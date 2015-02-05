Гранат – очень полезный плод. В нем содержится около 15 аминокислот, пять из которых являются незаменимыми. Кроме того, в плодах много витаминов К, С, В9 и В6, а также минералов: калия, меди и фосфора. А еще в гранатах содержится богатый запас пуникалагина (Punicalagin), вещества, которое очень благотворно влияет на сердечную мышцу, понижает холестерин и препятствует образованию атеросклеротических бляшек. В общем, если регулярно употреблять дары востока, то сердце будет работать как часы ещё очень долго.
В принципе, такой же эффект оказывает чесночная настойка, но гранат кушать куда приятней, а ещё приятней его пить. Приготовить гранатовую настойку очень просто, единственное, придется потратиться на приобретение недешевого сегодня заморского лакомства (особенно если учесть, что для одной порции такой настойки требуется от 3 до 6 гранатов). Кстати, у варианта на спирту есть ещё одно альтернативное название – «Кремлевские звезды». Почему так называется настойка на гранате догадаться несложно, кремлевские вожди всегда заботились о своём здоровье (правда не все доживали до глубокой старости, работа такая).
По первому рецепту вы сможете приготовить вкуснейший ликер, а не настойку, но если вы не любите сладкое, то просто не добавляйте сахар и вы получите практически аутентичные «Кремлевские звёзды». Во втором рецепте мы приготовим настойку на спирту, не менее вкусную, но выпить её следует за 2-3 месяца после приготовления, иначе она испортится – вернется вкус и «аромат» спирта. Технология приготовления схожа с приготовлением клюквенной настойки.
Гранатовый ликер на водке
- 3-6 гранатов (в зависимости от размера)
- 1 лимон (цедра)
- 1 палочка корицы
- 750 мл водки
- 350 г сахара
- 180 мл воды
- Где это возможно, избегайте пластика при работе со спиртным. Стекло всегда предпочтительней.
- Для настаивания лучше всего подходит обычная трехлитровая банка;
- Вместо плодов граната можно использовать и гранатовый сок, но семена с косточкой предпочтительней, так как они придают напитку дополнительную глубину вкуса.
- В этом рецепте используется именно белый сахар, а не какой-либо другой. Нерафинированный и необработанный сахар может привести к самым непредсказуемым результатам. Используйте только белый сахар.
- Помимо корицы, в ликер можно добавить гвоздику и анис, но автору данного рецепта больше по душе фруктовые ароматы и вкусы, нежели пряные.
- Вместо водки можно использовать качественный, разбавленный сахарный самогон двойной перегонки с промежуточной очисткой углем.
Есть несколько способов добыть семена граната, но проще всего это сделать с помощью воды. Для этого нужно разрезать гранат на две половины вдоль и поместить его в большую миску с водой. Затем нужно взять его за края, повернув обрезанной частью вниз, и надавить на центр пальцами, чтобы вывернуть половину плода наизнанку. Иногда это не получается, но в любом случае в воде извлекать зерна очень удобно: сок не разбрызгивается, а мембрана и кожура граната всплывают наверх, в то время как зерна оседают вниз.
Еще можно использовать другой кулинарный лайфхак. Для этого понадобится деревянная ложка. Нужно сделать надрезы по периметру плода и разломать его на две части руками. Положить половинку граната на ладонь зернами вниз и постучать деревянной ложкой. Семена вывалятся секунд за 10, после чего останется лишь извлечь единицы в самых далеких уголках библейского плода (в Библии гранат упоминается как символ многогранности Вселенной).Шаг 2. Дробление зерен и извлечение сока.
Чтобы наша гранатовая настойка-ликер получилась, из зерен нужно добыть сок. Для этого семена граната нужно положить в большое сито с металлической сеткой и хорошо их помять ложкой, тщательно раздавливая каждое зернышко, чтобы из него вытекал сок (разумеется, под сито нужно поместить сборную емкость, тарелку, к примеру).
