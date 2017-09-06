Одно можно сказать точно – сочетания в мире алкогольных напитков решают всё. Там где один ингредиент не может обеспечить выразительный аромат и вкус, на помощь придут другие, не затмевающие его, а подчеркивающие его достоинства. Главное, знать, куда копать. Груша сочная, сладкая, красивая, но в чистом виде в алкоголе не раскроется в полной мере. Ей нужны спутники в виде пряностей, ароматных трав и цветов, других плодов и ягод. При этом важно не переборщить, иначе настой потеряет право называться «грушевым». И тут на выручку придёт наука смешивать, стезя барменов, умение находить удачные сочетания…

За редким исключением основой вашей настойки из груши должен быть нейтральный алкоголь, не способный похоронить нежный вкус плода. Лучше всего покажет себя казённая водка или качественный, хорошо очищенный самогон без посторонних вкусом и запохов. Спирт пригоден в меньшей мере, так как его не очень приятная органолептика (речь, конечно же идёт, о покупном) уйдёт только после длительной выдержки, а это мало кто любит. Но разбавленный до 40-50%, он, безусловно, заслуживает числиться в рецептах, хоть и не в приоритете. Реже грушевые настойки готовят на экзотическом алкоголе: коньяке, роме, джине и т.д. Решать сами, думайте сами, ну а мы можем поспособствовать лишь рецептами. На данный момент, осень 2017 года, их будет шесть!

Настойка из груши на водке пряная

2 крупные спелые груши

1 палочка корицы

5 срезов корня имбиря (от 0,4 до 0,7 см шириной)

10 бутонов гвоздики

2 ч. л. экстракта ванили (или ванильный сахар – 16 г)

500 мл качественной водки или спирта/самогона 40-50%

Достаточно примитивный рецепт, но сбалансированный. Настойка получается насыщенной, плотной, отменный ингредиент для домашних коктейлей. Очень хорошо показала себя в Московском муле и тому подобных смешанных напитках.

Груши промыть, убрать черенки, разрезать пополам, убрать сердцевину и нарезать дольками. Срезы имбиря мелко порубить. Смешать все ингредиенты в банке подходящего объема, залить водкой, плотно закрыть. Хранить в тёмном прохладном месте от 5 до 14 дней, периодически содержимое можно перемешивать. Когда срок подойдет, процедить настой через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Перелить готовую настойку в чистую бутылку и хранить в прохладном месте. Выдержка приветствуется, но напиток лучше употребить в течение 1 года.

Нравится груша в напитках? У нас по этому поводу для вас есть рецепты грушевых наливок и ликёров. Мало? Тогда попробуйте приготовить грушевое вино или сидр, рецепты которых представлены здесь и здесь соответственно.

Настойка из груши с имбирём

6 спелых груш типа «Бере Боск»

10-сантиметровый кусочек корня имбиря

100-150 г тростникового сахара

750 мл водки/спирта/самогона 40-50%

Изысканный напиток для любителей «поострее». Готовится просто, быстро и, что называется, со вкусом. Идеальный напиток для промозглого ноябрьского вечера или тёмных зимних деньков.

Груши промыть, убрать черенки и сердцевину, нарезать дольками. Имбирь почистить и мелко нарезать. Поместить все ингредиенты в банку и залить водкой, плотно закрыть. Хранить в тёмном прохладном месте 7 дней. Ежедневно банку нужно встряхивать. Чтобы получить более «имбирную» настойку, срок настаивания можно увеличить до 14 дней. Когда срок настаивания подошёл, слить настой через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через вату или кофейные фильтры, перелить в чистую бутылку. Хранить в холодильнике до 1 года. Не будет лишним выдержать напиток хотя бы пару недель, а лучше месяц-два. Хорошо смакует в чистом виде под закуску в виде имбирных цукатов.

Грушевая настойка на самогоне с лемонграссом

4 крупные спелые груши

12 стеблей лемонграсса

750 мл самогона 40-50% или водки

Уже интересней. Лемонграсс, он же лимонное сорго, имеет характерный цитрусовый вкус, но более мягкий что ли? Лимонная или апельсиновая цедра со 100% вероятностью перебьет нежный запах и вкус груши, а вот лемонграсс только подчеркнёт их. Правда, груши нужны ну уж очень выразительные, в идеале какие-нибудь «Анжу», которым присущи цитрусовые оттенки во вкусе, как раз под стать азиатской травке. Ещё не плохо себя должны показать груши «Бере Боск» с их потрясающим миндальным послевкусием.

