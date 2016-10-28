Сейчас ананасовую настойку в домашних условиях делают весьма часто. Причина прозаична – реклама. Какой-то прощелыга закинул в сеть инфу, что таковой напиток начисто сжигает жир на девичьих телесах, дескать саданешь 100 грамм за ужином под борщик да пюрешку с котлеткой – и 3 кг в неделю как не бывало! Естественно дамы, стремящиеся к недостижимому кожно-костистому идеалу, бегом побежали готовить чудо-настойку и дегустировать ее лошадиными дозами – шоб наверняка! В итоге, вместо ожидаемой стройности мы имеем зверский аппетит (ананасовая настойка – отличный аперитив!) и непрогнозируемое увеличение популярности песен Стаса Михайлова.

В общем-то, в ананасе действительно содержится некий фермент бромелайн, только способствует он не сжиганию жира, а усвоению белка. Однако сохраняет ли он свои свойства в спиртовых растворах – доподлинно не известно. Впрочем, ничего плохого от него точно не случится. А когда любимые жены-подруги-дочери, разуверившись в целительности настойки ананаса, переключатся на другое чудодейственное снадобье – нам останется немного этой чудной вкуснятины, которую лучше все-таки употреблять в гурмано-развлекательных целях.

Как приготовить самую простую ананасовую настойку?

Элементарно! Главное – достать спелый, сочный ананас, с желтой, ярко пахнущей мякотью – аромат должен ощущаться даже через кожуру. Консервированные ананасы, к сожалению, для наших целей не подойдут – только свежак. Помимо самого фрукта, нам понадобится только около 0.5-1 литра (в зависимости от размера плода) алкоголя 40-50°. Делают настойки из ананаса на спирту, водке и даже самогоне – только хорошо очищенном, двойной перегонки. Сахар понадобится только в том случае, если ананас был не сладким.

Приготовление еще проще состава. Берем ананас, чистим (хоть большая часть чудодейственного бромелайна содержится в кожуре, но на вкусе напитка она сказывается не лучшим образом) и режем кубиками по 2-3 см. Мякоть закладываем в банку и заливаем алкоголем. Отставляем в теплое темное место на 2-3 недели. Встряхивать напиток не нужно – так в нем будет меньше мути.

Через положенное время настойку сливаем через марлю, мякоть отжимаем. Для экономии ананас можно также измельчить блендером и еще раз тщательно отжать. Настой профильтровать через ватку. Пробуйте. Нравится? Значит, процесс почти закончен. Не нравится? Что, серьезно? Ну добавьте немного сахара. В принципе, настойку можно вообще довести до сладости ликёра – он подойдет для коктейлей. После фильтрации и подслащивания напитку нужно дать отдохнуть еще недельку, и он будет полностью готов для применения!

Ликёр из ананаса с розмарином

1 большой, очень спелый ананас;

4 небольших веточки розмарина;

водка или разбавленный спирт – по необходимости, порядка 0.7 л;

простой сахарный сироп – по вкусу, около 300 мл.

Рецепт ананасовой настойки, любимый многими американцами. Сочетание, прямо скажем, оригинальное, не для всех. Но ценители утверждают, что после продолжительного отдыха напитка такие разные ароматы травки и экзотического фрукта сплетаются в просто непередаваемый букет! Будьте внимательны, розмарин – штука пахучая, если вы не относитесь к числу его преданных фанатов, лучше положите меньше, чем больше, иначе он перебьет весь ананас!

Готовить это чудо американского фьюжна несложно, но долго. Ананас чистим, освобождаем от сердцевины, режем кусочками – как в предыдущем рецепте. Помещаем кусочки в подходящую банку – так, чтобы они заняли ее почти полностью. Добавляем розмарин и все доверху заливаем водкой. Далее – настаивание в темном теплом месте на протяжении 4 недель. После этого настойку слить, мякоть отжать. Сделать простой сахарный сироп (если хотите напиток покрепче – возьмите просто сахар) и довести напиток до желаемой сладости. После этого ему обязательно нужно отдохнуть минимум 2-3 недели. Фильтрация и все – можно пить!

Настойка «ананасовый ром»

1 средний ананас;

0,5 литра разбавленного спирта 50-55%;

сахар – 50-70 граммов.

вода – опционально.

Не волнуйтесь, ром не понадобится, в этом рецепте используется исключительно спирт, а фрукт и карамельный сироп превращают напиток в некое подобие настоянного на ананасе любимого напитка пиратов.

В приготовлении нет абсолютно ничего революционного. Для начала готовим простую ананасовую настойку на спирте – как в первом разделе статьи. Далее берем сахар, кладем его на сковородку, добавляем немного – около столовой ложки – воды. Жарим до тех пор, пока масса не приобретет однородную консистенцию и цвет молочного шоколада – дочерна жечь не нужно. Снова добавляем немного воды, размешиваем, остужаем. Добавляем в нашу ананасовую настойку, тщательно перемешиваем и даем отдохнуть недельку. Все, готово!

Ананас и кокос на роме

ананас –1 небольшой;

кокосовая стружка – 250 граммов;

ром – 1 литр;

ванильный сахар – крохотная щепотка (можно исключить);

коричневый сахар – порядка 200 граммов.

Делают в домашних условиях и такую ананасовую настойку. Экзотические плоды прекрасно сочетаются между собой и с ромом, в итоге мы получим некий доморощенный заменитель Пина Колады – останется только добавить лайм, лёд, вставить трубочку – и вы на карибском побережье! Для экономии половину рома можно заменить обыкновенной водкой. Ром лучше брать белый, покрепче.

Ананас режем уже знакомым нам способом, перемешиваем с кокосовой стружкой, добавляем ваниль и заливаем ромом. Срок настаивания – 2-3 недели. Сливаем-отжимаем-фильтруем. Из коричневого сахара делаем сироп с водой в соотношении 1:1. Добавляем его в настойку по вкусу. Даем отдохнуть еще недельку – и готово!

Любая приготовленная в домашних условиях ананасовая настойка – это просто и очень вкусно! Она обязательно порадует вас и ваших гостей, позволит представить, что вы где-нибудь на чудесных экзотических островах, в компании пляшущих туземных красоток, что звучит пинкильо и гавайская гитара, что с теплого моря веет ласковый бриз, и что зима – это просто скверная шутка, которая никогда не воплотится в жизнь.