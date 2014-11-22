Да, это действительно просто и действительно вкусно. Главное, собрать правильную рябину и правильно её подготовить, остальное сделает выдержка. В основном ваша, потому что достойных вкусовых качества рябиновая настойка набирает только после 1-2 лет старения. Но перед этим важно собрать правильную рябину и правильно её подготовить!

Технология подготовки красной рябины

Недозревшие плоды рябины содержат парасорбиновую кислоту, которая с некоторыми другими веществами и даёт горький вкус (а ещё токсична, вызывает рвоту, диарею и головную боль), маскирующий достаточно большое содержание сахара (около 8-9%). В клетках ягод есть ферменты, которые расщепляют горькую парасорбиновую кислоту до слабокислой (и безопасной) сорбиновой, но они разделены внутриклеточными мембранами. После замерзания мембраны разрушаются, ферменты получают доступ к кислотам. Именно поэтому рябину нужно собирать после первых морозов, когда она сладкая и почти без горечи.

Но ферменты действуют не так быстро, как хотелось бы. Да и конкурировать с птицами за спелую и сладкую ягоду после заморозков очень сложно. Поэтому рябину можно собирать в начале осени, а прежде чем из неё готовить настойки и другие напитки, должным образом подготовить: заморозить, подсушить в духовке и/или бланшировать. Это приводит к окончательному разрушению горькой кислоты, плоды становятся слаще и безопасными для здоровья. Подсушивание в духовке, на мой взгляд, является лучшей из практик в приготовлении вкусной рябиновки, но вы можете испробовать и другие методы.

Схемы подготовки плодов рябины для настаивания:

Рябина собрана после морозов (ноябрь-декабрь). Рябину тщательно перебрать от веточек и порченых ягод, промыть под проточной водой и подсушить в разогретой до 75-80 о С духовке (можно оставить открытой дверцу для выхода влаги), пока она не даст сок и немного сморщится. Можно экспериментировать с карамелизацией соков при более высоких температурах (до 180 о С в течение 15-20+ минут) – добавит цвета и сложности.

С духовке (можно оставить открытой дверцу для выхода влаги), пока она не даст сок и немного сморщится. Можно экспериментировать с карамелизацией соков при более высоких температурах (до 180 С в течение 15-20+ минут) – добавит цвета и сложности. Если ягода всё ещё остаётся горькой, тогда перед приготовлением настойки её можно несколько раз обдать кипятком, поместив в сито или дуршлаг. Рябина собрана до морозов (сентябрь-октябрь). Перебрать, промыть, просушить на полотенце и в морозилку на 1,5-7 дней. Дать оттаять и стечь, а затем в духовку по старой схеме. Дополнительно можно обдать кипятком несколько раз, подсушить и можно использовать.

Процедуры запекания и промывки кипятком можно поменять местами. Можно обойтись только просушиванием или только бланшированием. Всё зависит от качества рябины, но я за духовку – вкус интересней, цвет насыщенней, да и кипяток не вымывает вкусовые вещества в кожице. Даже если горечь не уйдёт полностью, через год выдержки она трансформируется в благородную терпкость, в напитке проступят хересные и коньячные ноты. Проверено неоднократно!

И пару слов о качестве самой рябины. Разумеется, ягоды нужно собирать вдали от дорог, в идеале за пределами города. Есть окультуренные сорта, не горькие, сочные и очень сладкие. Так вот для настойки лучше взять ягоды помельче, пусть и горькие – вкуса и аромата они дадут куда больше. Из сладкой рябины лучше готовить достойные вина или наливки, уменьшив количество дополнительных сахаров. Дон Помазан, мой коллега и хороший друг, предлагает безотходные схемы переработки ягод рябины по схеме «вино – настойка – ликёр». Рекомендую ознакомиться и внедрять!

Рецепт «Нежинской рябины» — старинный

подготовленные плоды красной рябины

водка/спирт/самогон 45-50% - по необходимости

Ягоды подготовить по инструкции выше и переложить в ёмкость. Можно использовать стеклянные банки любого объёма или даже взять для этого хорошенько поработавший с другими напитками дубовый бочонок (напиток от этого только выиграет). Рябину залить водкой, фруктовым/зерновым дистиллятом или разбавленным до 45-50% спиртом. Ягоды должны быть полностью погружены в алкоголь. Ёмкость плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте. Через сутки проверить емкость и долить еще водки, чтобы она снова покрыла ягоды (рябина в первые 24 часа должна разбухнуть и впитать в себя некоторое количество водки). Процедуру следует повторять первые 3-4 дня. Через 12-14 дней настойку из рябины нужно деликатно перемешать: если в качестве емкости использовался бочонок, настой слить через ввинченный кран, а затем вернуть обратно; стеклянную ёмкость достаточно перевернуть вверх дном. Взбалтывать нельзя, поскольку ягода может треснуть – спирт должен постепенно экстрагировать вкусовые компоненты, в этом секрет приобретённой напитком мягкости и вкусового баланса. Процедуру перемешивания следует повторять каждые 12-14 дней. Нежинскую рябиновую водку можно сливать уже через 6-8 недель настаивания, но лучше поступить следующим образом: Через 3-4 недели слить 1-2 бутылку (в зависимости от количества) настоя и долить свежей водки/спирта/самогона.

