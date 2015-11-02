Для лекарственных целей напиток делают очень концентрированным и пьют по 1-2 ст.л. в день во время еды. Говорят, давление понижает, да почки промывает. Самым полезным «концентратом» считается калина на коньяке с медом. Но для обильных возлияний такой напиток не подходит. Его то и напитком не назовешь – на 0,5 л коньяка идет 1 кг мёда и 0,5 кг ягоды калины (есть нечто подобное и на водке). Концентрат, в общем.

Для возлияний лучше готовить домашнюю настойку из калины на спирту или самогоне, рецепты которых и приведены ниже. Следует сразу отметить, что спиртосодержащие жидкости взаимозаменяемы: вместо спирта можно взять самогон и наоборот. Также можно использовать коньяк, за исключением тех случаев, когда в рецепте указан не 40-45% ингредиент, а скажем 50-70% - тогда лучше взять спирт или крепкий самогон и с помощью нашего калькулятора разбавить их до нужно градуса.

Почему в перечне водно-спиртовых смесей нет водки? Потому что на сайте уже есть статья с рецептами калины на водке, как обычной классической, так и сладкой, аля наливки. Занимательное чтиво. Рецепты там опробованы и подлежат популяризации. Разумеется, их можно использовать как альтернативу и брать вместо водки 40-45% спирт или самогон. Также считается, что для приготовления настойки из калины в домашних условиях можно использовать любой рецепт клюковки.

Настойка из калины на спирту «Восток-Запад»

1/5-1/4 часть 1 л банки ягоды калины

20 кедровых орешков

1 щепотка зерен аниса

0,7-0,75 мл спирта/самогона 40-45%

1 ст.л. сахарного сиропа

Рецепт этой найден на просторах форума самогонщиков forum.homedistiller.ru. В нем можно использовать, как хороший «двойной» самогон, так и спирт, разбавленные до 40-45%. Коньяк и водка также приветствуются. Для приготовления около 750 мл настойки понадобится:

Для настоек из калины лучше использовать подмороженные ягоды – из них уходит горечь. Именно поэтому настойку калины можно готовить круглый год. Также ягоды можно немного подвялить в духовке.

Ягоды калины промыть под проточной водой и просушить на салфетке. Пересыпать их в литровую банку, чтобы получилось 1/5 или 1/4 часть по объему банки. Добавить орешки и анис, а затем залить все доверху хорошим самогоном или спиртом. Банку лучше закрыть не пластиковой или железной крышкой, а тетрадным листом, зафиксированным обычной резинкой для денег. Настаивать нужно 2 недели, не забывая смесь каждый день перемешивать. Через 2 недели настойку из калины нужно отфильтровать и добавить к ней 1 ст.л. простого сахарного сиропа.

После напиток нужно отстоять 2-4 недели и разлить по бутылкам. Настойка хорошо осветляется. По всем параметрам, то есть по вкусу, аромату и цвету, получается великолепный, питкий аперитив. Вместо красной калины можно использовать вишню с косточкой или черную смородину, но именно с калиной получается как надо.

Настойка из калины на самогоне «Витаминное Ассорти»

В этой настойке добавляются согревающие специи и облепиха – еще один источников витаминов и прочих полезностей. Хороший рецепт для самогонщиков-энтузиастов, располагающих большим запасом сортировки.

250 г ягоды калины

250 г ягод облепихи

5 ст.л. сахара (эквивалент мёда)

3 бутона гвоздики

5 горошин душистого перца

10 горошин черного или смеси перцев

5 л самогона 55%

Ягоды промыть и просушить, засыпать в бутыль соответствующего объема. Добавить специи и сахар, грубо перемешать ложкой, чтобы часть ягод подавилась. Оставить при комнатной температуре на 3 суток, чтобы ягодки дали сок и немного подбродили. Пару раз в день их нужно перемешивать, чтобы не заплесневели.

Забродившие ягоды нужно залить 5-ю литрами 55% самогона двойной перегонки и оставить напиток настаиваться 1 месяц в темном прохладном месте. Затем настойку нужно процедить, профильтровать через ватный фильтр и разлить по бутылкам.

Целительная настойка калины на самогоне с Урала

0,5 л самогона 40-45%

500-600 г калины

50 г перетертой облепихи

20 г черного перца горошком

Считается, что эту настойку придумали на Урале. Как там было на самом деле, сказать сложно. Меня там не было. Я бы для обильных возлияний ее не советовал, но для лечебных целей рекомендую. Буквально 30-50 мл, если простыли, и порядок. Снова-таки, добавляется облепиха, но в меньших количествах – ягоду сложно потом фильтровать из-за ее маслянистости.

Калину помыть и просушить, засыпать в банку, не уплотнять. Залить все это самогоном так, чтобы он покрыл ягоды. Поставить на 24 часа в темное прохладное место. Затем добавить перец и оставить еще на 24 часа. Наконец, добавить облепиху и оставить напиток в таком виде настаиваться на 3 недели. Через 3 недели процедить и перелить в графин. Пить только в небольших количествах.

Считается, что настойки на калине оказывают общеукрепляющее действие, способствуют заживлению язв желудка, эффективно борются с ангиной. Также доподлинно известно, что настойка калины мягко вымывает из почек камни и песок. Но это все верно лишь при одном условии: во всем нужно знать меру. Лично я скептически отношусь к суждениям, что алкоголь может производить положительный эффект (за редким исключением), если речь идет об обычных пьянках с большим количеством этого самого алкоголя. Так что знайте меру!