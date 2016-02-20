Настойка березовых почек на водке – старинный напиток, очень популярный в народе. Причины популярности просты: экзотических ингредиентов он не требует, сырье подойдет практически любое – самогон, водка, спирт, – а сами «бруньки», они же – молодые почки, можно набрать бесплатно, если не пожалеть времени и подгадать нужный момент для их сбора. В то же время, такая настойка обладает прекрасным ароматом – свежим, интересным, истинно «весенним», красивым темно-соломенным цветом и ненавязчивым характерным вкусом.

Настойка березовых почек на водке – свойства и сырьё

Как и многие другие «питьевые» настойки – к примеру, та же « липовка », о которой я писал недавно, – «берёзовка» изначально была тинктурой, концентрированной лечебной микстурой, которую применяли при самых разных хворях. Помогает она от болезней ЖКТ (её небезуспешно используют как вспомогательное средство для лечения язвы), несварения желудка, почечной (вот каламбур!) отечности, применяется как потогонное, кровоочистительное, противовоспалительное и даже антигельминтное средство.

Как известно, яд отличается от лекарства дозировкой. В этом же разница между лекарственными тинктурами и вкусными настойками для веселого времяпровождения с легким целебным и профилактическим эффектом. Поэтому – вооружаемся весами или мерным сосудом и не бросаем сырья больше, чем указано в рецепте!

Прежде всего – что такое эти самые «бруньки»? Вопреки расхожему мнению, это не «сережки», которые появляются летом – их малюют на бутылках якобы березовой «казёнки» просто для красоты. Это – именно ранние, весенние почки, из которых позднее появятся молодые листочки. Точнее – не появятся, потому что мы соберем их и пустим на вкусную настойку.

Собирают бруньки в апреле-мае или даже раньше – это зависит от региона вашего проживания, погоды и породы самого дерева. Главный признак – почки заметно набухли, но еще не склонны раскрываться, на ощупь они смолистые, а если размять в руках – дают яркий, выраженный аромат. Конечно, всегда есть возможность приобрести высушенное и упакованное сырье в аптеке. Но зачем, когда можно собрать его своими силами и быть уверенным в качестве?

Если вам нужно немного почек, их можно просто сорвать с дерева. В больших количествах их заготавливают вместе с молодыми веточками, сушат в теплом, проветриваемом помещении, а затем обмолачивают – просто колотят веточки об землю, чтобы почки отпали – или пропускают ветки через сжатую ладонь – этот процесс имеет забавное название «сошмыгивание».

Водка на березовых почках – классические рецепты

Первый рецепт взят из книжки советской поэтессы и писательницы – в том числе, кулинарной – Н. А. Надеждиной, которая называется «50 оттенков….», ой, то есть «50 рецептов самогоноварения».

Нужно нам всего-ничего: пол литра водки, 50 граммов почек и чайная ложка меда – лучше всего светлого, цветочного. Готовится напиток крайне просто – все ингредиенты заливаются алкоголем и отставляются в темное место на 10 дней. После этого настойка процеживается, при необходимости – тщательно фильтруется. Все, она готова к дегустации!

Этот рецепт приводится в огромном количестве источников, но самогонщики на форумах, которые пробовали его в действии, советуют уменьшить навеску ингредиентов в два, а то и три раза – до 50 граммов на 3 литра. В таком случае настойка приобретет бежевый цвет и легкий аромат, а питься она будет легче и, – что особенно важно – станет удобоваримой в больших количествах.

Настойка «Берёзушка» имени Безрукова

Название авторское. Почему Безрукова? Ну, он же любит берёзки-берёзушки. А в этом рецепте применяется целых два березовых компонента – почки и сок. Делается настойка на спирту, соком разбавляется после настаивания.

Примерно на литр конечного продукта будет нужно:

Спирт 95-96% – 400 мл;

Почки березовые – 4 чайных ложки;

Сахар – 1-2 столовые ложки;

Сок березовый – 600 мл.

Для приготовления нужно взять почки, залить их спиртом и отстоять в темном месте 2 недели. После этого – процедить, почки выбросить. Взять березовый сок, влить в него настойку. Добавить сахар по вкусу – напиток должен быть не очень сладким, но мягким, для удобства его можно предварительно развести в небольшом количестве подогретого сока. Смесь взболтать и снова настоять дней 10. После этого – пропустить через ватку или бумажный фильтр. Все, настойка березовая имени Безрукова готова!

Острая настойка на березовых почках

Почки – 40 граммов;

Имбирь молотый – 5 граммов;

Калган молотый – 3 грамма;

Корица молотая – 1-2 грамма;

Самогон 50-60% – 350 мл.

В данном рецепте помимо самих почек применяются острые, пряные ингредиенты – имбирь и корень калгана. Самогон на березовых бруньках этим способом готовится в 2 этапа: сначала концентрат, потом – непосредственно напиток. На выходе мы получим слегка острую, приятную настойку с желтоватым цветом и пряно-березовым, свежим ароматом.

Для начала толчем березовые почки в ступке. Берем все сухие ингредиенты и заливаем 350 миллилитрами самогона или спирта. Настаиваем концентрат не менее месяца, после чего – сливаем и тщательно, несколько раз фильтруем. Эссенция на 10 литров настойки готова!

Для приготовления напитка берем 30-35 мл концентрата и разводим в литре самогона 40% или водки, при надобности – добавляем сахар. Перед употреблением даем отстояться дня 3-4. Все!

Этот метод хорош тем, что он позволяет регулировать насыщенность напитка. Если он кажется вам недостаточно концентрированным – эссенции можно в любой момент добавить. Если переборщили – просто добавьте водки.

Березовая настойка «Переяславская»

Данный напиток был весьма популярен в узких кругах в советское время. Рецепт взят из рецептурного технологического справочника и слегка упрощен. В состав напитка входит травка «зубровка», «Hierochloë odorata», подробнее о ней читайте в данной статье . Почитайте, а то я уже встречался с мнением, что зубровка и зверобой – это одно и то же.

Готовится эта настойка тем же способом, что и предыдущая – сначала делается концентрат, который разводится в водке, сортировке или очень хорошем самогоне. В состав также входит коньяк и портвейн, правда совсем по чуть-чуть.

6 граммов березовых почек;

6 граммов семян кориандра;

6 граммов травы зубровки;

3 грамма липового цвета;

1 грамм лимонной кислоты;

100 граммов сахара или светлого меда;

200 мл коньяка среднего качества;

300 мл белого портвейна – подойдет «Массандра».

Травки и лимонную кислоту заливаем коньяком и настаиваем в темном месте от 10 дней до двух недель. После настаивания – процеживаем и фильтруем. Добавляем в коньячную настойку портвейн. После этого – повторно фильтруем жидкость и все – концентрат готов! Для приготовления литра настойки «Переяславская» нужно примерно 50 мл концентрата и чайная ложка сахара или меда. Все перемешиваем и пробуем. Если вам хочется получить более насыщенный напиток, добавьте в него еще эссенции. После того, как вкус и сладость настойки вас устроила – ее нужно отставить в темное место дня на 3-4, чтобы выпал осадок. После этого – пропустить через плотный фильтр и разлить в бутылки. Готовому напитку перед дегустацией нужно минимум 3-4 недели отдыха, ибо вкус его при выдержке разительно меняется в лучшую сторону.

Все, наша «Переяславская» настойка березовых почек готова!

«Ромовый Дневник» желает вам скорейшего наступления весны и удачных домашних экспериментов!