Через 2-4 недели повторить процедуру и делать так до тез пор, пока в настое будет чувствоваться рябина.

Когда вкус ушёл, настой следует оставить на год, после чего его следует слить и употребить по назначению.

Ранее слитые партии также нужно выдержать минимум 6 месяцев, а лучше год-два – чем дольше, тем лучше. Первые два слива дают невероятно вкусный напиток, который после годовой выдержки превосходит по вкусу многие элитные напитки. Перед бутилированием рябиновой водки её желательно профильтровать через ватный или кофейный фильтр. Для умягчения можно добавить немного сахара, буквально 1-1,5 ст. л. на литр (лучше декстрозы или фруктозы, а для цвета можно подслащивать и карамелью). Хранить в прохладном тёмном месте. Срок годности не ограничен.

Как гласит красивая история, самая вкусная и не горькая рябина произрастает близ села Невежина Владимирской губернии, что рядом с Суздалем. Именно из нее, а не из рябины вокруг Нежина Черниговской области, была приготовлена первая настойка из красной рябины Арсением Смирновым. В 1889 году напиток получил Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже (в те годы очень престижная награда) и стала настоящей сенсацией для европейских выпивох. Надеюсь, призовая «Нежинская рябина» окажется сенсацией и для вас.

Рецепты польской настойки из красной рябины «Jarzębiak»

Jarzębiak – знаменитая польская фруктовая водка, приготовленная из настойки рябины на фруктовых дистиллятах, виноградном бренди и с добавлением карамели. Известный польский публицист, Ян Цесьлак (Jan Cieślak), определяет этим названием немного другой напиток: спиртовая настойка горьких плодов рябины (слегка замороженных), дополненная черносливом, изюмом, инжиром и виноградным бренди.

В 1960-х и 1970-х «jarzębiak», который производился в небольшом городке Зелёна-Гура, был одной из самых популярных в стране фруктовых водок. Он получил знак качества «Q» и золотую медаль на международном конкурсе бельгийского института качества Monde Selection в Афинах (1988). Позже напиток неоднократно вознаграждался медалями на престижных выставках и ярмарках. Была налажена серьёзная производственная линия, которая в лучшие годы выдавала до полумиллиона литров в год. Польская рябиновая водка тогда экспортировалась не только в европейские страны, но и на другие континенты, например, в Бразилию, Японию и Австралию.

Особым спросом пользовалась рябиновка из села Издебник (Малопольское воеводство), «jarzębiak izdebnicki», традиция изготовления которой восходит к 16 веку. Это сухая водка с добавлением рябины, трав и молодых побегов сосны. В 19-м веке её производили массово на ликёро-водочном заводе в Издебнике, при дворе эрцгерцога Райнера Фердинанда Австрийского из Губсбургов. К сожалению, её рецепт или был утерян, или находится за семью печатями, как и подлинный рецепт jarzębiak’a из Зелёна-Гура.

Но, благодаря литературным источникам и энтузиазму польских самогонщиков, некоторые удачные рецепты до нас всё же дошли. Первый из них основан на приготовлении ароматного концентрата с последующим смешиванием его в умеренно сухую, тонкую, благородную водку или коньячную настойку.

Концентрат для польской рябиновки «Jarzębiak» 150 г плодов рябины

30-40 г чернослива без косточки

40-50 г тёмного изюма

15 г сушеного боярышника или тёрна без косточки*

1 л спирта или зернового/фруктового самогона 50%

*- боярышник или плоды тёрна использовать не обязательно, но желательно, поскольку они значительно улучшают вкусовые качества водки, добавляют напитку сложности и глубины. Хорошие результаты получаются при добавлении в концентрат нескольких фиников и сушеного инжира.

Рябину подготовить, как описано выше. Чернослив, боярышник или тёрн промыть, просушить и крупно нарезать. Засыпать все ингредиенты в банку подходящего объёма и залить разбавленным спиртом. Настаивать в тёмном прохладном месте минимум 30 дней, после чего настой процедить и плотно укупорить. Чтобы вытянуть оставшийся в плодах ароматный спирт, твёрдый остаток в банке залить 100-150 мл чистой воды, дать постоять 24 часа и процедить в ранее слитый настой.

Теперь из концентрата можно приготовить два потрясающих напитка…

Рябиновая водка «Jarzębiak» (крепость ~40%) 1 л концентрата для «Jarzębiak»

8,75 л качественной водки или самогона 40%

сироп из 0,25 кг сахара и 0,25 л воды Смешать все ингредиенты и выдержать в течение 3-6 месяцев.

