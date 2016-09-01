Ромовый Дневник

Завтра осень. Подвалы и кладовки любителей домашнего алкоголя уже забиты винами-настойками-наливками из малины, вишни, смородины, в уголке тихонько добулькивает сливянка, отстаивается абрикосовка, готовится сидр… Но расслабляться еще совсем не время! Ведь совсем скоро наступит пора лучших (по моему скромному мнению) ягод для настоек – осенних! Не дадим осыпаться отличному дармовому продукту – приготовим гениальную рябиновку, а также терновку, калиновку, черёмуховку и, всенепременно – настойку из облепихи на водке, в домашних условиях она получается, порой, просто восхитительной!

Настойки из облепихи на водке в домашних условиях – несколько рецептов

Домашние спиртовые настойки из облепихи – сбор и подготовка сырья

Те, кто пробовал вручную, по ягодке, собирать облепиху, знают, насколько это муторное занятие. Ветки немилосердно колются, по рукам течет жирный, красящийся сок, в итоге за час мы получаем жалкую баночку давленой ягоды и вконец испорченное настроение. К счастью, народ уже изобрел несколько более простых способов сбора облепихи. Для этого можно:

  1. Срезать целые веточки, покрытые ягодой (в умеренных количествах это даже полезно для дерева), а уж затем дома, в спокойной обстановке обрезать плоды с помощью маникюрных или маленьких садовых ножниц.
  2. Снять облепиху вместе с листиками, зажав ветку в кулаке и сделав сильное движение вдоль ветки, по направлению роста колючек, а затем отсортировать ягоды вручную. Этот способ оптимально подходит для тех рецептов облепихи на водке, в которых ягода измельчается перед приготовлением.
  3. Собрать подмороженную облепиху. Для сбора нам понадобится толстая палка, обмотанная тряпкой на конце. Просто берем эту палку и не сильно, но методично лупим по веткам – ягодки будут осыпаться на предварительно подстеленную ткань или клеенку. Надо сказать, что подмороженные плоды для настоек подходят даже лучше, так как они слегка размягчаются и впоследствии более охотно отдают сок. Если облепиха уже созрела, а мороза все нет – можно срезать веточки по первому способу и положить их на ночь в морозилку.
Домашние облепиховые настойки на водке, спирту и самогоне. Расслоились.
Надо учитывать, что облепиха содержит много масел – они находятся и в косточке, и в мякоти ягоды. Поэтому облепиховые настойки почти никогда не бывают прозрачными. Впрочем, и эту проблему можно решить разными способами – использовать второй слив настойки, фильтровать напиток тщательнее обычного, декантировать, выбрасывая ненужные фракции, или собирать масло с поверхности шприцем.

В настойках облепиха отлично сочетается с медом, гвоздикой-ванилью-корицей, перцем и другими осенними ягодами: рябиной, шиповником, боярышником и так далее. Вот тут есть отличный рецепт облепихово-калиновой настойки с пряностями от синьора Гудимова. В любой рецепт из сегодняшней статьи всегда можно добавить те ингредиенты, которые вы считаете нужными.

Самый простой рецепт – водка на облепихе

Простейший рецепт настойки, в котором используется только водка, ягоды облепихи да сахар. По желанию можно добавить любимые специи, а сахар заменить светлым цветочным мёдом.

  • ягоды облепихи – 1 кг;
  • водка – порядка 1.5-2 литра;
  • сахар, вода – опционально.

Готовить напиток несложно, но долго. Берем облепиховые ягоды и помещаем в подходящую банку так, чтобы они заполнили объем на 2/3. Емкость доверху заливаем водкой и отставляем в теплое темное место на 2-3 месяца. По окончании этого срока настой сливаем, ягоды отжимаем – слегка, иначе напиток будет очень сложно фильтровать. Настойку ставим на пару дней в холодильник – за это время жирная фракция должна всплыть. Собираем ее с поверхности шприцем или ложкой – это целебное облепиховое масло, которое можно использовать в лекарственных целях. При необходимости процедуру повторить.

Оставшуюся настойку тщательно фильтруем через вату или косметические тампоны – чтобы добиться прозрачности, фильтрацию можно повторить дважды, а то и трижды. Разводим водой до той крепости, которую вы хотите получить – сейчас в настойке примерно 30 градусов. Добавляем сахар или мед по вкусу и даем отдохнуть в прохладном месте не менее месяца. Если напиток за это время помутнеет – его нужно еще раз профильтровать.

Настойка из облепихи на спирту с подбраживанием ягод

В этом рецепте используется классический метод приготовления наливок – вначале облепиха подбраживается, в результате чего лучше отдает сок, а напиток становится более мягким, приближенным по вкусу к вину.

