К грейпфрутам я всегда относился холодно. Эта горечь сводила меня с ума. Но стоило однажды попробовать «Солёную собаку» (коктейль на основе водки с грейпфрутовым соком), как отношение к этому неоднозначному фрукту стало чуточку теплее. Алкоголь, как это часто бывает, расставил всё на свои места. Посмотрев на эту ситуацию со своей колокольни, решил, что раз из этого получается хороший коктейль, значит, получится и чудная настойка. Результатом моих размышлений стали пять веских причин полюбить грейпфрут, в виде рецептов, разумеется.

Грейпфрута около 20 сортов, поэтому не спешите с выводами. Есть более терпкие и горькие – они желтые, есть более сладкие – они красные. Если в рецепте используется только цедра, то выбирайте самые ароматные, а вот если нужен сок, то не прогадаете с красными. Вот и вся философия таких настоек. Разве что с выдержкой не прогадайте – настойки на грейпфруте относятся к той категории напитков, которые с течением времени теряют свой вкус и аромат, так что употребить их рекомендуется в течение 1 года.

Чтобы грейпфрут не горчил, достаточно снять полупрозрачную плёнку, которая обволакивает каждую дольку плода. Именно в ней сосредоточены горчащие гликозиды и хинная кислота.

Настойка «Медовый грейпфрут»

750 мл водки или самогона 40-50%

4 грейпфрута средних размеров

50-150 мл ароматного мёда

Грейпфруты обдать кипятком и хорошо натереть вафельным полотенцем, чтобы убрать консерванты. Снять и мелко измельчить цедру без белой кожицы. Смешать в полуторалитровой банке водку, цедру и мёд, хорошо перемешать деревянной ложкой. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок около 7 дней. Когда жидкость приобретет сильный вкус и запах грейпфрута, слить её через сито в чистую ёмкость, цедру не отжимать. Готовую настойку хранить в тёмном шкафу. Перед дегустацией дать ей отдохнуть минимум 2 недели. Срок хранения не ограничен, но напиток желательно употребить в течение 1 года. Смешивать с Кампари со льдом или использовать вместо вермута для Сухого Мартини.

Быстрая настойка на грейпфруте на спирту

500 мл спирта 95%

500 мл грейпфрутового сока

200 г сахара

200 мл воды

Из воды и сахара сделать простой сироп. Выжать 0,5 литра свежего грейпфрутового сока. Смешать сок, сироп и спирт в банке подходящего объема и дать настояться в течение 2-х недель. По истечении срока процедить через сито или несколько слоёв марли, хорошо отфильтровать через вату или кофейные фильтры, разлить в чистые бутылки. Перед дегустацией дать настойке отдохнуть неделю-две. Хранить в тёмном прохладном месте. Срок хранения напитка ограничен, но если хранить его в холодильнике, то минимум полгода простоит.

Настойка апельсиново-грейпфрутовая на коньяке

цедра 1-го грейпфрута

цедра 2-х апельсинов

750 мл коньяка

200-250 мл ароматного мёда

щепотка молотой корицы

щепотка молотого кориандра

Цитрусовые обдать кипятком и натереть вафельным полотенцем. Аккуратно снять цедру без белой кожицы, цедру измельчить. Смешать в полуторалитровой банке цедру апельсина и грейпфрута, специи и коньяк, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 2 недели. После слить настойку через сито или несколько слоёв марли, добавить жидкий мёд, банку плотно закрыть и снова отправить на отстаивание. Каждый день содержимое интенсивно встряхивать, чтобы мёд полностью растворился. Через неделю профильтровать грейпфрутовую настойку через ватный фильтр или плотную ткань, перелить в чистую бутылку и выдержать перед подачей на стол минимум один месяц.

Настойка на грейпфруте с вином

6 средних грейпфрутов

750 мл белого сухого вина

500 мл спирта 95%

200 г сахара

цедра ½ апельсина

Грейпфруты и апельсин обдать кипятком и натереть вафельным полотенцем. Снять цедру с половины апельсина и всех грейпфрутов, аккуратно, не задевая белую кожицу. Из грейпфрутов выжать сок, перелить его в небольшую кастрюлю и добавить сахар. Разогревая на медленном огне постоянно помешивать, пока сахар полностью не растворится. Снять с огня, остудить, смешать в банке подходящего объема с вином (типа Шардоне) и спиртом, добавить цедру грейпфрутов и апельсина. Банку плотно закрыть и отправить настаиваться в тёмном прохладном месте в течение 1 месяца. Настойку процедить через марлю, профильтровать через вату или кофейные фильтры и разлить в чистые бутылки. Пить можно сразу, но выдержка всегда приветствуется.

Простая грейпфрутовая настойка с имбирём

2 больших грейпфрута

500 мл джина или водки

1 ст. л. очищенного и нарезанного имбиря

Грейпфруты обдать кипятком и натереть вафельным полотенцем. Снять цедру, избегая бело кожицы, отжать сок. В банке подходящего объема смешать сок, цедру, столовую ложку корня имбиря и джин/водку, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и отправить настаиваться в тёмное прохладное место на 2 недели. Процедить через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через вату, плотную ткань или кофейные фильтры, разлить в чистые бутылки. Перед дегустацией выдержать неделю-две. Хранить в тёмном шкафу. Употребить в течение 1 года!

