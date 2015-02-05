Гранат – очень полезный плод. В нем содержится около 15 аминокислот, пять из которых являются незаменимыми. Кроме того, в плодах много витаминов К, С, В9 и В6, а также минералов: калия, меди и фосфора. А еще в гранатах содержится богатый запас пуникалагина (Punicalagin), вещества, которое очень благотворно влияет на сердечную мышцу, понижает холестерин и препятствует образованию атеросклеротических бляшек. В общем, если регулярно употреблять дары востока, то сердце будет работать как часы ещё очень долго.

В принципе, такой же эффект оказывает чесночная настойка, но гранат кушать куда приятней, а ещё приятней его пить. Приготовить гранатовую настойку очень просто, единственное, придется потратиться на приобретение недешевого сегодня заморского лакомства (особенно если учесть, что для одной порции такой настойки требуется от 3 до 6 гранатов). Кстати, у варианта на спирту есть ещё одно альтернативное название – «Кремлевские звезды». Почему так называется настойка на гранате догадаться несложно, кремлевские вожди всегда заботились о своём здоровье (правда не все доживали до глубокой старости, работа такая).

Ежегодно 26 октября в Азербайджане празднуется день граната. Именно к этому празднеству заканчивается сбор плодов, и страна отмечает это яркое событие. В городах проводятся ярмарки и выставки, а люди хвастают своим урожаем, в том числе различными вкусностями на основе граната: соками, винами, вареньями и т.д.

По первому рецепту вы сможете приготовить вкуснейший ликер, а не настойку, но если вы не любите сладкое, то просто не добавляйте сахар и вы получите практически аутентичные «Кремлевские звёзды». Во втором рецепте мы приготовим настойку на спирту, не менее вкусную, но выпить её следует за 2-3 месяца после приготовления, иначе она испортится – вернется вкус и «аромат» спирта. Технология приготовления схожа с приготовлением клюквенной настойки.

Гранатовый ликер на водке

3-6 гранатов (в зависимости от размера)

1 лимон (цедра)

1 палочка корицы

750 мл водки

350 г сахара

180 мл воды

Где это возможно, избегайте пластика при работе со спиртным. Стекло всегда предпочтительней.

Для настаивания лучше всего подходит обычная трехлитровая банка;

Вместо плодов граната можно использовать и гранатовый сок, но семена с косточкой предпочтительней, так как они придают напитку дополнительную глубину вкуса.

В этом рецепте используется именно белый сахар, а не какой-либо другой. Нерафинированный и необработанный сахар может привести к самым непредсказуемым результатам. Используйте только белый сахар.

Помимо корицы, в ликер можно добавить гвоздику и анис, но автору данного рецепта больше по душе фруктовые ароматы и вкусы, нежели пряные.

Вместо водки можно использовать качественный, разбавленный сахарный самогон двойной перегонки с промежуточной очисткой углем.

Есть несколько способов добыть семена граната, но проще всего это сделать с помощью воды. Для этого нужно разрезать гранат на две половины вдоль и поместить его в большую миску с водой. Затем нужно взять его за края, повернув обрезанной частью вниз, и надавить на центр пальцами, чтобы вывернуть половину плода наизнанку. Иногда это не получается, но в любом случае в воде извлекать зерна очень удобно: сок не разбрызгивается, а мембрана и кожура граната всплывают наверх, в то время как зерна оседают вниз.

Еще можно использовать другой кулинарный лайфхак. Для этого понадобится деревянная ложка. Нужно сделать надрезы по периметру плода и разломать его на две части руками. Положить половинку граната на ладонь зернами вниз и постучать деревянной ложкой. Семена вывалятся секунд за 10, после чего останется лишь извлечь единицы в самых далеких уголках библейского плода (в Библии гранат упоминается как символ многогранности Вселенной).

Чтобы наша гранатовая настойка-ликер получилась, из зерен нужно добыть сок. Для этого семена граната нужно положить в большое сито с металлической сеткой и хорошо их помять ложкой, тщательно раздавливая каждое зернышко, чтобы из него вытекал сок (разумеется, под сито нужно поместить сборную емкость, тарелку, к примеру).

