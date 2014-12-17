Конечно, можно просто кинуть 6 ст. ложек измельченной, подсушенной кожуры в 0,75 хорошей водки и подождать неделю, НО!!! Просто водка на мандариновых корках не отличается богатым вкусом и ароматом – в этом плане она очень сильно проигрывает апельсиновой настойке. Мы пойдем другим путем!

Кстати, настойка на мандаринах, или же более сладкий напиток, который мы привыкли называть ликером, довольно полезная штука. Новогодние цитрусовые содержат много полезных вещества, в частности витамин С и фитонциды в мякоти, но главная ценность скрыта именно в цедре, то есть в корках – витамин Р, провитамин А, альдегиды и ароматные эфирные масла. Мандариновая настойка способствует хорошему аппетиту, обладает антисептическим эффектом, ускоряет обменные процессы в организме. Хороша она и при простудных заболеваниях.

Самую распространенную в народе настойку готовят именно на сушеных корочках – её рецепт приведен в первом абзаце. Но из-за использования «отходов» праздничного стола без предварительно подготовки напиток сильно теряет во вкусе и начинает горчить. Давайте лучше приготовим нечто следующее (правда, придется немного попотеть):

Рецепт мандариновой водки

50 г мандариновых корок (около 8 маленьких плодов)

1 л пищевого спирта 95,6%

2 ч.л. фруктозы (3 ч.л. обычного сахара)

85 мл сока из мякоти мандаринов

Мандариновую цедру следует избавить от белой кожуры, которая передаст напитку горечь. Одновременно с тем отжимаем немного мандаринового сока (85 мл) и ставим его в холодильник, чтобы сок осветлился. Очищенную кожуру нужно настоять 3 недели на чистом спирте крепостью 95% (можно взять водку и добавить в нее пару пузырьков аптечного спирта – наша задача получить смесь крепостью не ниже 50%). Через 3 недели фильтруем настой и разводим его до 45%, добавляем фруктозу/сахар и осветленный сок. Напиток помутнеет – образуется опалесценция эфирных масел. Осветлить его можно пастеризованным молоком – на это количество 75 мл пастеризованного молока жирностью 1,5% (лучше обезжиренное). Молоко должно сразу свернуться и выпасть хлопьями, убрав муть и смягчив вкус напитка.

На выходе вы получите очень вкусную, абсолютно светлую мандариновую водку, не сладкую, мягкую, с приятным новогодним ароматом. Спирта в ней вы не почувствуете. Желательно делать напиток в ограниченном количестве, чтобы выпить в течение 2-4 недель – поговаривают, что напиток после длительного хранения портится. Впрочем, мы не думаем, что такая проблема имеет место быть в принципе.

Пряная мандариновая настойка (стремящаяся к ликеру)

10 мандаринов (кожура без белых прожилок)

4 звездочки бадьяна

2 стручка корицы

2 стручка ванили (20-30 г сахара, 4-5 ч.л. экстракта)

1 л водки (спирта/самогона 50-70%)

625 г сахара (можно заменить фруктозой)

Кожуру очистить от белых прожилок, измельчить, пересыпать в 2х-литровую банку, добавить специи (палочки ванили следует разрезать на две части вдоль) и залить водкой/спиртом. Настаивать 1 неделю, постоянно перешивая. Через неделю настойку нужно профильтровать, а и сахара сварить сироп, растворив его в 500 мл воды. Фильтрованную настойку нужно влить в охлажденный сироп, хорошо перемешать и оставить напиток на неделю в холодильнике, постоянно перемешивая. Ещё через неделю настойку ещё раз профильтровать, разлить по бутылкам и хранить строго в холодильнике. В запечатанном состоянии такая водка хранится до полугода.

Пить мандариновые водки очень вкусно в охлажденном виде как аперитив, а также с шампанским – в шампанку 50 мл «мандариновки» и доверху залить шампанским.

Ликер из мандаринов «классический»

0,5-0,6 л пищевого спирта 95,6%

600 г сахара

600 мл воды

18 спелых мандаринов (кожура)

Тщательно очищенную от белого кожуру мандаринов засыпаем в банку и заливаем чистым спиртом. В оригинальном рецепте используется чача, то есть спирт из виноградных отжимок, из-за чего напиток получает необычное послевкусие. Но вы можете использовать крепкий дистиллят или спирт крепостью не менее 70%.

Настаиваем цедру 2 недели, фильтруем и варим сироп: в воде растворяем сахар, кипятим пару раз, тщательно убирая образующуюся пену, охлаждаем. В охлажденный сироп выливаем нашу настойку, напиток мутнеет, мы радуемся. Разливаем по бутылкам, который затем отправляем в холодильник на 3-4 дня. Пьём как Лимончелло – в охлажденном виде небольшими порциями или в составе вкуснейших коктейлей.

По аналогии с Лимончелло делаем вкусный ликер из мандаринов. Рецепт предельно прост.

С наступающим, наши дорогие читатели! Пусть следующий год принесет вам только положительные эмоции и удачные, позитивные алкогольные эксперименты!