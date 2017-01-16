Биттер (с немецкого bitter, дословно «горький») – довольно обширная группа крепких алкогольных напитков, в которую обычно включают некоторые горькие настойки, а также вермуты и ликеры. Все биттеры можно условно поделить на две категории: собственно биттеры, а также так называемые горькие настойки. Напитки первой категории представляются собой концентрированные горечи и используются в основном для ароматизации коктейлей, буквально по нескольку капель (Аngostura Bitters, Peychaud’s, Fee’s bitters и т.д.). Вторая категория биттеров – это горькие настойки, вермуты и ликеры, которые являются «полноценными продуктами», то есть пить их можно в чистом виде (Рижский бальзам, Бехеровка, Suze, Cynar, Campari и т.д.).
В этой статье речь пойдет именно о биттерах, концентрированных настойках, так как большинство «горьких настоек» заслуживают отдельных статей (многие из них мы уже готовили, к примеру, Бехеровку). На первый взгляд это очень сложные напитки, место которым исключительно в коммерческом секторе. Но в домашних условиях биттеры готовят не первое столетие, а сам процесс и рецепты описаны в десятках кулинарных книг и пособий для барменов. Итак, погнали!
Основные принципы приготовления битерров
Какие растительные компоненты использовать для биттеров?Биттеры состоят из горьких корней, коры или листьев, а также других растительных ингредиентов, которые обеспечивают вкус и аромат (а также некоторые лечебные свойства). Все ингредиенты для биттеров можно, снова-таки, условно разделить на горькие и вкусо-ароматические компоненты. Сразу рекомендую использовать растительные ингредиенты в целом или слегка измельченном виде для простой фильтрации, но их также можно измельчить для более быстрой мацерации (в последних рецептах все ингредиенты перетираются в ступке, за счет чего вымачивание в спирте проходит очень быстро).
Горькие компоненты обычно составляют 10-50% смеси и могут включать в себя различные коренья, кору и листья. Чаще всего это: корень дягиля, барбариса, эхинацеии, лопуха, аира, горечавки, солодки, калган (альпиния галанга), корень и листья одуванчика, фиалковый корень, кожура цитрусовых, кора хинного дерева, кассии, дикой вишни, листья артишока и черного ореха, полынь.
Вкусо-ароматические компоненты завершают биттеры и могут включать в себя различные травы, специи, цветы, фрукты, орехи и некоторые бобовые. Это именно та часть биттера, с которой можно экспериментировать до бесконечности и всегда получать ни на что не похожий продукт. Вот некоторые из них:
- специи: гвоздика, корица, тмин, анис, кардамон, перец черный и душистый, кориандр, фенхель, бадьян, имбирь, ваниль, мускатный орех, можжевельник, семена сельдерея;
- травы и цветы: гибискус, ромашка, шалфей, розмарин, роза, мята, лимонник, лаванда, хмель, чабрец, тысячелистник;
- фрукты: свежая или сушеная цедра цитрусовых (лимон, лайм, апельсин, грейпфрут), сухофрукты (вишня, яблоко, инжир, изюм);
- орехи: грецкие орехи, миндаль, фундук;
- бобовые: какао-бобы, кофе в зернах.
Что подойдёт в качестве алкогольной базы?Для получения максимального спектра вкуса и аромата рекомендуется использовать крепкий алкоголь, более 50%. Нейтральный вкус обеспечит хороший зерновой спирт в чистом виде или разведенный до 50-70%. В большинстве случае может хватить и казенной, но тогда сроки настаивания следует увеличить. Никто, разумеется, не запрещает экспериментировать и взять за основу более интересные напитки: бурбон или виски бочковой крепости (от 50%), крепкий ром (к примеру, Stroh 50, 60 или 80) и т.д.
Что ещё можно добавить в свой биттер?Биттер можно и подсластить (как известно, сахар раскрывает некоторые вкусы). Для этого можно использовать простой сироп, мёд, патоку, карамель и другие подсластители. В большинство коктейлей добавляется сахарный сироп и другие сладкие «агенты», поэтому подсластитель в большинстве своём абсолютно лишний. Также биттер можно разбавить чистой водой до 40-45%.
Какой способ настаивания использовать?Разумеется, это мацерация, но и здесь есть два принципиально разных способа. Один из способов заключается в объединении всех ингредиентов и настаивании их на спиртовой основе вместе. Другой способ (в нескольких рецептах ниже используется именно он) подразумевает раздельное настаивание каждого отдельно взятого ингредиента (или группы ингредиентов), а затем смешивание настоев по вкусу. Второй способ мне нравится больше, так как контролировать результат гораздо проще. Другое дело, когда вы уверены в рецепте и тогда способ приготовления биттера не имеет ни какого значения.
Как долго настаивать биттеры?В зависимости от ингредиентов, настаивание может длиться от одного дня до нескольких недель. Продолжительность также зависит от степени измельчения компонентов – у порошка площадь соприкосновения со спиртом гораздо больше, чем у целой веточки или корня. В любом случае в процессе настаивания рекомендуется проводить пробы, как на запах, так и на вкус. Чтобы в полной мере прочувствовать запах настоя, разотрите пару его капель на ладонях и поднести их к носу. Для пробы вкуса разбавьте несколько капель настоя в небольшом количестве воды.