Можно поступить проще и раздавить все зёрна скалкой непосредственно в банке, но тогда можно пропустить некоторые из них. Сами косточки мы не выбрасываем – нам нужно лишь разрушить мембрану с соком, а семена нам ещё понадобятся в настойке.Шаг 3. Чистка лимона, настаивание.
Дальше всё намного проще: цедру лимона легко срезать ножом для чистки картофеля (так мы делали, когда готовили ликер Лимончелло). Важно не задеть белую кожицу, которая придаст напитку горечь. Дальше подавленные зерна граната и цедру лимона нужно поместить в трехлитровую банку и залить водкой, не забыв туда добавить палочку корицы. Банку предварительно следует обдать кипятком или подержать над паром, чтобы её дезинфицировать – предосторожность здесь не будет лишней.
Банку следует плотно закрыть и отправить в темное прохладное место на 2-3 недели. Каждый день содержимое банки нужно слегка встряхивать, чтобы настаивание проходило более интенсивно.Шаг 4. Фильтрация настойки, приготовление сиропа.
Через 2-3 недели гранатовую настойку нужно процедить через несколько слоёв марли, тщательно отжав весь настой без остатка. От твердой части настоя можно избавляться насовсем, жидкость следует вернуть в банку.
После этого следует сварить простой сироп:
- воду вылить в кастрюльку и добавить туда сахар;
- очень осторожно нагревать содержимое, постоянно помешивая;
- не следует нагревать воду слишком сильно, чтобы сахар не пригорал и не карамелизировался;
- мешаем сироп до полного растворения сахара;
- даём ему полностью остыть и добавляем к нашей настойке.
После смешивания гранатовой настойки с сиропом её нужно снова убрать в прохладное место на 2-3 недели, а лучше сразу на 4-5, при этом её можно иногда взбалтывать, чтобы сахар полностью растворился.Шаг 5. Розлив по бутылкам.
За время отстаивания на дне банки должен образоваться осадок – от него нужно избавиться. Для этого можно вычерпывать ликер маленькой чашечкой, как на фото, не задевая осадок, а можно напиток снять с осадка при помощи небольшого резинового шланга. Тут уж как вам удобней. Снятый с осадка ликер можно разливать по бутылкам, которые также не помешает сначала стерилизовать – не забываем, что мы здесь имеем дело со свежими соками. Стерилизация будет очень актуальна, если вы делаете ликер для подарка или, скажем, собираетесь его долго хранить.
Пить данный ликер лучше в охлажденном виде, чистым, из ликерных бокалов. Также можно смешать 50/50 с водкой – вам этот коктейль обязательно должен прийтись по вкусу. Ликер отлично сочетается с клюквенным соком. На праздники в бокал с шампанским можно добавлять 30 мл нашего домашнего напитка – не хуже классического Беллини.
Рецепт гранатовой настойки на спирту «Кремлевские звезды»
- 1 л спирта
- 1 л минеральной воды (не соленой, типа Нарзана)
- 4 средних граната
- 100 мл красного вина
Вино здесь не обязательный ингредиент, но если вы решили его добавлять, то лучше брать своё, домашнее, можно даже десертное, чтобы выровнять вкус настойки.Приготовление:
Делаем всё по аналогии с предыдущим рецептом: извлекаем зерна, выдавливаем сок, перетирая их в железном сотейнике ложкой. Косточки в этот раз нам не нужны – их в мусор. Сначала смешиваем спирт с минералкой, затем добавляем гранатовый сок и вино. Настаиваем в темном прохладном месте 2-3 недели, после чего фильтруем через марлю, можно прогнать через ватный фильтр.
Полученный настой после фильтрации хорошо бы еще на неделю оставить в покое, но поученную гранатовую настойку лучше употребить в течение 2-3 месяцев, так как с течением времени вкус и аромат граната будет блекнуть и начнет доминировать спирт.
Кстати, кожуру плода граната можно использовать как средство от диареи – для этого их достаточно заварить, как чай. Также можно делать водный настой гранатовых корок, но это, как говорится, уже совсем другая история, не совсем подходящая для нашего «не детского» сайта.