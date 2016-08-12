А дело было так: однажды Шайтан выпросил у Аллаха дерево кизила, пока народ разбирал другие плодоносящие деревья. Логика его была понятна: если дерево первым зацветает, значит и урожай будет первым, а он, как известно, больше всего ценится. Не дождавшись спелых ягод, Шайтан кизил отдал людям, чему те были несказанно рады, особенно осенью, когда с дерева начали падать кисло-сладкие ягоды с запоминающимся ярким вкусом.

Что оставалось глупым людишкам? Правильно, посмеяться над Лукавым, за что тот устроил все так, чтобы в следующем году кизила уродило в два раза больше. Человекам такой креатив понравился, только они не учли, что на созревание такого количества ягод нужно вдвое больше солнечного тепла и его не хватило на зиму (шах и мат, физики). И ждала людей очень долгая и холодная зима, со всеми вытекающими последствиями. С тех пор народная примета гласит, что если осенью уродило много кизила – жди холодную зиму.

Только вот не понятна мне эта примета. Если уж кизил и уродил, то варенье из этой великолепной ягода, а уж тем более настойка, не дадут замерзнуть в суровые зимние деньки. Настойка, кстати, очень даже недурственная. Кто знаком со вкусом компота или варенья из кизила, то должен представлять себе и вкус настойки. В целом, напиток оригинальный и заслуживает свою минуту славы.

О полезных свойствах этой ягоды читайте где-нибудь в Википедии – свойств этих более чем достаточно, чуть ли средство от всех болезней. Для нас, культурных выпивох, ягоды кизила полезны, прежде всего, содержанием в себе различных органических кислот, в том числе янтарной. Она, как известно, помогает справиться с недугом, наступающим на следующий день после бурного застолья. После кизиловой настойки на утро чувствуешь себя великолепно (это утверждение относится лишь к чистой настойке кизила на хорошей водке, самогоне или спирту, без сахара и других компонентов).

Чистую кизиловую настойку приготовить очень просто. Засыпьте трехлитровую банку помытыми ягодами кизила, без утрамбовки и утряски. Залейте по самое горлышко самогоном или разбавленным спиртом крепостью 60%, не менее. Банку плотно закройте и отправьте настаиваться в темное место на 3-4 месяца. Затем слейте готовую настойку через сито и можете пить. Если будет слишком кислой, добавьте сахар или сахарный сироп по вкусу. Рецепт простой, проверенный временем, но не самый интересный.

Кизиловая настойка на спирту

250 г сушеного кизила

1250 мл спирта 50%

1250 мл спирта 30%

примерно 7,5 л спирта 40%

6,5 г дубовой щепы

Подсушенный кизил засыпать в банку подходящего объема и залить 1,25 л спирта крепостью 50%. Подождать 10 дней, слить настой. Залить 1,25 л спирта крепостью 30%, добавить дубовую щепу. Снова подождать 10 дней, слить настой и объединить его с предыдущим. Полученный концентрат довести 40%-ным спиртом или водкой/самогоном до 10 л. Разлить по бутылкам и выдержать минимум шесть месяцев. Щепу на период выдержки можно оставить в напитке, тогда получится напиток с характерным вкусом «бочки». Щепу можно не класть вовсе – получится настойка с приятной органолептикой кизила и не менее приятным рубиновым цветом. Рецепт щепы описан в этой статье.

Настойка кизила на водке и спирту

1 кг ягод кизила

500 мл спирта 95,6%

500 мл водки 40%

[вместо спирта и водки можно взять 1 л спирта 70%]

300-500 г сахара или мёда

Кизил промыть, подождать, пока стечет вода и просушить. Проколоть каждую ягоду зубочисткой и переложить их в банку подходящего объема. Влить водку и спирт, банку плотно укупорить и оставить в теплом темном месте на 1-2 месяца. Периодически содержимое банки нужно встряхивать. Слить рубиновый настой через сито, а ягоды в банке засыпать сахаром по вкусу. Подождать неделю, пока сахар превращается в сироп и вытягивает из ягоды остатки спирта. Слить сироп через пару слоев марли, ягоды отжать. Смешать сироп с настоем и подождать пару недель. Профильтровать кизиловую настойку через ватный или кофейный фильтр, разлить по бутылкам и отправить в погреб на созревание в течение 6-12 месяцев.

Если решили готовить с мёдом, а на это есть все основания, то лучше делать так: ягоды после настаивания залить небольшим количеством воды и оставить их так на пару дней, чтобы вытянуть немного спирта. Затем эту воду слегка подогреть и растворить в ней мёд. Полученный сироп лучше немного отстоять в холодильнике, а затем смешать с настоем. В процессе выдержки настойки с мёдом может появляться мутный осадок. В такие моменты не нужно расстраиваться, а брать вату или кофейные фильтры и фильтровать, фильтровать и еще раз фильтровать.