Где хранить готовый биттер?Длительное хранение следует осуществлять только в стекле. Солнечный свет со временем влияет на вкус и цвет любого напитка, поэтому биттеры лучше хранить в ёмкостях из тёмного стекла (на худой конец стекло можно закрасить). Идеальным для этого остаются маленькие флаконы из тёмного стекла с пипеткой – в такой ёмкости напиток долго сохраняет свой вкус и аромат, а пипетка позволяет четко дозировать биттер. Сейчас такие флаконы можно купить в магазинах для электронных сигарет (их используют для самостоятельного приготовления смеси для парения). Но в розничной торговле они стоят очень дорого, поэтому рекомендуют обратить внимание на китайский опт (на AliExpress много таких предложений).
Рецепты домашних биттеровРецептов очень много и биттеры из одной и той же категории могут сильно отличаться. Чаще всего дома готовят апельсиновый биттер, потому как рецепты очень простые и большинство ингредиентов можно достать в любой супермаркете. Ниже вы найдете два таких рецепта. Ближе к концу статьи я решил разместить более сложные рецепты, ингредиенты для которых придется поискать в аптеках или западных интернет-магазинах (достать можно что угодно, вопрос лишь во времени и в деньках).
Биттер от Джерри Томаса (Decanter Bitter)Одним из первых профессионалов, кто начал экспериментировать с биттерами, был легендарный бармен Джерри Томас. Этот рецепт позаимствован из его пособия для барменов 1862 года (The Bartender’s Guide: How To Mix Drinks, страница 77). Автор не указал точное количество рома, но по смыслу это целая бутылка, а значит полученный напиток не такой насыщенный, как другие концентрированные горечи и его можно пробовать пить в чистом виде. Покупайте корень эхинацеи только в проверенном месте, так как некоторые его разновидности могут быть ядовитыми.
- 100 г изюма
- 50 г корицы (кора или палочки)
- 30 г корня эхинацеи
- 30 г бутонов гвоздики
- 30 г душистого перца горошком
- 1 крупный лимон
- 1 крупный апельсин
- 500-700 мл рома (желательно выдержанного)
Апельсин и лимон нарезать дольками, смешать со всеми остальными ингредиентами и настаивать в тёмном прохладном месте 2-3 недели. Процедить, профильтровать, использовать для приготовления смешанных напитков в умеренных количествах. Джерри Томас для своих экспериментов с биттерами использовал выдержанный ром Santa Cruz, но вы можете использовать любой другой и в гораздо меньших количествах, чтобы получить более насыщенный напиток. Это очень простой биттер с довольно мягкой горечью, поэтому его часто советуют для первого знакомства с этой категорией алкогольных напитков.
Рецепт апельсинового биттера №1
- 750 мл спирта 75%
- 225 г апельсиновых корок (сушеных)
- 1 ч. л. семян фенхеля
- ½ ч. л. семян кориандра
- 4 коробочки кардамона
- 20 капель экстракта горечавки
Смешайте все ингредиенты в 2-хлитровой банке с плотной крышкой. Оставьте закрытую банку на 2 недели в темном месте комнатной температуры. Каждый день банку встряхивайте. Через 14 дней процедите биттер через мелкое сито, при желании отфильтруйте через вату или кофейные фильтры. Разлейте напиток в небольшие бутылки. Хранить апельсиновый биттер можно бесконечно долго в плотной закрытой стеклянной таре в тёмном месте (лучше использовать бутылки из тёмного стекла).
Рецепт апельсинового биттера №2
- 4 крупных апельсина (цедра)
- 250 мл спирта 75%
- 500 мл бурбона
- 1 ч. л. корня горечавки
- 1 ч. л. стружки квассии горькой
- ½ ч. л. семян тмина
- ½ ч. л. бутонов гвоздики
- ½ ч. л. семян аниса
- 1 звезда бадьяна
Снимите цедру с апельсинов и запекайте ее в духовке на листе пергамента при температуре 100оС в течение 40 минут. Регулярно корки ворошите, чтобы они не пригорали. Затем высушенную цедру охладите и переложите в литровую банку, добавьте 125 мл спирта крепостью 75%. Взболтайте. Это будет апельсиновый концентрат. В полулитровую банку положите тмин, гвоздику, бадьян и семена аниса, залейте их оставшимся спиртом. Взболтайте. Это будет пряный концентрат. Корень горечавки и квассии в банке подходящего объема залейте бурбоном и хорошо взболтайте. Это будет горький концентрат. Все банки поместите в тёмное прохладное место на 10 дней.
Через 10 дней процедите пряный и горький концентрат через мелкое сито. Затем профильтруйте их через вату или кофейные фильтры. Перелейте концентраты к апельсиновым коркам со спиртом, корки не вынимайте. Оставьте апельсиновый биттер настаиваться в течение 11 дней. Процедите, отфильтруйте, разлейте в маленькие бутылки из тёмного стекла, готовьте вкусные коктейли бесконечно долго.
