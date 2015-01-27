Прошу не путать данный напиток с анисовой водкой, так как настойка – немного другая материя. Анисовку мир знает где-то с XVI-XVII века, именно в те времена существовал торговый путь через Китай и Монголию в Москву, которым постоянно шастали караваны с азиатскими пряностями. Шли караваны через Сибирь, поэтому в Европе бадьян называли сибирским анисом (анис – это пряность, произрастающая в Средиземноморье, грубо говоря, бадьян – это плоды дерева, анис – семена травы).

В России бадьян стоил не дорого, поэтому его активно использовали в кулинарии: добавляли в выпечку и популярный на то время сбитень. Но чаще всего он шел в качестве ароматического и вкусового компонента русских водок – хлебный спирт настаивался на звездочках и семенах бадьяна, после чего перегонялся. Анисовую водку очень любил Петр I, Пушкин, Чехов, Островский и многие другие деятели России.

Так выглядят звездочки бадьяна

Со временем анисовку начали готовить и с европейским анисом, только это был в большей степени ликер с большим содержанием эфирных масел пряности, анетол в том числе, которые эмульгировались при добавлении в напиток холодной воды – ликер мутнел. Так что можете гордиться Россией-матушкой, ведь именно мы начали готовить первую анисовку, а уже затем подтянулись другие народы: в Турции готовят раки, в Греции – узо, в Ливане и Ираке – арак, в Италии – самбуку, в Испании – анизетту, во Франции – пастис.

Так выглядит Анис обыкновенный для анисовой настойки

Но вернемся к настойкам. В отличие от водок, настойки не перегоняют, поэтому в напитке сохраняются все эфирные масла в первозданном виде. Самая, наверное, популярная анисовая настойка – французский “Pernod”, некий аналог абсента, а также 45-градусная настойка “Ricard” с добавлением лакрицы. Еще есть 25-градусная настойка “Anisette Marie Brizard” от бабушки Мари Бризар, но это уже отдельная история.

Рецепт анисовой настойки концентрированной

1 чайная ложка аниса;

1 чайная ложка тмина;

2 звёздочки бадьяна;

0,5 л водки или спирт/самогона 40-45%;

1 чайная ложка сахара, глюкозы или фруктозы (по вкусу).

Засыпать все специи в банку и залить их водкой/спиртом/самогоном, отправить банку на 2 недели в темное место. Спирт или самогон можно разбавить при помощи таблицы в этой статьей или при помощи этого удобного калькулятора; самогон лучше очистить углём. После профильтровать через несколько слоёв марли и при желании подсластить: растворить в небольшом количестве теплой воды 1 ч.л. сахара/глюкозы/фруктозы и перелить в напиток. Дать анисовой настойке отдохнуть несколько дней и с удовольствием пить в охлажденном виде.

https://www.youtube.com/watch?v=Pq7yMKkhzdQ

Такой напиток является превосходным аперитивом – возбуждаем аппетит, благотворно сказывается на пищеварении и на общем состоянии организма. Также анисовая настойка является превосходным средством от простудных заболеваний. Пить её следует в разумных количествах, так как в анисовке и ей подобных напитках много эфирных масел и сторонних примесей, которые только усугубляют алкогольное опьянение и печени становится совсем худо (читать о первопричинах похмелья).

Рецепт анисовой настойки форумный

3 л водки или спирта/самогона 40-45%;

4 г семян аниса обыкновенного;

0,5 г тмина;

0,2 г кориандра;

0,5 г семян укропа;

1-2 звездочки бадьяна (поломать);

1 ст. ложка сахара (по вкусу).

Сразу скажу, что анисовая настойка – на любителя, как и всё другие продукты, в состав которых входит анис. Ваш покорный слуга анис на дух не переносит, поэтому анисовку готовить ни когда не будет. Однако знает, что напиток многим придется по вкусу. Этот рецепт был взят на дружественном форуме самогонщиков.

Все специи залить водкой/спиртом/самогоном и настаивать две недели в темном месте, периодически взбалтывая. Затем всё отцедить и дать отдохнуть от нескольких дней до месяца. Пить в охлажденном виде. Этот вариант анисовой настойки хорошо сочетается с тоником. Настойка и без сахара получается сладковатой, поэтому добавлять его не всегда нужно, туи уж по вкусу. Для взвешивания такого количества специй рекомендую обзавестись маленьким кухонными весами, которые можно купить в китайском магазине (#самизнаетекакоймагазин) за $7.

P.S. Сам я анисовую настойку не готовил и не собираюсь, так как не переношу аромат аниса и всего, что на него похоже (разве что хорошую самбуку). Если вы ровно дышите к этой специи, то напиток придется вам по вкусу. Рецепты проверены и одобрены многими самогонщиками. Единственное, можете попробовать добавить больше сахара, предварительно растворив его в воде.