Можно поступить проще и раздавить все зёрна скалкой непосредственно в банке, но тогда можно пропустить некоторые из них. Сами косточки мы не выбрасываем – нам нужно лишь разрушить мембрану с соком, а семена нам ещё понадобятся в настойке.

Дальше всё намного проще: цедру лимона легко срезать ножом для чистки картофеля (так мы делали, когда готовили ликер Лимончелло). Важно не задеть белую кожицу, которая придаст напитку горечь. Дальше подавленные зерна граната и цедру лимона нужно поместить в трехлитровую банку и залить водкой, не забыв туда добавить палочку корицы. Банку предварительно следует обдать кипятком или подержать над паром, чтобы её дезинфицировать – предосторожность здесь не будет лишней.

Банку следует плотно закрыть и отправить в темное прохладное место на 2-3 недели. Каждый день содержимое банки нужно слегка встряхивать, чтобы настаивание проходило более интенсивно.

Через 2-3 недели гранатовую настойку нужно процедить через несколько слоёв марли, тщательно отжав весь настой без остатка. От твердой части настоя можно избавляться насовсем, жидкость следует вернуть в банку.

После этого следует сварить простой сироп:

воду вылить в кастрюльку и добавить туда сахар;

очень осторожно нагревать содержимое, постоянно помешивая;

не следует нагревать воду слишком сильно, чтобы сахар не пригорал и не карамелизировался;

мешаем сироп до полного растворения сахара;

даём ему полностью остыть и добавляем к нашей настойке.

После смешивания гранатовой настойки с сиропом её нужно снова убрать в прохладное место на 2-3 недели, а лучше сразу на 4-5, при этом её можно иногда взбалтывать, чтобы сахар полностью растворился.

За время отстаивания на дне банки должен образоваться осадок – от него нужно избавиться. Для этого можно вычерпывать ликер маленькой чашечкой, как на фото, не задевая осадок, а можно напиток снять с осадка при помощи небольшого резинового шланга. Тут уж как вам удобней. Снятый с осадка ликер можно разливать по бутылкам, которые также не помешает сначала стерилизовать – не забываем, что мы здесь имеем дело со свежими соками. Стерилизация будет очень актуальна, если вы делаете ликер для подарка или, скажем, собираетесь его долго хранить.

Пить данный ликер лучше в охлажденном виде, чистым, из ликерных бокалов. Также можно смешать 50/50 с водкой – вам этот коктейль обязательно должен прийтись по вкусу. Ликер отлично сочетается с клюквенным соком. На праздники в бокал с шампанским можно добавлять 30 мл нашего домашнего напитка – не хуже классического Беллини.

Рецепт гранатовой настойки на спирту «Кремлевские звезды»

1 л спирта

1 л минеральной воды (не соленой, типа Нарзана)

4 средних граната

100 мл красного вина

Вино здесь не обязательный ингредиент, но если вы решили его добавлять, то лучше брать своё, домашнее, можно даже десертное, чтобы выровнять вкус настойки.

Делаем всё по аналогии с предыдущим рецептом: извлекаем зерна, выдавливаем сок, перетирая их в железном сотейнике ложкой. Косточки в этот раз нам не нужны – их в мусор. Сначала смешиваем спирт с минералкой, затем добавляем гранатовый сок и вино. Настаиваем в темном прохладном месте 2-3 недели, после чего фильтруем через марлю, можно прогнать через ватный фильтр.

Полученный настой после фильтрации хорошо бы еще на неделю оставить в покое, но поученную гранатовую настойку лучше употребить в течение 2-3 месяцев, так как с течением времени вкус и аромат граната будет блекнуть и начнет доминировать спирт.

Кстати, кожуру плода граната можно использовать как средство от диареи – для этого их достаточно заварить, как чай. Также можно делать водный настой гранатовых корок, но это, как говорится, уже совсем другая история, не совсем подходящая для нашего «не детского» сайта.