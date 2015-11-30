На «Ромовом» уже есть статья, в общих чертах объясняющая, как сделать перцовку в домашних условиях – вот она. Но разве ищущим умам домашних алкогольных экспериментаторов – наших читателей – хватит этих простеньких базовых рецептов? Перцовку можно делать массой различных способов, которые дадут нам абсолютно разные, не похожие друг на друга результаты. Сегодня мы поговорим об изготовлении «горiлки з перцем» на самогоне, водке, спирте, узнаем рецепты экспресс-перцовки за час, оригинального напитка «Зеленый Змий», а также – необычной перечной настойки «Слеза Люцифера», которую не нужно фильтровать.

Как выбрать сырье для домашней перцовки? Немного теории

Скажу сразу – ни один из существующих рецептов перцовки не является 100% правильным. Никогда у вас не выйдет такой же напиток, как у автора рецепта, да и просто дважды сделать одинаковую водку с перцем, увы, не получится. Причина этому проста – все перцы разные. Пород и разновидностей его насчитываются тысячи, плоды, собранные в разное время года, обладают разной жгучестью, на вкус и остроту влияет миллион факторов: как и где овощ рос, как хранился, как обрабатывался.

Жгучесть перцев по Сковиллу. Чтобы увидеть изображение в полном размере, нажмите “открыть картинку в новой вкладке”. Нажмите, это интересно!

Есть 2 способа, которые позволят вам контролировать остроту конечного напитка. Первый – сделать перечный экстракт, архи-насыщенную настойку, которую можно будет понемногу добавлять в водку. А второй (на мой взгляд – более верный) – настаивать на перце обычный самогон, но пробовать его ежедневно, а то и 2 раза в день – в этом случае перец извлекается сразу же, как напиток приобретет достаточную остроту.

И, конечно, самый неприятный момент – перец необходимо пробовать до того, как кидаете его в настойку. Невзирая на то, какой именно сорт используете: чили, кайен, халапеньо, или обычный «огонёк», плод надо слегка надрезать и облизнуть, дабы определить, сколько его нужно бросать в напиток. В общих чертах: если вы можете разжевать кусочек без слез – его нужно граммов 20 на литр, а если сразу после дегустации неудержимо тянет напиться воды, нос закладывает, дыхание перехватывает, а руки не отмываются еще несколько часов – хватит и 2 граммов, да и то – без перепонок и семян. Как подготовить перец – смотрите в видео о перцовке в самом конце статьи.

И еще один важный момент. Некоторые сорта перца настолько жгучие, что их сок опасен для здоровья (подробнее смотрите в прикрепленной таблице). Поэтому, как специалист по перцовым газовым баллончикам, рекомендую подготавливать сырье исключительно в резиновых перчатках, а если, не дай боже, сок попал в глаза или на лицо – промывать не водой, а молоком. Эффективно перебить вкус перца поможет… алкоголь. Просто махните 50 граммов – и перестанете дышать огнем.

Некоторые сорта перца настолько “жгутся”, что собирают их только в специальных защитных костюмах

Рецепты экспресс-перцовки от простуды

На самом деле, конечно, водка с перцем не поднимет вас на ноги как по щелчку пальцев. Более того, если вы сильно болеете и у вас высокая температура, пить ее не следует – станет только хуже. Но этот напиток вполне можно использовать как вспомогательное лекарственное средство при первых признаках ОРЗ или при переохлаждении. Немного – 100-150 граммов, как завещал Булгаков «под горячую и острую закуску» – и сразу под одеяло. Напиток прогреет, заставит вас как следует пропотеть, приведет организм в тонус и разгонит кровь – это очень важно, так как приток свежей крови поспособствует скорейшему искоренению вируса.

Скажу сразу, что перцовка – моя любимая настойка, я ее употребляю от всего, начиная с головной боли и заканчивая депрессией. Поэтому, когда меня спрашивают, помогает ли перцовка при простуде, я всегда отвечаю «да».

