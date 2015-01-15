Помимо вампиров чеснок отгоняют ещё целую орду нечисти, особенно ту, что поменьше – вирусы разные, бактерии безобразные. Что примечательно, это растение можно применять в различных формах и чесночная настойка является одной из вкуснейших этих форм. Готовить её достаточно просто и быстро, пить можно во время бурных застолий и просто, ради профилактики простудных заболеваний. Готовить будем на водке и на спирте.

Настойка чесночная по В.А. Солоухину

Однажды в Варшаве в ресторане “Бристоль” я встретил писателя-москвича Льва Романовича Шейнина. Во время ужина разговорились о Москве, и в частности о настойках. Тогда-то Лев Романович и поведал мне один рецепт, который теперь благодаря моему усердию принят на вооружение всеми моими друзьями и приятелями. В бутылку столичной водки нужно изрезать две-три дольки чесноку, а также опустить один стручок жгучего красного перца. Бутылку крепко закрыть и положить в темное место на три дня. Через три дня процедить и перелить в графин из чистого ясного стекла. Не правда ли, просто? А между тем получается напиток, прелесть которого невозможно вообразить. Только пить нужно из маленькой рюмки, чтобы входило в нее тридцать, не более пятидесяти граммов.

2-3 дольки чеснока;

1 стручок острого красного перца;

0,5 л водки.

Владимир Солоухин был настоящим деревенским эстетом. Любил он грибы собирать, настойки любил и любил он об этом писать. В одной из своих книг, а именно «Третья охота» (1967 года издания), он написал:Это и есть весь незамысловатый рецепт чесночной настойки, который сегодня многие называют «классикой». Конечно, напиток этот можно смело назвать и перцовкой , но мёда в нём нет, да и вкус не тот. Итак, что в итоге нужно сделать.

Здесь очень важно не ошибиться с компонентами. Когда глубокоуважаемый товарищ Солоухин готовил изысканные настойки, китайский чеснок был бы настоящей диковинкой. Сегодня, к сожалению, это реалии жизни – плоды без вкуса и без запаха, именуемые чесноком, прямых поставок из КНДР. Так что топаем на рынок, это если у вас за домом нет своих угодий, где можно вырастить немного отечественного продукта, ищем улыбчивую бабушку и покупаем у нее всего одну головку чеснока или больше, раз уж решили прогуляться.

Водку берите любую, можно даже хорошо очищенный самогон или разбавленный спирт – чеснок в данном случае является тем самым ингредиентом, который может облагородить напиток не самого лучшего качества.

Нарезать чеснок небольшими дольками, удалив предварительно серединную ростковую часть, которая является самой ароматной. Положить измельченный чеснок в банку, туда же поместить 1 небольшой стручок перца, а лучше 3 пластины 0,5х0,5 см и залить водкой. Поместите банку в тёмное тёплое место на 3 дня, в течении дня банку можно иногда тревожить, не сильно интенсивно перемешивая. Через 3 дня профильтровать через вату и перелить в бутылку.

В итоге вы получите достаточно крепкий, мужской напиток, который хорошо идет на природе под добротную закуску. В принципе, вкус этого эликсира можно сравнить со вкусом домашней хреновухи, но есть одно «НО»…

Внимание! Хранить чесночную настойку долго не рекомендуется – с течением времени она теряет, как в ароматических, так и во вкусовых качествах. Готовьте настойку непосредственно перед застольем или выездом на природе, где её можно полностью употребить в течении 3-5 дней. Как завещал сам Солоухин, пить “чесноковку” нужно небольшими рюмками, по 30-50 мл, не больше. Приятного аппетита!

Вот вам видео-рецепт от глубокоуважаемого господина alcofan’a:

https://www.youtube.com/watch?v=tttWpugzQ3I

Чесночная настойка на спирту, тибетская

Ходит по Интернету любопытный рецепт тибетской чесночной настойки, который в 1971 году якобы нашли археологи при исследовании тибетских храмов. Ваш покорный слуга во всю эту «тибетскую» ересь не верит, ибо не могло в буддийских храмах быть 96-процентного этилового спирта, а там, кто ж его знает? Но рецепт и методику приёма сего зелья напишу, дабы не ущемлять интересы народных лекарей.

Кстати, по словам очевидцев эта настойка чистит сосуды и понижает холестерин, что, в принципе, не должно быть далеким от правды, так как чеснок сам по себе является отличным средством для понижения холестерина. Кроме того ей приписывают омолаживающий эффект и прочая-прочая.

350 г чеснока;

200 мл спирта.

Чеснок натереть на терку или истолочь в ступе деревянным пестиком, эту однородную массу поместить в небольшую баночку. Залить чистым спиртом, закрыть плотной крышкой и оставить в прохладном тёмном месте на 10 дней. После «волшебный эликсир» следует отжать через плотную ткань и перелить в бутылку, закрыть её пробкой и отправить в тёмное прохладное место еще на 2-3 дня. Теперь чесночную настойку на спирте можно применять по назначению.

В четверть стакана холодного молока (50 мл) накапать тибетскую настойку в количестве, описанном в таблице ниже (капли лучше всего отмерять пипеткой), и выпить за 15-20 минут до приёма пищи.

После того, как 11-й день настанет, настойку нужно уничтожить полностью, выпивая по 25 капель эликсира 3 раза в день. На сим курс лечения можно считать оконченным, повторить его можно через 5-6 лет. Разумеется, если в результате приёма чесночной настойки вы почувствуете обострение каких-либо хронических заболеваний или дискомфорт, курс лечения следует прекратить и обратиться к врачу. Самолечение может быть опасным для вашего здоровья, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом.