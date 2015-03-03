Самогон, водку, спирт можно чистить чем угодно и сколько угодно, но вкуснее от этого они не станут. Если вы не понимаете эстетику чистого продукта, а это, в общем-то, не большая редкость, пейте настойки или ликёры – готовить их проще, чем может показаться на первый взгляд. Попробуйте сделать настойку на черносливе, и вы сами поймете, о чем идет речь. Готовится она элементарно, все ингредиенты доступны, а напиток получается как минимум интересным, но на любителя.

Для справки: чернослив – это сушеная слива любого сорта, используется в кулинарии повсеместно, очень популярна на юге. В еврейской кухне без этого сухофрукта не приготовишь цимес, а это ведь самый … он… В Скандинавских странах из него варят вкуснейший кисель, который суровые северяне едят на Рождество с рисовой кашей, предварительно накидавшись глёгом

Для настоек очень важно подобрать хороший чернослив, который при покупке обязательно нужно пробовать. Рекомендуются плоды с косточкой, не слишком пересушенные, такие, в которых косточка легко отделяется от мякоти. Не рекомендуется брать слишком черные сухофрукты – это свидетельствует об обработке плодов глицерином для увеличения срока хранения. Светло-коричневый чернослив скорее всего перед сушкой обдали кипятком, и с одной стороны это хорошо, ведь убили различные микроорганизмы, но с другой в таких плодах содержится меньше ароматных веществ (вместо которых может проявляться акриламид, канцероген и нейротоксин).

Настойка чернослива на водке

0,5 л водки/самогона/спирта;

4-5 шт. чернослива с косточкой;

1 горошина душистого перца;

1 бутон гвоздики;

3 горошины черного перца;

1-2 г ванилина (на кончике ножа).

Это самый простой, доступный и популярный рецепт черносливовой настойки. Идеально подходит для облагораживания водки и не совсем чистого самогона. Также можно использовать разбавленный до 45-50% спирт (разбавить можно при помощи нашего калькулятора ), что актуально для любителей напитков покрепче.

Перец и гвоздику перед закладкой в банку рекомендуется раздавить скалкой. Добавить все ингредиенты в литровую банку, залить водкой, хорошо перемешать. Банку следует плотно закупорить и отправить на 10 дней в темное прохладное место. Через 10 дней настойку профильтровать через мелкое сито или марлю, разлить по бутылкам и дать напитку отдохнуть несколько дней, после чего можно приступать к дегустации.

Хранить настойку на черносливе можно до года и больше в погребе или холодильнике. Она имеет ярко выраженный вкус и аромат чернослива, пикантную жгучую нотку добавляет перец. Цвет красивый, коньячный. Однако выдающегося вкуса от напитка ожидать не стоит. Кто любит чернослив, тому настойка придется по вкусу, кто нет … сами понимается. Если вкус настойки покажется не цельным и приторным, подождите ещё хотя бы 10-15 дней. Как и всем фруктовым и ягодным настойкам «черносливовке» нужно время на созревание.

Настойка чернослива на самогоне сладкая

3 л самогона/водки/спирта;

300 г чернослива с косточкой;

200-250 г сахара.

Рецепт пригодится самогонщикам, которые располагают большим количеством сырья и уже не знают, чем удивить своих дам. Вариаций настойки чернослива на самогоне много, мы делимся самой нейтральной. Вместо самогона можно использовать водку или разбавленный до 45-50% спирт. Данный рецепт требует нешуточного терпения.

Положить чернослив в трехлитровую банку, засыпать стаканом сахара и залить доверху самогон. Настаивать 1 месяц, первую неделю желательно интенсивно встряхивать для полного растворения сахара. Через месяц настойку процедить через несколько слоев марли, разлить по бутылкам и сразу приступать к дегустации. При этом чернослив можно не выбрасывать, а злить его повторно – второй настой получается не таким насыщенным, но пьется легко и непринужденно.

Сахар удачно заменяется свежим жидким мёдом, но настойку придется долго отстаивать и фильтровать. Также в напиток можно добавить пару столовых ложек липового цвета для аутентичности. А если смешать чернослив с миндалем, корой дуба и корнем имбиря, то можно получить недурственную имитацию коньяка.

Понравится вам настойка на черносливе или нет, мы не знаем, но попробовать рекомендуем – во многих семьях это один из любимых напитков домашнего приготовления. На худой конец можете озадачиться и найти заводскую версию настойки, в которую добавляют лимонную кислоту и коньяк.