Перец – природный антисептик, он богат витамином С (конечно, не настолько, как шиповник, но все же), обладает сосудорасширяющими свойствами. Перец и самогон, который также стимулирует кровообращение, взаимно усиливают действие друг друга. Кроме того, алкоголь смягчает жгучий вкус и эффективно экстрагирует микроэлементы – с перцовкой вы получите гораздо больше полезных веществ, чем просто слопав перчик целиком.

И еще один эффект этого целебного растения – противовоспалительный. Перцовку на спирту часто применяют и как средство от расстройства желудка – она легко убивает всяческую заразу, засевшую в желудочно-кишечном тракте. Кроме всего прочего, такую настойку можно применять не только внутренне, но и (о, переводняк ценнейшего продукта!) внешне – для растирок.

Как сделать перцовку в домашних условиях за 15 минут?

Когда я чувствую, что начинаю заболевать или сильно перемерз, я использую такой простейший (даже слегка кустарный) рецепт перцовки из самогона: беру стакан 70-градусного дистиллята, засыпаю туда около половины чайной ложки паприки, большую щепотку «Чили», по маленькой щепотке черного и душистого перцев (все молотое), перемешиваю и ставлю на водяную баню, плотно закрыв емкость крышкой.

Через 10 минут настойку нужно слегка остудить и хорошенько профильтровать – через плотный ватный фильтр и подсластить (половина чайной ложки сахара или мёда). Разбавлять нужно льдом, чтобы теплая жидкость достигла комнатной температуры – 3-4 крупных куска. Как только лёд растаял – лекарство готово к употреблению!

Конечно, такой «напиток» на перцовку не тянет. Это, скорее, чисто лечебное снадобье и вкус у него не слишком приятный. Если у вас есть хотя бы час-полтора времени – лучше используйте следующий рецепт.

Рецепт перцовки из самогона за час

Перчик нужно очистить от семян и перепонок, мякоть разрезать вдоль, в шкурке сделать надрезы лезвием или острым ножом.

В кружке вскипятить примерно 80-100 миллилитров воды, бросить туда перец и паприку, огонь снизить до минимального.

После того, как смесь покипела минут 10 – добавить в нее мед по вкусу, размешать до полного растворения. Огонь выключить, кружку накрыть крышкой (можно еще дополнительно укутать в полотенце) и дать остыть до комнатной температуры.

После того, как смесь остудилась – ее нужно попробовать на жгучесть. Если вкус уж чересчур острый – используйте не все сырье, а только его часть.

Медовый сироп вместе с перцем вливается в бутылку с водкой и несколько раз хорошенько размешивается. В идеале, водка должна постоять еще часик-другой в темном месте, но если не терпится – можно применять сразу же.

Для этого рецепта нам понадобится пол литра водки, 1 острый перчик и 2 чайных ложки меда. Для аутентичности можно использовать немного сушеной паприки – только не молотой, а резанной кружочками.

Быстрая перцовка от простуды помогает не хуже той, которая настаивается по 10-20 дней, кроме того – она обладает вполне вменяемым, хоть, может, слегка бедноватым вкусом. Если не выпьете всю настойку сразу – не забудьте извлечь из нее перец, иначе в следующий раз, вполне возможно, пить ее вы уже не сможете.

Огнедышащий «Зеленый Змий» – оригинальная зеленая перцовка

Литр хорошего зернового самогона, разведенного до 50 градусов.

Литр хорошего зернового самогона, разведенного до 50 градусов. Один средний горький перец – естественно, зеленого цвета.

Горсть смородиновых листьев (натуральный краситель).

По 2-3 горошинки черного, белого и ямайского (душистого) перцев.

2-3 райских зерна. Если этой пряности семейства имбиревых у вас нет (я, например, в глаза ее не видал), данный пункт вполне можно пропустить. Говорят, райские зерна заменяются кориандром, семенами кардамона (без коробочек) и можжевельником. Где-то так: по 2-3 штучки кардамона и кориандра и 1 ягодка можжевельника.

