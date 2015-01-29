Брусника – очень вкусная и полезная ягода, растет на кустарнике из семейства вересковых. В диких условиях растет в хвойных и лиственных лесах, иногда на торфяных болотах. Сегодня его активно окультуривают, засаживают огромные плантации в Польше, Германии, Швеции, Голландии, Финляндии, а также в России и Белоруссии.

Брусника в дикой природе

Популярна ягода, прежде всего, своими уникальными кулинарными и лекарственными свойствами. В бруснике содержится большое количество дубильных веществ и бензойной кислоты, которые выступают природными консервантами – благодаря этому ягоду можно хранить очень долго без потери ею полезных свойств.

Свежие плоды брусники применяют при авитаминозах, как слабительное, диуретическое, бактерицидное, антисептическое, антигельминтное и желчегонное средство. Ягоды — при туберкулёзе лёгких, катаре желудка с недостаточной кислотностью, почечнокаменной болезни, ревматизме, как витаминное и противогнилостное средство. Отвар ягод хорошо утоляет жажду при горячке. Сок пьют при повышенном артериальном давлении, при неврозах и анемии у беременных.

А еще большим спросом пользуется настойка на бруснике, которую мы сегодня и научимся готовить. В принципе, напиток готовится очень просто и многим придется по вкусу. Саму ягоду можно купить на рынках у бабушек или в супермаркетах, в виде заморозки, что нам только на руку, ведь замороженные ягоды настаиваются быстрее. Сам процесс приготовления мало чем отличается от приготовления клюквенной настойки.

Рецепт настойки брусничной на водке

500 г брусники;

1 л хорошей водки с нейтральным вкусом;

2-4 ст. ложки сахара или 2 ст. ложки фруктозы (по вкусу)

Ягоды следует перебрать, промыть в дуршлаге и просушить (можно на салфетках или вафельном полотенце). Затем бруснику нужно размять деревянной толкушкой и заложить в 2-х литровую банку, после чего залить ягоду водкой. Сахар можно добавить сразу, но этого делать не рекомендуем, так как может образоваться желеобразная масса из-за содержащихся в ягоде пектинов. Его лучше добавить после настаивания, разумеется, лучше для этого использовать фруктозу.

Банку нужно отправить в тёмное место, к примеру, в кладовку или погреб, и забыть о ней на 2-4 недели. Можно о ней иногда вспоминать, перемешивать содержимое. После настаивания напиток следует хорошо процедить через холщевую ткань или несколько слоёв марли и отправить в холодильник на созревание и отстаивание на несколько дней – неделю. Для ускорения осветления брусничной настойки на водке её можно пропустить через ткань (белую фланель (ворсом наружу), х/б полотенца (обдать кипятком), бязь или бумазею). После этого можно добавить и сахар, если настойка покажется слишком кислой.

Полученный напиток является очень хорошим аперитивом, не хуже анисовки. Пить настойку лучше охлажденной, небольшими рюмками. Крепость получится не высокой, не больше 25%, поэтому пьется очень мягко, закусывать не нужно.

Перебранные ягоды брусники

Рецепт брусничной настойки на спирту

1 л чистого пищевого спирта;

1,2 кг брусники.

Главное отличие данного вида настойки от предыдущей заключается в том, что именно этот напиток более правильно называть настойкой, так как настаивание происходит на чистом спирте, крепость которого больше 40% (о принципах приготовления настоек можно прочесть здесь ). Кроме того, ягоду можно не давить, так как спирт прекрасно проникает через кожуру ягоды и вытягивает сок, а это значит, что настойка изначально получится более прозрачной.

Ягоды перебрать, промыть и просушить. Засыпать в тару соответствующего объёма, залить спиртом. Емкость поставить в тёмное место на 3-4 недели. После отфильтровать через холщевый мешочек, отстоять несколько дней в холодильнике для полного осветления и ещё раз профильтровать. Снять пробу – если сильно кислит, то добавить на 1 л напитка пару столовых ложек фруктозы.

Настойка брусники на спирту, несмотря на то, что готовится она на очень крепком водно-спиртовом растворе, получается очень мягкой и спирта в ней не ощущается. Цвет насыщенный, рубиновый. Ягоды, в принципе, можно и помять, но, как показывает практика, в этом нет ни какой необходимости. Вместо спирта можно использовать сахарный или любой другой самогон двойной перегонки 60-80 градусов.

Более быстрый способ приготовления брусничной настойки на спирту: взять стакан спирта, стакан сахара и стакан брусники, смешать всё ингредиенты и настоять неделю. Профильтровать, долить бутылку водки, дать отдохнуть напитку пару дней и пить в охлажденном виде, внимательно следя за ощущениями, ибо настойка пьётся как компот, а крепости в ней хватит, чтобы свалить здоровенного медведя.

Желаем вам удачного «настойкоделания»!