Рябины на коньяке из концентрата (крепость ~43%) 1 л концентрата для «Jarzębiak»

9,5 л спирта или самогона 45%

0,5 л виноградного бренди

сироп из 0,2 кг сахара и 0,2 л воды Смешать все ингредиенты и выдержать в течение 3-6 месяцев. Количество коньяка можно увеличить до 0,75 или 1 литра и больше, что пойдёт напитку только на пользу.

Есть у поляков и менее деликатные рецепты jarzębiak’а. Например: в банку закинуть 150 г сушеной в духовке рябины, 10 штучек чернослива без косточки и горсть изюма, а затем залить всё литром водки. Банку нужно будет плотно закрыть и оставить на 3 недели в тёмном, прохладном месте. Настойку обязательно нужно встряхивать хотя бы раз в несколько дней. Затем процедить, профильтровать и по бутылкам. Оставшиеся ягоды можно залить водкой ещё раз и через 24 часа слить второй настой к первому. Выдержка, разумеется, приветствуется.

Рябиновка с коньяком «Приграничная»/«Jarzębiak Kresowy»

горсть плодов красной рябины

6 шт. чернослива без косточки

3 сушеных инжира

1 ст. л. измельчённого сушеного тёрна

1 ст. л. тёмного изюма

2-3 бутона гвоздики

кусочек корня имбиря 2-2,5 см

500 мл пищевого спирта 95,6%

200 мл ржаной водки/дистиллята

100 мл коньяка/фруктового самогона

400 мл кипяченой воды

Это уже более изящный вариант, хорошо проработанный, хоть и без должной точности. Впрочем, без творчества в нашем деле далеко не уедешь. Взят он (и неоднократно опробован) из книги «Księga smaków Lubelszczyzny», написанной известным люблинским журналистом по имени Waldemar Sulisz (за транскрипцию браться побоялся). Любит он писать о еде и, в частности, о забытых польских спиртных напитках. В этой настойке сбалансировано всё, ведь у поляков опыта по изготовлению Jarzębiak’а 400 с хвостиком лет!

Рябину подсушить в духовке, а затем несколько раз обдать кипятком. Положить плоды в банку, добавить нарезанные сухофрукты, гвоздику, очищенный и мелко нарезанный корень имбиря, спирт, водку и коньяк. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-4 недели. Раз в несколько дней содержимое банки перемешивать встряхиванием. Затем настой процедить, профильтровать через ватный или кофейный фильтр, а сухой остаток залить кипяченой водой и дать настояться 24 часа. Процедить, добавить воду к настойке, которую можно сразу перелить в чистые бутылки. Через полгода можно пробовать.

Подобные закладки рябины и сухофруктов можно заливать до трёх раз: первый раз спиртом 60-70 градусов на 4-6 недель, затем спиртом 50% ещё на 2-4 недели, а затем водой в объёме, чтобы при смешивании настоев получилась крепость 38-45%. Главное, чтобы во время настаивания все ягоды были погружены в спирт.

Простая рябиновая настойка на водке

2 кг плодов рябины

до 100 г сахара

2,5 литра водки

А теперь давайте просто пофантазируем, вооружившись многолетним опытом приготовления домашних напитков и надёжным, простым как 2х2 рецептом рябиновки на водке. Сначала возьмём основу:

Рябину подготовить по инструкции выше, поместить в банку подходящего объёма, пересыпать сахаром и залить водкой или, чтобы не терять градус, спиртом/самогоном крепостью 50%. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 4-6 недель. Затем процедить, профильтровать и перелить в бутылки. Год-два выдержки приветствуется, срок годности не ограничен.

Итак, что мы можем сделать с этим великолепием? Для начала, можно заменить половину водки на качественный виноградный бренди – получится классика, рябина на коньяке. Не дурно. Мало дуба? Плёвое дело – добавим хорошенько прожаренной дубовой щепы, примерно 4 г/л и на 2-3 месяца. Можно взять и дубовые брусочки, более понятный нашему самогонщику формат. Инструкция по их изготовлению, подготовке и дозировке прилагается. Вот, теперь получше, прям коньячок XO.

Не хватает свежести? Цедра одного лимона её добавит. Главное снимайте цедру без белого альбедо, горечи нам и без него хватит. Не понимаете о чём речь? Почитайте про лимонную водку, а лучше сразу о безупречном Лимончелло из Сорренто. Сок двух лимонов, благодаря активным кислотам, ускорит созревание напитка и всего через полгода можно будет насладиться тонким балансом терпкости ягоды и цитрусовой кислинки. Но окислительные процессы не остановить, поэтому такая рябиновка будет стремительно деградировать во вкусе и её лучше употребить быстро, в течение 1 года после розлива в бутылки (думаю, за полгода вы управитесь).

Наконец, следуя польским представлениям об этом напитке, можно добавить сухофруктов. Чернослив работает безотказно, 100 г на 2,5 л алкоголя хватит сполна. Немного копчёности добротного скотча не повредит. Сахар, кстати, разумно заменить мёдом. Но это уж вы сами себе нафантазируете.

Фантазируйте и стесняйтесь делиться своими открытиями! Мы ведь делимся…