  • облепиха – 1 литровая банка;
  • сахар – 9 столовых ложек;
  • спирт 96% – около литра;
  • вода – опционально.

Этот напиток готовится не так просто, чем предыдущий, но ничего сверхсложного в рецепте нет.

  1. Облепиху засыпаем сахаром и хорошенько толчем деревянной ложкой или толкушкой для пюре.
  2. Перекладываем облепиховую кашицу в подходящую по объему емкость с широким горлышком, накрываем марлей и отправляем в теплое место, чтобы ягода забродила.
  3. Масса должна побродить для 3-4, после чего нам нужно залить банку доверху спиртом. Настаивается напиток не менее месяца, в теплом темном месте.
  4. Теперь настой нужно аккуратно слить и несколько раз профильтровать любым удобным способом. Разбавить водой до приемлемой крепости, при надобности добавить сахар, перелить в подходящую тару и дать постоять еще недельку-две.
  5. Теперь у нас есть 2 варианта. Лучше всего просто разлить напиток по бутылкам, чтобы в каждую попало немного масла, а перед дегустацией просто взбалтывать настойку. Так получается вкуснее, но не очень красиво. Если же для вас важнее эстетика – нужно снять с настойки жирную фракцию как в предыдущем рецепте.
Домашняя настойка из облепихи имеет вот такой цвет

Домашние настойки из облепихи не следует хранить долго – уже через год их вкус значительно упрощается, становится плоским и невыразительным, к тому же уходят лекарственные свойства. Но и чрезмерно налегать на такой напиток не следует: одну-две рюмки за ужином ежедневно – то, что доктор прописал! 

Облепиховая настойка с ореховыми перепонками

Проверенный рецепт, опробованный всей редакцией «Ромового Дневника» и признанный более чем годным! Напиток получается удивительным, с тонким привкусом облепихи, он чем-то похож на коньяк, имеет красивый цвет и пьется очень легко. Для приготовления нам понадобится только второй слив настойки, а также дополнительный ингредиент – перепонки грецких орехов (о них у нас есть отдельная статья).

  • облепиха подмороженная – 1 литр;
  • 50% спирт или самогон – примерно 2 литра;
  • ореховые перепонки – 1.5-2 столовых ложки;
  • сахар или мед – по вкусу.

Напиток готовится в несколько этапов:

  1. Берем перепонки ореха, укладываем в литровую банку и заливаем сортировкой или самогоном доверху, оставляем на неделю в темном теплом месте.
  2. Одновременно с этим в другую банку укладываем облепиху, также заливаем алкоголем и ставим рядышком с первой ёмкостью.
  3. Через неделю сливаем облепиховый настой – его можно, например, употреблять в лекарственных целях или довести до ума тем способом, который описан в первом рецепте.
  4. Фильтруем спирт, который настаивался на перегородках, и заливаем им ягоды. Снова отставляем в темное место – на этот раз недели на 2-3.
  5. После окончания данного срока сливаем настой, фильтруем его любым удобным способом, подслащиваем по вкусу. Перед дегустацией настойке нужно будет отдохнуть еще несколько дней.
Водка на облепихе на морозе - выглядит очень эффектно.

Напиток, приготовленный таким способом, не будет содержать много облепихового масла, он будет красивым и прозрачным. Вкусом он чем-то напоминает калину на коньяке, лекарственный привкус, который иногда появляется у облепиховых настоек, не ощущается.

Сливочный ликер с облепихой на бренди

Есть и такой рецепт – он найден на одном из польских форумов самогонщиков. Делается напиток на коньяке или бренди, в состав входят сливки и сгущенка, которые адсорбируют облепиховое масло. Метод приготовления в целом похож, например, на кремовый Лимончелло.

  • облепиха (сок) – 250 мл;
  • сливки 30% жирности – 250 мл;
  • сгущенное молоко хорошего качества – 1 банка;
  • 700 мл бренди (в оригинале – румынский Palinka, можно взять любой отечественный коньяк сносного качества).

Этот оригинальный ликер готовится совсем не сложно, главная проблема – отжать облепиховый сок. Это можно сделать с помощью соковыжималки или же – размолов ягоду блендером, а затем отжав жмых через марлю. К соку нужно добавить все остальные ингредиенты, перемешать миксером. Настаивается ликер в прохладном месте не менее недели, хранить его можно 2-3 месяца в холодильнике. Говорят, вкус у напитка очень неожиданный, но сбалансированный, особенно он нравится представительницам прекрасного пола, что, в общем-то, не удивительно.

Вот мы и узнали, как приготовить в домашних условиях настойку из облепихи на водке, спирту, самогоне или коньяке четырьмя разными способами. Все они относительно просты, максимально доступны, а по итогу дают вкусный, ароматный, да еще и полезный результат!