Рецепт лимонного биттера
- 4 крупных лимона (цедра)
- 1 ст. л. свежего нарезанного корня имбиря
- 6 зеленых коробочек кардамона
- ½ ч. л. измельченного корня горечавки
- ½ ч. л. семян кориандра
- 2 ст. л. лимонной травы
- 1 ст. л. апельсиновой цедры
- 350 мл спирта
- 350 мл воды
Корень имбиря мелко измельчить, с лимонов снять цедру, коробочки кардамона надломить. Объединить в плотной закрывающейся банке подходящего объема все ингредиенты, кроме воды. Настаивать в тёмном тёплом месте 7 дней, содержимое банки ежедневно встряхивать. Через неделю ароматный спирт слить через сито и оставить храниться в плотной закрытой таре.
Оставшиеся в банке специи, цедру и корень имбиря пересыпать в небольшую кастрюлю, добавить 350 мл воды и кипятить на медленном огне 10 минут. Остудить, оставить в плотной закрытой банке на 7 дней. Воду процедить, профильтровать и объединить со спиртом. Выдержать лимонный биттер 5-7 дней, ещё раз профильтровать и разлить в маленькие бутылки из тёмного стекла.
Биттер пряный/ароматный
- 2 ст. л. измельченного корня горечавки
- 2 ст. л. измельченного корня лопуха
- 1 крупный апельсин (цедра)
- 2 палочки корицы
- 15 горошин душистого перца
- 10 бутонов гвоздики
- 3 звезды бадьяна
- 45 г очищенного корня имбиря
- 240 мл воды
- 240 г сахара (желательно коричневого)
- 350 мл спирта (примерно)
Корень горечавки и корень лопуха поместить в небольшую ёмкость и залить спиртом, полностью покрыв корешки (примерно половину от заданного в рецепте спирта). Ёмкость плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 недели. Каждый день содержимое нужно перемешивать. В другую ёмкость поместить мелко нарезанный корень имбиря, цедру одного апельсина, корицу, перец, гвоздику и другие специи. Залить всё это оставшимся спиртом и настаивать по схеме горького экстракта из горечавки и лопуха, то есть 3 недели в тёмном прохладном месте.
Через 3 недели сварить из сахара и воды простой сироп. Оба экстракта, горький и пряный, слить через сито, прогнать через кофейные фильтры или вату. Полученные экстракты и сироп следует смешать по вкусу. Рекомендуемая пропорция: 4 части ароматного экстракта к 1 части горького, сироп всегда добавляется по вкусу. Хранить такой биттер после смешивания следует в бутылках из тёмного стекла в прохладном сухом месте. Срок годности не ограничен.
Биттер пряный концентрированныйЭтот рецепт классифицируется как традиционный «очень горький» биттер и по своей сути очень сильно напоминает Ангостуру и тому подобные биттеры. Изначальный продукт мацерации биттером назвать сложно, это скорее горькая эссенция, которая затем и используется для приготовления биттера, а также интересного горького ликера. Навеска большая, но поделить всё на 3-10 не сложно.
- 85 г кардамона (зерна)
- 140 г мускатного ореха (целого, тертого)
- 225 г зерен кориандра
- 225 г корицы в палочках (или кора)
- 225 г бутонов гвоздики
- 225 г душистого перца горошком
- 225 тмина
- 450 г коры хинного дерева
- 550 г корня дягиля
- 550 г корня калгана (желательно галанга)
- 550 г корня горечавки
- 1 кг корня аира
- спирт по потребности
Все ингредиенты измельчить в порошок (в ступке, в блендере и т.д.). Залить спиртом, чтобы тот покрыл пряности и коренья полностью. Вымачивать биттер следует в течение 2х дней, каждый день несколько раз интенсивно взбалтывать. Процедить, отфильтровать. Чтобы получить «горечь», то есть питьевой биттер, а правильней будет сказать ликер, смешайте 30 мл приготовленной горькой эссенции с 1700 мл 25% спирта и 300 мл простого сиропа. Чтобы получить биттер для коктейлей, смешайте 30-50 мл горькой эссенции с двумя литрами водки или спирта 40-45%.
Рецепт итальянского биттераПохож на предыдущий по интенсивности горечи. Процедура приготовления та же, как и пропорции дальнейшего смешивания. По ингредиентам, а, следовательно, и по органолептике, биттер очень напоминает Бенедиктин или Шартрез (в большей мере зеленый). Навеска огромная, так что делите.
- 56 г веточек розмарина
- 142 г тимьяна
- 142 г шалфея
- 142 г майорана
- 198 г гвоздики
- 227 г корицы
- 340 г фиалкового корня
- 340 г горькой полыни
- 340 г фенхеля
- 340 г корня аира
- 340 г аниса
- 453 г листьев вахты
- 453 г корня дягиля
- 453 г лимонной цедры
- 567 г цедры апельсина
Готовка горького экстракта и пропорции смешивания биттера и ликера описаны в предыдущем рецепте.