Груши промыть, убрать черенки и сердцевину, нарезать дольками. Лемонграсс порезать колечками. Сложить ингредиенты в банку подходящего объема, залить водкой, плотно закрыть. Хранить в тёмном прохладном месте 3-4 дня. Через три дня можно начинать пробовать, чтоб не упустить момент и получить оптимальную интенсивность вкуса. Когда настойка начнёт устраивать своим вкусом, процедить её через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры, а затем перелить в чистую бутылку. Хранить в прохладном месте. Употребить в течение 1 года. Выдержка приветствуется.

Грушевая настойка с ромашкой

50-100 мл сушеных цветков ромашки (по объему)

1-2 крупные спелые груши

375 мл водки/спирта/самогона 40-50%

Навеяно цветочными ликёрами и остатками летнего настроения. Однозначно можно пробовать другие съедобные цветы и травы, в частности, груша в напитках очень хорошо сочетается с розмарином. Для первых своих экспериментов с настойкой обязательно берите меньше ромашки, примерно рюмку, не более, а груш, наоборот, побольше, то есть две и максимально ароматные. И пробуйте, пробуйте, пробуйте…

Груши промыть, убрать черенки и сердцевину, порезать дольками. Добавить измельченную грушу и цветы в банку подходящего объема, добавить водку, плотно закрыть и хорошенько встряхнуть. Хранить в тёмном прохладном месте от 3 до 5 дней, пару раз в день банку встряхивать. На 3-й день можно начинать дегустировать и когда вкус устроит, процедить настой через несколько слоёв марли или сито, а затем профильтровать через вату или кофейные фильтры. Перелить настойку в чистую бутылку и хранить в тёмном прохладном месте. Выдержка в течение 1-2 месяцев приветствуется. Хранить напиток можно бесконечно долго, но лучше его употребить в течение 1 года, так как после длительной выдержки может ухудшится вкус.

Настойка на грушах с клюквой

400 мл нарезанной дольками груши (по объему)

60 г клюквы (предпочтительно сушеной)

½ ст. л. очищенного и мелко нарезанного корня имбиря

1 бутон гвоздики

маленький кусочек коричной палочки (примерно 1 грамм)

180 мл коньяка (любого фруктового бренди)

350 мл водки/спирта/самогона 40-50%

Ещё одно потрясающее сочетание – груша и клюква. Виноградный бренди и сушеная клюква (иногда добавляют сахар как консервант) привносят в напиток достаточно сладости, но совсем чуть-чуть, поэтому пить его в чистом виде очень приятно. В рецепт включено совсем немного пряностей, ровно столько, чтобы подчеркнуть натуральный вкус груши, но не подавить его. Вы всегда можете взять пряностей больше и только те, которые вам больше нравятся.

Поместить все ингредиенты в банку подходящего объема, добавить алкоголь, банку плотно закрыть и отправить настаиваться в тёмное прохладное место на 3-4 недели, пока настой не приобретёт желаемой насыщенности (через 3 недели можно начинать пробовать). Процедить настойку через сито или несколько слоёв марли, профильтровать и перелить в чистую бутылку. Хранить в прохладном месте до 1 года. Выдержка перед дегустацией приветствуется.

Настойка из яблок и груш на джине

750 мл джина

4 яблока (предпочтительно красных)

1 крупная спелая груша (предпочтительно красная)

120 г сушеных груш

Домашние напитки на джине готовят крайне редко – уж очень выразительный у него вкус. Но немного яблок, свежих и сушеных груш привносят в него действительно осенние ноты, достаточно мажорные. Можете использовать домашний джин для удешевления напитка или попробовать другую алкогольную основу, к примеру, ром или домашний фруктовый самогон. Настойка является отличным ингредиентом для коктейлей. Собственно, её и придумали для коктейлей, некий Адам Шуман из New York’s Fatty Crab для своей «Ранней осени»: 45 мл настойки, 15 мл абсента, 30 мл яблочного сидра, 15 мл грушевого бренди, 15 мл лимонного сока, 2 дэша шоколадного биттера (Fee Brothers Aztec Chocolate), имбирное пиво. Коктейль готовится в шейкере (без пива, разумеется).

Груши и яблоки промыть, убрать черенки и сердцевину, а затем разрезать на ломтики. Поместить все ингредиенты в банку подходящего объема и залить джином, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1 неделю. Через 3-4 дня настой можно начинать пробовать и когда его насыщенность покажется оптимальной, процедить его через сито или несколько слоёв марли (можно слегка отжать), а затем профильтровать через вату или кофейные фильтры. Готовую настойку из груш и яблок перелить в чистую бутылку, которую следует хранить в тёмном прохладном месте. Выдержка как всегда приветствуется. Настойку желательно употребить в течение 1 года.