Кусочек корицы – 1 см.

Цедра лайма – кусочек длиной 2-3 см.

Мед (светлый) – 2 чайные ложки.

Этот рецепт я нашел на форуме самогонщиков, как по мне он достаточно интересный, во всяком случае – точно необычный! Привожу его с некоторыми упрощениями, ибо некоторых ингредиентов из оригинального рецепта в кладовке среднестатистического человека точно не найдется.

Готовится все это дело очень просто: все специи настаиваются на самогоне в темном, теплом месте. Настойку нужно пробовать ежедневно – как только острота станет достаточной, перец извлечь, остальное – настоять до 10 дней, пока напиток не станет ароматным и приобретет красивый зеленый цвет (в случае чего, цвет можно «догнать» до идеала пищевым красителем). После настаивания процедить, добавить подогретый мед, хорошенечко размешать, оставить отдыхать еще на недельку. Когда выпадет осадок – декантировать или профильтровать. Все, готово!

Для тех, кто не любит возиться с фильтрами – рецепт перцовки «Слеза Люцифера»

Злаковый двойной очищенный самогон или сортировка 50° – 1 литр;

Целый перец чили (обязательно сушеный) – 2-3 штучки;

Сушеная же паприка кусочками (чем крупнее, тем лучше) – столовая ложка;

По паре зернышек всех перцев, какие найдутся в доме (черный, белый, душистый, зеленый, красный);

Корица – кусочек 1 см.

Гвоздика – 1 штучка.

Сахар, вода, лимонный сок, щепотка ванилина – для сиропа.

Когда готовите перцовку из самогона в домашних условиях – вы обязательно столкнетесь с помутнением напитка. Это неизбежно: муть дает, во-первых, сам свежий перец, во-вторых – все молотые ингредиенты (например, паприка) и в-третьих – мед, в котором содержатся остатки воска и других примесей. Конечно, всем хочется, чтобы напиток был не только вкусным, но и красивым, сиречь – прозрачным. Выхода тут два – фильтровать, фильтровать, отстаивать, и снова фильтровать или – воспользоваться этим рецептом.

Как вы уже поняли, мы используем ингредиенты, дающие меньше всего осадка – сушеные, крупные, легко удаляемые из напитка. Мёд заменяем инвертным сиропом – в этой статье описано подробно как его готовить.

Приготовление также несложное. Перец очищаем от плодоножки, семян и перепонок, разрезаем вдоль, забрасываем в банку вместе с остальными пряностями и заливаем алкоголем. Сушеный перец раскрывает вкус медленнее, чем свежий, поэтому пробовать настойку можно начинать с третьего-четвертого дня. Настаиваться напиток должен от 10 дней до двух недель. Если перцовка стала излишне жгучей до этого срока – основной ингредиент нужно извлечь.

По окончании настаивания перцовка сливается через несколько слоев марли (в ней все же может появиться немного осадка). Далее готовится инвертный сироп, который добавляется в настойку – 2-3 чайных ложки, по вкусу. Теперь напитку нужно отдохнуть еще пару недель, после чего он будет полностью готов к употреблению!

Не забывайте, что наш сегодняшний напиток не терпит формалистов – он всегда экспериментальный, четко следовать рецепту не получится, да и нужды в этом никакой нет. Если не знаете, как сделать перцовку в домашних условиях без какого-либо ингредиента – не бойтесь пускать в ход смекалку! Так, например, в львовском кафе «Мазох» я пробовал бесподобную перечную настойку со свежей паприкой – очень вкусно, свежо и оригинально. Также можно достичь интересных результатов, если заменить обычную паприку копченой – она называется «пиментон» – тогда в напитке появится дополнительный благородный привкус. А сколько можно добавить в настойку различных специй! В общем – полный простор фантазии!

Если соберетесь делать перцовку – видео вам в помощь снял небезызвестный товарищ Алкофан, выкладываю его ролик тут.

https://www.youtube.com/watch?v=GnQXlXwFIZw

Удачных экспериментов!