем, специй может оказаться слишком много, и они перебьют вкус яблока. Возможно, следует уменьшить количество или просто добавить их в последние дни настаивания.

Вот такая вот яблочная водка, господа. Готовится просто, пьется легко, сшибает крепко. За личный опыт в виде комментария спасибо, за поделиться в социальных сетях – вдвойне. Удачных экспериментов, теплой осени, хорошего настроения вам всем!