Полученный после растворения в спиртованной ягоде сахара сироп можно не смешивать с настойкой, она и без того будет вкусной. Сироп лучше смешать с вишневой настойкой , разведенной вплоть до 20%, пропорция 1:1. Получится легкий женский напиток, который непременно станет хитом сезона.

Настойка на кизиловом варенье

Для ароматной основы: 1,5 л самогона 45-50%

1 ч.л. дубовой коры

3 шт. душистого перца

2 веточки зверобоя

0,5 ч.л. душицы Для кизиловой настойки: 10 ягод из кизилового варенья

100 мл сиропа из варенья

Очень приятный пряный напиток. Рецептов варенья в Интернете много. Пожалуй, для наших целей лучше подойдет не слишком длительная термообработка ягоды. Есть, к примеру, рецепты кизилового варенья аля «за 5 минут».

Сначала нужно приготовить ароматную основу. Для этого в двухлитровую банку добавить 1 ч.л. дубовой коры (подготовленной), 3 средних горошины душистого перца, две средних веточки зверобоя (можно слегка поломать) и 0,5 ч.л. душицы. Залить ингредиенты 1,5 л очищенного самогона или разбавленным спиртом. Выдержать в прохладном месте 3 дня, затем слить и дать настойке отдохнуть минимум 5 дней. После взять кизиловое варенье и извлечь из него 10 ягод кизила и 100 мл сиропа. Полученное добро залить ранее приготовленной настойкой и настаивать в теплом темном месте 2 недели. Периодически банку можно встряхивать, но без фанатизма.

Через 2 недели готовую настойку на кизиловом варенье нужно слить, профильтровать и разлить по бутылкам. Пить можно сразу, но лучше подождать пару-тройку месяцев, а лучше привычные для этой ягоды полгода. По органолептике напиток напоминает кизил на коньяке. Кстати, масштабировать производство этой наливки очень просто. После слива настоя в банку можно добавить еще 5 ягод из варенья, снова 100 мл сиропа и 1,5 ароматной основы. Дальше по рецепту.

РЕЦЕПТ “ПОЛЬСКИХ ОЛИВОК” В Польше готовят «оливки» из кизила. В свое время этим промышляли еврейские торговцы, которые разбавляли оливки маринованным зеленым кизилом – так было дешевле. Вкусная, сочная и очень оригинальная закуска к чему угодно. Рецептов маринованного кизила много, но вот «польских оливок» я в Ренете не встречал. Этот рецепт восстановил по старым записям доктор Narcyz Piórecki (не рискнул переводить его имя на русский), директор дендропарка Arboretum Bolestraszyce (возле села Болестрашичи). Доктор выращивает на территории дендропарка кизил и использует его ягоды не только для приготовления оливок, но и для приготовления вкусной кизиловой настойки с можжевеловыми ягодами (рецепт прилагается ниже). Возьмите зеленый кизил и пересыпьте его в банку подходящего объема. Добавьте по вкусу листья винограда или дуба, чеснок и тимьян. Залейте ягоды рассолом (на 1 л воды – 10 г соли). Дайте кизилу постоять в рассоле 3-4 недели, после чего слейте воду. Затем ягоды нужно немного обварить, а именно подержать в кипящей воде несколько минут. После этого залейте их горячим оливковым маслом с тимьяном и другими травами по вкусу. Остается только подождать несколько недель, пока ягоды кизила не станут напоминать по вкусу пряные оливки – оригинальная закуска готова.

Кизиловка на водке с можжевельником

1 кг ягод кизила

1 л хорошей водки

300-500 сахара

3 ягоды можжевельника

Ягода промыть, просушить и пересыпать в банку подходящего объема. Добавить ягоды можжевельника (как их выбирать читайте здесь) и залить водкой. Банку плотно закрыть крышкой и настаивать в темном теплом месте минимум две недели. Затем в настойку нужно добавить сахар, хорошо перемешать и подождать еще 7 дней. Периодически настойку нужно перемешивать, чтобы сахар растворился полностью. Слить настой через сито или несколько слоев марли, ягоды можно слегка отжать. Профильтровать напиток через ватный или кофейный фильтр, разлить по бутылкам и отправить на выдержку в течение шести месяцев

P.S. Во время написания статьи ни один Шайтан не пострадал. В качестве всенародной мудрости использовались материалы форума forum.homedistiller.ru