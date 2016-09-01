Завтра осень. Подвалы и кладовки любителей домашнего алкоголя уже забиты винами-настойками-наливками из малины, вишни, смородины, в уголке тихонько добулькивает сливянка, отстаивается абрикосовка, готовится сидр… Но расслабляться еще совсем не время! Ведь совсем скоро наступит пора лучших (по моему скромному мнению) ягод для настоек – осенних! Не дадим осыпаться отличному дармовому продукту – приготовим гениальную рябиновку, а также терновку, калиновку, черёмуховку и, всенепременно – настойку из облепихи на водке, в домашних условиях она получается, порой, просто восхитительной!

Домашние спиртовые настойки из облепихи – сбор и подготовка сырья

Срезать целые веточки, покрытые ягодой (в умеренных количествах это даже полезно для дерева), а уж затем дома, в спокойной обстановке обрезать плоды с помощью маникюрных или маленьких садовых ножниц. Снять облепиху вместе с листиками, зажав ветку в кулаке и сделав сильное движение вдоль ветки, по направлению роста колючек, а затем отсортировать ягоды вручную. Этот способ оптимально подходит для тех рецептов облепихи на водке, в которых ягода измельчается перед приготовлением. Собрать подмороженную облепиху. Для сбора нам понадобится толстая палка, обмотанная тряпкой на конце. Просто берем эту палку и не сильно, но методично лупим по веткам – ягодки будут осыпаться на предварительно подстеленную ткань или клеенку. Надо сказать, что подмороженные плоды для настоек подходят даже лучше, так как они слегка размягчаются и впоследствии более охотно отдают сок. Если облепиха уже созрела, а мороза все нет – можно срезать веточки по первому способу и положить их на ночь в морозилку.

Надо учитывать, что облепиха содержит много масел – они находятся и в косточке, и в мякоти ягоды. Поэтому облепиховые настойки почти никогда не бывают прозрачными. Впрочем, и эту проблему можно решить разными способами – использовать второй слив настойки, фильтровать напиток тщательнее обычного, декантировать, выбрасывая ненужные фракции, или собирать масло с поверхности шприцем.

Те, кто пробовал вручную, по ягодке, собирать облепиху, знают, насколько это муторное занятие. Ветки немилосердно колются, по рукам течет жирный, красящийся сок, в итоге за час мы получаем жалкую баночку давленой ягоды и вконец испорченное настроение. К счастью, народ уже изобрел несколько более простых способов сбора облепихи. Для этого можно:

В настойках облепиха отлично сочетается с медом, гвоздикой-ванилью-корицей, перцем и другими осенними ягодами: рябиной, шиповником, боярышником и так далее. Вот тут есть отличный рецепт облепихово-калиновой настойки с пряностями от синьора Гудимова. В любой рецепт из сегодняшней статьи всегда можно добавить те ингредиенты, которые вы считаете нужными.

Самый простой рецепт – водка на облепихе

ягоды облепихи – 1 кг;

водка – порядка 1.5-2 литра;

сахар, вода – опционально.

Простейший рецепт настойки, в котором используется только водка, ягоды облепихи да сахар. По желанию можно добавить любимые специи, а сахар заменить светлым цветочным мёдом.

Готовить напиток несложно, но долго. Берем облепиховые ягоды и помещаем в подходящую банку так, чтобы они заполнили объем на 2/3. Емкость доверху заливаем водкой и отставляем в теплое темное место на 2-3 месяца. По окончании этого срока настой сливаем, ягоды отжимаем – слегка, иначе напиток будет очень сложно фильтровать. Настойку ставим на пару дней в холодильник – за это время жирная фракция должна всплыть. Собираем ее с поверхности шприцем или ложкой – это целебное облепиховое масло, которое можно использовать в лекарственных целях. При необходимости процедуру повторить.

Оставшуюся настойку тщательно фильтруем через вату или косметические тампоны – чтобы добиться прозрачности, фильтрацию можно повторить дважды, а то и трижды. Разводим водой до той крепости, которую вы хотите получить – сейчас в настойке примерно 30 градусов. Добавляем сахар или мед по вкусу и даем отдохнуть в прохладном месте не менее месяца. Если напиток за это время помутнеет – его нужно еще раз профильтровать.

Настойка из облепихи на спирту с подбраживанием ягод

облепиха – 1 литровая банка;

сахар – 9 столовых ложек;

спирт 96% – около литра;

вода – опционально.

В этом рецепте используется классический метод приготовления наливок – вначале облепиха подбраживается, в результате чего лучше отдает сок, а напиток становится более мягким, приближенным по вкусу к вину.

Этот напиток готовится не так просто, чем предыдущий, но ничего сверхсложного в рецепте нет.

Облепиху засыпаем сахаром и хорошенько толчем деревянной ложкой или толкушкой для пюре. Перекладываем облепиховую кашицу в подходящую по объему емкость с широким горлышком, накрываем марлей и отправляем в теплое место, чтобы ягода забродила. Масса должна побродить для 3-4, после чего нам нужно залить банку доверху спиртом. Настаивается напиток не менее месяца, в теплом темном месте. Теперь настой нужно аккуратно слить и несколько раз профильтровать любым удобным способом. Разбавить водой до приемлемой крепости, при надобности добавить сахар, перелить в подходящую тару и дать постоять еще недельку-две. Теперь у нас есть 2 варианта. Лучше всего просто разлить напиток по бутылкам, чтобы в каждую попало немного масла, а перед дегустацией просто взбалтывать настойку. Так получается вкуснее, но не очень красиво. Если же для вас важнее эстетика – нужно снять с настойки жирную фракцию как в предыдущем рецепте.

Домашние настойки из облепихи не следует хранить долго – уже через год их вкус значительно упрощается, становится плоским и невыразительным, к тому же уходят лекарственные свойства. Но и чрезмерно налегать на такой напиток не следует: одну-две рюмки за ужином ежедневно – то, что доктор прописал!

Облепиховая настойка с ореховыми перепонками

облепиха подмороженная – 1 литр;

50% спирт или самогон – примерно 2 литра;

ореховые перепонки – 1.5-2 столовых ложки;

сахар или мед – по вкусу.

Проверенный рецепт, опробованный всей редакцией «Ромового Дневника» и признанный более чем годным! Напиток получается удивительным, с тонким привкусом облепихи, он чем-то похож на коньяк, имеет красивый цвет и пьется очень легко. Для приготовления нам понадобится только второй слив настойки, а также дополнительный ингредиент – перепонки грецких орехов (о них у нас есть отдельная статья ).

Напиток готовится в несколько этапов:

Берем перепонки ореха, укладываем в литровую банку и заливаем сортировкой или самогоном доверху, оставляем на неделю в темном теплом месте. Одновременно с этим в другую банку укладываем облепиху, также заливаем алкоголем и ставим рядышком с первой ёмкостью. Через неделю сливаем облепиховый настой – его можно, например, употреблять в лекарственных целях или довести до ума тем способом, который описан в первом рецепте. Фильтруем спирт, который настаивался на перегородках, и заливаем им ягоды. Снова отставляем в темное место – на этот раз недели на 2-3. После окончания данного срока сливаем настой, фильтруем его любым удобным способом, подслащиваем по вкусу. Перед дегустацией настойке нужно будет отдохнуть еще несколько дней.

Напиток, приготовленный таким способом, не будет содержать много облепихового масла, он будет красивым и прозрачным. Вкусом он чем-то напоминает калину на коньяке, лекарственный привкус, который иногда появляется у облепиховых настоек, не ощущается.

Сливочный ликер с облепихой на бренди

облепиха (сок) – 250 мл;

сливки 30% жирности – 250 мл;

сгущенное молоко хорошего качества – 1 банка;

700 мл бренди (в оригинале – румынский Palinka, можно взять любой отечественный коньяк сносного качества).

Есть и такой рецепт – он найден на одном из польских форумов самогонщиков. Делается напиток на коньяке или бренди, в состав входят сливки и сгущенка, которые адсорбируют облепиховое масло. Метод приготовления в целом похож, например, на кремовый Лимончелло

Этот оригинальный ликер готовится совсем не сложно, главная проблема – отжать облепиховый сок. Это можно сделать с помощью соковыжималки или же – размолов ягоду блендером, а затем отжав жмых через марлю. К соку нужно добавить все остальные ингредиенты, перемешать миксером. Настаивается ликер в прохладном месте не менее недели, хранить его можно 2-3 месяца в холодильнике. Говорят, вкус у напитка очень неожиданный, но сбалансированный, особенно он нравится представительницам прекрасного пола, что, в общем-то, не удивительно.

Вот мы и узнали, как приготовить в домашних условиях настойку из облепихи на водке, спирту, самогоне или коньяке четырьмя разными способами. Все они относительно просты, максимально доступны, а по итогу дают вкусный, ароматный, да еще и полезный результат!